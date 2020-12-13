Мінські силовики затримали понад 300 учасників "Маршу народного звинувачення"

За даними ГУВС, у Мінську в несанкціонованих масових заходах брали участь близько 800 осіб, понад 300 осіб затримано.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

"13 грудня з 12:00 у різних районах столиці збиралися групи громадян (загальна кількість не перевищила 800 осіб), які позначали себе незареєстрованою символікою. Учасників несанкціонованих заходів неодноразово попереджали про неприпустимість протиправних дій. Ті, хто не реагував на прохання, і найактивніших громадян було затримано. За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 300 громадян - за ст. 23.34 КоАП Республіки Білорусь (за порушення порядку організації або проведення масових заходів), а також за ст. 23.4 КоАП Республіки Білорусь (за непокору законній вимозі працівників органів внутрішніх справ). Слід зазначити, що деякі із затриманих громадян раніше притягувалися до відповідальності за участь у несанкціонованих заходах, а окремі особи чинили спротив законним вимогам правоохоронців", - повідомляє ГУВС Мінміськвиконкому.

За даними правозахисної організації "Весна", затримано 238 осіб. Крім Мінська, затримання відбувалися у Смолевичах, Бресті і Боровлянах.

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Нагадаємо, в Білорусі 13 грудня відбулась чергова акція протесту - "Марш народного звинувачення", спрямований проти репресій щодо мирних демонстрантів і опозиції з боку режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.