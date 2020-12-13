Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет
Национальная полиция усилила меры безопасности у здания Офиса Президента, но при этом доступ граждан на территорию ограничен не будет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.
Отмечается, что доступ граждан к Офиса Президента Украины не будет ограничиваться, однако, правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры.
"Перед ОП оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, у Офиса Президента Украины на время новогодних праздников обустроят бесплатный каток, карусель, резиденцию Святого Николая и праздничные фотозоны.
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- Так ведь я-же, еврей, а храм - христианский!...
А Зеля кого боїться ? Федину і Звіробій ?
Да ты же был когда то пианист
Да у тебя же все наоборот
какой ты нахер танкист? © Я по мотивам пестни
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Маладец.
Вы просто совсем, как это, того ..,.
https://twitter.com/ESBocharova/status/1337852086445346821/photo/1
народ поймает этого гундоса!дело времени
Сценарій повторюється капля каплю.