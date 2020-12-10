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Новости Агрессия России против Украины
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Террористы произвели несколько выстрелов вблизи Марьинки, - Генштаб ВСУ

Террористы произвели несколько выстрелов вблизи Марьинки, - Генштаб ВСУ

С начала текущих суток, 10 декабря, на участках ответственности украинских подразделений террористы незаконных вооруженных формирований один раз нарушили достигнутые договоренности о прекращении огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как подчеркивается, враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия вблизи Марьинки Донецкой области.

"Ситуация в ООС остается полностью контролируемой украинскими защитниками. Боевых потерь и раненых нет", - подытожили в Генштабе ВСУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, террористы систематически ведут снайперский огонь против позиций ВСУ. В течение прошедших суток, 9 декабря, в районах ответственности украинских сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских воинов, еще 15 были ранены

Автор: 

Генштаб ВС (6234) обстрел (27016) Донбасс (26955) Марьинка (713)


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Террористы произвели несколько выстрелов вблизи Марьинки, - Генштаб ВСУ

Значит, поливали неслабо.
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10.12.2020 12:01 Ответить
Главное, что не прицельно.

Ну подумаешь шмальнули 120-мм минометом не прицельно по траншее ВСУ. С кем не бывает...
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10.12.2020 12:03 Ответить
Терористи здійснили кілька пострілів поблизу Мар'їнки, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 7427
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10.12.2020 12:02 Ответить
Это по уже по плану Б...или еще по плану А???
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10.12.2020 12:05 Ответить
По плану З і Є.
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10.12.2020 13:17 Ответить
Азербайджан бы тупо точку огневую подавил и сказал: Шо? там шото взорвалось, иди ка ОБСЕ ка, поищи ка, больше взрываться там не будет - нетути шо уже взрывать.ся
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10.12.2020 12:17 Ответить
 
 