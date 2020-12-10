У Миколаєві померла шестимісячна дитина, у якої діагностували COVID-19

У дитячій лікарні №2 м.Миколаєва померла 6-місячна дитина, у якої було діагностовано захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як повідомила в коментарі "Новинам-N" начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, у дитини була серйозна вроджена патологія - вона народилася недоношеною, з вагою 750 грамів, передає Цензор.НЕТ.

До лікувального закладу немовля госпіталізували 4 грудня - відразу в реанімацію.

Попри всі зусилля лікарів, врятувати малюка не вдалося - через 5 днів дитина померла.

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Нагадаємо, на брифінгу 24 вересня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні була зафіксована друга смерть дитини у зв'язку з COVID-19.