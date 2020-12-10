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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) Сытник (948) Грищук Максим (53) САП (1948) Роттердам+ (164) Венедиктова (723) Офис Генпрокурора (2056)

Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело

Антикоррупционные органы безрезультатно просили Офис генерального прокурора заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+".

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда еще не было отменено постановление о закрытии дела, у нас был разговор, что если постановление будет отменено, а мы такую возможность допускали, то логично было бы сменить прокурора… Мы говорили о том, чтобы сменить прокурора (по делу "Роттердам+". - Ред.), и мы письменно об этом просили Офис генпрокурора, так как сегодня генеральный прокурор фактически исполняет обязанности руководителя САП. Но, к сожалению, результата мы не получили", - рассказал Сытник.

Говоря о ситуации вокруг закрытия прокурором дела, он отменил: "Было понимание, что мы двигаемся в направлении суда, а тут ночью детектив заходит в реестр и видит, что дело уже закрыто".

Читайте на Цензор.НЕТ: Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора

По словам Сытника, в настоящее время расследование дела остановлено. Также, как подчеркнул он, по делу не выполнены все международно-правовые поручения.

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук также обратил внимание на то, что решение об отстранении прокурора-руководителя группы, принимает генпрокурор. "Второй вариант- прокурор является независимым в своей оценке доказательств по любому делу. В данном случае прокурор принял такое решение", - сказал и.о. руководителя САП.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуроры расскажут нардепам о ходе расследования дела "Роттердам+", - Венедиктова

Он также уточнил, что есть два противоречащих друг другу решения суда относительно обоснованности закрытия дела. "Сейчас дело остановлено, материалы изучаются", - добавил он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
1. Как течет вода.
2. Как горит огонь.
3. И как зе-тыпилы пытаются раскопать компромат на Порошенко.
Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник - Цензор.НЕТ 8156
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10.12.2020 00:09
+7
ЗЕленський довів, що Порошенко - чесна людина
📌 Жоден чиновник в Україні, жоден інший президент не зміг би довести кришталеву чесність Порошенка так, як це зробив ЗЕленський.
▪️Вова гундявив на всю країну, що "Порошенко - злодій, барига", "Я Ваш вирок!", але за 16 місяців, маючи повний контроль над ГенПрокурором, МВС, СБУ, НАБУ, ГБР, САП, НАЗК, судами, не зміг довести жоден епізод крадіжки п'ятого президента, які на нього вішали десятками років, або хоча б привести приклад вигоди від службового становища Порошенко.

▪️Навпаки, влада ЗЕленського довела цинізм чорної брехні проти Порошенка, спростувавши наклеп по Свинарчукам, Ротердам+, міфічному збагаченні ПП в 82 рази, створення ПЦУ, вивезення картин і багато іншого.
▪️Спасибі зеленському, що зміг виправдати чесне ім'я Порошенко,сам того не відаючи.
Перемога за нами, зебiли не побудують нiчого, крiм особистого чи вкраденого бiзнесу.

Міжнародне об'єднання Українських націоналістів
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10.12.2020 00:04
+7
Імітація антікорупційної боротьби триває !!!На манежі все тіж самі обличчя,тобто пики !!)))
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10.12.2020 00:07
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Правила форума Совет форумчан
ЗЕленський довів, що Порошенко - чесна людина
📌 Жоден чиновник в Україні, жоден інший президент не зміг би довести кришталеву чесність Порошенка так, як це зробив ЗЕленський.
▪️Вова гундявив на всю країну, що "Порошенко - злодій, барига", "Я Ваш вирок!", але за 16 місяців, маючи повний контроль над ГенПрокурором, МВС, СБУ, НАБУ, ГБР, САП, НАЗК, судами, не зміг довести жоден епізод крадіжки п'ятого президента, які на нього вішали десятками років, або хоча б привести приклад вигоди від службового становища Порошенко.

