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В Николаеве умер шестимесячный ребенок, у которого диагностировали COVID-19
В детской больнице №2 г. Николаева умер 6-месячный ребенок, у которого было диагностировано заболевание коронавирусной инфекцией.
Как сообщила в комментарии "Новостям-N" начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, у ребенка была серьезная врожденная патология — он родился недоношенным, с весом 750 граммов, передает Цензор.НЕТ.
В лечебное учреждение младенец был госпитализирован 4 декабря — сразу в реанимацию.
Несмотря на все усилия врачей, спасти малыша не удалось — спустя 5 дней он скончался.
Напомним, на брифинге 24 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине была зафиксирована вторая смерть ребенка в связи с COVID-19.
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Возможно "приписали" вирус?
жаль малыша, но возродится где-то в лучшем мире, напр. в Японии, или в Германии. Самые лучшие страны после Канады, Норвегии и прочих кувейтов.
Паскудники продовжують пропаганду згубних для українців щеплень.
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.