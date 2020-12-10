Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма

В четверг, 10 декабря, страны Евросоюза продлили на полгода действие экономических санкций против России, введенных за оккупацию Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На саммите ЕС согласовали заключения об отношениях ЕС и США и продление санкций против России", – написал он в Twitter.

Ранее в России пожаловались, что санкции "создают трудности" в реализации ФЦП в аннексированном Крыму.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кравчук о переговорах с РФ: Мы исчерпали все возможности и видим тупик

Европейский союз после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний в первичных и вторичных рынках капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.

Также на Цензор.НЕТ: Украина присоединилась к санкциям ЕС против двух граждан Китая, причастных к кибератакам