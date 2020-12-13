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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь (7834) затримання (4312) силовики (2512) Мінськ (827)

Мінські силовики затримали понад 300 учасників "Маршу народного звинувачення"

Мінські силовики затримали понад 300 учасників

За даними ГУВС, у Мінську в несанкціонованих масових заходах брали участь близько 800 осіб, понад 300 осіб затримано.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

"13 грудня з 12:00 у різних районах столиці збиралися групи громадян (загальна кількість не перевищила 800 осіб), які позначали себе незареєстрованою символікою. Учасників несанкціонованих заходів неодноразово попереджали про неприпустимість протиправних дій. Ті, хто не реагував на прохання, і найактивніших громадян було затримано. За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська затримано понад 300 громадян - за ст. 23.34 КоАП Республіки Білорусь (за порушення порядку організації або проведення масових заходів), а також за ст. 23.4 КоАП Республіки Білорусь (за непокору законній вимозі працівників органів внутрішніх справ). Слід зазначити, що деякі із затриманих громадян раніше притягувалися до відповідальності за участь у несанкціонованих заходах, а окремі особи чинили спротив законним вимогам правоохоронців", - повідомляє ГУВС Мінміськвиконкому.

За даними правозахисної організації "Весна", затримано 238 осіб. Крім Мінська, затримання відбувалися у Смолевичах, Бресті і Боровлянах.

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Нагадаємо, в Білорусі 13 грудня відбулась чергова акція протесту - "Марш народного звинувачення", спрямований проти репресій щодо мирних демонстрантів і опозиції з боку режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.
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Топ коментарі
+16
Когда Порох выбросил єто говно с Украины я считал что он ошибся.
А от счас вижу как же он таки был прав.
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13.12.2020 22:11
+10
Кому нужон "реформатор"? Налетай
Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения" - Цензор.НЕТ 8411
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13.12.2020 22:03
+10
Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения" - Цензор.НЕТ 8308
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13.12.2020 22:09
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13.12.2020 22:03 Відповісти
Кому нужон "реформатор"? Налетай
Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения" - Цензор.НЕТ 8411
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13.12.2020 22:03 Відповісти
Когда Порох выбросил єто говно с Украины я считал что он ошибся.
А от счас вижу как же он таки был прав.
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13.12.2020 22:11 Відповісти
А потом на выборах народ выкинул из кресла самого Пороха. И правильно сделал.
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13.12.2020 22:51 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, выкидыватель лишнехромосомный
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13.12.2020 22:59 Відповісти
Лєнка! Як там паготка у Вероні під Ольгіно? Де monika, ioago, elena verveyko, bbc bbc?
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14.12.2020 00:23 Відповісти
Asieleh Mahmoud Hatem! Мене не цікавить твоє нікчемне життя алкоголічки, я спитала де поділись твої клони. Та чому ти то під жіночим ніком, то під чоловічим. Ти ще не визначилась, хто ти - дівчинка чи хлопчик?

Знаєш хто називає жінок «бабами»? Правильно, тільки кацапи.
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14.12.2020 01:47 Відповісти
Існує класифікатор Майданів Укрнаїни.
1. "революція на граніті"
2. "помаранчевий"
3."Революція гідності"
4."електоральний копняк" 2019. Віртуальний Майдан,Коли Україна послала на..уй Баригу.
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14.12.2020 09:04 Відповісти
ну типа спец

Украине уже помог
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13.12.2020 23:44 Відповісти
"...По данным ГУВД, в Минске в несанкционированных массовых мероприятиях участвовало около 800 человек, более 300 человек было задержано..."

