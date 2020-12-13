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Беларусь (7764) задержание (6650) силовики (2797) Минск (1561)

Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения"

Минские силовики задержали более 300 участников

По данным ГУВД, в Минске в несанкционированных массовых мероприятиях участвовало около 800 человек, более 300 человек было задержано.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"13 декабря, с 12 часов в различных районах столицы собирались группы граждан (общее количество не превысило восьмисот человек), которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории г. Минска задержано более трехсот граждан - по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел. Следует отметить, что некоторые из задержанных граждан ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей", - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

По данным правозащитной организации "Вясна", задержано 238 человек. Кроме Минска, задержания проводились в Смолевичах, Бресте и Боровлянах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики и военные в открытом письме заявляют о преступных приказах и призывают провести новые выборы

Напомним, в Беларуси 13 декабря прошла очередная акция протеста - "Марш народного обвинения", направленный против репрессий в отношении мирных демонстрантов и оппозиции со стороны режима захватившего власть в стране Александра Лукашенко.

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Топ комментарии
+16
Когда Порох выбросил єто говно с Украины я считал что он ошибся.
А от счас вижу как же он таки был прав.
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13.12.2020 22:11
+10
Кому нужон "реформатор"? Налетай
Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения" - Цензор.НЕТ 8411
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13.12.2020 22:03
+10
Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения" - Цензор.НЕТ 8308
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13.12.2020 22:09
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дай вам боже стійкості
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13.12.2020 22:03 Ответить
Кому нужон "реформатор"? Налетай
Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения" - Цензор.НЕТ 8411
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13.12.2020 22:03 Ответить
Когда Порох выбросил єто говно с Украины я считал что он ошибся.
А от счас вижу как же он таки был прав.
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13.12.2020 22:11 Ответить
А потом на выборах народ выкинул из кресла самого Пороха. И правильно сделал.
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13.12.2020 22:51 Ответить
Сиди на бутылке ровно, выкидыватель лишнехромосомный
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13.12.2020 22:59 Ответить
Лєнка! Як там паготка у Вероні під Ольгіно? Де monika, ioago, elena verveyko, bbc bbc?
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14.12.2020 00:23 Ответить
Asieleh Mahmoud Hatem! Мене не цікавить твоє нікчемне життя алкоголічки, я спитала де поділись твої клони. Та чому ти то під жіночим ніком, то під чоловічим. Ти ще не визначилась, хто ти - дівчинка чи хлопчик?

Знаєш хто називає жінок «бабами»? Правильно, тільки кацапи.
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14.12.2020 01:47 Ответить
Існує класифікатор Майданів Укрнаїни.
1. "революція на граніті"
2. "помаранчевий"
3."Революція гідності"
4."електоральний копняк" 2019. Віртуальний Майдан,Коли Україна послала на..уй Баригу.
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14.12.2020 09:04 Ответить
ну типа спец

Украине уже помог
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13.12.2020 23:44 Ответить
"...По данным ГУВД, в Минске в несанкционированных массовых мероприятиях участвовало около 800 человек, более 300 человек было задержано..."

