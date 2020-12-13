"Марш народного обвинения" в Беларуси: Силовики Лукашенко разгоняют и задерживают протестующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На акции протеста в Минске в воскресенье, 13 декабря, силовики захватившего власть в стране Александра Лукашенко разгоняют колонны активистов, также происходят задержания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Tut.by.
Отмечается, что с раннего утра по столичным улицам проехала военная техника.
"На улицах Минска и других населенных пунктов стихийно образуются колонны протестующих. Из разных районов столицы поступают сообщения о разгонах — силовики массово задерживают людей. Утром в городе были замечены даже водометы", — говорится в сообщении.
В частности, зафиксированы задержания на массиве Юго-запад, у станции метро "Спортивная", на улице Жуковского, массовые задержания на Городецкой улице.
Менск, вуліца Жукоўскага. Адну дзяўчыну вядуць да бусіка зь дзясятак сілавікоў 👀 pic.twitter.com/a230IbrKjh— Радыё Свабода (@svaboda) December 13, 2020
В других городах Беларуси сегодня также проходят акции протеста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://fine-news.ru/zhestokoe-obrashhenie-policii-s-protestujushhimi-v-parizhe-popalo-na-video/ Жестокое обращение полиции с протестующими в Париже попало на видео
Это только часть - а протестуют люди против установления невиданной диктатуры, Лукашенко ангел по сравнению с пидором Макроном.
Разберись с вопросом прежде чем брехню постить...
В том же Минске очень много и командировочных из Моксвы, и просто засланных и переодетых...
ви ж, барани, подивившись телевізор кацапам Україну зливаєте...
Думаю,що є там націоналісти,які розуміють всю трагічність ситуації,але їх дуже мало і підтримки серед населення вони не мають.Населення любить Рашу,Лука і Свєта-"лідєр "однакові васали Пуйла.Ніхто не хоче ламати систему,хочуть лише поміняти портрети.
То їх країна,нехай собі роблять ,що хочуть."Недільні новини" з Білорусі вже як прогноз погоди-слухаєш як фон і не звертаєш уваги.Все прогнозовано і не цікаво
ну ничего сябры на майдане не научились
дай Бог, может старший брат научит
эх, дубинушка, ухнем! (с)
И после всего этого вы одобряете тех протестующих и осуждаете белорусских? Ну у вас и совесть! И вы возмущаетесь чем? В чем правда по вашему? Разве можно здесь сравнивать протесты?
- Причем там, в Париже, характер протестов совсем иной, резко отличается от протестов в Белоруси. В Париже и на западе в основном люди требуют экономических улучшении, вернее не увеличивать наценку, требуют остановить инфляцию принудительно, не учитывая рыночных отношений, которые вынуждают повышать цены. Людей там не обманывают, не фальсифицируют процессы, никто не собирается лично для себя лучшего эконом. положения, там ухудшения происходят для всех. /// Тогда как в Минске на вершину власти взобрался один ловкий делец , окружил себя подлизами и мастаками и вместе и с этой группой мошенников имеет уже 26 лет экономическое преимущество над другими участниками рынка. Когда произошли выборы он, Лукашенко и его группа подделали результаты выборов и снова только они у власти имея экономические выгода. Устроили себе, так сказать рай на земле, а другие должны молча сносит такую вопиющую несправедливость. Когда люди возмутились, эта группа мерзавцев стала применять самые жестокие методы вплоть до убийств. То есть группировка Лукошенко абсолютно не легитимные в глазах не только белорусов но и в глазах всех людей на земле. Презренный и ненавистный - Л-о и его палачи!
С целью установления общественного порядка и возвращения белорусского общества в правовое поле, руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, ее законодательством, мы, нижеподписавшиеся, требуем:
1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии.
2. Провести новые выборы Президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, с честным и прозрачным формированием участковых избирательных комиссий и ЦИК, подсчетом голосов, допуском наблюдателей.
Проведение честных и прозрачных выборов Президента Республики Беларусь является единственным выходом из сложившегося кризиса в стране, позволит объединить общество, вернуть понятие "верховенства права" и прекратить незаконные действия. Восстановить понятие законности и справедливости еще не поздно.
Мы предлагаем присоединиться к подписантам данного письма как уволившихся сотрудников силовых и правоохранительных органов, так и действующих сотрудников, представляющих не только офицерский состав, но и рядовых, сержантов и прапорщиков.
https://docs.google.com/document/d/1GWAdyze8MWLMDy6NyOYbi18VfDau5CZ_BE8rggaOz0k/edit
Опять он хватает людей. Опять на мучения. На что он паразит надеется?