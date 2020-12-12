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МИД приветствует принятие Конгрессом США законопроекта, предусматривающего $250 млн помощи Украине

МИД приветствует принятие Конгрессом США законопроекта, предусматривающего $250 млн помощи Украине

Министерство иностранных дел Украины приветствует одобрение Сенатом США и Палатой представителей США законопроекта "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году".

"Положения этого документа предусматривают, в частности, выделение Украине значительного пакета помощи по безопасности, в том числе через увеличение доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных сил Украины, а также усиление санкционного давления для противодействия подрывной деятельности РФ", - цитирует Цензор.НЕТ комментарий МИД Украины.

В ведомстве отмечают, что своими решениями США в очередной раз свидетельствуют о лидерстве в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

"Мы высоко ценим прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении его обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии", - говорится в комментарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввела "специальные экономические меры"

Напомним, 11 декабря Сенат США подавляющим большинством голосов (84-13) и 8 декабря Палата представителей Конгресса США (335-78) одобрили законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021). Документ предусматривает выделение Украине на цели помощи по безопасности в 2021 году по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине" $250 млн, в том числе $75 млн на приобретение для нужд ВСУ летальных видов вооружения, что на $25 млн больше, чем в 2020 году.

Кроме того, NDAA 2021 предусматривает ужесточение санкций против строительства "Северного потока-2", в частности расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" 2019 года. Для вступления в силу, NDAA 2021 должен быть подписан президентом США.

Автор: 

МИД (6947) США (26583)


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Топ комментарии
+6
Нажаль ,зовнішнє амерське керування Україною, це лише маячня адептів "Русского мира" !!!))
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12.12.2020 22:49
+3
МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні - Цензор.НЕТ 9861
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12.12.2020 22:58
+3
Если ты из Пензы или Саратова, то надо кляузы писать в Госдуру или соловьиному помёту, в раздел "Письма от трудящихся", очень много на Цензоре сидит под ВПНами, что скрывают - нипайму. А так механизмы заложены с самого начала и деньгами нам никто не даёт, только товарами и услугами. Чего только стоило землетрясение ватных пуканов, после получения Джавелинов, до сих пор полыхают
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12.12.2020 23:49
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Правила форума Совет форумчан
халявщики все мало мало , українців трусять як липку , ще і америкоси ведуться на байки олігархів
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12.12.2020 22:25 Ответить
А хіба поточне МЗС до цього причетне якимось чином?
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12.12.2020 22:32 Ответить
А хто причетний?
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12.12.2020 22:34 Ответить
Это победа!
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12.12.2020 22:33 Ответить
Ні це зрада,не тим Американці допомогають))
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12.12.2020 22:34 Ответить
це аванс такий

https://mobile.twitter.com/jozefkneht1
https://mobile.twitter.com/jozefkneht1

@jozefkneht1


Подивився ще показники ПАТ "Центренерго", улюблена компанія Коломойського.
Чистий прибуток:
2010:+9 млн.
2011:+35 млн.
2013:+233 млн.
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн.
2020: мінус 163 млн.
Ну круто.
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12.12.2020 22:37 Ответить
https://youtu.be/IXdeEEFiTW0?list=********************************** видимо местные конгресюки не видели презентацию нашего фельдмаршала...
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12.12.2020 22:38 Ответить
250 млн. дол.??? Це ж копійки! Подачка жебракові під церквою. І керівництво України допускає, що за це вони нами керюють? Це ганьба!
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12.12.2020 22:46 Ответить
Нажаль ,зовнішнє амерське керування Україною, це лише маячня адептів "Русского мира" !!!))
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12.12.2020 22:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/390880, а твой любимый ***** вместо помощи-убивает наших Воинов на Донбассе! вот ето ганьба!
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13.12.2020 03:29 Ответить
Якщо існуючий уряд не буде просити США допомогти зачистити агентів москви і корупціонерів значить вони зрадники і колаборанти ворога.
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12.12.2020 22:54 Ответить
МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні - Цензор.НЕТ 9861
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12.12.2020 22:58 Ответить
впізнаю. це Польща. Натурально. І сумно одночасно.
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12.12.2020 23:24 Ответить
поляки молодцы
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13.12.2020 03:30 Ответить
вот еще надпись в польском ресторане: "сторонникам путина и собакам вход запрещен"
МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні - Цензор.НЕТ 9406
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13.12.2020 03:32 Ответить
интересно заложены ли какие-либо механизмы контроля за целевым использованием выделенных средств
*** буду напишу официальную телегу своим свежеизбранным сенатвуман и конгрессауман - обе республиканцы
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12.12.2020 23:03 Ответить
Если ты из Пензы или Саратова, то надо кляузы писать в Госдуру или соловьиному помёту, в раздел "Письма от трудящихся", очень много на Цензоре сидит под ВПНами, что скрывают - нипайму. А так механизмы заложены с самого начала и деньгами нам никто не даёт, только товарами и услугами. Чего только стоило землетрясение ватных пуканов, после получения Джавелинов, до сих пор полыхают
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12.12.2020 23:49 Ответить
Джавеліни - це чудово. Правда, за 6 років війни ні один не вистрелив.
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13.12.2020 06:38 Ответить
Thanks American brothers!

МЗС вітає ухвалення Конгресом США законопроєкту, що передбачає $250 млн допомоги Україні - Цензор.НЕТ 8323
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13.12.2020 03:35 Ответить
 
 