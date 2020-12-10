Террористы произвели несколько выстрелов вблизи Марьинки, - Генштаб ВСУ

С начала текущих суток, 10 декабря, на участках ответственности украинских подразделений террористы незаконных вооруженных формирований один раз нарушили достигнутые договоренности о прекращении огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как подчеркивается, враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия вблизи Марьинки Донецкой области.

"Ситуация в ООС остается полностью контролируемой украинскими защитниками. Боевых потерь и раненых нет", - подытожили в Генштабе ВСУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, террористы систематически ведут снайперский огонь против позиций ВСУ. В течение прошедших суток, 9 декабря, в районах ответственности украинских сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

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