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Facebook Messenger прекратил работу по всей Европе из-за серьезного сбоя. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Facebook Messenger прекратил работу по всей Европе из-за серьезного сбоя. КАРТА

Популярный мессенджер Facebook Messenger не работает практически по всей Европе из-за серьезного сбоя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сервис Downdetector, сбой начался около 11:30 по киевскому времени.

Больше всего жалоб поступает насчет сообщений - большинство пользователей не могут отправить или прочитать сообщение.

Почти треть рассказывает о проблемах с подключением к серверу. А 13% пользователей сообщили, что не могут залогиниться в мессенджере.

Facebook Messenger прекратил работу по всей Европе из-за серьезного сбоя 01

На карте Downdetector видно, что сбой больше всего задел пользователей в Центральной и Западной Европе.

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Наблюдаются проблемы с отправкой сообщений и у украинских пользователей.

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Топ комментарии
+4
Какая беда только не плачте, в мое детство не было мобильных и я всегда знал где мои друзья! А этот виртуальный мир он только виртуальный фейк. А в реаальной жизни совсем все другие.
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10.12.2020 13:06
+2
Что это такое? Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 598
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10.12.2020 13:38
+1
Ха, не удивительно! Главу Пейсбука интересует только лавандос, а про количество мордовских модераторов он вообще не парится. А Мордору очередной раз хакнуть Европу - это как меда съесть. Так что, цукер что хотел - то и поимел. На каждую хитрую иудейскую опу всегда мордва держит болт с левой резьбой... Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 763
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10.12.2020 14:40
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компенсацию каждому пользователю
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10.12.2020 13:03 Ответить
Какая беда только не плачте, в мое детство не было мобильных и я всегда знал где мои друзья! А этот виртуальный мир он только виртуальный фейк. А в реаальной жизни совсем все другие.
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10.12.2020 13:06 Ответить
Поэтому ты и вырос ватным дебилом Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 217 И друзей ты знал точно таких же Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 9571
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11.12.2020 02:44 Ответить
Как теперь с этим жить???
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10.12.2020 13:17 Ответить
У нас пока все работает. Ура!!!
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10.12.2020 13:29 Ответить
Не у всіх. У мене не працює. Пише "нема звязку", хоча сторінки фейсбук завантажуються.
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10.12.2020 13:54 Ответить
Фейсбук-отстой.ОК-сила.
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10.12.2020 14:55 Ответить
Ок- это что?
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10.12.2020 14:59 Ответить
около классники или одноглазики
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10.12.2020 15:49 Ответить
И чем они лучше?
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10.12.2020 17:38 Ответить
Спасибо, за инфу.
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10.12.2020 17:39 Ответить
Это интернет-клуб лишнехромосомных набутылочников Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 5604
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11.12.2020 02:45 Ответить
Хоть бы вообще весь интернет сгинул, кроме игровых серверов и киношек. Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 1823
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10.12.2020 13:30 Ответить
Проще кацапов от интернета отключить Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 8648
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11.12.2020 02:45 Ответить
кацапы шалят Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 8178
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10.12.2020 13:38 Ответить
Что это такое? Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 598
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10.12.2020 13:38 Ответить
комментарий отмечен как спам
Как то пофигу на жидосеть,я тем гуано не пользуюсь.
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10.12.2020 13:42 Ответить
Есть такое дело, глючит безбожно последние пару часов.
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10.12.2020 14:15 Ответить
Ай-яй-яй... Как же хомячки переписываться теперь будут??? Катастрофа!
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10.12.2020 14:19 Ответить
каждому по 8 тищ гривньов.......
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10.12.2020 14:33 Ответить
Ха, не удивительно! Главу Пейсбука интересует только лавандос, а про количество мордовских модераторов он вообще не парится. А Мордору очередной раз хакнуть Европу - это как меда съесть. Так что, цукер что хотел - то и поимел. На каждую хитрую иудейскую опу всегда мордва держит болт с левой резьбой... Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 763
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10.12.2020 14:40 Ответить
этот фейсбук - сплошная клоака...
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10.12.2020 14:42 Ответить
Он вообще нафиг не нужен! Лучше бы вообще его отключили навсегда !
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10.12.2020 14:53 Ответить
А что Вам нужно? Фейсбук - это не только развлечение, но и сфера услуг.
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10.12.2020 15:01 Ответить
Ленин захватил "Телеграм".
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10.12.2020 15:01 Ответить
Телеграм - давно лежить під фсб.
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10.12.2020 16:08 Ответить
Метеорологи предупреждали о сильнейшей магнитной буре, которая может повлиять на работу многих средств связи. Не врали.
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10.12.2020 15:48 Ответить
Интернет они ставят! Он нам на*уй не нужОн, интернет ваш...


Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 8416
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10.12.2020 22:19 Ответить
 
 