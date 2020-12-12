Эксперименты с российской вакциной от COVID-19 закончились полным провалом, - СМИ

"Карточный домик" вакцины "Спутник V", любовно лелеянный с начала лета этого года как "первой в мире вакцины от коронавируса", рассыпается прямо на глазах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье Guidhall.

"Почему так происходит – понятно: вся история этого, до сих пор не прошедшего полный цикл исследований препарата, построена на лжи и в России не нашли ничего лучшего, чем уже традиционно покрыть ее еще большей ложью с единственной целью – запутать ситуацию таким образом, чтобы те, кто еще по каким-то неведомым причинам продолжают верить в российскую "чудо-прививку" продолжали это делать и дальше", - сообщает издание.

Если разобраться детальнее, а не лозунгами пропаганды, то к "Спутнику V" и ему подобным, как говорится, есть вопросы.

Во-первых, "результаты испытаний показали статистические аномалии, из-за которых выводы исследователей представляются неправдоподобными, а именно идентичный уровень антител у ряда участников испытаний, получивших прививку".

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Во-вторых, "никто так и не оспорил или опровергнул главу российской биофармацевтической компании, научного сотрудника Института биохимической физики РАН Александра Кудрявцева, которого возмутил тот факт, что судя по опубликованной формуле "Спутника V", он является ветеринарным препаратом, причем с явно превышенным содержанием антигенов и гидроксида алюминия, от которой во всем мире отказываются в силу его опасности для организма".

В-третьих, заявление академика РАН, научного руководителя Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамила Хабриева, по словам которого: "эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%", является голословным и никоим образом не подтверждено научно или исследовательски.

В-четвёртых, "особый интерес представляет перечень противопоказаний, при которых прививка не делается, это проблемы с печенью, почками, эндокринной системой, кровеносной и сердечно-сосудистой системами, легкими, аллергией и экземами. То есть прививаться "Спутником V" может только абсолютно здоровый человек, коих в мире не так и много".

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И, наконец, в-пятых, Россия не обладает производственными возможности для массового производства вакцины. "Подозрения по данному поводу уже были, объявленная массовая вакцинация уже полностью провалена, на города-миллионники приходит 1-2 тысячи доз, вначале такие сообщения пришли из Москвы и Санкт-Петербурга, а потом и из других российских регионов".

То есть, реальной вакцины и мощностей для ее производства в РФ пока нет, подводит итоги автор статьи.