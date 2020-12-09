"План Б" стосовно Донбасу залежить від Байдена і COVID-19, - Гармаш
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РНБО розробила кілька планів на випадок, якщо переговори про мирне врегулювання на Донбасі зайдуть у глухий кут. Який із них буде реалізований - залежить від політики новообраного президента США Джо Байдена.
Про це заявив в ефірі одного з телеканалів представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Рік тому відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони, де були розроблені п'ять планів без чіткої нумерації. Вони, скажімо так, горизонтальні. Їх застосування можливе в конкретній ситуації. Складається найсприятливіша ситуація для якогось плану, тоді він задіюється. Говорити про те, що план А не спрацював - це президент Зеленський побачив мир в очах Путіна, а тепер він зрозумів, що це був не мир, а відблиск софітів в очах президента сусідньої країни", - сказав учасник ТКГ.
Гармаш пояснив, які чинники впливатимуть на дії України: "Мінський процес, питання врегулювання конфлікту на Донбасі - це питання українсько-російської війни, воно лежить в контексті великої геополітики. План Б, напевно, залежатиме від перших кроків адміністрації Байдена, залежатиме від того, які будуть зміни в Європі, зокрема з коронавірусом, тому що це впливатиме на економічну ситуацію в світі і в Росії".
На його думку, миротворці та міжнародна тимчасова адміністрація були б найкомпроміснішим варіантом врегулювання цього конфлікту, особливо для населення окупованої частини Донбасу. Однак він поки не бачить підстав для реалізації такого сценарію.
Коментуючи можливість західних санкцій проти Росії у вигляді її відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, учасник ТКГ заявив: "Я думаю, Кремль сьогодні лякає будь-який економічний тиск, оскільки економіка Росії дуже ослабла... Ідея може бути реалістичною, якщо вона буде підтримана нашими західними партнерами. Вона зробить Росію дійсно значно поступливішою".
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В США вже на 20 січня 2021-го року інавгурація Байдена президентом призначена.
План Б - извінітса.
План В - Взять віну на сєбя.
а план Зе - от ермака (он один дозу знает)
(Дамбасу и Крыму лучше приготовиться заранее.)