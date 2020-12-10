Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій.МАПА
Популярний месенджер Facebook Messenger не працює практично по всій Європі через серйозний збій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сервіс Downdetector, збій почався близько 11:30 за київським часом.
Найбільше скарг надходить щодо повідомлень - більшість користувачів не можуть відправити або прочитати повідомлення.
Майже третина розповідає про проблеми з підключенням до сервера. А 13% користувачів повідомили, що не можуть залогінитися в месенджері.
На карті Downdetector видно, що збій найбільше зачепив користувачів у Центральній і Західній Європі.
Спостерігаються проблеми з відправкою повідомлень і в українських користувачів.
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