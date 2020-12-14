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ВР (27373) ВСК (457) Геращенко Ирина (1626) ЧВК Вагнер (1326) Европейская Солидарность (1038)

"Слуга народа" блокирует создание ВСК по делу "вагнеровцев", - Ирина Геращенко

В парламенте до сих пор не создана временная следственная комиссия по расследованию срыва операции спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, воевавших на оккупированном Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

Фракция "Европейская Солидарность" требует от фракции "Слуга народа" подать своих представителей в состав этой комиссии, чтобы разблокировать ее создание и начать изучение всех обстоятельств срыва этой операции.

"Что происходит сейчас - срыв операции "вагнеровцев", срыв операции по освобождению украинских заложников в высоких кабинетах государства. И парламент уже полгода блокирует создание временной следственной комиссии по "вагнеравцам", - сказала парламентарий.

"Мы еще раз призываем "слуг" немедленно дать фамилии ваших депутатов и создать ВСК по "вагнеровцам", - обратилась Ирина Геращенко к представителю президентской фракции.

Читайте: "ЕС" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев", ведь парламент не должен покрывать измены в высших эшелонах страны, - Ирина Геращенко

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Также смотрите: "Я убежден, что глава комитета по вопросам разведки Руслан Демченко - российский шпион", - Бутусов. ВИДЕО

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Топ комментарии
+18
"Слуги неукраїнського народу" не віддадуть, на поталу хунті, улюбленого фсбшного завхоза Бубочки.
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14.12.2020 13:24
+18
Если "Дело Вагнеровцев" является "мыльным пузырем", то чего СН боятся? Странная страусиная позиция.
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14.12.2020 13:30
+17
«Порошенко снова хочет поссорить нас с ****** !»
Понімаєм.
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14.12.2020 13:16
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Правила форума Совет форумчан
і знайщлись же порохоботи, які тобі, 73/43%-ному, лайкнули...
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14.12.2020 13:41 Ответить
73 ідіотів нічим не кращі за решту ... нормальні або виїхали або ложили на всі ці "вибори" поміж куч лайна взагалі у любому суспільстві тільки 5-7 адекватні стільки ж повного лайна , решта болото
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14.12.2020 14:05 Ответить
«Порошенко снова хочет поссорить нас с ****** !»
Понімаєм.
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14.12.2020 13:16 Ответить
Вот мерзавец! Мы все так любим Путина, а Порох снова хочет нас поссорить.
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14.12.2020 13:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WLMpJgJKb-U А я его ещё больше ку!
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14.12.2020 13:27 Ответить
та хватить лизати "мінському" офшорнику ...однаково більше керемельки не отримаєш
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14.12.2020 14:07 Ответить
«Фракция "Европейская Солидарность" требует от фракции "Слуга народа" подать своих представителей в состав этой комиссии, чтобы разблокировать ее создание и начать изучение всех обстоятельств срыва этой операции. Источник: https://censor.net/ru/n3236791»

Нєужелі ето дєлають слугі народа ?
А нє Порошенко ?
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14.12.2020 13:19 Ответить
"Фракция "Европейская Солидарность" требует". Это вот эти?:
"Верховная Рада отказалась создать временную следственную комиссию по расследованию фактов, обнародованных в средствах массовой информации об использовании офшорных компаний Президентом Петром Порошенко и другими высшими должностными лицами страны. Следует отметить, что за создание ВСК не голосовало большинство из присутствующих депутатов от фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народного фронта".
Странная позиция - это расследуем, это не расследуем, сюда рыбу заворачиваем.
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14.12.2020 14:07 Ответить
А ну ка..
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
,
Или о Мальдивах..
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14.12.2020 13:20 Ответить
а расскажи как лучьше о личных полтора льярда гривен которых потратил педро на благотворительность.. но которых никто не видел. Вот авакян нанял самолёт привезти Маркива подал отчет в налоговую.. Покаж отчет Порошенко на полтора льярда гривен в налоговую.
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14.12.2020 14:58 Ответить
Кому показать ?? -
-
ФСБ , или ГРУ МО РФ ??..
.
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14.12.2020 15:04 Ответить
Пусть саня потребует отчет по кортежам бубочки. Ну или накройняк юзика, а потом других учит.
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15.12.2020 00:58 Ответить
"Слуги неукраїнського народу" не віддадуть, на поталу хунті, улюбленого фсбшного завхоза Бубочки.
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14.12.2020 13:24 Ответить
Если "Дело Вагнеровцев" является "мыльным пузырем", то чего СН боятся? Странная страусиная позиция.
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14.12.2020 13:30 Ответить
Да потому и боятся, что мыльным пузырем оказываются все "решительные" заявления и оправдания ПреЗЕдента и его Офиса. И они осознаЮт, что попахивает это дело государственной изменой.
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14.12.2020 14:14 Ответить
Вот если бы вы,Ируня,со своим Вождем не тормозили создание ВСК по Иловайску,складам и Мукачево,если бы не меняли Закон,чтоб усадить кума президента в кресло ГП,если бы не устраивали свадьбы сынку того же ГП за государственный счет,где бухали всем шоблом и не дубасили журналистов,кто об этом рассказал,если бы прокуроров с сотнями миллионов,килограммами наркотиков и бриллиантов у нас сажали,а не покрывали,тогда бы этих клоунов-"слуг" и вовсе не было бы."Слуги"-это результат вашей наглости и вранья.Вы,как Ковид,а они,как пневмония,вызванная этим Ковидом
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14.12.2020 13:40 Ответить
Иди в спам, бот тупорылый
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14.12.2020 13:42 Ответить
Ага)Когда нет аргументов,быдло тупо гавкает)
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14.12.2020 13:56 Ответить
Хіба ще не розлідували? Начебто вже. Що нарили?
А це взагалі цікаво ... "если бы прокуроров с сотнями миллионов,килограммами наркотиков и бриллиантов у нас сажали,а не покрывали"

