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"Марш народного обвинения" в Беларуси: Силовики Лукашенко разгоняют и задерживают протестующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На акции протеста в Минске в воскресенье, 13 декабря, силовики захватившего власть в стране Александра Лукашенко разгоняют колонны активистов, также происходят задержания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Tut.by.

Отмечается, что с раннего утра по столичным улицам проехала военная техника.

Марш народного обвинения в Беларуси: Силовики Лукашенко разгоняют и задерживают протестующих 01
Марш народного обвинения в Беларуси: Силовики Лукашенко разгоняют и задерживают протестующих 02
Марш народного обвинения в Беларуси: Силовики Лукашенко разгоняют и задерживают протестующих 03
Марш народного обвинения в Беларуси: Силовики Лукашенко разгоняют и задерживают протестующих 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики и военные в открытом письме заявляют о преступных приказах и призывают провести новые выборы

"На улицах Минска и других населенных пунктов стихийно образуются колонны протестующих. Из разных районов столицы поступают сообщения о разгонах — силовики массово задерживают людей. Утром в городе были замечены даже водометы", — говорится в сообщении.

В частности, зафиксированы задержания на массиве Юго-запад, у станции метро "Спортивная", на улице Жуковского, массовые задержания на Городецкой улице.

Менск, вуліца Жукоўскага. Адну дзяўчыну вядуць да бусіка зь дзясятак сілавікоў 👀 pic.twitter.com/a230IbrKjh

— Радыё Свабода (@svaboda) December 13, 2020

В других городах Беларуси сегодня также проходят акции протеста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пенсионеры Минска вышли на "Марш мудрости". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7898) протест (5858) Минск (1562)


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Топ комментарии
+29
- з мітінгу?
- так
- в автозак!

- з мітінгу?

- так
- в автозак!

- з мітінгу?
- на мітинг!
- давай швиденько на мітинг, а потім - в автозак!
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13.12.2020 15:33
+20
Это уже всё напоминает скотобойню на мясокомбинате.
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13.12.2020 15:29
+20
С такими протестами лука ещё пару президентских сроков просидит
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13.12.2020 15:42
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вони пацифують...
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13.12.2020 17:28 Ответить
Терпилы.ждите попа сам бацька согнется от старости .если двойника не будет))
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13.12.2020 17:08 Ответить
А надеялись, что будут раздавать конфетки!
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13.12.2020 17:10 Ответить
Ужаные массовые протесты в Беларуси со злым террором зверя-Лукашенко.
"Марш народного звинувачення" у Білорусі: Силовики Лукашенка розганяють і затримують учасників протесту - Цензор.НЕТ 2992
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13.12.2020 17:25 Ответить
Мелкое недовольство во Франции во главе с человеколюбивым и справедливым другом путена, демократом Макроном:
"Марш народного звинувачення" у Білорусі: Силовики Лукашенка розганяють і затримують учасників протесту - Цензор.НЕТ 9580
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13.12.2020 17:27 Ответить
https://rubryka.com/ru/2020/12/13/u-frantsiyi-tryvayut-protesty-cherez-zakon-pro-zaboronu-zjomky-politsiyi/ В субботу 12 декабря полиция Парижа задержала 142 человека во время протестов. Ранее полиция также применила водометы и слезоточивый газ против манифестантов, и зачистила площадь Республики .
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13.12.2020 17:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/249448 смотри не препутай Минск и Париж почувствуй разницу обычный протест и протест где жгут машины бьют витрины кацапы любят таким манипулировать мол мы так как в Европе не поступаем не бьем дубинками не разгоняем водометеами мол мы еще толерантные только не упоминают что спецтехнику и силу в Европе приминяют исключительно на разбой протестующих поджог машин кидание камней в полицию а на мирные протесты никогда не применялась в Париже спецтехника и спецназ в отличии от Минска где все было мирно и не было и намека на погромы как в Европе"Марш народного звинувачення" у Білорусі: Силовики Лукашенка розганяють і затримують учасників протесту - Цензор.НЕТ 7591"Марш народного звинувачення" у Білорусі: Силовики Лукашенка розганяють і затримують учасників протесту - Цензор.НЕТ 3056
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13.12.2020 19:15 Ответить
не брэши - лежачих женщин мутозят дубинками (считай - ломами):
"Марш народного звинувачення" у Білорусі: Силовики Лукашенка розганяють і затримують учасників протесту - Цензор.НЕТ 8624

https://fine-news.ru/zhestokoe-obrashhenie-policii-s-protestujushhimi-v-parizhe-popalo-na-video/ Жестокое обращение полиции с протестующими в Париже попало на видео

