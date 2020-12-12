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Новини Коронавірус і карантин
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Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ

Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ

"Картковий будиночок" вакцини "Супутник V", який любовно плекали від початку літа цього року як "першої у світі вакцини проти коронавірусу", розсипається прямо на очах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише у своїй статті Guidhall.

"Чому так відбувається, зрозуміло: вся історія цього препарату, який досі не пройшов повний цикл досліджень, побудована на брехні. І в Росії не знайшли нічого кращого, як вже традиційно покрити її ще більшою брехнею з єдиною метою: заплутати ситуацію таким чином, щоб ті, хто ще з якихось невідомих причин продовжує вірити в російське "чудо-щеплення" продовжував це робити і далі", - повідомляє видання.

Якщо розібратися детальніше, а не гаслами пропаганди, то до вакцини "Супутник V" і подібних до неї, як то кажуть, є запитання.

По-перше, "результати випробувань показали статистичні аномалії, через які висновки дослідників мають вигляд неправдоподібних (зокрема ідентичний рівень антитіл у низки учасників випробувань, які отримали щеплення)".

Читайте також: Російської вакцини проти COVID-19 не існує, а виробляти те, чого немає - неможливо, - Радуцький

По-друге, "ніхто так і не оскаржив, і не опротестував главу російської біофармацевтичної компанії, наукового співробітника Інституту біохімічної фізики РАН Олександра Кудрявцева, якого обурив той факт, що, судячи з опублікованої формули "Супутника V", він є ветеринарним препаратом, окрім того, з явно перевищеним вмістом антигенів і гідроксиду алюмінію, від якого у всьому світі відмовляються через його небезпеку для організму".

По-третє, заява академіка РАН, наукового керівника Національного науково-дослідного інституту громадського здоров'я імені М.А. Семашка Раміла Хабрієва про те, що "ефективність вакцини після першого етапу щеплення - 69,3%, а після другого - 96,2%", є голослівною і не має жодного  наукового чи дослідного підтвердження.

По-четверте, "особливий інтерес викликає перелік протипоказань, за яких щеплення не робиться: це проблеми з печінкою, нирками, ендокринною системою, кровоносною і серцево-судинною системами, легенями, алергією і екземою. Тобто робити щеплення "Супутником V" може тільки абсолютно здорова людина, яких у світі не так і багато".

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І, нарешті, по-п'яте, Росія не має виробничих потужностей для масового виробництва вакцини. "Підозри щодо цього вже були, оголошена масова вакцинація вже повністю провалена, у міста-мільйонники надходять 1-2 тисячі доз, спочатку такі повідомлення надійшли з Москви і Санкт-Петербурга, а потім і з інших російських регіонів".

Тобто реальної вакцини і потужностей для її виробництва в РФ наразі немає, підсумовує автор статті.

