НАПК начинает модернизацию Реестра коррупционеров: подключат автоматическое взаимодействие с Prozorro

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) в сотрудничестве с USAID/UKaid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" начинает модернизацию Реестра коррупционеров.

Об этом сообщается на странице НАПК в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Обновление реестра предусматривает автоматическое взаимодействие с системой закупок Prozorro, что упростит механизм получения справок участниками закупок.

Также будет реализовано автоматическое взаимодействие с data.gov.ua, что позволит пользователям получать актуальную информацию в удобном формате.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК не может выяснить, сколько чиновников не подали е-декларации: реестр госслужащих до сих пор не создан

Кроме того, планируется создать публичный АРI для использования реестра в IТ-продуктах; реализовать механизм проверки бумажных справок и выписок из реестра; разработать публичный аналитический модуль для пользователей реестра.

"Такое обновление сделает реестр полезным, информативным и простым", - объяснили в НАПК.

Общая цель проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" - финансовая поддержка граждан Украины и украинского правительства в борьбе с коррупцией в ключевых услугах и службах государственного управления, а также создание доверия украинцев к правительству на основе продемонстрированных прозрачности, подотчетности и улучшенного качества услуг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу, - НАПК

data.gov.ua - это Единый государственный веб-портал открытых данных, который создан по требованию закона "О доступе к публичной информации".