Это только часть - а протестуют люди против установления невиданной диктатуры, Лукашенко ангел по сравнению с пидором Макроном.

Разберись с вопросом прежде чем брехню постить...
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13.12.2020 19:24 Ответить
Извини за резкость, но раздражает меня то что люди тупо повторяют что им телевизор втирает.

В том же Минске очень много и командировочных из Моксвы, и просто засланных и переодетых...
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13.12.2020 19:33 Ответить
Косаб! Що ти тут забув? Іди вєлічіє тєрєбонькай.
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13.12.2020 17:55 Ответить
та є надія що довбні почнуть думати, а не стадом ходити куди з телевізора показують.
ви ж, барани, подивившись телевізор кацапам Україну зливаєте...
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13.12.2020 17:58 Ответить
Білні сябри...30 років вирощували фурункул...! Й тепер сподіваються,що розсосеться Доки не видалять стрижень й неприсиплють стрепоцидом, марні сподівання.Зброя повинна промовляти
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13.12.2020 17:26 Ответить
Чого бідні... бо дурні😁 А чого дурні,- бо бідні 😝😝😝😝😝😝😜
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13.12.2020 17:42 Ответить
Пшьол на ,пєтушара смердючий
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13.12.2020 17:51 Ответить
глядя на кадры на ум приходит нетленка - Тихо в лесу, только не спит борсук
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13.12.2020 17:29 Ответить
Проти кацапських живодерів потрбно мати своїх ефективних націоналістів..! Інакше -Доки Сонце зійде, роса очі виїсть...
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13.12.2020 17:37 Ответить
Там так не вийде.Націоналісти-за незалежну країну,свою культуру,мову,історію.В Білорусі ж навіть їхня Свєта не говорить білоруською,а народ дуже любить Рашу і не збирається від неї відмежовуватись.Нема самоідентифікації нації.Забули хто вони ,і згадувати не хочуть.
Думаю,що є там націоналісти,які розуміють всю трагічність ситуації,але їх дуже мало і підтримки серед населення вони не мають.Населення любить Рашу,Лука і Свєта-"лідєр "однакові васали Пуйла.Ніхто не хоче ламати систему,хочуть лише поміняти портрети.
То їх країна,нехай собі роблять ,що хочуть."Недільні новини" з Білорусі вже як прогноз погоди-слухаєш як фон і не звертаєш уваги.Все прогнозовано і не цікаво
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13.12.2020 17:53 Ответить
Очевидно, що білоруси насправді протестують тільки проти монархії, яку готує для себе бацька. А Лука приватизував собі республіку, як очільники Північної Кореї, Китаю, Казахстану і інших комуністичних республік.
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13.12.2020 21:47 Ответить
а где марш? Так понял вышел за хлебов - в кутузку.
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13.12.2020 17:50 Ответить
один протестующий и 8 омоновцев на видео. С такой пропорцией "эта музыка будет вечной".
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13.12.2020 18:35 Ответить
больше цветов... дебилы.....
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13.12.2020 18:37 Ответить
ударим атопробегом по бездорожью (с)
ну ничего сябры на майдане не научились
дай Бог, может старший брат научит
эх, дубинушка, ухнем! (с)
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13.12.2020 19:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/249448 ты кто почитатель 112 ньюзван и кисель тв то что ты скинул пропагандонский скрин канала life там даже кружок посередине (life shot) мы все знаем как они показывают обстрелы в сирии кадры а на экране пишут что это донбасс и мы градами убиваем людей донбасса и это всобщий известный факт как и в Париже так и в других городах Европы мирную акцию такую как в Минске никто не разганяет не арестовывает найди еще факт чтоб спортсменов в европе или журналистов сажали что последние даже просто исполняют служебное задание снимают происходящее
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13.12.2020 19:33 Ответить
Но он же прав. Почему на Западе все протестующие "бандиты и мародеры", наймиты Путина, а если не на Западе всегда невинные жертвы? Это лицемерие.
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13.12.2020 19:46 Ответить
В Париже подняли цену на бензин на 1 франк, молодые выбежали на улицу и с протестами начали жечь машины, разбивать витрины, кидать камнями. При этом их никто массово не арестовывает. В Белоруси люди вышли с мирным шествием протестуя против подлога на выборах, когда один управляет страной 26 лет, подлогом себе присвоил 80% голосов. За это людей избивают, убивают, жестоко карают.
И после всего этого вы одобряете тех протестующих и осуждаете белорусских? Ну у вас и совесть! И вы возмущаетесь чем? В чем правда по вашему? Разве можно здесь сравнивать протесты?
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13.12.2020 21:46 Ответить
"в Париже так и в других городах Европы мирную акцию такую как в Минске никто не разганяет"

