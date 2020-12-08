"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш

СНБО разработал несколько планов на случай, если переговоры о мирном урегулировании на Донбассе зайдут в глухой угол. Какой из них будет реализован - зависит от политики новоизбранного президента США Джо Байдена.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Год назад состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны, где были разработаны пять планов без четкой нумерации. Они, скажем так, горизонтальные. Их применение возможно в конкретной ситуации. Складывается самая благоприятная ситуация для какого-то плана, тогда он задействуется. Говорить о том, что план А не сработал - это президент Зеленский увидел мир в глазах Путина, а теперь он понял, что это был не мир, а отблеск софитов в глазах президента соседней страны", - сказал участник ТКГ.

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Гармаш объяснил, какие факторы будут влиять на действия Украины: "Минский процесс, вопрос урегулирования конфликта на Донбассе - это вопрос украинско-российской войны, он лежит в контексте большой геополитики. План Б, наверное, будет зависеть от первых шагов администрации Байдена, будет зависеть от того, какие будут изменения в Европе, в частности с коронавирусом, потому что это будет влиять на экономическую ситуацию в мире и в России".

По его мнению, миротворцы и международная временная администрация были бы самым компромиссным вариантом урегулирования этого конфликта, особенно для населения оккупированной части Донбасса. Однако он пока не видит оснований для реализации такого сценария.

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Комментируя возможность западных санкций против России в виде ее отключения от международной платежной системы SWIFT, участник ТКГ заявил: "Я думаю, Кремль сегодня пугает любое экономическое давление, поскольку экономика России очень ослабла... Идея может быть реалистичной, если она будет поддержана нашими западными партнерами. Она сделает Россию действительно значительно сговорчивее".