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+79
Україні потрібно купити вакцину не тільки в ЄС чи США, а і на росії. Людей які за росію вакцинувати росіянським спутніком, інших справжньою вакциною. Так вб"ємо двох зайців, і вату і любітєлєй рюзьгого міра не стане
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12.12.2020 17:20
+62
Эксперименты с российской вакциной от COVID-19 закончились полным провалом, - СМИ - Цензор.НЕТ 7347
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12.12.2020 17:27
+60
Эксперименты с российской вакциной от COVID-19 закончились полным провалом, - СМИ - Цензор.НЕТ 9363
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12.12.2020 17:27
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Хто-небудь, скажіть кацапам, щоб до цієї системи не приґвинчували саморізами ікони!
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12.12.2020 18:12 Відповісти
Нехай пригвинчують! Тільки саморізи треба побільше!
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12.12.2020 18:18 Відповісти
Та якби ж то вони самі там були... але американцям та іншим астронавтам теж дихати треба, ось у чому зацвяшка...
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12.12.2020 18:25 Відповісти
Амерам треба валити звідти. Не можна мати спільних справ з кацапами.
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12.12.2020 18:42 Відповісти
с чогоб це америкацям звідти "валить"? це МІЖНАРОДНА космічна станція, кацапи там, здебільшого миють парашу, іноді роблядь дірки в фюзеляжі
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12.12.2020 19:05 Відповісти
а зачем? не-не...не ламайте им карму ))))
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12.12.2020 18:24 Відповісти
Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8218
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12.12.2020 18:03 Відповісти
а Я и не буду
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12.12.2020 18:09 Відповісти
чип Я выковыряю
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12.12.2020 18:13 Відповісти
китайцы втихаря всех завакцинировали и щас сидят без ковида
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12.12.2020 18:12 Відповісти
В раше оченнь слдабая фармацевтика. Кто мог сравнить ее с украинской, тот это оценил.
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12.12.2020 18:15 Відповісти
МЕРТВЕтЧУКА - НА МЫЛО, горбатого лепит.
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12.12.2020 18:21 Відповісти
І то - до ладу зліпити не годний.
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13.12.2020 02:38 Відповісти
Скажите, как страна, которая ворует унитазы с наших кораблей, может кричать о космических технологиях и о создании новейшей вакцины? Там же - в унитазе все замешивали? Для этого и воровали? Без наших унитазов у них ничего бы не получилось? Ни с вакциной, ни с покорением Марса?
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12.12.2020 18:24 Відповісти
Да ладно вам писать чушь на самую лучшую в мире вакцину. Вот когда начнут колоть "спутник" всем сторонникам медведчука и всем русским людям в Украине, тогда вся европа обзавидуется. Но конечно больше всего этой вакцинации будут рады порохоботы
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12.12.2020 18:31 Відповісти
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12.12.2020 19:20 Відповісти
Блин , а эту вакцину придётся колоть ещё раз . Ведь с первого разу этот коронавирус не убьёшь ))
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12.12.2020 20:09 Відповісти
Та й з п'ятого не вб'єш. Неможна створити вакцину проти вірусу. Всі, 100% вакцини тільки проти бактерій. Вірус - це різновид білка. Його не можна послабити для вакцини, як це роблять з бактеріями. Послаблений білок - це зовсім інший білок, який ніякого імунітету проти ворожого білка не створює. А саме більше підтвердження профанації всієї вакханалії з вакцинами це критично короткий термін наявності імунітету, тільки 6 - 9 місяців. Но і ето не точно ... ))). Доведеться колотися 2 рази на рік, але й це не допоможе.
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12.12.2020 21:23 Відповісти
полиомиелит - это бактерия??
вакцина против гепатита и гриппа? это тоже бактерии??
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12.12.2020 22:59 Відповісти
Вакцины от гриппа не дают устойчивого иммунитета, а чем чел и писал, читай внимательно. Вакциной от гриппа рекомендуют колоться в ноябре, чтобы к пику заболеваемости в январе-феврале иммунитет ещё был. И те, кто укололись вакциной, потом массово болеют в апреле-мае. Проверено 4 года подряд в довольно большой компании, где любители прививок и антипрививочники были примерно поровну. Привитые зимой не болели, да. Зато болели, когда антипрививочники садили картошку у родителей
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13.12.2020 06:23 Відповісти
гепатит и корь на 10 лет
Это тоже неустойчивый иммунитет??
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13.12.2020 16:42 Відповісти
Тоже. Как и бешенство, кстати. Но у гриппа и подобных иммунитет очень короткий - 2 месяца. То есть, для абсолютной надёжности прививку надо колоть ежемесячно. Всем. Таких мощностей у медицины нет.
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13.12.2020 20:15 Відповісти
Уххептыыы, шнобелевская премия!
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12.12.2020 23:42 Відповісти
Краєм вуха я чув, що протиковідна вакцина від Пфайзера - то перша у світі РНК-вакцина (що воно таке - не питайте, я не біолог, не маю уявлення).
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13.12.2020 02:36 Відповісти
Дядя,ты - дурак, причем махровый ,принародно сам себя опустил ! Молчание-золото, слово - серебро!
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13.12.2020 10:44 Відповісти
і хріна лисого можна буде тепер перевірити, що будуть колоти українцям

всього найкращого! Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 890
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12.12.2020 18:32 Відповісти
Предлагаю официально , на ТВ, вакцинировать этой фуфло -вакциной медведчука , рабиновича, шуфрича,бойко, Волошина,Лукаш,Карасьова, Комуняку Симоненко,Мураева, немчинова, спивака , пальчевского Бондаренко,. Бужанского, Погребинского, скорика, всю партию опожоповцев и прочую пророссийскую сволочь! И если они выживут после этой вакцинации, то вопросов к вакцине не будет, а если здохнут, то туда им всем и дорога!!! божий суд самый справедливый!!
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12.12.2020 18:46 Відповісти
Хороший список. Треба його взяти за основу і доповнювати.
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13.12.2020 09:36 Відповісти
Отже зебіл
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12.12.2020 18:58 Відповісти
Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3987
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12.12.2020 18:49 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Предлагаем график вакцинации граждан Украины.

