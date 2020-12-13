"Марш народного обвинения" в Беларуси: Силовики Лукашенко разгоняют и задерживают протестующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На акции протеста в Минске в воскресенье, 13 декабря, силовики захватившего власть в стране Александра Лукашенко разгоняют колонны активистов, также происходят задержания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Tut.by.

Отмечается, что с раннего утра по столичным улицам проехала военная техника.









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"На улицах Минска и других населенных пунктов стихийно образуются колонны протестующих. Из разных районов столицы поступают сообщения о разгонах — силовики массово задерживают людей. Утром в городе были замечены даже водометы", — говорится в сообщении.

В частности, зафиксированы задержания на массиве Юго-запад, у станции метро "Спортивная", на улице Жуковского, массовые задержания на Городецкой улице.

Менск, вуліца Жукоўскага. Адну дзяўчыну вядуць да бусіка зь дзясятак сілавікоў 👀 pic.twitter.com/a230IbrKjh — Радыё Свабода (@svaboda) December 13, 2020

В других городах Беларуси сегодня также проходят акции протеста.

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