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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) Бутусов Юрий (3918) Татаров Олег (348)

Назначив Татарова в ОП, Зеленский пошел на преступление, - Бутусов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский, назначив бывшего чиновника МВД времен Захарченко Олега Татарова заместителем главы Офиса Президента, нарушил закон о люстрации.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил на акции "Дезинфекция", которая состоялась у Офиса Президента.

"Для того, чтобы сюда протащить снова Татарова, Зеленский пошел на преступление. Он нарушил закон о люстрации, запрещающий Татарову занимать государственную должность. А он, Зеленский - это прямое преступление - он, несмотря на то, что существует запрет, все равно назначил Татарова", - сказал Бутусов.

Журналист предположил, что Татаров нравится Зеленскому, как и все, кто предлагает простые решения.

"Кого-то побить, а потом соврать. Украсть, а потом соврать. Это такая простая двухходовка. А потом он (Зеленский. - Ред.) идет и записывает видео с очень веселой улыбкой, как будто ничего не происходит в стране", - сказал Бутусов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Возле Офиса Зеленского прошла акция "Дезинфекция" с требованием уволить Татарова, Ермака и Венедиктову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главред Цензор.НЕТ назвал Зеленского "клоунской версией Януковича" и напомнил, что тот находится на должности президента волей народа Украины и только до тех пор, пока народ Украины с этим согласен.

"Надеюсь, что президент Зеленский, если у него есть хоть какой-то инстинкт самосохранения, поймет, что то, чем он начал заниматься здесь - это не кино, не анекдот и не шутки. Он должен нести ответственность за свои назначения, за свои решения. Если он этого не понимает - ему это объяснят", - подытожил Бутусов.

