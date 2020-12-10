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Новини Політика України
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НАБУ (3421) Ситник (755) Грищук Максим (42) Роттердам+ (169) Венедіктова (750) Офіс Генпрокурора (2361)

Справу "Роттердам+" зупинено, матеріали вивчаються, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справу

Антикорупційні органи безрезультатно просили Офіс Генерального прокурора замінити керівника групи прокурорів щодо розслідування справи "Роттердам+".

Про це директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ще не було скасовано постанову про закриття справи, у нас була розмова, що якщо постанова буде скасована, а ми таку можливість допускали, то логічно було б змінити прокурора ... Ми говорили про те, щоб змінити прокурора (у справі "Роттердам+" . - Ред.), і ми письмово про це просили Офіс Генпрокурора, бо сьогодні генеральний прокурор фактично виконує обов'язки керівника САП. Але, на жаль, результату ми не отримали", - розповів Ситник.

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Говорячи про ситуацію навколо закриття прокурором справи, він сказав: "Було розуміння, що ми рухаємося в напрямку суду, а тут вночі детектив заходить до реєстру і бачить, що справу вже закрито".

За словами Ситника, нині розслідування справи зупинено. Також, як наголосив він, у справі не виконано всі міжнародно-правові доручення.

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук також звернув увагу на те, що рішення про відсторонення прокурора-керівника групи ухвалює генпрокурор. "Другий варіант - прокурор є незалежним у своїй оцінці доказів у будь-якій справі. У цьому випадку прокурор ухвалив таке рішення", - сказав в.о. керівника САП.

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Він також уточнив, що є два рішення суду, які суперечать одне одному, щодо обґрунтованості закриття справи. "Нині справу зупинено, матеріали вивчаються", - додав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
1. Как течет вода.
2. Как горит огонь.
3. И как зе-тыпилы пытаются раскопать компромат на Порошенко.
Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник - Цензор.НЕТ 8156
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10.12.2020 00:09
+7
ЗЕленський довів, що Порошенко - чесна людина
📌 Жоден чиновник в Україні, жоден інший президент не зміг би довести кришталеву чесність Порошенка так, як це зробив ЗЕленський.
▪️Вова гундявив на всю країну, що "Порошенко - злодій, барига", "Я Ваш вирок!", але за 16 місяців, маючи повний контроль над ГенПрокурором, МВС, СБУ, НАБУ, ГБР, САП, НАЗК, судами, не зміг довести жоден епізод крадіжки п'ятого президента, які на нього вішали десятками років, або хоча б привести приклад вигоди від службового становища Порошенко.

▪️Навпаки, влада ЗЕленського довела цинізм чорної брехні проти Порошенка, спростувавши наклеп по Свинарчукам, Ротердам+, міфічному збагаченні ПП в 82 рази, створення ПЦУ, вивезення картин і багато іншого.
▪️Спасибі зеленському, що зміг виправдати чесне ім'я Порошенко,сам того не відаючи.
Перемога за нами, зебiли не побудують нiчого, крiм особистого чи вкраденого бiзнесу.

Міжнародне об'єднання Українських націоналістів
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10.12.2020 00:04
+7
Імітація антікорупційної боротьби триває !!!На манежі все тіж самі обличчя,тобто пики !!)))
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10.12.2020 00:07
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ЗЕленський довів, що Порошенко - чесна людина
📌 Жоден чиновник в Україні, жоден інший президент не зміг би довести кришталеву чесність Порошенка так, як це зробив ЗЕленський.
▪️Вова гундявив на всю країну, що "Порошенко - злодій, барига", "Я Ваш вирок!", але за 16 місяців, маючи повний контроль над ГенПрокурором, МВС, СБУ, НАБУ, ГБР, САП, НАЗК, судами, не зміг довести жоден епізод крадіжки п'ятого президента, які на нього вішали десятками років, або хоча б привести приклад вигоди від службового становища Порошенко.

