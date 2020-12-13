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Нацполиция (16188) Офис Президента (1774)

Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет

Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет

Национальная полиция усилила меры безопасности у здания Офиса Президента, но при этом доступ граждан на территорию ограничен не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что доступ граждан к Офиса Президента Украины не будет ограничиваться, однако, правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры.

"Перед ОП оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, у Офиса Президента Украины на время новогодних праздников обустроят бесплатный каток, карусель, резиденцию Святого Николая и праздничные фотозоны.

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Топ комментарии
+26
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 2665
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13.12.2020 16:34
+21
Зеля вже в бойовому памперсі.
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13.12.2020 16:30
+19
Та він у броніку на зустріч з папою римським ходив.
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 8563
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13.12.2020 16:36
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Зеля вже в бойовому памперсі.
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13.12.2020 16:30 Ответить
Та він у броніку на зустріч з папою римським ходив.
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 8563
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13.12.2020 16:36 Ответить
- Владимир Александрович, а почему Вы в храм Святого Петра пришли в бронежилете? Вы не верите в господнюю защиту?
- Так ведь я-же, еврей, а храм - христианский!...
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13.12.2020 17:06 Ответить
Не є прихильником Зе, але за часів Порошенка на Банковій з обох боків взагалі стояли КПП з міліцією, яка пускала лише по перепутсках і подивитись зблизька будинок з химерами взагалі не можна було. Так що, на місті порохоботів я помовчав би про памперси.
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13.12.2020 19:28 Ответить
Порошенко воював з фуйлом.
А Зеля кого боїться ? Федину і Звіробій ?
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13.12.2020 19:51 Ответить
Що, прямо так на фронті воював? Чи у нас зараз мир з рашкою? І скільки разів російські терористи проходили на територію Банкової?
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13.12.2020 20:48 Ответить
Того й не пройшли, БО НА ФРОНТІ ВОЮВАЛИ, а не 3.14зділи у відосіках а том, а сьом.
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14.12.2020 00:58 Ответить
Тоді потрібно міліціонерам з Банкової нагороди дати! Алже зупинили ворога на підступах до Банкової, де в той час сидів сивочолий гетьман, що одночасно воював на фронті)))
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14.12.2020 06:22 Ответить
Час відправляти зрадників у Ростов.
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13.12.2020 16:31 Ответить
... в пекло а не ростов ... їм там місце
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13.12.2020 16:48 Ответить
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 1795Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 3280
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13.12.2020 16:33 Ответить
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 7259
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13.12.2020 16:36 Ответить
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 1188
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13.12.2020 16:40 Ответить
Да у тебя же папа педагог
Да ты же был когда то пианист
Да у тебя же все наоборот
какой ты нахер танкист? © Я по мотивам пестни
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13.12.2020 17:50 Ответить
Прекрасною пам"яткою правлінню Нелоха буде перейменування Кривого Рогу в Ватерлоо.
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13.12.2020 18:00 Ответить
...и маладааая не узнаает какой танкиста был....канец )))
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 4795