▪️Навпаки, влада ЗЕленського довела цинізм чорної брехні проти Порошенка, спростувавши наклеп по Свинарчукам, Ротердам+, міфічному збагаченні ПП в 82 рази, створення ПЦУ, вивезення картин і багато іншого.
▪️Спасибі зеленському, що зміг виправдати чесне ім'я Порошенко,сам того не відаючи.
Перемога за нами, зебiли не побудують нiчого, крiм особистого чи вкраденого бiзнесу.

Міжнародне об'єднання Українських націоналістів
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10.12.2020 00:04 Ответить
не свисти в этой стране за 30 лет не посажен ни один корупционер. исключение паша лазаренко да и то посажен американцами
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10.12.2020 00:35 Ответить
Ну чому? Суддя Зварич сидів, ватнік Василь Волга сидів, ще кілька відомих можна згадати...
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10.12.2020 00:41 Ответить
это те,хто не хотели делиться
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10.12.2020 00:45 Ответить
Та я не сперечатимуся, я просто навів приклад, що хоч когось та саджають))
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10.12.2020 00:47 Ответить
Це були сакральні жертви. Із топ корупціонерів не сидів ніхто. Справи про корупцію та фінансові злочини розслідуються дуже довго. Півтора року це дуже малий термін.
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10.12.2020 09:10 Ответить
Імітація антікорупційної боротьби триває !!!На манежі все тіж самі обличчя,тобто пики !!)))
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10.12.2020 00:07 Ответить
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
1. Как течет вода.
2. Как горит огонь.
3. И как зе-тыпилы пытаются раскопать компромат на Порошенко.
Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник - Цензор.НЕТ 8156
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10.12.2020 00:09 Ответить
Но в Украине никакой борьбы нет. Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник - Цензор.НЕТ 2752
Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник - Цензор.НЕТ 4166
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10.12.2020 00:09 Ответить
Боротьби таки нема. Зате борцуни є.
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10.12.2020 00:13 Ответить
Не даремно кацапський класик писав про істинно руцьге жєнщіну:"коня на скаку остановіт". От Вєнєдіктва і довела, що є тою "руцьге жєнщіной". Правда, замість конвюя зупинила справу. О!. 😁 Хоча заради справедливості слід визнати вже накінець, що у "Роттердам+" криміналу таки менше, ніж у теперішніх схемах.
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10.12.2020 00:12 Ответить
астанавитесь. вам же сказали, папередники всех отроттердамили строо по закону.
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10.12.2020 00:17 Ответить
Короче дербанят потоки или ждут пока им занесут бабла. Обычно 10-15% предыдущая власть оставляет на взятки новой власти чтобы их не трогали и ничего не ковыряли. И так всю историю Украины.... Посмотрите на ети морды. Дальше даже говорить не хочется.
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10.12.2020 00:20 Ответить
Угу. А сегодняшняя морда - вовсе наоборот даже. Растет в ширину в геометрической прогресии. Те, для кого оно кривлялось по саунах за пару срублей в начале 2000-х, сегодня его(ее?) врядли узнают.
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10.12.2020 00:34 Ответить
Это ж закон физики. Если где-то убыло, то где-то - наоборот.
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10.12.2020 00:37 Ответить
Т.е., мародер на крови теперь - Нелох42. Понял.
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10.12.2020 00:38 Ответить
- В чём разница между Порошенко и Зеленским?
-Порошенко был бочкой мёда с ложкой дерьма, а Зеленский - наоборот…
*
- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє з Кабінету Міністрів усіх кретинів і нікчем, в розпочнуться довгоочікувані реформи….
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
*
- У чому різниця між президентом Порошенком і «************» Зеленським з точки зору зовнішнього вигляду?
- Порошенко, за п»ять років президенства похудів, спав з обличчя і повністю посивів, а Зеленський міняє костюми, бо в старі вже не влазить і від»їв ряху так, що вона перетворюється на грушу хвостиком догори…
Питання - хто працював, а хто - імітує?…
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10.12.2020 08:04 Ответить
 
 