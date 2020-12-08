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"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО разработал несколько планов на случай, если переговоры о мирном урегулировании на Донбассе зайдут в глухой угол. Какой из них будет реализован - зависит от политики новоизбранного президента США Джо Байдена.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Год назад состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны, где были разработаны пять планов без четкой нумерации. Они, скажем так, горизонтальные. Их применение возможно в конкретной ситуации. Складывается самая благоприятная ситуация для какого-то плана, тогда он задействуется. Говорить о том, что план А не сработал - это президент Зеленский увидел мир в глазах Путина, а теперь он понял, что это был не мир, а отблеск софитов в глазах президента соседней страны", - сказал участник ТКГ.

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Гармаш объяснил, какие факторы будут влиять на действия Украины: "Минский процесс, вопрос урегулирования конфликта на Донбассе - это вопрос украинско-российской войны, он лежит в контексте большой геополитики. План Б, наверное, будет зависеть от первых шагов администрации Байдена, будет зависеть от того, какие будут изменения в Европе, в частности с коронавирусом, потому что это будет влиять на экономическую ситуацию в мире и в России".

По его мнению, миротворцы и международная временная администрация были бы самым компромиссным вариантом урегулирования этого конфликта, особенно для населения оккупированной части Донбасса. Однако он пока не видит оснований для реализации такого сценария.

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Комментируя возможность западных санкций против России в виде ее отключения от международной платежной системы SWIFT, участник ТКГ заявил: "Я думаю, Кремль сегодня пугает любое экономическое давление, поскольку экономика России очень ослабла... Идея может быть реалистичной, если она будет поддержана нашими западными партнерами. Она сделает Россию действительно значительно сговорчивее".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
План А - перестать стрелять.

План Б - извінітса.

План В - Взять віну на сєбя.
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08.12.2020 20:32
+15
Наші зелені кловни переклали відповідальність на плечі Байдена "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3430
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08.12.2020 20:28
+8
Фантазьор? 😁
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08.12.2020 20:30
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Сидя в тюрьме, Байден вряд ли будет заниматься Донбассом, а на счёт ковид-19 может и заболеть.
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08.12.2020 20:28 Ответить
Фантазьор? 😁
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08.12.2020 20:30 Ответить
в какой? рюзьга турме в Магадане? "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7162 садись на бутылку! ватник!!!
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08.12.2020 20:33 Ответить
Воно слухає Трампа у кацапському перекладі. 😊
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08.12.2020 20:35 Ответить
На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8628
За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.
Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8268 "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 82
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08.12.2020 20:41 Ответить
кацапам послабление "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1726 на 24,3%
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08.12.2020 20:43 Ответить
Схоже, крайнього зліва саме гвалтують. І точно не дагестанці! 🤣
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08.12.2020 20:47 Ответить
та не, то дагистанці "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8734 рюзкакізяки во "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2855
"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2510
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08.12.2020 21:06 Ответить
Саме у в'язниці, не на Марсі?)))
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08.12.2020 20:31 Ответить
А що це за нова мантра? "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5363
В США вже на 20 січня 2021-го року інавгурація Байдена президентом призначена.
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08.12.2020 20:34 Ответить
Не знал что выбрали байдена. Официальных рещул татов ещё нет.
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08.12.2020 20:41 Ответить
будуть.
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08.12.2020 21:26 Ответить
Трамп хоть в одном штате пересчитал голоса в свою пользу или хоть один суд выиграл?то то же...
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08.12.2020 22:27 Ответить
Будем судить по конечному результату, а не о пути к этому результату.
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09.12.2020 00:20 Ответить
Наші зелені кловни переклали відповідальність на плечі Байдена "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3430
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08.12.2020 20:28 Ответить
Та точно так, як і в 2014-му слухали Обаму, а не обороняли Крим. Що той санціями Парашу заставить звідти піти.
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08.12.2020 20:32 Ответить
Как можно было оборонять Крым......если 73% предалей подкуйловников даже в 19-ом в Украине было...
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08.12.2020 21:07 Ответить
Да что не говори а какаяразница на лицо. Как в 14 то же и в 19, так же и в 25?
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08.12.2020 21:40 Ответить
Скоро приїде овоч, прид'явите йому притензію, за те, що він, паскуда, крим не оборонив.
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08.12.2020 21:24 Ответить
краще просто зразу по приїзду, й повісить... все ж не в байкалі притопили.
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08.12.2020 21:34 Ответить
При чем здесь ковид до войны на Донбассе.
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08.12.2020 20:29 Ответить
А до чого "план" до війни на Донбасі? Якщо план забористий, то й КОВІД в тему.
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08.12.2020 20:31 Ответить
пріорітет.
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08.12.2020 21:35 Ответить
Ворожіння на кавовій гущі усе це- коротше, усе кипить та усе сире.
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08.12.2020 20:30 Ответить
Я все зрозумів. Виявляється, що план "Б" по Донбасу - це Байден!
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08.12.2020 20:31 Ответить
Зате план був хороший! 😁
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08.12.2020 20:36 Ответить
🤣
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08.12.2020 21:15 Ответить
Клоун еще полтора года назад рассказывал про план Б, когда еще ни вируса ни Байдена не было...
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08.12.2020 20:31 Ответить
План А - перестать стрелять.