Ну, про те, що Порошенко змусив вас за ВАЗеленського голосувати, і ще " раз зробити себе разом", та "ковід", потім.
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14.12.2020 15:25 Ответить
Не записывай меня в "зеленые"-эту нечисть я не люблю.А что "цикаво"?Про "боиллиантовых прокуроров"?Цикаво?Поговорим.Если без отрицания явных фактов и оскорблений,чтоб не уподобляться кацапью и упоротым.
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14.12.2020 15:43 Ответить
Ну і?
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14.12.2020 15:50 Ответить
Прекрасное выступление. Теперь сядь и поплачь.
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14.12.2020 13:43 Ответить
Значит,не было того,что я сказал?
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14.12.2020 14:38 Ответить
А куда бы вы - зебилы делись, если бы все по твоим лживым и тупым хотелкам приключилось? Ну куда? Да никуда. Вы бы так и оставались - тупыми, конченными зебилами. просто обиды свои в другом бы нашли
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14.12.2020 14:39 Ответить
Ты внимательно читал?Если бы Пэтя не врал и не наглел,то у Клоуна рейтинг 0% так бы и остался 0%.
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14.12.2020 14:51 Ответить
Нет, это ты внимательно не читал. Никуда бы ты не делся зебил, не испарился и не изменился, а просто нашел бы для своих оправданий другие отмазки. Потому что - ты зебил, который не хочет принимать ответственность на себя за свои действия. Вот это запомни
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14.12.2020 14:57 Ответить
Почему тогда Пэтя в первом туре победил?Почему за него проголосовали?
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14.12.2020 14:58 Ответить
От страха. Зебилы тогда - очень напугались войны. А сейчас - что? опасности большой войны нет. Все больше - "усталость". Вот зебилы булки и разжали, расслабились. Ты уже забыл это сакраментальное - "хуже не будет". А хуже - взяло и подкралось незаметно. и теперь, такие зебилы, как ты, бегают по форумам и ищут оправдания. Только его нет, ибо, как никто не виноват алкоголику, что он бухает, так и зебилу - никто не виноват, что он голосует за зе-чмо.
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14.12.2020 15:53 Ответить
Д'ерьмак не поддерживает.
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14.12.2020 13:42 Ответить
"Слуга народа" блокирует создание ВСК по делу "вагнеровцев", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2171
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14.12.2020 13:42 Ответить
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ..


.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.12.2020 00:04 Ответить
та это порох с госдепом во всем виноваты.....и еще зорян со шкиряком....
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14.12.2020 13:45 Ответить
Сбылись мечты зЕбилов:"Слуга народу" блокує створення ТСК у справі "вагнерівців", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7121
Не мешайте!!!
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14.12.2020 13:50 Ответить
Якщо вони блокують то тоді якого народу вони слуги, чи ба не слуги РФ?
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14.12.2020 13:53 Ответить
тупорилі зебіли "слуги народу" підписалися під явкою з повиною..
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14.12.2020 14:27 Ответить
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ..

.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
....
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14.12.2020 15:06 Ответить
Ворона за море літала,а розуму не набрала... А з якого такого дива ці грьобані "слуги" взагалі будуть щось робити? Вони,*****,вже все,що треба,зробили.
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14.12.2020 19:13 Ответить
 
 