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+58
Бутусов звичайно ідеаліст. І це добре. В загальному. Тому він і виступав проти Порошенка, бо хотів, щоб той був ідеальним. Але вся заковика в тому, що ідеальних людей немає. Я теж часто критикував Порошенка, бо було за що. І багато дописувачів тут, на Цензорі це знають. Але на відміну від Зєлєнского не ідеальний Порошенко робив з критики аю правильні висновки і двічі одних і тих помилок не повторював. А Зєлєнскій навіть не усвідомлює, що він робить і які будуть наслідки для країни і для нього особисто згодом. І до того, що для країни зробив не ідеальний Порошенко Зєлєнскому не досягтися ніяк і ніколи. Не варто було підтримувати малороса Зєлєнского лише тому, що не подобвся Порошенко. Варто було думати і аналізувати хто нехай і повільно та з помилками робив країну сильнішою, а хто насмвхався з неї, принижуючи її ідеали і жителів.
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10.12.2020 00:06
+36
Дебилов предупреждали. Но любой дебил всегда точно знает, шо он умнее любого академика.
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10.12.2020 00:08
+32
фейс Зеленского не вызывал позитива... фейс татарова вызывает чувство мерзости и тошноты....
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09.12.2020 23:54
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до виборів ще далеко, з України вже нічого не залишиться
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10.12.2020 09:21 Ответить
Балбес - оптимистичный и жизнерадостный алкоголик, обладатель легко краснеющего носа. Зимой носит оранжевую вязаную шапку, летом - тюбетейку. Ключевое слово шапка.
Бывалый - сильный, толстый, наглый мужчина с бритой наголо головой, неформальный лидер шайки.
Ключевое слово сильный, наглый.
Трус - нервный, сентиментальный и слабовольный ипохондрик. Зимой кутается в тёплые вещи, летом носит интеллигентскую шляпу и светлый пиджак, говорит высоким голосом .
Ключевое слово синтементальный, слабовольный.
Меня опять терзают смутные сомнения… кино или реальность?
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10.12.2020 00:14 Ответить
Да клоун преступник, и дальше он будет преступник, и что вы ему слеоаете?
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10.12.2020 00:18 Ответить
И до выборов был преступником! Не платил налоги, помогал бене выводить средства, а пуйлу бороться с украинской государственностью, открыто издевался над голодомором и революцией Достоинства, вся его предвыборная деятельность - ложь и клевета! Как, вообще, проукраинские ( к проросиянским у меня претензий нет, как и иллюзий на их счёт) избиратели могли поддерживать ЭТО? Для меня это шок... Вся их запоздалая критика, это издевательство над здравым смыслом....
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10.12.2020 01:03 Ответить
А вы уверены,что среди избирателей Зе были проукраинские? Может, но тогда они относятся к категории дурней- делать пакости или просто назло, даже в ущерб себе.
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10.12.2020 18:55 Ответить
Я лично с несколькими общался, считают себя патриотами, похлеще меня. Их главный аргумент - "аби не Порох - барига..." и дальше по методичке из телевизора.
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10.12.2020 22:49 Ответить
Легко. Збираймось на київське віче і визначаймось з ЄДИНОЮ узгодженою кандидатурою на дострокові. А потім підписуєм з ним(нею) суспільний договір. До вечора того ж дня Зєля сам піде.
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10.12.2020 03:17 Ответить
Саме з "визначаймось з ЄДИНОЮ узгодженою кандидатурою на дострокові" і не просто не легко, а на даний час майже неможливо. Доки не переборемо в собі " де два українця -там три гетьмани"- нічого не буде. По перше це мусять зробити проукраїнськи політичні сили і сформоване громадянське суспільство.
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10.12.2020 18:58 Ответить
Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9037
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10.12.2020 00:57 Ответить
Капати й капати Голобородьку в тім"ячко його злочинами . Арестович Апострофу відповів на питання про батл з Бутусовим - ДЕ ЗАРАЗ Я А ДЕ БУТУСОВ ! Шановний журналіст, довбай їх невпинно! А весна прийдЕ рані чи пізно , посадки прийдуть
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10.12.2020 01:04 Ответить
статтею більше. статтею менше... вовкі вже й примочки з кори ягєля чи норвезького моху не допоможуть. ...все одно він під єрмаком .. і не пищить..(гундосіки якось в космос)..не смішно але згадався старий анікдот..."Ватсон! я замєтіл что Ви страдаєтє пасівной ***********! - А вот Ви і нє прави Холмс. Я ей нє страдаю... я єй наслаждаюсь!" Він дійсно насолоджується тепленькою ванною. а рулює якийсь блдь регент.
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10.12.2020 01:16 Ответить
Да разве токо Татарова?
Таких люстрированных Татаровых, вернувшихся во власть вагон и маленькая тележка!
И кто вам сказал, что это
Зеленский назначил?
У нас давно президент господин Ермак ибо ни при одном президенте я не слышал об главе ОП как при Зе!
Ермак тут, Ермак там, Ермак все решает, Ермак, Ермак, ермак! И похоже чихать хотел Ермак на все ранее принятые Законы! А где Зеленский? Зачем шел в президенты если ноль без палочки, лучше бы играл на своем рояле, по крайней мере может артиста сохранили б для страны, а так ни артиста, не президента!
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10.12.2020 01:20 Ответить
ЄРМАК ОЖИВИВ в нормандських тему Штанмайера , дід Льонька репнув погрозу про відключення платіжної системи для рашистів (так піару ради - Аферистович підказав) ) , й на другий день вимагає від ВР визначитись з темою штанмайєра - НУ НЕ ПРОСТИТУТИ !!!
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10.12.2020 01:29 Ответить
Кадровая политика Зели вызывает много вопросов.Там один Кулеба из адекватных походу.Такая кадровая политика,позволяет оценить потенциал умственного развития Президента.И тут варианта два.Либо он сознательно ставит таких людей,либо он тупой и не понимает.Не пойму,шо лучше для него Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9725
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10.12.2020 01:28 Ответить
Моя особиста думка , аналізуючи слова того ж Богдана, вимогу вчорашню Кривоноса допустити ЙОГО, ЗАМА ГОЛОВИ РНБО до закритого тіла Нелоха! Так ось - його тупості , чи то пак його розуму, вистачило на те, щоб погодитись на управління собою а заодне й країною без його участі , з освяченням свого президентства тупими відосиками з поганою акторською грою. ВСЬО! КРАПКА! наш президент кукла .
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10.12.2020 01:34 Ответить
Країна тиждень гримить Татаровим , не кажучи скільки галасу викликало ще його призначення в бордель Єрмака, а що воно прогундосило? Що Бутусов ( алегоричний образ був у гундосого- керівник інтернетвидання , як та бабуся на лавочці) плітки розводить... Зараз з ВР поділився плітками полковник ГУР і що гундосий?
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10.12.2020 01:40 Ответить
Ловлю себе на думцi,що для Зели виступ Бутусова,лише нагадування о проэкте"Розсмiшi комiка".Але Бутусов не рассмешил и грошей не отримает
Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7760 Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 21
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10.12.2020 01:46 Ответить
Скорее жертвенный баран Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3746
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10.12.2020 01:40 Ответить
Цей баран був головним редактором Інтеру ( з часів заснування ПРокремлівський канал). До цього не злазив з Кремлівської сцени, знімав у раші для Раші кіношки ... Подивітся на страожилилів Кремлівсьої сцени - Кіркорових- баскових-наших кроликів... Ви чули їхню громадянську позицію, ну хоча б про Білорусь... А чули вовчину про ******** палиці та батьківщину проститутку? то Ви й справді вважаєте жертовним бараном?
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10.12.2020 01:52 Ответить
доки я про Вам про барана а ось й підтвердження -
Александр Бондаренко, который больше года возглавляет Днепропетровскую ОГА, 7 лет назад был участником российской программы "Давай поженимся". Его анкета до сих пор размещена в базе российских кином
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10.12.2020 01:55 Ответить
Ну зеленский пошел на преступление и т.д. А зачем же ты лезешь в эту их "зе-манду"? Переживаешь что тебе не присылают приглашения из МинОбороны...
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10.12.2020 01:39 Ответить
Він потролив їх знатніше, ніж вони його - через фейсбук на роботу в МО запросили ... Тільки запрошенням не та ціна , що умовам від Бутусова ... Його вже горгона прпокурор повинна за наклепи допитувати ... А щось тихо
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10.12.2020 01:44 Ответить
да срать на тартарова, венедиктову на дыбу вместе со всем конституционным судом.
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10.12.2020 02:09 Ответить
"А он, Зеленский - это прямое преступление - он, несмотря на то, что существует запрет, все равно назначил Татарова", - сказал Бутусов.