...
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13.12.2020 18:09 Ответить
вовины тётки уже в трауре? хотя по лицам не скажешь
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13.12.2020 20:48 Ответить
А хто з них "маладая" в нашому випадку?
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14.12.2020 00:59 Ответить
Вова пісь-пісь!
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13.12.2020 16:34 Ответить
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 2665
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13.12.2020 16:34 Ответить
А харківську можна?!
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13.12.2020 17:00 Ответить
А Луцьку та Ужгородську теж буде заховлювати ??)))
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13.12.2020 17:04 Ответить
Парашезраднику і Лукянівського СІЗО достатньо.
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13.12.2020 17:13 Ответить
А зачем этому жыртресту берет на макушку прибили?
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13.12.2020 17:20 Ответить
Сивохе и Стефанчуку никто ничего не прибивал, окстись😁
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13.12.2020 17:31 Ответить
Как ни странно, это правда. Они беретов не носили
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13.12.2020 18:15 Ответить
Шо? Тоже уклонисты?🤔😁
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13.12.2020 18:40 Ответить
А спроси это, в смысле, уклонисты или нет, у солдат, которые в касках и кепках в окопе на нуле.
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13.12.2020 18:47 Ответить
А зачем? Мне Гавнокомандующий интересен, и его шобла.🤔
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13.12.2020 18:53 Ответить
Ага, т. Е. Тебе фиолетово на воинов. Понятно. Вот вся сущность чекушечников.
Маладец.
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13.12.2020 19:17 Ответить
В контексте твоего высера, речь шла о воинах? У тебя, мил человек, провалы в памяти? Или это чисто зебильные приколы? Так ты не туда высрался😁
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13.12.2020 19:45 Ответить
Заметь, высеры, высрался и прочее в опонировании упоминают только сторонники пятого президента Украины, ныне главы партии европейской солидарности.
Вы просто совсем, как это, того ..,.
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13.12.2020 21:11 Ответить
Заметь, переводить стрелки с шоблы зебилов, примазывая их к АТОшникам, могут только сторонники полшестого недопрезидента, ныне главы подразделения ОП-ЗЕ-ЖЕ.
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13.12.2020 23:34 Ответить
Да не, он приклеен.
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13.12.2020 18:08 Ответить
Вареной сгущенкой?
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13.12.2020 18:14 Ответить
Это тот, что рассказывал. что вход будет свободным и не будет никакой охраны.
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13.12.2020 16:35 Ответить
Что там оно, уже какается?
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13.12.2020 16:40 Ответить
и писяется тоже
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13.12.2020 17:34 Ответить
Да, Мендель надо беречь.
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13.12.2020 16:41 Ответить
Танкіст ще той))

https://twitter.com/ESBocharova/status/1337852086445346821/photo/1
Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 1735
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13.12.2020 16:41 Ответить
Фотка, як з пам*ятника зняли. До чого б це ?
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13.12.2020 16:46 Ответить
от оманский осёл и стал "танкистом"
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13.12.2020 17:35 Ответить
не надо портить бубочке и его ОПе праздник.
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13.12.2020 16:44 Ответить
шо так , всрався імпіратор ?
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13.12.2020 16:46 Ответить
Но-но ! Льотчік в танкє гарєл !
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 1836
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13.12.2020 16:55 Ответить
Це не секрет. Замовник : заступник командуючого Сухопутними Військами ЗСУ ,генерал-майор Голоднюк.
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13.12.2020 17:43 Ответить
Он Харьков с моря брал...))
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13.12.2020 17:21 Ответить
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 933
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13.12.2020 16:56 Ответить
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 849
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13.12.2020 21:36 Ответить
У "самого народного" президента, от одной мысли о встрече с народом (даже не встречи, а возможности встречи) прямо мороз по коже!
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13.12.2020 17:10 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4305868-kreml-otrytsaet-chto-putyn-zhyvet-v-bunkere Кремль отрицает, что Путин живет в бункере
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13.12.2020 17:12 Ответить
значит уже мертв в бункере
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13.12.2020 17:14 Ответить
Ссыт зелЕНых чмырь!
народ поймает этого гундоса!дело времени
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13.12.2020 17:14 Ответить
А в прошлом году лёд залили, вроде как каток. Только людей там не было. Сейчас вот так. Боится "величайший слуга народа" своего народа.
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13.12.2020 17:24 Ответить
Невже в Києві не знайшлося іншого місця для катка, там же аномальна зона.
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13.12.2020 17:26 Ответить
от і добре, піду туди з песиком гулять, хай посерить біля той установи за мене, бо йому це законодавство не забороняє робить
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13.12.2020 17:28 Ответить
янык в растове заждался зелю.
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13.12.2020 17:43 Ответить
Клоуна полишили корони у вигляді шляпи на ялинці- ( ще це погребальний символ кельтської культури) - щось таки це означає. ЙОЛКА - дуже вже символічною стала для України.
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13.12.2020 17:45 Ответить
Поліція підсилила охорону ОПи...
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13.12.2020 17:47 Ответить
Гадюшник з палаючими ж...пами усередині.
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13.12.2020 17:56 Ответить
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 9207
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13.12.2020 18:17 Ответить
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 3233
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13.12.2020 18:30 Ответить
Янукоича теж спершу посиленно охороняти почали,потім огородили гратами а потім як щур змися в кацапію.
Сценарій повторюється капля каплю.
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13.12.2020 19:00 Ответить
Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено - Цензор.НЕТ 8417
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13.12.2020 19:11 Ответить
 
 