РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11092 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 767 4

В Николаеве умер шестимесячный ребенок, у которого диагностировали COVID-19

В Николаеве умер шестимесячный ребенок, у которого диагностировали COVID-19

В детской больнице №2 г. Николаева умер 6-месячный ребенок, у которого было диагностировано заболевание коронавирусной инфекцией.

Как сообщила в комментарии "Новостям-N" начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, у ребенка была серьезная врожденная патология — он родился недоношенным, с весом 750 граммов, передает Цензор.НЕТ.

В лечебное учреждение младенец был госпитализирован 4 декабря — сразу в реанимацию.

Несмотря на все усилия врачей, спасти малыша не удалось — спустя 5 дней он скончался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 сентября коронавирусом заболели вдвое больше учителей, чем учеников, - Ляшко

Напомним, на брифинге 24 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине была зафиксирована вторая смерть ребенка в связи с COVID-19.

Автор: 

дети (6481) карантин (16729) Николаев (2145) смерть (9215) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клоун как говорит? Умирают? Да и хрен с ними, главное праздники отгулять достойно!
показать весь комментарий
10.12.2020 12:03 Ответить
Ну блин, как же вы лечите то?
Возможно "приписали" вирус?
жаль малыша, но возродится где-то в лучшем мире, напр. в Японии, или в Германии. Самые лучшие страны после Канады, Норвегии и прочих кувейтов.
показать весь комментарий
10.12.2020 12:15 Ответить
Недоношене дитя не завжди виживає. І тест на ковід часто бреше. Де те дитя заразилося? В утробі матері?
Паскудники продовжують пропаганду згубних для українців щеплень.
показать весь комментарий
10.12.2020 13:00 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
показать весь комментарий
10.12.2020 17:14 Ответить
 
 