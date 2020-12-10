Терористи здійснили кілька пострілів поблизу Мар'їнки, - Генштаб ЗСУ

Із початку поточної доби, 10 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів терористи незаконних збройних формувань один раз порушили досягнуті домовленості про припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як наголошують, ворог зробив кілька пострілів зі стрілецької зброї поблизу Мар'їнки Донецької області.

"Ситуація в ООС залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Бойових втрат і поранених немає", - підсумували в Генштабі ЗСУ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування, терористи систематично ведуть снайперський вогонь проти позицій ЗСУ. Протягом минулої доби, 9 грудня, в районах відповідальності українських сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

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