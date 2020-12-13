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Минобороны (9023) Матти Маасикас (98) Таран Андрей (267)

Минобороны хочет привлечь Евросоюз к Программе структурированного сотрудничества

Минобороны хочет привлечь Евросоюз к Программе структурированного сотрудничества

Министерство обороны Украины заинтересовано в сотрудничестве в рамках Программы структурированного сотрудничества (PESCO), потому украинская сторона рассматривает возможность привлечения Европейского Союза к определенным её проектам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом речь шла во время встречи министра обороны Андрея Тарана с Главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

"Таран отметил, что оборонное ведомство готово и в дальнейшем расширять сотрудничество с ЕС по всем направлениям, учитывая европейские и евроатлантические ориентиры Украины, заложенные в Конституции. С этой целью оборонное ведомство продолжает имплементацию комплексной оборонной реформы, направленной на усиление возможностей ВС Украины и достижение критериев членства в Североатлантическом Альянсе", - говорится в сообщении.

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Кроме того, глава Минобороны сообщил иностранных представителям о текущей ситуации в сфере безопасности в районе проведения ООС. В этом контексте Таран отметил, что несмотря на постоянные нарушения договоренностей со стороны РФ, украинская сторона придерживается взятых на себя обязательств.

Также министр выразил благодарность представителям ЕС за последовательную поддержку нашей страны, в том числе за комплексные мероприятия по предоставлению помощи регионам, пострадавшим от российской агрессии.

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Глава МОУ отдельно поздравил полковника Альгирдаса Норкуса (Литовская Республика) с назначением военным представителем ЕС в Украине и выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Программа Постоянного структурированного сотрудничества (Permanent Structured Cooperation, PESCO) была создана в 2017 году как ответ на вызовы современности в сфере безопасности. Участие в PESCO является добровольным. На сегодняшний день к ней присоединились 25 стран ЕС.

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Топ комментарии
+7
це тарган імітує активну діяльність після шкандалю з Бутусовим
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13.12.2020 16:51
+7
Це конкретна оцінка зеленої імітації реформи української армії.
13:25 https://censor.net/ru/news/3236661/nato_v_2021_godu_rassmotrit_vopros_pdch_dlya_gruzii

Не бачу в реченні " і України".
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13.12.2020 17:00
+4
Вам что то непонятно?
Уже несколько раз сказали: без реального антикоррупционного законодательства, без независимых антикоррупционных органов, никакого сотрудничества и денег не будет!
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13.12.2020 16:50
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Правила форума Совет форумчан
Вам что то непонятно?
Уже несколько раз сказали: без реального антикоррупционного законодательства, без независимых антикоррупционных органов, никакого сотрудничества и денег не будет!
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13.12.2020 16:50 Ответить
це тарган імітує активну діяльність після шкандалю з Бутусовим
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13.12.2020 16:51 Ответить
Скандал только начался, я надеюсь.
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13.12.2020 16:56 Ответить
Кацапський імітатор, колаборант і зрадник.
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13.12.2020 17:10 Ответить
Таран, от вас тхньот пєтушіним помьотом!
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13.12.2020 17:19 Ответить
Це конкретна оцінка зеленої імітації реформи української армії.
13:25 https://censor.net/ru/news/3236661/nato_v_2021_godu_rassmotrit_vopros_pdch_dlya_gruzii

Не бачу в реченні " і України".
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13.12.2020 17:00 Ответить
Мабуть ще довго не побачимо,з такими керманичами,а головне з таким лохторатом !!)))
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13.12.2020 17:14 Ответить
а чим хоче привабити?
Бутусова, он, теж хотіли привабити...
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13.12.2020 17:00 Ответить
так привабили, що тепер не знають, як здихатися
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13.12.2020 17:01 Ответить
З приходом у радники Аферистовича, потреба в його послугах розшириалсь на усі гілки та галузі влади. Він обмазав у своє петушине лайно уже навіть МО . Погано, що не ктак швидко Україні цього здихатись , але плюс - на фоні все нових зашкварів болото СЛУГ висушуеться й пліснява осідає на дні , покриваючись спливаючими на наповерхню новими й новими кавелками рашистського гівна. Процес на полегшення його відловлення йде невпинно вперед. Яким би не був завеликім той загін прямих кремлекрув - вони будуть накопичуватись на поверхні з нестримною кількістю.
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13.12.2020 17:00 Ответить
сначала Бутусова привлеките! а потом уже Евросоюз
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13.12.2020 17:01 Ответить
Два поляка грузин та макака.

Міноборони хоче залучити Євросоюз до Програми структурованої співпраці - Цензор.НЕТ 8956
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13.12.2020 17:13 Ответить
А как дела вагнеровцев проходят? Уже посадили в кутузку предателя и шпиона ФСБ Ермака?
А может туда надо посадить и Тарана?
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13.12.2020 17:14 Ответить
Я теж не проти "прівлэчь" Євросоюз до покращення свого особистого добробуту, але Євросоюз до того ще не готовий
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13.12.2020 17:16 Ответить
Без тотальной вакцинации не бывает интеграции...,крысы Путлера хотят стать опять "братьями"...предложив Украине тухлую вакцину по 2 бакса за тонну,типа спутник СССР
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13.12.2020 17:17 Ответить
Мавзолейные Хмыри,а правда чтьо в Карабахе вас мочит в сортире Султан Алиев вместе с Эрдоганом....? Или это Фейк от Машки ЗаХеровой?
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13.12.2020 17:19 Ответить
уже превлекли ЕС в Минске к структурированному сотрудничеству,которое привело к созданию по рашистскому плану,ордло,потери части украинской территории и к войне
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13.12.2020 17:20 Ответить
С 1 января 2021 года председательствовать в ОБСЕ будет давний союзник Украины,-Швеция...,Міноборони хоче залучити Євросоюз до Програми структурованої співпраці - Цензор.НЕТ 8003
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13.12.2020 17:26 Ответить
Міноборони хоче залучити Євросоюз до Програми структурованої співпраці - Цензор.НЕТ 2630
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13.12.2020 17:32 Ответить
Имитация бурной деятельности после скандала с Бутусовым.
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13.12.2020 17:38 Ответить
Так точно зашевелився Татаров - це коли гівна в сраках горять, їх хочуть пригасити - а вивалює туманна завіса...
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13.12.2020 17:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8E9yxAbYqdY Чумак ( був вийськовым Генпрокурором у Нелоха) Бутусов - про вагнерівців та ЗЕпроданців
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14.12.2020 02:43 Ответить
 
 