▪️Навпаки, влада ЗЕленського довела цинізм чорної брехні проти Порошенка, спростувавши наклеп по Свинарчукам, Ротердам+, міфічному збагаченні ПП в 82 рази, створення ПЦУ, вивезення картин і багато іншого.
▪️Спасибі зеленському, що зміг виправдати чесне ім'я Порошенко,сам того не відаючи.
Перемога за нами, зебiли не побудують нiчого, крiм особистого чи вкраденого бiзнесу.

Міжнародне об'єднання Українських націоналістів
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10.12.2020 00:04 Відповісти
не свисти в этой стране за 30 лет не посажен ни один корупционер. исключение паша лазаренко да и то посажен американцами
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10.12.2020 00:35 Відповісти
Ну чому? Суддя Зварич сидів, ватнік Василь Волга сидів, ще кілька відомих можна згадати...
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10.12.2020 00:41 Відповісти
это те,хто не хотели делиться
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10.12.2020 00:45 Відповісти
Та я не сперечатимуся, я просто навів приклад, що хоч когось та саджають))
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10.12.2020 00:47 Відповісти
Це були сакральні жертви. Із топ корупціонерів не сидів ніхто. Справи про корупцію та фінансові злочини розслідуються дуже довго. Півтора року це дуже малий термін.
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10.12.2020 09:10 Відповісти
Імітація антікорупційної боротьби триває !!!На манежі все тіж самі обличчя,тобто пики !!)))
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10.12.2020 00:07 Відповісти
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
1. Как течет вода.
2. Как горит огонь.
3. И как зе-тыпилы пытаются раскопать компромат на Порошенко.
Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник - Цензор.НЕТ 8156
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10.12.2020 00:09 Відповісти
Но в Украине никакой борьбы нет. Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник - Цензор.НЕТ 2752
Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник - Цензор.НЕТ 4166
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10.12.2020 00:09 Відповісти
Боротьби таки нема. Зате борцуни є.
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10.12.2020 00:13 Відповісти
Не даремно кацапський класик писав про істинно руцьге жєнщіну:"коня на скаку остановіт". От Вєнєдіктва і довела, що є тою "руцьге жєнщіной". Правда, замість конвюя зупинила справу. О!. 😁 Хоча заради справедливості слід визнати вже накінець, що у "Роттердам+" криміналу таки менше, ніж у теперішніх схемах.
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10.12.2020 00:12 Відповісти
астанавитесь. вам же сказали, папередники всех отроттердамили строо по закону.
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10.12.2020 00:17 Відповісти
Короче дербанят потоки или ждут пока им занесут бабла. Обычно 10-15% предыдущая власть оставляет на взятки новой власти чтобы их не трогали и ничего не ковыряли. И так всю историю Украины.... Посмотрите на ети морды. Дальше даже говорить не хочется.
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10.12.2020 00:20 Відповісти
Угу. А сегодняшняя морда - вовсе наоборот даже. Растет в ширину в геометрической прогресии. Те, для кого оно кривлялось по саунах за пару срублей в начале 2000-х, сегодня его(ее?) врядли узнают.
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10.12.2020 00:34 Відповісти
Это ж закон физики. Если где-то убыло, то где-то - наоборот.
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10.12.2020 00:37 Відповісти
Т.е., мародер на крови теперь - Нелох42. Понял.
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10.12.2020 00:38 Відповісти
- В чём разница между Порошенко и Зеленским?
-Порошенко был бочкой мёда с ложкой дерьма, а Зеленский - наоборот…
*
- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє з Кабінету Міністрів усіх кретинів і нікчем, в розпочнуться довгоочікувані реформи….
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
*
- У чому різниця між президентом Порошенком і «************» Зеленським з точки зору зовнішнього вигляду?
- Порошенко, за п»ять років президенства похудів, спав з обличчя і повністю посивів, а Зеленський міняє костюми, бо в старі вже не влазить і від»їв ряху так, що вона перетворюється на грушу хвостиком догори…
Питання - хто працював, а хто - імітує?…
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10.12.2020 08:04 Відповісти
 
 