Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ

"Картковий будиночок" вакцини "Супутник V", який любовно плекали від початку літа цього року як "першої у світі вакцини проти коронавірусу", розсипається прямо на очах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише у своїй статті Guidhall.

"Чому так відбувається, зрозуміло: вся історія цього препарату, який досі не пройшов повний цикл досліджень, побудована на брехні. І в Росії не знайшли нічого кращого, як вже традиційно покрити її ще більшою брехнею з єдиною метою: заплутати ситуацію таким чином, щоб ті, хто ще з якихось невідомих причин продовжує вірити в російське "чудо-щеплення" продовжував це робити і далі", - повідомляє видання.

Якщо розібратися детальніше, а не гаслами пропаганди, то до вакцини "Супутник V" і подібних до неї, як то кажуть, є запитання.

По-перше, "результати випробувань показали статистичні аномалії, через які висновки дослідників мають вигляд неправдоподібних (зокрема ідентичний рівень антитіл у низки учасників випробувань, які отримали щеплення)".

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По-друге, "ніхто так і не оскаржив, і не опротестував главу російської біофармацевтичної компанії, наукового співробітника Інституту біохімічної фізики РАН Олександра Кудрявцева, якого обурив той факт, що, судячи з опублікованої формули "Супутника V", він є ветеринарним препаратом, окрім того, з явно перевищеним вмістом антигенів і гідроксиду алюмінію, від якого у всьому світі відмовляються через його небезпеку для організму".

По-третє, заява академіка РАН, наукового керівника Національного науково-дослідного інституту громадського здоров'я імені М.А. Семашка Раміла Хабрієва про те, що "ефективність вакцини після першого етапу щеплення - 69,3%, а після другого - 96,2%", є голослівною і не має жодного наукового чи дослідного підтвердження.

По-четверте, "особливий інтерес викликає перелік протипоказань, за яких щеплення не робиться: це проблеми з печінкою, нирками, ендокринною системою, кровоносною і серцево-судинною системами, легенями, алергією і екземою. Тобто робити щеплення "Супутником V" може тільки абсолютно здорова людина, яких у світі не так і багато".

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І, нарешті, по-п'яте, Росія не має виробничих потужностей для масового виробництва вакцини. "Підозри щодо цього вже були, оголошена масова вакцинація вже повністю провалена, у міста-мільйонники надходять 1-2 тисячі доз, спочатку такі повідомлення надійшли з Москви і Санкт-Петербурга, а потім і з інших російських регіонів".

Тобто реальної вакцини і потужностей для її виробництва в РФ наразі немає, підсумовує автор статті.