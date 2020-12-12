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Новости Коронавирус и карантин
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Эксперименты с российской вакциной от COVID-19 закончились полным провалом, - СМИ

Эксперименты с российской вакциной от COVID-19 закончились полным провалом, - СМИ

"Карточный домик" вакцины "Спутник V", любовно лелеянный с начала лета этого года как "первой в мире вакцины от коронавируса", рассыпается прямо на глазах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье Guidhall.

"Почему так происходит – понятно: вся история этого, до сих пор не прошедшего полный цикл исследований препарата, построена на лжи и в России не нашли ничего лучшего, чем уже традиционно покрыть ее еще большей ложью с единственной целью – запутать ситуацию таким образом, чтобы те, кто еще по каким-то неведомым причинам продолжают верить в российскую "чудо-прививку" продолжали это делать и дальше", - сообщает издание.

Если разобраться детальнее, а не лозунгами пропаганды, то к "Спутнику V" и ему подобным, как говорится, есть вопросы.

Во-первых, "результаты испытаний показали статистические аномалии, из-за которых выводы исследователей представляются неправдоподобными, а именно идентичный уровень антител у ряда участников испытаний, получивших прививку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российской вакцины от COVID-19 не существует, а производить то, чего нет - невозможно, - Радуцкий

Во-вторых, "никто так и не оспорил или опровергнул главу российской биофармацевтической компании, научного сотрудника Института биохимической физики РАН Александра Кудрявцева, которого возмутил тот факт, что судя по опубликованной формуле "Спутника V", он является ветеринарным препаратом, причем с явно превышенным содержанием антигенов и гидроксида алюминия, от которой во всем мире отказываются в силу его опасности для организма".

В-третьих, заявление академика РАН, научного руководителя Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамила Хабриева, по словам которого: "эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%", является голословным и никоим образом не подтверждено научно или исследовательски.

В-четвёртых, "особый интерес представляет перечень противопоказаний, при которых прививка не делается, это проблемы с печенью, почками, эндокринной системой, кровеносной и сердечно-сосудистой системами, легкими, аллергией и экземами. То есть прививаться "Спутником V" может только абсолютно здоровый человек, коих в мире не так и много".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19. СКРИНШОТЫ

И, наконец, в-пятых, Россия не обладает производственными возможности для массового производства вакцины. "Подозрения по данному поводу уже были, объявленная массовая вакцинация уже полностью провалена, на города-миллионники приходит 1-2 тысячи доз, вначале такие сообщения пришли из Москвы и Санкт-Петербурга, а потом и из других российских регионов".

То есть, реальной вакцины и мощностей для ее производства в РФ пока нет, подводит итоги автор статьи.