- Причем там, в Париже, характер протестов совсем иной, резко отличается от протестов в Белоруси. В Париже и на западе в основном люди требуют экономических улучшении, вернее не увеличивать наценку, требуют остановить инфляцию принудительно, не учитывая рыночных отношений, которые вынуждают повышать цены. Людей там не обманывают, не фальсифицируют процессы, никто не собирается лично для себя лучшего эконом. положения, там ухудшения происходят для всех. /// Тогда как в Минске на вершину власти взобрался один ловкий делец , окружил себя подлизами и мастаками и вместе и с этой группой мошенников имеет уже 26 лет экономическое преимущество над другими участниками рынка. Когда произошли выборы он, Лукашенко и его группа подделали результаты выборов и снова только они у власти имея экономические выгода. Устроили себе, так сказать рай на земле, а другие должны молча сносит такую вопиющую несправедливость. Когда люди возмутились, эта группа мерзавцев стала применять самые жестокие методы вплоть до убийств. То есть группировка Лукошенко абсолютно не легитимные в глазах не только белорусов но и в глазах всех людей на земле. Презренный и ненавистный - Л-о и его палачи!
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13.12.2020 21:37 Ответить
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Сотрудников силовых структур Республики Беларусь.

С целью установления общественного порядка и возвращения белорусского общества в правовое поле, руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, ее законодательством, мы, нижеподписавшиеся, требуем:

1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии.

2. Провести новые выборы Президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, с честным и прозрачным формированием участковых избирательных комиссий и ЦИК, подсчетом голосов, допуском наблюдателей.

Проведение честных и прозрачных выборов Президента Республики Беларусь является единственным выходом из сложившегося кризиса в стране, позволит объединить общество, вернуть понятие "верховенства права" и прекратить незаконные действия. Восстановить понятие законности и справедливости еще не поздно.

Мы предлагаем присоединиться к подписантам данного письма как уволившихся сотрудников силовых и правоохранительных органов, так и действующих сотрудников, представляющих не только офицерский состав, но и рядовых, сержантов и прапорщиков.

https://docs.google.com/document/d/1GWAdyze8MWLMDy6NyOYbi18VfDau5CZ_BE8rggaOz0k/edit
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13.12.2020 19:50 Ответить
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13.12.2020 20:41 Ответить
Каким все же этот Лука оказался мерзким. Из за своего призрачного места готов отправить на муки тысячи людей. Неужели он думает, что люди могут так жить с ложью? Неужели можно так спокойно жить фальсифицируя выборы? Потеряв доверие людей, избивая и калеча держаться за кресло цепляясь за него грязными когтями. Лукашенко - вурдалак усатый!
Опять он хватает людей. Опять на мучения. На что он паразит надеется?
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13.12.2020 21:21 Ответить
Сябры, вы лучше сразу проведите ЛГБТ-Марш Равенства - так вас отымеют в задницу хоть с предварительной подготовкой.
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15.12.2020 19:45 Ответить
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