РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10956 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
2 110 19

Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма

Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма

В четверг, 10 декабря, страны Евросоюза продлили на полгода действие экономических санкций против России, введенных за оккупацию Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На саммите ЕС согласовали заключения об отношениях ЕС и США и продление санкций против России", – написал он в Twitter.

Ранее в России пожаловались, что санкции "создают трудности" в реализации ФЦП в аннексированном Крыму.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кравчук о переговорах с РФ: Мы исчерпали все возможности и видим тупик

Европейский союз после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний в первичных и вторичных рынках капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.

Также на Цензор.НЕТ: Украина присоединилась к санкциям ЕС против двух граждан Китая, причастных к кибератакам

Автор: 

Крым (26375) россия (95441) санкции (11276) Евросоюз (17102)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Компания "Нафтогаз Украины" требует взыскать с россии увеличенную более чем в полтора раза сумму ущерба за захват имущества "Черноморнефтегаза" в Крыму. Это около $8 млрд. Россияне, готовьтесь платить и платить, и платить, и платить. Оккупация Крыма дорого вам обойдется. Так что далеко кошельки не убирайте https://ru.krymr.com/a/news-summa-usherba-v-iske-po-zahvaty-aktivov-chernomorneftegaza-rossiey-uvelishilas-v-poltora-raza/30992548.html
показать весь комментарий
10.12.2020 22:53
+7
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 2480
показать весь комментарий
10.12.2020 22:43
+5
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 3561
показать весь комментарий
10.12.2020 22:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Морячёк в студию ! 👋
показать весь комментарий
10.12.2020 22:39 Ответить
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 2480
показать весь комментарий
10.12.2020 22:43 Ответить
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 3561
показать весь комментарий
10.12.2020 22:44 Ответить
Сейчас небось последний х.й без соли, воды и хлеба доедают, а как плясали, как плясали.
показать весь комментарий
10.12.2020 22:47 Ответить
Они экономно его обсасывают.
показать весь комментарий
10.12.2020 22:53 Ответить
Фотки крымскых мудаков классно , но ***** почему нах. Украина имеет с ********* обьем торговли 2й !!! после Китая и почему ГСМ до сих пор везут из ******** а , может медведчук ?
показать весь комментарий
11.12.2020 01:57 Ответить
Очень просто - цена. По приемлемой цене Украина может везти топливо либо с кацапии, либо с Беларуси, хотя судя по последним событиям последнюю тоже уже можно считать частью кацапии.
А если даже забить на цены и везти ГСМ от других поставщиков - то они взлетят на заправках. И электорат это, мягко говоря, не оценит. Будет 5-10% населения, которые будут считать, что это правильное решение и лучше переплатить, чем у ******** покупать, а остальные проголосуют за ту власть, которая пообещает снижение цены и восстановление поставок с северо-востока
показать весь комментарий
11.12.2020 06:25 Ответить
Это вместо популизма мавзолейного Гитлера... ну типа Путлера...в 28 Махов...
показать весь комментарий
10.12.2020 22:42 Ответить
пусть ещё построят крымский водный мост
показать весь комментарий
10.12.2020 22:42 Ответить
СТЕРХолет Путлера типа начальника СМЕХдержавы Тамбовского ОПГ зарядили новым аккумулятором,кажуть злые Языки До Марса долетит,не говоря о Луне...
показать весь комментарий
10.12.2020 22:44 Ответить
Вот пруха у казламордых. И главное все на пользу! Это какой талантище нужно иметь что бы сыскать столько приключений для своей ж..пы.
показать весь комментарий
10.12.2020 22:51 Ответить
Компания "Нафтогаз Украины" требует взыскать с россии увеличенную более чем в полтора раза сумму ущерба за захват имущества "Черноморнефтегаза" в Крыму. Это около $8 млрд. Россияне, готовьтесь платить и платить, и платить, и платить. Оккупация Крыма дорого вам обойдется. Так что далеко кошельки не убирайте https://ru.krymr.com/a/news-summa-usherba-v-iske-po-zahvaty-aktivov-chernomorneftegaza-rossiey-uvelishilas-v-poltora-raza/30992548.html
показать весь комментарий
10.12.2020 22:53 Ответить
На РАБссии СКР Александра Бастрыкина массово вызывают на допрос 90-летних и старше стариков,в качестве свидетелей Сралинградской битвы...
показать весь комментарий
10.12.2020 22:58 Ответить
По делу ЮКОСА РАБссия обязана выплатить 57 миллиардов долларов, если не заплатять,решением Суда будут отнимать недвижимость в Европе и США.... Капитализация компании ГрязьПром на сегодня всего 45 ярдов.....,Путлер продай Ходорковскому ГрязьПром...
показать весь комментарий
10.12.2020 23:01 Ответить
разбежались платить
показать весь комментарий
11.12.2020 00:43 Ответить
Оптимисты в Европе ,однако....Через пол-года шо ? Может снаряды подвозят?
показать весь комментарий
11.12.2020 00:00 Ответить
Євросоюз продовжив на пів року економічні санкції проти Росії за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 107
показать весь комментарий
11.12.2020 00:01 Ответить
МАЛО НА ПОЛГОДА !!! ИМ ЧТО ЗАНИМАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ КОРОНОВИРУСА НЕЧЕМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЕ ПОЛГОДА ПРОДЛЕВАТЬ !!!??? НА 5 ЛЕТ СРАЗУ !!!
показать весь комментарий
11.12.2020 06:16 Ответить
 
 