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Новини Агресія Росії проти України
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Терористи здійснили кілька пострілів поблизу Мар'їнки, - Генштаб ЗСУ

Із початку поточної доби, 10 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів терористи незаконних збройних формувань один раз порушили досягнуті домовленості про припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як наголошують, ворог зробив кілька пострілів зі стрілецької зброї поблизу Мар'їнки Донецької області.

"Ситуація в ООС залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Бойових втрат і поранених немає", - підсумували в Генштабі ЗСУ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування, терористи систематично ведуть снайперський вогонь проти позицій ЗСУ. Протягом минулої доби, 9 грудня, в районах відповідальності українських сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

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Генштаб ЗС (6533) обстріл (28339) Донбас (22354) Мар’їнка (622)


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Террористы произвели несколько выстрелов вблизи Марьинки, - Генштаб ВСУ

Значит, поливали неслабо.
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10.12.2020 12:01 Відповісти
Главное, что не прицельно.

Ну подумаешь шмальнули 120-мм минометом не прицельно по траншее ВСУ. С кем не бывает...
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10.12.2020 12:03 Відповісти
Терористи здійснили кілька пострілів поблизу Мар'їнки, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 7427
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10.12.2020 12:02 Відповісти
Это по уже по плану Б...или еще по плану А???
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10.12.2020 12:05 Відповісти
По плану З і Є.
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10.12.2020 13:17 Відповісти
Азербайджан бы тупо точку огневую подавил и сказал: Шо? там шото взорвалось, иди ка ОБСЕ ка, поищи ка, больше взрываться там не будет - нетути шо уже взрывать.ся
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10.12.2020 12:17 Відповісти
 
 