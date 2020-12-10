НАПК начинает модернизацию Реестра коррупционеров: подключат автоматическое взаимодействие с Prozorro
Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) в сотрудничестве с USAID/UKaid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" начинает модернизацию Реестра коррупционеров.
Об этом сообщается на странице НАПК в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Обновление реестра предусматривает автоматическое взаимодействие с системой закупок Prozorro, что упростит механизм получения справок участниками закупок.
Также будет реализовано автоматическое взаимодействие с data.gov.ua, что позволит пользователям получать актуальную информацию в удобном формате.
Кроме того, планируется создать публичный АРI для использования реестра в IТ-продуктах; реализовать механизм проверки бумажных справок и выписок из реестра; разработать публичный аналитический модуль для пользователей реестра.
"Такое обновление сделает реестр полезным, информативным и простым", - объяснили в НАПК.
Общая цель проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" - финансовая поддержка граждан Украины и украинского правительства в борьбе с коррупцией в ключевых услугах и службах государственного управления, а также создание доверия украинцев к правительству на основе продемонстрированных прозрачности, подотчетности и улучшенного качества услуг.
data.gov.ua - это Единый государственный веб-портал открытых данных, который создан по требованию закона "О доступе к публичной информации".
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- Україна на першому ж році президентства Зеленського провалилася в рейтингу Transparency на 2 пункти - проти зростання на 7 пунктів за президента Порошенка;
- похована справа про отримання хабара 11 депутатами від відомого нардепа Антона Яценко;
- без наслідків лишилися заяви нардепа Скороход про отримання нардепами-служками зарплатень у конвертах;
- ніяких наслідків не мало дивовижне спілкування з поліцейськими чинами у Кривому Розі нардепа Юрія «Юзика» Корявченкова;
- зависла справа НАБУ проти нардепа Дубінського щодо лобіювання поправок на користь тютюнової галузі;
- попри всі журналістські розслідування дивовижно себе почуває депутат Холодов;
- правоохоронці взагалі не відреагували на журналістське розслідування про ухилення від сплати податків через офшори структур Володимира Зеленського;
- «Тут можна добре при барахлитися - онукам вистачить» - заступник міністра МОЗ Семиволос дивовижно себе почуває;
- заяви Уманського щодо фришування розкрадання ПДВ на 5 мільярдів грн за місяць - без реакції;
- брат голови ОПУ Єрмака домовляється про призначення на державні посади за гроші - президент Зеленський заявляє: «Ми таким не займаємося». І все;
- дороги будують із застосуванням металургійного шлаку замість щебеню по його ціні, без жодної профільної експертизи - правоохоронців це не цікавить. Певно - через участь у схемі тестя Зеленського;
- підозра 12 суддям на чолі із Павлом Вовком загинула на столі Генпрокурора;
- «Нардеп Юрченко буде сидіти» - пообіцяв Зеленський. Не уточнив лише що нардеп, який попався на хабарі, сидітиме у Верховній Раді;
- генпрокурор Венедиктова селиться на дачі оренда якої більше за її офіційні доходи - Офіс президента цього не помічає;
- дороги за «Великим будівництвом» будують на 57% (а буває й на 92%) дорожче ніж у часи президента Порошенка, забираючи кошти з Ковідного фонду - Генпрокуратура спить;
- генпрокурор Венедиктова зриває вручення підозри заступникові Єрмака Олегу Татарову, через відсторонення прокурорів.
- міністерство оборони купує вантажівки в цивільній комплектації на 195 тисяч грн. (разом - на 8 мільйонів грн.) дорожче ніж купувало спеціалізовані для війни вантажівки «Богдан» у «свинарчуків».
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях! Звинувачений у корупції ніколи не вийде під заставу!» - це обіцяв Володимир Зеленський ще ДО того як він став їздити на державних «Мерседасах», жити в державні резиденції та лікуватися в державній Феофанії. Ще тоді ми горлали, що «Мерседеси», резиденції та Феофанії і є метою його походу в президенти. Але нас чути ніхто не хотів. З днем боротьби з корупцією. У наймах коси побіліють - у наймах, сестри, й помрете.
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32554/ Дмитро Калинчук
Почему судьи до сих пор не сидят в тюрьме? Почему у них до сих пор не нашли дома по килограму наркотиков и на этом основании посадка в тюрьму и от странение от должности судьи КСУ-согласно ЗАКОНУ о КСУ? У нас что спецслужбы вобще ничего не могут? Я подозреваю что СБУ это главный коррупционный орган Украины. Почему ВР где большинство за Зеленкой не изменит Конституцию ликвидировав Коррупционный Суд Украины? Почему прилюдно-укравший миллиарды у Украинцев Коломойский не сидит в тюрьме а свободно ходит по улицам Киева? Когда в стране создастся дееспособная власть а не крыша для разграбления страны?
И обойдутся бюджету Украины дешевле, чем один "борец-украинец"
Всё-таки, Украина не Китай