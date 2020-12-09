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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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"План Б" стосовно Донбасу залежить від Байдена і COVID-19, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО розробила кілька планів на випадок, якщо переговори про мирне врегулювання на Донбасі зайдуть у глухий кут. Який із них буде реалізований - залежить від політики новообраного президента США Джо Байдена.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Рік тому відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони, де були розроблені п'ять планів без чіткої нумерації. Вони, скажімо так, горизонтальні. Їх застосування можливе в конкретній ситуації. Складається найсприятливіша ситуація для якогось плану, тоді він задіюється. Говорити про те, що план А не спрацював - це президент Зеленський побачив мир в очах Путіна, а тепер він зрозумів, що це був не мир, а відблиск софітів в очах президента сусідньої країни", - сказав учасник ТКГ.

Гармаш пояснив, які чинники впливатимуть на дії України: "Мінський процес, питання врегулювання конфлікту на Донбасі - це питання українсько-російської війни, воно лежить в контексті великої геополітики. План Б, напевно, залежатиме від перших кроків адміністрації Байдена, залежатиме від того, які будуть зміни в Європі, зокрема з коронавірусом, тому що це впливатиме на економічну ситуацію в світі і в Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія ігнорує пропозицію України про проведення позачергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, - Арестович

На його думку, миротворці та міжнародна тимчасова адміністрація були б найкомпроміснішим варіантом врегулювання цього конфлікту, особливо для населення окупованої частини Донбасу. Однак він поки не бачить підстав для реалізації такого сценарію.

Коментуючи можливість західних санкцій проти Росії у вигляді її відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, учасник ТКГ заявив: "Я думаю, Кремль сьогодні лякає будь-який економічний тиск, оскільки економіка Росії дуже ослабла... Ідея може бути реалістичною, якщо вона буде підтримана нашими західними партнерами. Вона зробить Росію дійсно значно поступливішою".

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Топ коментарі
+16
План А - перестать стрелять.

План Б - извінітса.

План В - Взять віну на сєбя.
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08.12.2020 20:32
+15
Наші зелені кловни переклали відповідальність на плечі Байдена "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3430
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08.12.2020 20:28
+8
Фантазьор? 😁
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08.12.2020 20:30
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Сидя в тюрьме, Байден вряд ли будет заниматься Донбассом, а на счёт ковид-19 может и заболеть.
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08.12.2020 20:28 Відповісти
Фантазьор? 😁
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08.12.2020 20:30 Відповісти
в какой? рюзьга турме в Магадане? "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7162 садись на бутылку! ватник!!!
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08.12.2020 20:33 Відповісти
Воно слухає Трампа у кацапському перекладі. 😊
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08.12.2020 20:35 Відповісти
На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8628
За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.
Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8268 "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 82
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08.12.2020 20:41 Відповісти
кацапам послабление "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1726 на 24,3%
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08.12.2020 20:43 Відповісти
Схоже, крайнього зліва саме гвалтують. І точно не дагестанці! 🤣
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08.12.2020 20:47 Відповісти
та не, то дагистанці "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8734 рюзкакізяки во "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2855
"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2510
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08.12.2020 21:06 Відповісти
Саме у в'язниці, не на Марсі?)))
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08.12.2020 20:31 Відповісти
А що це за нова мантра? "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5363
В США вже на 20 січня 2021-го року інавгурація Байдена президентом призначена.
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08.12.2020 20:34 Відповісти
Не знал что выбрали байдена. Официальных рещул татов ещё нет.
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08.12.2020 20:41 Відповісти
будуть.
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08.12.2020 21:26 Відповісти
Трамп хоть в одном штате пересчитал голоса в свою пользу или хоть один суд выиграл?то то же...
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08.12.2020 22:27 Відповісти
Будем судить по конечному результату, а не о пути к этому результату.
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09.12.2020 00:20 Відповісти
Наші зелені кловни переклали відповідальність на плечі Байдена "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3430
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08.12.2020 20:28 Відповісти
Та точно так, як і в 2014-му слухали Обаму, а не обороняли Крим. Що той санціями Парашу заставить звідти піти.
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08.12.2020 20:32 Відповісти
Как можно было оборонять Крым......если 73% предалей подкуйловников даже в 19-ом в Украине было...
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08.12.2020 21:07 Відповісти
Да что не говори а какаяразница на лицо. Как в 14 то же и в 19, так же и в 25?
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08.12.2020 21:40 Відповісти
Скоро приїде овоч, прид'явите йому притензію, за те, що він, паскуда, крим не оборонив.
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08.12.2020 21:24 Відповісти
краще просто зразу по приїзду, й повісить... все ж не в байкалі притопили.
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08.12.2020 21:34 Відповісти
При чем здесь ковид до войны на Донбассе.
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08.12.2020 20:29 Відповісти
А до чого "план" до війни на Донбасі? Якщо план забористий, то й КОВІД в тему.
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08.12.2020 20:31 Відповісти
пріорітет.
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08.12.2020 21:35 Відповісти
Ворожіння на кавовій гущі усе це- коротше, усе кипить та усе сире.
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08.12.2020 20:30 Відповісти
Я все зрозумів. Виявляється, що план "Б" по Донбасу - це Байден!
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08.12.2020 20:31 Відповісти
Зате план був хороший! 😁
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08.12.2020 20:36 Відповісти
🤣
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08.12.2020 21:15 Відповісти
Клоун еще полтора года назад рассказывал про план Б, когда еще ни вируса ни Байдена не было...
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08.12.2020 20:31 Відповісти
План А - перестать стрелять.