План Б - извінітса.

План В - Взять віну на сєбя.
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08.12.2020 20:32 Ответить
Кодлан Коломойского неоднократо намекает на планы освобождения Донбасса и Крыма. Но расссказать о них кодлан не может. Опасается утечки .Только многоначительно подмигивает и прикладывает палец к губам: Тс-с-с! Враг подслушивает! Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны".
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08.12.2020 20:37 Ответить
В нашей стране постоянно от кого-то что-то зависит,только не от украинцев
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08.12.2020 20:41 Ответить
а при чому тут байден і домбас в зЕгеніїв взагалі дах зірвало?
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08.12.2020 20:42 Ответить
Байден глобалист и хочет использовать международные организации типа ООН несмотря на их неэффективность. Думаю что будут пытаться идти по проторенной дорожке и пытаться ввести миротворцев ООН.
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08.12.2020 20:44 Ответить
Тільки в тому випадку, якщо лівий переворот в США вдасться, а Байдена і Ко не посадять.
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08.12.2020 20:52 Ответить
а через рік стане голуб міра 2
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08.12.2020 21:26 Ответить
не факт . в нього дуже добрі контакти серед республіканців... Блінкен - яструб? Салліван- яструб? звісно вони не Болтон.... але хлопці доволі жорсткі. Наскільки я розумію, Байден хоче повернути першість США серед союзників, і в той же час якимось чином припинити протистояння партій. Його гігантський досвід в +... Сподіваюсь буде цікаво.
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08.12.2020 21:57 Ответить
Подивимось як воно буде. Відверто кажучи мені трампівський буа більше до вподоби - ти не стаєш сильнішим тому що в тебе більше союзників (бо вони можуть порозбігатися) а стаєш сильним сам і тоді твоїм союзником прагнуть бути інші держави.
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08.12.2020 22:42 Ответить
"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7843 "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1253
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08.12.2020 20:49 Ответить
план Б - от Байдена
а план Зе - от ермака (он один дозу знает)
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08.12.2020 20:52 Ответить
"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9060
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08.12.2020 20:53 Ответить
1. от3.14здить і вигнати єрмака.... запросити нормальних, адекватних людей. а там дивись потихеньку, помаленьку, може й закінчиш якось без ексцесів... хоч і "я устал-я ухажу"... Вова ти ж самоусунувся... а це ж блін теж стаття.
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08.12.2020 21:41 Ответить
"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6869
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08.12.2020 21:47 Ответить
погана ідея.
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08.12.2020 22:06 Ответить
Виселення з Чехії тих, хто радісно отримав аусвайс з 1939 по 1945 рік.
(Дамбасу и Крыму лучше приготовиться заранее.)"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7467
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08.12.2020 20:54 Ответить
Так как подписантов ( кроме Украины) Будапештских соглашений было трое, и РФ является нарушителем этих договоренностей и агрессором, логично что миротворческие контингенты и временную администрацию должны ( в идеале и по логике) осуществлять оставшиеся два подписанта. Не граничащих с Украиной, не имеющих к ней территориальных и прочих претензий и не являющихся военно - политическим союзниками или содержантами агрессора. Их введение в ОРДЛО и на границу с Крымом было бы уместным.
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08.12.2020 20:57 Ответить
А вы говорите, что Зёголики тупые. А они смогли предсказать, что Байден выиграет. А главное -успели договориться и согласовать все планы. ( А я уверен - их будет громадьё ). Но вот что меня вгоняет в ступор: как они смогли договориться с COVID-19 ? КАК???
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08.12.2020 20:59 Ответить
Договорились через Герыча и МарьИванну.
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08.12.2020 23:21 Ответить
"План Б" по Донбассу це Голобородька на ростов а Путина на гиляку
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08.12.2020 21:08 Ответить
значить от Трампа зависил план Т
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08.12.2020 21:20 Ответить
від Трампа залежить чи залишиться більшість в сенаті.... але щось він все одно волинить. Звізда...
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08.12.2020 21:46 Ответить
Да все уже поняли , что от вас, зеленых долбо...**** ничего не зависит!!! Вы и народ Украины как таковые не представляете, просто у вас есть доступ к СМИ...
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08.12.2020 21:48 Ответить
ага, теперь понятно, во всем виноват Байден. это он обещал куйлу в глаза посмотреть и войну закончить. обещал воров сажать и учителям зарплаты увеличить..... ну а теперь шо ж с Байдена и спрашивайте....лохи 73%-центные......
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08.12.2020 21:53 Ответить
И от нас совсем ни разу не завистит ни-че-го. Легко!
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08.12.2020 23:22 Ответить
....смахивает на низшую лигу в двобое с вышкой. и они считали что у них были шансы?) а если б не байден то зе!билы ввели локдаун до следующих выборов?
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08.12.2020 23:44 Ответить
Всем, кто повесил портрет байдена и купил иконку с его изображением, по состоянию на сейчас - Иннагурацмонный комитет США отказался начать подготовку к иннагурации байдена, т.к. не верит в его честную победу, это даже все фейко СМИ начали транслировать.
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09.12.2020 00:31 Ответить
ще би лампі за штати не турбувались..
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09.12.2020 08:52 Ответить
 
 