Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма
В четверг, 10 декабря, страны Евросоюза продлили на полгода действие экономических санкций против России, введенных за оккупацию Крыма.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"На саммите ЕС согласовали заключения об отношениях ЕС и США и продление санкций против России", – написал он в Twitter.
Ранее в России пожаловались, что санкции "создают трудности" в реализации ФЦП в аннексированном Крыму.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кравчук о переговорах с РФ: Мы исчерпали все возможности и видим тупик
Европейский союз после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний в первичных и вторичных рынках капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.
Также на Цензор.НЕТ: Украина присоединилась к санкциям ЕС против двух граждан Китая, причастных к кибератакам
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А если даже забить на цены и везти ГСМ от других поставщиков - то они взлетят на заправках. И электорат это, мягко говоря, не оценит. Будет 5-10% населения, которые будут считать, что это правильное решение и лучше переплатить, чем у ******** покупать, а остальные проголосуют за ту власть, которая пообещает снижение цены и восстановление поставок с северо-востока