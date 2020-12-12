Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ
"Картковий будиночок" вакцини "Супутник V", який любовно плекали від початку літа цього року як "першої у світі вакцини проти коронавірусу", розсипається прямо на очах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише у своїй статті Guidhall.
"Чому так відбувається, зрозуміло: вся історія цього препарату, який досі не пройшов повний цикл досліджень, побудована на брехні. І в Росії не знайшли нічого кращого, як вже традиційно покрити її ще більшою брехнею з єдиною метою: заплутати ситуацію таким чином, щоб ті, хто ще з якихось невідомих причин продовжує вірити в російське "чудо-щеплення" продовжував це робити і далі", - повідомляє видання.
Якщо розібратися детальніше, а не гаслами пропаганди, то до вакцини "Супутник V" і подібних до неї, як то кажуть, є запитання.
По-перше, "результати випробувань показали статистичні аномалії, через які висновки дослідників мають вигляд неправдоподібних (зокрема ідентичний рівень антитіл у низки учасників випробувань, які отримали щеплення)".
По-друге, "ніхто так і не оскаржив, і не опротестував главу російської біофармацевтичної компанії, наукового співробітника Інституту біохімічної фізики РАН Олександра Кудрявцева, якого обурив той факт, що, судячи з опублікованої формули "Супутника V", він є ветеринарним препаратом, окрім того, з явно перевищеним вмістом антигенів і гідроксиду алюмінію, від якого у всьому світі відмовляються через його небезпеку для організму".
По-третє, заява академіка РАН, наукового керівника Національного науково-дослідного інституту громадського здоров'я імені М.А. Семашка Раміла Хабрієва про те, що "ефективність вакцини після першого етапу щеплення - 69,3%, а після другого - 96,2%", є голослівною і не має жодного наукового чи дослідного підтвердження.
По-четверте, "особливий інтерес викликає перелік протипоказань, за яких щеплення не робиться: це проблеми з печінкою, нирками, ендокринною системою, кровоносною і серцево-судинною системами, легенями, алергією і екземою. Тобто робити щеплення "Супутником V" може тільки абсолютно здорова людина, яких у світі не так і багато".
І, нарешті, по-п'яте, Росія не має виробничих потужностей для масового виробництва вакцини. "Підозри щодо цього вже були, оголошена масова вакцинація вже повністю провалена, у міста-мільйонники надходять 1-2 тисячі доз, спочатку такі повідомлення надійшли з Москви і Санкт-Петербурга, а потім і з інших російських регіонів".
Тобто реальної вакцини і потужностей для її виробництва в РФ наразі немає, підсумовує автор статті.
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вакцина против гепатита и гриппа? это тоже бактерии??
Это тоже неустойчивый иммунитет??
всього найкращого!
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Предлагаем график вакцинации граждан Украины.
1. Все кто голосовал за ЕС - вакцинируются европейской\американской.
2. Все кто голосовал за ОПЗЖ - - вакцинируются российской.
3. Все кто голосовал за "Слуг народа" - любую вакцину на выбор, но только по телевизору. -
ТОЛЬКО за свой - БАРЫЖНЫЙ СЧЕТ !!.
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"А что же могла тогдашняя медицина? К сожалению, ничего хорошего. Местные эскулапы вскрывали бубоны, пускали кровь, принося урон не только больному, но и себе. Риск заражения возрастал многократно. Пластыри из внутренностей птиц и опиумные компрессы (да, такие методы считались действенными) негативно сказывались на лёгких больного." (с)
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Навіть європейська і американська вакцини мають багато побічних ефектів, що тут вже казати про болотяне диво з Московії )
https://www.youtube.com/watch?v=0drGl36CFEQ
Всього 10 хвилин - але яка гра акторів та який глибокий сюжет!
Думаю, що... пєснопєнія почнуться із потужного вступу нашої доморощеної вати. А коли їхня увертюра добіжить кінця, потягне лаптями. Не менш потужно.
Главное сколько денег выведут в офшоры, и даже кредит возмут под покупку, даже нет сомнений.
Её очень сложно далеко перевозить. Её надо делать на месте где применяют (при том у Российской температура заморозки - 18 (то есть на крайний случай и в морозилке можно везти) - а у Файзер - -80 (то есть нужен специальный морозильник, выпуск каких ещё надо наладить))
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сракеты сракеты сракеты...