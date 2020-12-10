В Николаеве умер шестимесячный ребенок, у которого диагностировали COVID-19

В детской больнице №2 г. Николаева умер 6-месячный ребенок, у которого было диагностировано заболевание коронавирусной инфекцией.

Как сообщила в комментарии "Новостям-N" начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, у ребенка была серьезная врожденная патология — он родился недоношенным, с весом 750 граммов, передает Цензор.НЕТ.

В лечебное учреждение младенец был госпитализирован 4 декабря — сразу в реанимацию.

Несмотря на все усилия врачей, спасти малыша не удалось — спустя 5 дней он скончался.

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Напомним, на брифинге 24 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине была зафиксирована вторая смерть ребенка в связи с COVID-19.