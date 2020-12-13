Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения"
По данным ГУВД, в Минске в несанкционированных массовых мероприятиях участвовало около 800 человек, более 300 человек было задержано.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
"13 декабря, с 12 часов в различных районах столицы собирались группы граждан (общее количество не превысило восьмисот человек), которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории г. Минска задержано более трехсот граждан - по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел. Следует отметить, что некоторые из задержанных граждан ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей", - сообщает ГУВД Мингорисполкома.
По данным правозащитной организации "Вясна", задержано 238 человек. Кроме Минска, задержания проводились в Смолевичах, Бресте и Боровлянах.
Напомним, в Беларуси 13 декабря прошла очередная акция протеста - "Марш народного обвинения", направленный против репрессий в отношении мирных демонстрантов и оппозиции со стороны режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко.
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А от счас вижу как же он таки был прав.
Знаєш хто називає жінок «бабами»? Правильно, тільки кацапи.
1. "революція на граніті"
2. "помаранчевий"
3."Революція гідності"
4."електоральний копняк" 2019. Віртуальний Майдан,Коли Україна послала на..уй Баригу.
Украине уже помог
Як і очікувалось, білоруський протест рухається у напрямку позначки "нуль".
им Пастора не хватает, а советского менталитета - на всю голову
щодо неадекватності масових протестів...
(про Майдан)