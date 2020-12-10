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У Миколаєві померла шестимісячна дитина, у якої діагностували COVID-19
У дитячій лікарні №2 м.Миколаєва померла 6-місячна дитина, у якої було діагностовано захворювання на коронавірусну інфекцію.
Як повідомила в коментарі "Новинам-N" начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, у дитини була серйозна вроджена патологія - вона народилася недоношеною, з вагою 750 грамів, передає Цензор.НЕТ.
До лікувального закладу немовля госпіталізували 4 грудня - відразу в реанімацію.
Попри всі зусилля лікарів, врятувати малюка не вдалося - через 5 днів дитина померла.
Нагадаємо, на брифінгу 24 вересня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні була зафіксована друга смерть дитини у зв'язку з COVID-19.
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Возможно "приписали" вирус?
жаль малыша, но возродится где-то в лучшем мире, напр. в Японии, или в Германии. Самые лучшие страны после Канады, Норвегии и прочих кувейтов.
Паскудники продовжують пропаганду згубних для українців щеплень.
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.