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+79
Україні потрібно купити вакцину не тільки в ЄС чи США, а і на росії. Людей які за росію вакцинувати росіянським спутніком, інших справжньою вакциною. Так вб"ємо двох зайців, і вату і любітєлєй рюзьгого міра не стане
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12.12.2020 17:20
+62
Эксперименты с российской вакциной от COVID-19 закончились полным провалом, - СМИ - Цензор.НЕТ 7347
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12.12.2020 17:27
+60
Эксперименты с российской вакциной от COVID-19 закончились полным провалом, - СМИ - Цензор.НЕТ 9363
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12.12.2020 17:27
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Хто-небудь, скажіть кацапам, щоб до цієї системи не приґвинчували саморізами ікони!
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12.12.2020 18:12 Ответить
Нехай пригвинчують! Тільки саморізи треба побільше!
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12.12.2020 18:18 Ответить
Та якби ж то вони самі там були... але американцям та іншим астронавтам теж дихати треба, ось у чому зацвяшка...
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12.12.2020 18:25 Ответить
Амерам треба валити звідти. Не можна мати спільних справ з кацапами.
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12.12.2020 18:42 Ответить
с чогоб це америкацям звідти "валить"? це МІЖНАРОДНА космічна станція, кацапи там, здебільшого миють парашу, іноді роблядь дірки в фюзеляжі
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12.12.2020 19:05 Ответить
а зачем? не-не...не ламайте им карму ))))
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12.12.2020 18:24 Ответить
Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8218
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12.12.2020 18:03 Ответить
а Я и не буду
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12.12.2020 18:09 Ответить
чип Я выковыряю
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12.12.2020 18:13 Ответить
китайцы втихаря всех завакцинировали и щас сидят без ковида
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12.12.2020 18:12 Ответить
В раше оченнь слдабая фармацевтика. Кто мог сравнить ее с украинской, тот это оценил.
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12.12.2020 18:15 Ответить
МЕРТВЕтЧУКА - НА МЫЛО, горбатого лепит.
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12.12.2020 18:21 Ответить
І то - до ладу зліпити не годний.
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13.12.2020 02:38 Ответить
Скажите, как страна, которая ворует унитазы с наших кораблей, может кричать о космических технологиях и о создании новейшей вакцины? Там же - в унитазе все замешивали? Для этого и воровали? Без наших унитазов у них ничего бы не получилось? Ни с вакциной, ни с покорением Марса?
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12.12.2020 18:24 Ответить
Да ладно вам писать чушь на самую лучшую в мире вакцину. Вот когда начнут колоть "спутник" всем сторонникам медведчука и всем русским людям в Украине, тогда вся европа обзавидуется. Но конечно больше всего этой вакцинации будут рады порохоботы
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12.12.2020 18:31 Ответить
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12.12.2020 19:20 Ответить
Блин , а эту вакцину придётся колоть ещё раз . Ведь с первого разу этот коронавирус не убьёшь ))
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12.12.2020 20:09 Ответить
Та й з п'ятого не вб'єш. Неможна створити вакцину проти вірусу. Всі, 100% вакцини тільки проти бактерій. Вірус - це різновид білка. Його не можна послабити для вакцини, як це роблять з бактеріями. Послаблений білок - це зовсім інший білок, який ніякого імунітету проти ворожого білка не створює. А саме більше підтвердження профанації всієї вакханалії з вакцинами це критично короткий термін наявності імунітету, тільки 6 - 9 місяців. Но і ето не точно ... ))). Доведеться колотися 2 рази на рік, але й це не допоможе.
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12.12.2020 21:23 Ответить
полиомиелит - это бактерия??
вакцина против гепатита и гриппа? это тоже бактерии??
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12.12.2020 22:59 Ответить
Вакцины от гриппа не дают устойчивого иммунитета, а чем чел и писал, читай внимательно. Вакциной от гриппа рекомендуют колоться в ноябре, чтобы к пику заболеваемости в январе-феврале иммунитет ещё был. И те, кто укололись вакциной, потом массово болеют в апреле-мае. Проверено 4 года подряд в довольно большой компании, где любители прививок и антипрививочники были примерно поровну. Привитые зимой не болели, да. Зато болели, когда антипрививочники садили картошку у родителей
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13.12.2020 06:23 Ответить
гепатит и корь на 10 лет
Это тоже неустойчивый иммунитет??
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13.12.2020 16:42 Ответить
Тоже. Как и бешенство, кстати. Но у гриппа и подобных иммунитет очень короткий - 2 месяца. То есть, для абсолютной надёжности прививку надо колоть ежемесячно. Всем. Таких мощностей у медицины нет.
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13.12.2020 20:15 Ответить
Уххептыыы, шнобелевская премия!
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12.12.2020 23:42 Ответить
Краєм вуха я чув, що протиковідна вакцина від Пфайзера - то перша у світі РНК-вакцина (що воно таке - не питайте, я не біолог, не маю уявлення).
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13.12.2020 02:36 Ответить
Дядя,ты - дурак, причем махровый ,принародно сам себя опустил ! Молчание-золото, слово - серебро!
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13.12.2020 10:44 Ответить
і хріна лисого можна буде тепер перевірити, що будуть колоти українцям

всього найкращого! Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 890
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12.12.2020 18:32 Ответить
Предлагаю официально , на ТВ, вакцинировать этой фуфло -вакциной медведчука , рабиновича, шуфрича,бойко, Волошина,Лукаш,Карасьова, Комуняку Симоненко,Мураева, немчинова, спивака , пальчевского Бондаренко,. Бужанского, Погребинского, скорика, всю партию опожоповцев и прочую пророссийскую сволочь! И если они выживут после этой вакцинации, то вопросов к вакцине не будет, а если здохнут, то туда им всем и дорога!!! божий суд самый справедливый!!
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12.12.2020 18:46 Ответить
Хороший список. Треба його взяти за основу і доповнювати.
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13.12.2020 09:36 Ответить
Отже зебіл
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12.12.2020 18:58 Ответить
Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3987
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12.12.2020 18:49 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Предлагаем график вакцинации граждан Украины.

