Эксперименты с российской вакциной от COVID-19 закончились полным провалом, - СМИ
"Карточный домик" вакцины "Спутник V", любовно лелеянный с начала лета этого года как "первой в мире вакцины от коронавируса", рассыпается прямо на глазах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье Guidhall.
"Почему так происходит – понятно: вся история этого, до сих пор не прошедшего полный цикл исследований препарата, построена на лжи и в России не нашли ничего лучшего, чем уже традиционно покрыть ее еще большей ложью с единственной целью – запутать ситуацию таким образом, чтобы те, кто еще по каким-то неведомым причинам продолжают верить в российскую "чудо-прививку" продолжали это делать и дальше", - сообщает издание.
Если разобраться детальнее, а не лозунгами пропаганды, то к "Спутнику V" и ему подобным, как говорится, есть вопросы.
Во-первых, "результаты испытаний показали статистические аномалии, из-за которых выводы исследователей представляются неправдоподобными, а именно идентичный уровень антител у ряда участников испытаний, получивших прививку".
Во-вторых, "никто так и не оспорил или опровергнул главу российской биофармацевтической компании, научного сотрудника Института биохимической физики РАН Александра Кудрявцева, которого возмутил тот факт, что судя по опубликованной формуле "Спутника V", он является ветеринарным препаратом, причем с явно превышенным содержанием антигенов и гидроксида алюминия, от которой во всем мире отказываются в силу его опасности для организма".
В-третьих, заявление академика РАН, научного руководителя Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамила Хабриева, по словам которого: "эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%", является голословным и никоим образом не подтверждено научно или исследовательски.
В-четвёртых, "особый интерес представляет перечень противопоказаний, при которых прививка не делается, это проблемы с печенью, почками, эндокринной системой, кровеносной и сердечно-сосудистой системами, легкими, аллергией и экземами. То есть прививаться "Спутником V" может только абсолютно здоровый человек, коих в мире не так и много".
И, наконец, в-пятых, Россия не обладает производственными возможности для массового производства вакцины. "Подозрения по данному поводу уже были, объявленная массовая вакцинация уже полностью провалена, на города-миллионники приходит 1-2 тысячи доз, вначале такие сообщения пришли из Москвы и Санкт-Петербурга, а потом и из других российских регионов".
То есть, реальной вакцины и мощностей для ее производства в РФ пока нет, подводит итоги автор статьи.
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вакцина против гепатита и гриппа? это тоже бактерии??
Это тоже неустойчивый иммунитет??
всього найкращого!
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Предлагаем график вакцинации граждан Украины.
1. Все кто голосовал за ЕС - вакцинируются европейской\американской.
2. Все кто голосовал за ОПЗЖ - - вакцинируются российской.
3. Все кто голосовал за "Слуг народа" - любую вакцину на выбор, но только по телевизору. -
ТОЛЬКО за свой - БАРЫЖНЫЙ СЧЕТ !!.
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"А что же могла тогдашняя медицина? К сожалению, ничего хорошего. Местные эскулапы вскрывали бубоны, пускали кровь, принося урон не только больному, но и себе. Риск заражения возрастал многократно. Пластыри из внутренностей птиц и опиумные компрессы (да, такие методы считались действенными) негативно сказывались на лёгких больного." (с)
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Навіть європейська і американська вакцини мають багато побічних ефектів, що тут вже казати про болотяне диво з Московії )
https://www.youtube.com/watch?v=0drGl36CFEQ
Всього 10 хвилин - але яка гра акторів та який глибокий сюжет!
Думаю, що... пєснопєнія почнуться із потужного вступу нашої доморощеної вати. А коли їхня увертюра добіжить кінця, потягне лаптями. Не менш потужно.
Главное сколько денег выведут в офшоры, и даже кредит возмут под покупку, даже нет сомнений.
Её очень сложно далеко перевозить. Её надо делать на месте где применяют (при том у Российской температура заморозки - 18 (то есть на крайний случай и в морозилке можно везти) - а у Файзер - -80 (то есть нужен специальный морозильник, выпуск каких ещё надо наладить))
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сракеты сракеты сракеты...