...
Правильно сказано, друже Юрію! Але забагато "води" (зайвого тексту). Можна лаконічніше:
"А он, Зеленский - это прямое преступление".
Все. Ось так коротко і по суті. Зеленський як такий - це злочин.
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10.12.2020 02:43 Ответить
так собеседование не пройдешь...
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10.12.2020 02:45 Ответить
Ну так що тут думати! Юру в Президенти! Нехай пропонує свою команду, а ми подивимось. Юлю візьмеш прем'єром, Юра?
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10.12.2020 03:07 Ответить
Плять, опять укольчик пропустил?
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10.12.2020 05:22 Ответить
Дякую, що нагадав. Зєлю геть. Дострокові. Твого работодавця Пєцю - на нари. Тебе - на примусові в автодор.
Ось тепер правильно Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1261
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10.12.2020 08:42 Ответить
О, то так і яника запроторить на своє місце.; кілю-бімба в прем'єри, Пшонку замість Венедиктової... Краса просто, кулі там вже, 73% уіпанів тільки підтримають, хоча б тим, що не визнають свого нікчемного лоховства.
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10.12.2020 07:42 Ответить
Юра спалює мости. Не хоче йти на роботу в МО до віслюка.
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10.12.2020 08:08 Ответить
Правильно Юра робить. Це ми тільки скиглимо. А треба займати активну позицію.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.12.2020 08:14 Ответить
Ванько, я тут уже приводив анекдот:
Зелені - «порохоботам»: «Хлопці, ми тут «трішки всралися», поки на вас перділи, так давайте зараз разом подумаємо, як НАШ з вами спільний зад вимить і НАШІ спільні з вами штани випрать…».
Це саме про тебе... Скиглиш тут саме ТИ...
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10.12.2020 08:54 Ответить
А ну, пєцін троль "ярхолодний", скажи про дострокові. Пєця команди не дає? Бо він пролітає на дострокових?(п'яте місце на місцевих))
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10.12.2020 09:21 Ответить
Ванько, що треба, я вже сказав... І цього вистачить... А кому щось не подобається, хай "цьомне мене нижче пупа...".
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10.12.2020 10:08 Ответить
Тюлька не пройде, не сподівайся.
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10.12.2020 09:08 Ответить
А хто пройде? Твій Пєця?(п'яте місце на місцевих) Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1357
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10.12.2020 09:27 Ответить
А "тьлькофіли" - на якому місці? А, знаю!!! "В задниці"!!!...
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10.12.2020 10:36 Ответить
ТІЛЬКИ ЛОХИ ВЕДУТЬСЯ НА ТАОМУ ОПИТУВАННІ
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10.12.2020 17:12 Ответить
видно, что Бутусов читает Цензор.. наш человек!
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10.12.2020 10:12 Ответить
главное - не дать этой сопле зеленой свалить из страны... он за все ответить должен....
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10.12.2020 14:28 Ответить
БЛАЗЕНЬ ПО СВОЇЙ СУТІ НЕ МАЄ ВЛАСНОЇ ДУМКИ ВСЕ ЩО ВІН ГОВОРИТЬ І РОБИТЬ - ТО ГРА НА ПУБЛІКУ І ВЕСЬ СЕНС ЖИТТЯ ВІН БАЧИТЬ У ТАКІЙ ГРІ ВІН ЖИВЕ В ТАКОМУ ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ
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10.12.2020 17:11 Ответить
Саме з "визначаймось з ЄДИНОЮ узгодженою кандидатурою на дострокові" і не просто не легко, а на даний час майже неможливо. Доки не переборемо в собі " де два українця -там три гетьмани"- нічого не буде. По перше це мусять зробити проукраїнськи політичні сили і сформоване громадянське суспільство.
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10.12.2020 19:28 Ответить
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