1. Все кто голосовал за ЕС - вакцинируются европейской\американской.
2. Все кто голосовал за ОПЗЖ - - вакцинируются российской.
3. Все кто голосовал за "Слуг народа" - любую вакцину на выбор, но только по телевизору. -
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12.12.2020 19:06 Ответить
Не так, по телевізору не тільки тих, хто голосував за "слуг", а й тих, хто голосував за "ЄС", тому, що їхні "потужні реформи", тільки по телевізору і можна побачити.
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12.12.2020 20:55 Ответить
деякі можуть зовсім без вакцінації обійтись,навіть телевізійної...бо вже руцкавим міром міроточать
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12.12.2020 21:15 Ответить
Пускай АСФАЛЬТОМ КОЛЯТЬСЯ
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13.12.2020 11:52 Ответить
карамельку тебе барыжную в анус
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13.12.2020 12:44 Ответить
3енелейсские БАРЫГИ на КрОВИд - пускай выкупят средства защиты , которые они в начале эпидемии распродавали в рф ИСПАНИЮ Польшу и Дажэ в Китай... НО !
ТОЛЬКО за свой - БАРЫЖНЫЙ СЧЕТ !!.
.
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13.12.2020 13:06 Ответить
бред бота
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16.12.2020 13:28 Ответить
а барижных шворок шоколадкой лечить
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13.12.2020 12:43 Ответить
Через пару сотен лет люди будут смеяться над способами нашего лечения от КОВИ так же как мы сейчас смеёмся над способами лечения от бубонной чумы в средние века...

"А что же могла тогдашняя медицина? К сожалению, ничего хорошего. Местные эскулапы вскрывали бубоны, пускали кровь, принося урон не только больному, но и себе. Риск заражения возрастал многократно. Пластыри из внутренностей птиц и опиумные компрессы (да, такие методы считались действенными) негативно сказывались на лёгких больного." (с)




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12.12.2020 19:07 Ответить
https://diletant.media/articles/45250287/

.
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12.12.2020 19:09 Ответить
Гарна здихальна вакцина

Навіть європейська і американська вакцини мають багато побічних ефектів, що тут вже казати про болотяне диво з Московії )
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12.12.2020 19:11 Ответить
Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9187
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12.12.2020 19:11 Ответить
Не надо эту тварь тут постить( не медведя)
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13.12.2020 10:48 Ответить
Фуфломицин
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12.12.2020 19:43 Ответить
План рашки - воспользоваться пандемией для того, чтобы своим новым имиджем 'страны-спасительницы' перекрыть гопнически украденный Крым , захват части Донбасса , убийство украинских граждан и другие свои преступления. Якобы они изобрели нечто, способное спасти мир от ковид. Первое, ничего нового нет, использовали старые, как мир технологии, опасные своей непредсказуемостью. Все это не больше, чем реклама, вернее, все та же пропаганда, мастерами которой есть раша СМИ. На коленях ползают, чтобы их г впустили на мировой рынок, но нет- сами кушайте свой новичок.
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12.12.2020 19:48 Ответить
А вот я тоже могу рассказать о вкусе омаров, но правда я их не пробовал, но до хрипа в горле буду спорить о его вкусе.....! Сколько можно отстаивать непонятно чьи интересы? Ну нет ещё сертифицированной вакцины, и раньше мая не будет результата их контроля и выводов МОЗ! А сдесь, парочку чмо сырануло, и тут началось!
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12.12.2020 19:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/40719 , Это Гениально плюсую +++++++++
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12.12.2020 19:50 Ответить
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.
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12.12.2020 19:55 Ответить
якщо цю лайновакцину будуть використовувати тільки серед росіян та їх обожнювачів та смертність буде високою - чом би й ні!
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12.12.2020 21:14 Ответить
Кто и когда признал русскую вакцину от Эболи лучшей? Такие же сомнения о ее эффективности, как и от Соvid-19.https://www.bbc.com/russian/russia/2016/01/160115_russia_ebola_vaccine
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12.12.2020 23:34 Ответить
Русская вакцина - лучшая, примерно как лучшими являются нарисованные в студии Союзмультфильм русские ракеты, летающие по непредсказуемой траектории Одни понты, а есть ли хоть какое-то реальное достижение, часто приходится определять с неимоверными усилиями, копаясь в горах лжи и самолюбования. Но гораздо чаще даже неинтересно, есть ли там хоть кроха истины. Проще плюнуть и забить и считать, что это очередной петух из говна.
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13.12.2020 06:29 Ответить
То що, "кракоділу" криндик? Коли так, то це добра новина!
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12.12.2020 20:33 Ответить
Попереду свята. Поділюся фільмом, який відображає сутність "руського міра". Вбий у собі кацапа - не ставай схожим на цих....
https://www.youtube.com/watch?v=0drGl36CFEQ
Всього 10 хвилин - але яка гра акторів та який глибокий сюжет!
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12.12.2020 21:12 Ответить
срочно нужно закупать вакцину в росии, ее жаждет 13% любителей росии от ОПЗЖ, ну нельзя же людям запретить прочувствовать это прекрасное ветеринарное средство, которое в росии используют для скотины
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12.12.2020 21:58 Ответить
Дайте этого дерьма зебилам и лугандонам.
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12.12.2020 23:02 Ответить
***** хоч встигли вколоти ? ))))
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12.12.2020 23:56 Ответить
зараз почнеться.. русофобія, пачіму ви руских не любите, можем пафтаріть )))
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12.12.2020 23:59 Ответить
Хай скавчать на здоров'я! Чи Вам шкода?
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13.12.2020 02:25 Ответить
ні. Навпаки, чекаю з нетерпінням скавуління з-за порєбріка ))
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13.12.2020 02:36 Ответить