1. Все кто голосовал за ЕС - вакцинируются европейской\американской.
2. Все кто голосовал за ОПЗЖ - - вакцинируются российской.
3. Все кто голосовал за "Слуг народа" - любую вакцину на выбор, но только по телевизору. -
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12.12.2020 19:06 Відповісти
Не так, по телевізору не тільки тих, хто голосував за "слуг", а й тих, хто голосував за "ЄС", тому, що їхні "потужні реформи", тільки по телевізору і можна побачити.
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12.12.2020 20:55 Відповісти
деякі можуть зовсім без вакцінації обійтись,навіть телевізійної...бо вже руцкавим міром міроточать
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12.12.2020 21:15 Відповісти
Пускай АСФАЛЬТОМ КОЛЯТЬСЯ
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13.12.2020 11:52 Відповісти
карамельку тебе барыжную в анус
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13.12.2020 12:44 Відповісти
3енелейсские БАРЫГИ на КрОВИд - пускай выкупят средства защиты , которые они в начале эпидемии распродавали в рф ИСПАНИЮ Польшу и Дажэ в Китай... НО !
ТОЛЬКО за свой - БАРЫЖНЫЙ СЧЕТ !!.
.
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13.12.2020 13:06 Відповісти
бред бота
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16.12.2020 13:28 Відповісти
а барижных шворок шоколадкой лечить
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13.12.2020 12:43 Відповісти
Через пару сотен лет люди будут смеяться над способами нашего лечения от КОВИ так же как мы сейчас смеёмся над способами лечения от бубонной чумы в средние века...

"А что же могла тогдашняя медицина? К сожалению, ничего хорошего. Местные эскулапы вскрывали бубоны, пускали кровь, принося урон не только больному, но и себе. Риск заражения возрастал многократно. Пластыри из внутренностей птиц и опиумные компрессы (да, такие методы считались действенными) негативно сказывались на лёгких больного." (с)




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12.12.2020 19:07 Відповісти
https://diletant.media/articles/45250287/

.
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12.12.2020 19:09 Відповісти
Гарна здихальна вакцина

Навіть європейська і американська вакцини мають багато побічних ефектів, що тут вже казати про болотяне диво з Московії )
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12.12.2020 19:11 Відповісти
Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9187
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12.12.2020 19:11 Відповісти
Не надо эту тварь тут постить( не медведя)
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13.12.2020 10:48 Відповісти
Фуфломицин
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12.12.2020 19:43 Відповісти
План рашки - воспользоваться пандемией для того, чтобы своим новым имиджем 'страны-спасительницы' перекрыть гопнически украденный Крым , захват части Донбасса , убийство украинских граждан и другие свои преступления. Якобы они изобрели нечто, способное спасти мир от ковид. Первое, ничего нового нет, использовали старые, как мир технологии, опасные своей непредсказуемостью. Все это не больше, чем реклама, вернее, все та же пропаганда, мастерами которой есть раша СМИ. На коленях ползают, чтобы их г впустили на мировой рынок, но нет- сами кушайте свой новичок.
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12.12.2020 19:48 Відповісти
А вот я тоже могу рассказать о вкусе омаров, но правда я их не пробовал, но до хрипа в горле буду спорить о его вкусе.....! Сколько можно отстаивать непонятно чьи интересы? Ну нет ещё сертифицированной вакцины, и раньше мая не будет результата их контроля и выводов МОЗ! А сдесь, парочку чмо сырануло, и тут началось!
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12.12.2020 19:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 , Это Гениально плюсую +++++++++
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12.12.2020 19:50 Відповісти
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.
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12.12.2020 19:55 Відповісти
якщо цю лайновакцину будуть використовувати тільки серед росіян та їх обожнювачів та смертність буде високою - чом би й ні!
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12.12.2020 21:14 Відповісти
Кто и когда признал русскую вакцину от Эболи лучшей? Такие же сомнения о ее эффективности, как и от Соvid-19.https://www.bbc.com/russian/russia/2016/01/160115_russia_ebola_vaccine
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12.12.2020 23:34 Відповісти
Русская вакцина - лучшая, примерно как лучшими являются нарисованные в студии Союзмультфильм русские ракеты, летающие по непредсказуемой траектории Одни понты, а есть ли хоть какое-то реальное достижение, часто приходится определять с неимоверными усилиями, копаясь в горах лжи и самолюбования. Но гораздо чаще даже неинтересно, есть ли там хоть кроха истины. Проще плюнуть и забить и считать, что это очередной петух из говна.
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13.12.2020 06:29 Відповісти
То що, "кракоділу" криндик? Коли так, то це добра новина!
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12.12.2020 20:33 Відповісти
Попереду свята. Поділюся фільмом, який відображає сутність "руського міра". Вбий у собі кацапа - не ставай схожим на цих....
https://www.youtube.com/watch?v=0drGl36CFEQ
Всього 10 хвилин - але яка гра акторів та який глибокий сюжет!
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12.12.2020 21:12 Відповісти
срочно нужно закупать вакцину в росии, ее жаждет 13% любителей росии от ОПЗЖ, ну нельзя же людям запретить прочувствовать это прекрасное ветеринарное средство, которое в росии используют для скотины
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12.12.2020 21:58 Відповісти
Дайте этого дерьма зебилам и лугандонам.
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12.12.2020 23:02 Відповісти
***** хоч встигли вколоти ? ))))
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12.12.2020 23:56 Відповісти
зараз почнеться.. русофобія, пачіму ви руских не любите, можем пафтаріть )))
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12.12.2020 23:59 Відповісти
Хай скавчать на здоров'я! Чи Вам шкода?
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13.12.2020 02:25 Відповісти
ні. Навпаки, чекаю з нетерпінням скавуління з-за порєбріка ))
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13.12.2020 02:36 Відповісти