Як і очікувалось, білоруський протест рухається у напрямку позначки "нуль".
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13.12.2020 22:04 Відповісти
зреет в новой форме
им Пастора не хватает, а советского менталитета - на всю голову
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13.12.2020 23:46 Відповісти
Как сегодня проведут ночь задержанные мы уже догадываемся из истории предыдущих зверств силовиков, а вот как сегодня будет спаться Тихановской, которая призывает белорусов на эти "марши"?
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13.12.2020 22:06 Відповісти
Бывший командир Беркута уже предложил беларуским ментам с омоновцами переезжать в Россию и работать там, вместе с ним.
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13.12.2020 22:06 Відповісти
Тема следующего - "марш народного суда". Но задержанных, которых и будут судить в честь этого движняка, будет меньше так как будет холодно.
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13.12.2020 22:09 Відповісти
Минские силовики задержали более 300 участников "Марша народного обвинения" - Цензор.НЕТ 8308
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13.12.2020 22:09 Відповісти
Ну как и завещал их духовньій лидер Владимир Ильич: «Лучше мьі убьем 100 невиновньіх, чем уйдет один виновньій».
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13.12.2020 22:34 Відповісти
почему неожиданно?
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13.12.2020 23:47 Відповісти
Ну, этим хоть повезло, до Нового года выйдут к праздничному столу.
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13.12.2020 22:23 Відповісти
Если учесть, что в СИЗО бесплатно кормят, то протестующие до Нового года еще и не мало сэкономят!
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13.12.2020 22:34 Відповісти
У нас такой халявы нет. Все оплачивает сидящий. Но они сами говорят, кормят отлично.
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13.12.2020 22:38 Відповісти
Выходит, менты бомжей и бездомных в СИЗО не держат?
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13.12.2020 22:45 Відповісти
Бездомных и бомжей к сожалению очень мало и они как правило законопослушны.
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13.12.2020 22:50 Відповісти
Нихера себе социальное государство! Задержали человека хз за что - еще и не кормят?
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13.12.2020 23:01 Відповісти
Я же пишу, кормят, только потом оплачивай, но это суточникам. Так им передачи баулами каждый день носят мамы с папой. Телевизор, книги, газеты ,шашки -шахматы тоже есть.
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13.12.2020 23:09 Відповісти
Ну не мазохісти?..стабільно виходять на вулицю щоб зловити люлей від мусорів? Невже важко додуматись, що поки не почнуть палити псів режиму нічого не доб'ються?
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13.12.2020 22:36 Відповісти
Может, у них одна цель - попасть в книгу рекордов Гинесса по продолжительности протестов...
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13.12.2020 22:50 Відповісти
поки що потрапляють у посібники з психіатрії..
щодо неадекватності масових протестів...
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14.12.2020 09:06 Відповісти
"по вере вашей будет вам" (С)
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13.12.2020 23:49 Відповісти
Лукашенка простими протестами не скинеш.А гроші,для силового блоку,в любому випадку знайдуться.
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13.12.2020 22:36 Відповісти
з 5 місяців протесту жоден мусор не постраждав ! це протест чи добровільне катування ?
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13.12.2020 22:50 Відповісти
Мінські силовики затримали понад 300 учасників "Маршу народного звинувачення" - Цензор.НЕТ 517
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13.12.2020 22:55 Відповісти
Ви вже всіх затрахали новинами про мозахістів з Білорусі.
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13.12.2020 22:57 Відповісти
Ну чому ж? Тут наочно демонструється безперспективність і безрезультативність майбутніх потуг 73-х відсотків зубожілих, які отвєтствєнно заявлялі, що якщо що нетак, то ми єво помєняєм...
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13.12.2020 23:14 Відповісти
Микола, ти серйозно порівнюєш Лукашенка, який, як не крути, а має яйця і Зе, який ховається під ліжко кожен раз, як під ОП збирається з десяток людей? Вангую, що навіть боягузливий овіч у порівнянні із ним буде здаватись зразком стійкості
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13.12.2020 23:29 Відповісти
Yahoo його знає, кого ти вважаєш зразком, проте мова йшла про мудрий нарід, який в разі "чого" збирався "смєтать" всех і вся. Як думаєш, скільки уставших і зубожілих вийде на протест і хто буде виконувати обов'язки Зеленського по "потдєржанію консітуционново строя"?
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14.12.2020 00:47 Відповісти
Сябры,даёшь марш немовлят...
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13.12.2020 23:02 Відповісти
А вони додумаються і до такого.
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14.12.2020 07:32 Відповісти
Від подібних новин - просто давлюся сміхом. Ну, просто якийсь генетично модифікований парад упертих любителів садо-мазо!
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13.12.2020 23:50 Відповісти
страна невыученных уроков
(про Майдан)
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13.12.2020 23:50 Відповісти
Такое впечатление, что в Беларуси все тюрьмы до сей поры были пусты, а теперь их просто трамбуют возмущенными гражданами. Или этот заносчивый колхозник решил полстраны посадить, а остальную половину либо купить, либо зашугать до смерти? Бедные люди, крепитесь изо всех сил! Отступление смерти подобно!
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14.12.2020 00:11 Відповісти
Безнадёга какая-то
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14.12.2020 01:55 Відповісти
Так до весни і більшість населення в "сідєльцах" побуває, своєрідний рекорд Гінеса.
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14.12.2020 07:18 Відповісти
когда же мы услышим такое - "участники протестов в Минске - ********* минских ментов"??????
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14.12.2020 15:15 Відповісти
 
 