Як і очікувалось, білоруський протест рухається у напрямку позначки "нуль".
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13.12.2020 22:04 Ответить
зреет в новой форме
им Пастора не хватает, а советского менталитета - на всю голову
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13.12.2020 23:46 Ответить
Как сегодня проведут ночь задержанные мы уже догадываемся из истории предыдущих зверств силовиков, а вот как сегодня будет спаться Тихановской, которая призывает белорусов на эти "марши"?
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13.12.2020 22:06 Ответить
Бывший командир Беркута уже предложил беларуским ментам с омоновцами переезжать в Россию и работать там, вместе с ним.
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13.12.2020 22:06 Ответить
Тема следующего - "марш народного суда". Но задержанных, которых и будут судить в честь этого движняка, будет меньше так как будет холодно.
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13.12.2020 22:09 Ответить
Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения" - Цензор.НЕТ 8308
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13.12.2020 22:09 Ответить
Ну как и завещал их духовньій лидер Владимир Ильич: «Лучше мьі убьем 100 невиновньіх, чем уйдет один виновньій».
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13.12.2020 22:34 Ответить
почему неожиданно?
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13.12.2020 23:47 Ответить
Ну, этим хоть повезло, до Нового года выйдут к праздничному столу.
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13.12.2020 22:23 Ответить
Если учесть, что в СИЗО бесплатно кормят, то протестующие до Нового года еще и не мало сэкономят!
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13.12.2020 22:34 Ответить
У нас такой халявы нет. Все оплачивает сидящий. Но они сами говорят, кормят отлично.
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13.12.2020 22:38 Ответить
Выходит, менты бомжей и бездомных в СИЗО не держат?
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13.12.2020 22:45 Ответить
Бездомных и бомжей к сожалению очень мало и они как правило законопослушны.
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13.12.2020 22:50 Ответить
Нихера себе социальное государство! Задержали человека хз за что - еще и не кормят?
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13.12.2020 23:01 Ответить
Я же пишу, кормят, только потом оплачивай, но это суточникам. Так им передачи баулами каждый день носят мамы с папой. Телевизор, книги, газеты ,шашки -шахматы тоже есть.
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13.12.2020 23:09 Ответить
Ну не мазохісти?..стабільно виходять на вулицю щоб зловити люлей від мусорів? Невже важко додуматись, що поки не почнуть палити псів режиму нічого не доб'ються?
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13.12.2020 22:36 Ответить
Может, у них одна цель - попасть в книгу рекордов Гинесса по продолжительности протестов...
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13.12.2020 22:50 Ответить
поки що потрапляють у посібники з психіатрії..
щодо неадекватності масових протестів...
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14.12.2020 09:06 Ответить
"по вере вашей будет вам" (С)
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13.12.2020 23:49 Ответить
Лукашенка простими протестами не скинеш.А гроші,для силового блоку,в любому випадку знайдуться.
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13.12.2020 22:36 Ответить
з 5 місяців протесту жоден мусор не постраждав ! це протест чи добровільне катування ?
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13.12.2020 22:50 Ответить
Мінські силовики затримали понад 300 учасників "Маршу народного звинувачення" - Цензор.НЕТ 517
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13.12.2020 22:55 Ответить
Ви вже всіх затрахали новинами про мозахістів з Білорусі.
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13.12.2020 22:57 Ответить
Ну чому ж? Тут наочно демонструється безперспективність і безрезультативність майбутніх потуг 73-х відсотків зубожілих, які отвєтствєнно заявлялі, що якщо що нетак, то ми єво помєняєм...
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13.12.2020 23:14 Ответить
Микола, ти серйозно порівнюєш Лукашенка, який, як не крути, а має яйця і Зе, який ховається під ліжко кожен раз, як під ОП збирається з десяток людей? Вангую, що навіть боягузливий овіч у порівнянні із ним буде здаватись зразком стійкості
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13.12.2020 23:29 Ответить
Yahoo його знає, кого ти вважаєш зразком, проте мова йшла про мудрий нарід, який в разі "чого" збирався "смєтать" всех і вся. Як думаєш, скільки уставших і зубожілих вийде на протест і хто буде виконувати обов'язки Зеленського по "потдєржанію консітуционново строя"?
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14.12.2020 00:47 Ответить
Сябры,даёшь марш немовлят...
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13.12.2020 23:02 Ответить
А вони додумаються і до такого.
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14.12.2020 07:32 Ответить
Від подібних новин - просто давлюся сміхом. Ну, просто якийсь генетично модифікований парад упертих любителів садо-мазо!
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13.12.2020 23:50 Ответить
страна невыученных уроков
(про Майдан)
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13.12.2020 23:50 Ответить
Такое впечатление, что в Беларуси все тюрьмы до сей поры были пусты, а теперь их просто трамбуют возмущенными гражданами. Или этот заносчивый колхозник решил полстраны посадить, а остальную половину либо купить, либо зашугать до смерти? Бедные люди, крепитесь изо всех сил! Отступление смерти подобно!
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14.12.2020 00:11 Ответить
Безнадёга какая-то
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14.12.2020 01:55 Ответить
Так до весни і більшість населення в "сідєльцах" побуває, своєрідний рекорд Гінеса.
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14.12.2020 07:18 Ответить
когда же мы услышим такое - "участники протестов в Минске - ********* минских ментов"??????
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14.12.2020 15:15 Ответить
 
 