Думаю, що... пєснопєнія почнуться із потужного вступу нашої доморощеної вати. А коли їхня увертюра добіжить кінця, потягне лаптями. Не менш потужно.
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13.12.2020 02:43 Відповісти
как же так? на донбассе успешно проверили...
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13.12.2020 00:44 Відповісти
Брехливая оченяющая статья, поплавать и подорожник, все работает
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13.12.2020 01:03 Відповісти
Ви про бояру забули. А також про інші скрєпні штуки, як то брагу, щі, квас, лапті, какошніки, касавароткі та інші кірзові чоботи.
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13.12.2020 02:29 Відповісти
А в москалии кур доят, вы слышали? А также слухи ходят, что американская вакцина вызывает фрегидность женщин, а у мужиков раннее облысение. К лету, может что то и получим, с просроченным или нарушенным температурой хранения, она будет подешевле поставщикам, как с лекарствами поставляемыми с истекшим сроком хранения. Ну и как, предупреждено На коммерческой основе- т.е. государство ответственности не несёт за то, чем тебя накачали, и какие последствия. Тем более что частникам, её купить просто невозможно, но у нас она волшебным образом, будет у частников только доступна.

Главное сколько денег выведут в офшоры, и даже кредит возмут под покупку, даже нет сомнений.
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13.12.2020 03:34 Відповісти
Если Украина и получит эту вакцину - то в виде лицензии на самостоятельное производство. Заявлено что произведённую в РФ вакцину никто никуда продавать не будет. Только для себя.

Её очень сложно далеко перевозить. Её надо делать на месте где применяют (при том у Российской температура заморозки - 18 (то есть на крайний случай и в морозилке можно везти) - а у Файзер - -80 (то есть нужен специальный морозильник, выпуск каких ещё надо наладить))
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13.12.2020 11:56 Відповісти
Експерименти з російською вакциною проти COVID-19 закінчилися повним провалом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2963
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13.12.2020 06:16 Відповісти
соболезнование Медведчуку - для хорошей реакции - добавить капельку "Новачка".
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13.12.2020 10:46 Відповісти
меРтвечука с его силиконовой Подстилкой марченко и всем ОПГ за Жопу нашпиговать до ушей, этим ПИД,,рашенским фуфломицином...
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13.12.2020 10:52 Відповісти
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... . А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
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13.12.2020 11:44 Відповісти
кароч колишь плеш-вакцину и в рай...
сракеты сракеты сракеты...
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13.12.2020 12:46 Відповісти
Россия стремительно превращается в страну победивших ********
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13.12.2020 23:55 Відповісти
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