План Б - извінітса.

План В - Взять віну на сєбя.
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08.12.2020 20:32 Відповісти
Кодлан Коломойского неоднократо намекает на планы освобождения Донбасса и Крыма. Но расссказать о них кодлан не может. Опасается утечки .Только многоначительно подмигивает и прикладывает палец к губам: Тс-с-с! Враг подслушивает! Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны".
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08.12.2020 20:37 Відповісти
В нашей стране постоянно от кого-то что-то зависит,только не от украинцев
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08.12.2020 20:41 Відповісти
а при чому тут байден і домбас в зЕгеніїв взагалі дах зірвало?
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08.12.2020 20:42 Відповісти
Байден глобалист и хочет использовать международные организации типа ООН несмотря на их неэффективность. Думаю что будут пытаться идти по проторенной дорожке и пытаться ввести миротворцев ООН.
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08.12.2020 20:44 Відповісти
Тільки в тому випадку, якщо лівий переворот в США вдасться, а Байдена і Ко не посадять.
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08.12.2020 20:52 Відповісти
а через рік стане голуб міра 2
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08.12.2020 21:26 Відповісти
не факт . в нього дуже добрі контакти серед республіканців... Блінкен - яструб? Салліван- яструб? звісно вони не Болтон.... але хлопці доволі жорсткі. Наскільки я розумію, Байден хоче повернути першість США серед союзників, і в той же час якимось чином припинити протистояння партій. Його гігантський досвід в +... Сподіваюсь буде цікаво.
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08.12.2020 21:57 Відповісти
Подивимось як воно буде. Відверто кажучи мені трампівський буа більше до вподоби - ти не стаєш сильнішим тому що в тебе більше союзників (бо вони можуть порозбігатися) а стаєш сильним сам і тоді твоїм союзником прагнуть бути інші держави.
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08.12.2020 22:42 Відповісти
"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7843 "План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1253
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08.12.2020 20:49 Відповісти
план Б - от Байдена
а план Зе - от ермака (он один дозу знает)
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08.12.2020 20:52 Відповісти
"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9060
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08.12.2020 20:53 Відповісти
1. от3.14здить і вигнати єрмака.... запросити нормальних, адекватних людей. а там дивись потихеньку, помаленьку, може й закінчиш якось без ексцесів... хоч і "я устал-я ухажу"... Вова ти ж самоусунувся... а це ж блін теж стаття.
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08.12.2020 21:41 Відповісти
"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6869
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08.12.2020 21:47 Відповісти
погана ідея.
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08.12.2020 22:06 Відповісти
Виселення з Чехії тих, хто радісно отримав аусвайс з 1939 по 1945 рік.
(Дамбасу и Крыму лучше приготовиться заранее.)"План Б" по Донбассу зависит от Байдена и COVID-19, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7467
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08.12.2020 20:54 Відповісти
Так как подписантов ( кроме Украины) Будапештских соглашений было трое, и РФ является нарушителем этих договоренностей и агрессором, логично что миротворческие контингенты и временную администрацию должны ( в идеале и по логике) осуществлять оставшиеся два подписанта. Не граничащих с Украиной, не имеющих к ней территориальных и прочих претензий и не являющихся военно - политическим союзниками или содержантами агрессора. Их введение в ОРДЛО и на границу с Крымом было бы уместным.
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08.12.2020 20:57 Відповісти
А вы говорите, что Зёголики тупые. А они смогли предсказать, что Байден выиграет. А главное -успели договориться и согласовать все планы. ( А я уверен - их будет громадьё ). Но вот что меня вгоняет в ступор: как они смогли договориться с COVID-19 ? КАК???
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08.12.2020 20:59 Відповісти
Договорились через Герыча и МарьИванну.
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08.12.2020 23:21 Відповісти
"План Б" по Донбассу це Голобородька на ростов а Путина на гиляку
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08.12.2020 21:08 Відповісти
значить от Трампа зависил план Т
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08.12.2020 21:20 Відповісти
від Трампа залежить чи залишиться більшість в сенаті.... але щось він все одно волинить. Звізда...
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08.12.2020 21:46 Відповісти
Да все уже поняли , что от вас, зеленых долбо...**** ничего не зависит!!! Вы и народ Украины как таковые не представляете, просто у вас есть доступ к СМИ...
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08.12.2020 21:48 Відповісти
ага, теперь понятно, во всем виноват Байден. это он обещал куйлу в глаза посмотреть и войну закончить. обещал воров сажать и учителям зарплаты увеличить..... ну а теперь шо ж с Байдена и спрашивайте....лохи 73%-центные......
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08.12.2020 21:53 Відповісти
И от нас совсем ни разу не завистит ни-че-го. Легко!
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08.12.2020 23:22 Відповісти
....смахивает на низшую лигу в двобое с вышкой. и они считали что у них были шансы?) а если б не байден то зе!билы ввели локдаун до следующих выборов?
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08.12.2020 23:44 Відповісти
Всем, кто повесил портрет байдена и купил иконку с его изображением, по состоянию на сейчас - Иннагурацмонный комитет США отказался начать подготовку к иннагурации байдена, т.к. не верит в его честную победу, это даже все фейко СМИ начали транслировать.
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09.12.2020 00:31 Відповісти
ще би лампі за штати не турбувались..
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09.12.2020 08:52 Відповісти
 
 