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Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій.МАПА

Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій.МАПА

Популярний месенджер Facebook Messenger не працює практично по всій Європі через серйозний збій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сервіс Downdetector, збій почався близько 11:30 за київським часом.

Найбільше скарг надходить щодо повідомлень - більшість користувачів не можуть відправити або прочитати повідомлення.

Майже третина розповідає про проблеми з підключенням до сервера. А 13% користувачів повідомили, що не можуть залогінитися в месенджері.

Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій 01

На карті Downdetector видно, що збій найбільше зачепив користувачів у Центральній і Західній Європі.

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Спостерігаються проблеми з відправкою повідомлень і в українських користувачів.

Автор: 

Facebook (725) соціальні мережі (1183)


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Топ коментарі
+4
Какая беда только не плачте, в мое детство не было мобильных и я всегда знал где мои друзья! А этот виртуальный мир он только виртуальный фейк. А в реаальной жизни совсем все другие.
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10.12.2020 13:06
+2
Что это такое?
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10.12.2020 13:38
+1
компенсацию каждому пользователю
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10.12.2020 13:03
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компенсацию каждому пользователю
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10.12.2020 13:03 Відповісти
Какая беда только не плачте, в мое детство не было мобильных и я всегда знал где мои друзья! А этот виртуальный мир он только виртуальный фейк. А в реаальной жизни совсем все другие.
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10.12.2020 13:06 Відповісти
Поэтому ты и вырос ватным дебилом И друзей ты знал точно таких же
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11.12.2020 02:44 Відповісти
Как теперь с этим жить???
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10.12.2020 13:17 Відповісти
У нас пока все работает. Ура!!!
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10.12.2020 13:29 Відповісти
Не у всіх. У мене не працює. Пише "нема звязку", хоча сторінки фейсбук завантажуються.
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10.12.2020 13:54 Відповісти
Фейсбук-отстой.ОК-сила.
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10.12.2020 14:55 Відповісти
Ок- это что?
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10.12.2020 14:59 Відповісти
около классники или одноглазики
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10.12.2020 15:49 Відповісти
И чем они лучше?
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10.12.2020 17:38 Відповісти
Спасибо, за инфу.
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10.12.2020 17:39 Відповісти
Это интернет-клуб лишнехромосомных набутылочников
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11.12.2020 02:45 Відповісти
Хоть бы вообще весь интернет сгинул, кроме игровых серверов и киношек.
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10.12.2020 13:30 Відповісти
Проще кацапов от интернета отключить
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11.12.2020 02:45 Відповісти
кацапы шалят
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10.12.2020 13:38 Відповісти
Что это такое?
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10.12.2020 13:38 Відповісти
Как то пофигу на жидосеть,я тем гуано не пользуюсь.
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10.12.2020 13:42 Відповісти
Есть такое дело, глючит безбожно последние пару часов.
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10.12.2020 14:15 Відповісти
Ай-яй-яй... Как же хомячки переписываться теперь будут??? Катастрофа!
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10.12.2020 14:19 Відповісти
каждому по 8 тищ гривньов.......
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10.12.2020 14:33 Відповісти
Ха, не удивительно! Главу Пейсбука интересует только лавандос, а про количество мордовских модераторов он вообще не парится. А Мордору очередной раз хакнуть Европу - это как меда съесть. Так что, цукер что хотел - то и поимел. На каждую хитрую иудейскую опу всегда мордва держит болт с левой резьбой...
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10.12.2020 14:40 Відповісти
этот фейсбук - сплошная клоака...
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10.12.2020 14:42 Відповісти
Он вообще нафиг не нужен! Лучше бы вообще его отключили навсегда !
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10.12.2020 14:53 Відповісти
А что Вам нужно? Фейсбук - это не только развлечение, но и сфера услуг.
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10.12.2020 15:01 Відповісти
Ленин захватил "Телеграм".
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10.12.2020 15:01 Відповісти
Телеграм - давно лежить під фсб.
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10.12.2020 16:08 Відповісти
Метеорологи предупреждали о сильнейшей магнитной буре, которая может повлиять на работу многих средств связи. Не врали.
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10.12.2020 15:48 Відповісти
Интернет они ставят! Он нам на*уй не нужОн, интернет ваш...


Facebook Messenger припинив роботу по всій Європі через серйозний збій - Цензор.НЕТ 8416
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10.12.2020 22:19 Відповісти
 
 