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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони хоче залучити Євросоюз до Програми структурованої співпраці

Міноборони хоче залучити Євросоюз до Програми структурованої співпраці

Міністерство оборони України зацікавлене у співпраці в межах Програми структурованої співпраці (PESCO), тому українська сторона розглядає можливість залучення Європейського Союзу до певних її проєктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Андрія Тарана з головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.

"Таран наголосив, що оборонне відомство готове і надалі розширювати співпрацю з ЄС за всіма напрямками, зважаючи на європейські та євроатлантичні орієнтири України, закладені в Конституції. З цією метою оборонне відомство продовжує імплементацію комплексної оборонної реформи, спрямованої на посилення спроможностей ЗС України та досягнення критеріїв членства у Північноатлантичному Альянсі", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, глава Міноборони поінформував іноземних представників про поточну безпекову ситуацію в районі проведення ООС. У цьому контексті Таран зазначив, що попри постійні порушення домовленостей із боку РФ українська сторона дотримується взятих на себе зобов'язань.

Також міністр подякував представникам ЄС за послідовну підтримку нашої країни, зокрема за комплексні заходи з надання допомоги регіонам, що постраждали від російської агресії.

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Глава МОУ окремо привітав полковника Альгірдаса Норкуса (Литовська Республіка) з призначенням військовим представником ЄС в Україні та висловив сподівання на подальшу взаємовигідну співпрацю.

Програма Постійної структурованої співпраці (Permanent Structured Cooperation, PESCO) була створена у 2017 році як відповідь на виклики сучасності в безпековій сфері. Участь у PESCO є добровільною. Наразі до неї долучилися 25 країн ЄС.
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Топ коментарі
+7
це тарган імітує активну діяльність після шкандалю з Бутусовим
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13.12.2020 16:51
+7
Це конкретна оцінка зеленої імітації реформи української армії.
13:25 https://censor.net/ru/news/3236661/nato_v_2021_godu_rassmotrit_vopros_pdch_dlya_gruzii

Не бачу в реченні " і України".
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13.12.2020 17:00
+4
Вам что то непонятно?
Уже несколько раз сказали: без реального антикоррупционного законодательства, без независимых антикоррупционных органов, никакого сотрудничества и денег не будет!
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13.12.2020 16:50
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Вам что то непонятно?
Уже несколько раз сказали: без реального антикоррупционного законодательства, без независимых антикоррупционных органов, никакого сотрудничества и денег не будет!
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13.12.2020 16:50 Відповісти
це тарган імітує активну діяльність після шкандалю з Бутусовим
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13.12.2020 16:51 Відповісти
Скандал только начался, я надеюсь.
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13.12.2020 16:56 Відповісти
Кацапський імітатор, колаборант і зрадник.
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13.12.2020 17:10 Відповісти
Таран, от вас тхньот пєтушіним помьотом!
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13.12.2020 17:19 Відповісти
Це конкретна оцінка зеленої імітації реформи української армії.
13:25 https://censor.net/ru/news/3236661/nato_v_2021_godu_rassmotrit_vopros_pdch_dlya_gruzii

Не бачу в реченні " і України".
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13.12.2020 17:00 Відповісти
Мабуть ще довго не побачимо,з такими керманичами,а головне з таким лохторатом !!)))
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13.12.2020 17:14 Відповісти
а чим хоче привабити?
Бутусова, он, теж хотіли привабити...
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13.12.2020 17:00 Відповісти
так привабили, що тепер не знають, як здихатися
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13.12.2020 17:01 Відповісти
З приходом у радники Аферистовича, потреба в його послугах розшириалсь на усі гілки та галузі влади. Він обмазав у своє петушине лайно уже навіть МО . Погано, що не ктак швидко Україні цього здихатись , але плюс - на фоні все нових зашкварів болото СЛУГ висушуеться й пліснява осідає на дні , покриваючись спливаючими на наповерхню новими й новими кавелками рашистського гівна. Процес на полегшення його відловлення йде невпинно вперед. Яким би не був завеликім той загін прямих кремлекрув - вони будуть накопичуватись на поверхні з нестримною кількістю.
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13.12.2020 17:00 Відповісти
сначала Бутусова привлеките! а потом уже Евросоюз
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13.12.2020 17:01 Відповісти
Два поляка грузин та макака.

Міноборони хоче залучити Євросоюз до Програми структурованої співпраці - Цензор.НЕТ 8956
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13.12.2020 17:13 Відповісти
А как дела вагнеровцев проходят? Уже посадили в кутузку предателя и шпиона ФСБ Ермака?
А может туда надо посадить и Тарана?
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13.12.2020 17:14 Відповісти
Я теж не проти "прівлэчь" Євросоюз до покращення свого особистого добробуту, але Євросоюз до того ще не готовий
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13.12.2020 17:16 Відповісти
Без тотальной вакцинации не бывает интеграции...,крысы Путлера хотят стать опять "братьями"...предложив Украине тухлую вакцину по 2 бакса за тонну,типа спутник СССР
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13.12.2020 17:17 Відповісти
Мавзолейные Хмыри,а правда чтьо в Карабахе вас мочит в сортире Султан Алиев вместе с Эрдоганом....? Или это Фейк от Машки ЗаХеровой?
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13.12.2020 17:19 Відповісти
уже превлекли ЕС в Минске к структурированному сотрудничеству,которое привело к созданию по рашистскому плану,ордло,потери части украинской территории и к войне
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13.12.2020 17:20 Відповісти
С 1 января 2021 года председательствовать в ОБСЕ будет давний союзник Украины,-Швеция...,Міноборони хоче залучити Євросоюз до Програми структурованої співпраці - Цензор.НЕТ 8003
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13.12.2020 17:26 Відповісти
Міноборони хоче залучити Євросоюз до Програми структурованої співпраці - Цензор.НЕТ 2630
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13.12.2020 17:32 Відповісти
Имитация бурной деятельности после скандала с Бутусовым.
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13.12.2020 17:38 Відповісти
Так точно зашевелився Татаров - це коли гівна в сраках горять, їх хочуть пригасити - а вивалює туманна завіса...
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13.12.2020 17:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8E9yxAbYqdY Чумак ( був вийськовым Генпрокурором у Нелоха) Бутусов - про вагнерівців та ЗЕпроданців
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14.12.2020 02:43 Відповісти
 
 