Думаю, що... пєснопєнія почнуться із потужного вступу нашої доморощеної вати. А коли їхня увертюра добіжить кінця, потягне лаптями. Не менш потужно.
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13.12.2020 02:43 Ответить
как же так? на донбассе успешно проверили...
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13.12.2020 00:44 Ответить
Брехливая оченяющая статья, поплавать и подорожник, все работает
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13.12.2020 01:03 Ответить
Ви про бояру забули. А також про інші скрєпні штуки, як то брагу, щі, квас, лапті, какошніки, касавароткі та інші кірзові чоботи.
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13.12.2020 02:29 Ответить
А в москалии кур доят, вы слышали? А также слухи ходят, что американская вакцина вызывает фрегидность женщин, а у мужиков раннее облысение. К лету, может что то и получим, с просроченным или нарушенным температурой хранения, она будет подешевле поставщикам, как с лекарствами поставляемыми с истекшим сроком хранения. Ну и как, предупреждено На коммерческой основе- т.е. государство ответственности не несёт за то, чем тебя накачали, и какие последствия. Тем более что частникам, её купить просто невозможно, но у нас она волшебным образом, будет у частников только доступна.

Главное сколько денег выведут в офшоры, и даже кредит возмут под покупку, даже нет сомнений.
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13.12.2020 03:34 Ответить
Если Украина и получит эту вакцину - то в виде лицензии на самостоятельное производство. Заявлено что произведённую в РФ вакцину никто никуда продавать не будет. Только для себя.

Её очень сложно далеко перевозить. Её надо делать на месте где применяют (при том у Российской температура заморозки - 18 (то есть на крайний случай и в морозилке можно везти) - а у Файзер - -80 (то есть нужен специальный морозильник, выпуск каких ещё надо наладить))
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13.12.2020 11:56 Ответить
Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2963
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13.12.2020 06:16 Ответить
соболезнование Медведчуку - для хорошей реакции - добавить капельку "Новачка".
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13.12.2020 10:46 Ответить
меРтвечука с его силиконовой Подстилкой марченко и всем ОПГ за Жопу нашпиговать до ушей, этим ПИД,,рашенским фуфломицином...
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13.12.2020 10:52 Ответить
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... . А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
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13.12.2020 11:44 Ответить
кароч колишь плеш-вакцину и в рай...
сракеты сракеты сракеты...
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13.12.2020 12:46 Ответить
Россия стремительно превращается в страну победивших ********
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13.12.2020 23:55 Ответить
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