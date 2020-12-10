Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник
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Антикоррупционные органы безрезультатно просили Офис генерального прокурора заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+".
Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Когда еще не было отменено постановление о закрытии дела, у нас был разговор, что если постановление будет отменено, а мы такую возможность допускали, то логично было бы сменить прокурора… Мы говорили о том, чтобы сменить прокурора (по делу "Роттердам+". - Ред.), и мы письменно об этом просили Офис генпрокурора, так как сегодня генеральный прокурор фактически исполняет обязанности руководителя САП. Но, к сожалению, результата мы не получили", - рассказал Сытник.
Говоря о ситуации вокруг закрытия прокурором дела, он отменил: "Было понимание, что мы двигаемся в направлении суда, а тут ночью детектив заходит в реестр и видит, что дело уже закрыто".
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По словам Сытника, в настоящее время расследование дела остановлено. Также, как подчеркнул он, по делу не выполнены все международно-правовые поручения.
И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук также обратил внимание на то, что решение об отстранении прокурора-руководителя группы, принимает генпрокурор. "Второй вариант- прокурор является независимым в своей оценке доказательств по любому делу. В данном случае прокурор принял такое решение", - сказал и.о. руководителя САП.
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Он также уточнил, что есть два противоречащих друг другу решения суда относительно обоснованности закрытия дела. "Сейчас дело остановлено, материалы изучаются", - добавил он.
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📌 Жоден чиновник в Україні, жоден інший президент не зміг би довести кришталеву чесність Порошенка так, як це зробив ЗЕленський.
▪️Вова гундявив на всю країну, що "Порошенко - злодій, барига", "Я Ваш вирок!", але за 16 місяців, маючи повний контроль над ГенПрокурором, МВС, СБУ, НАБУ, ГБР, САП, НАЗК, судами, не зміг довести жоден епізод крадіжки п'ятого президента, які на нього вішали десятками років, або хоча б привести приклад вигоди від службового становища Порошенко.
▪️Навпаки, влада ЗЕленського довела цинізм чорної брехні проти Порошенка, спростувавши наклеп по Свинарчукам, Ротердам+, міфічному збагаченні ПП в 82 рази, створення ПЦУ, вивезення картин і багато іншого.
▪️Спасибі зеленському, що зміг виправдати чесне ім'я Порошенко,сам того не відаючи.
Перемога за нами, зебiли не побудують нiчого, крiм особистого чи вкраденого бiзнесу.
Міжнародне об'єднання Українських націоналістів
1. Как течет вода.
2. Как горит огонь.
3. И как зе-тыпилы пытаются раскопать компромат на Порошенко.
-Порошенко был бочкой мёда с ложкой дерьма, а Зеленский - наоборот…
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- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє з Кабінету Міністрів усіх кретинів і нікчем, в розпочнуться довгоочікувані реформи….
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
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- У чому різниця між президентом Порошенком і «************» Зеленським з точки зору зовнішнього вигляду?
- Порошенко, за п»ять років президенства похудів, спав з обличчя і повністю посивів, а Зеленський міняє костюми, бо в старі вже не влазить і від»їв ряху так, що вона перетворюється на грушу хвостиком догори…
Питання - хто працював, а хто - імітує?…