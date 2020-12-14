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ВР (14814) ТСК (370) Геращенко Ірина (1145) ПВК Вагнер (1534) Європейська Солідарність (1069)

"Слуга народу" блокує створення ТСК у справі "вагнерівців", - Ірина Геращенко

У парламенті досі не створено тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції спецслужб із затримання бойовиків з приватної військової компанії Вагнера, що воювали на окупованому Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від фракції "Слуга народу" подати своїх представників до складу цієї комісії, щоб розблокувати її створення і почати вивчення всіх обставин зриву цієї операції.

"Що відбувається зараз - зрив операції "вагнерівців", зрив операції зі звільнення українських заручників у високих кабінетах держави. І парламент вже пів року блокує створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців", - сказала парламентарій.

"Ми ще раз закликаємо "слуг" негайно дати прізвища ваших депутатів і створити ТСК щодо "вагнерівців", - звернулася Ірина Геращенко до представника президентської фракції.

Також дивіться: Бутусов про зрив операції щодо "вагнерівців": Особисто найближчими днями подам заяву про держзраду з боку Єрмака і його спробу приховати цей злочин. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

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Топ коментарі
+18
"Слуги неукраїнського народу" не віддадуть, на поталу хунті, улюбленого фсбшного завхоза Бубочки.
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14.12.2020 13:24
+18
Если "Дело Вагнеровцев" является "мыльным пузырем", то чего СН боятся? Странная страусиная позиция.
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14.12.2020 13:30
+17
«Порошенко снова хочет поссорить нас с ****** !»
Понімаєм.
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14.12.2020 13:16
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Правила форума Рада форумчан
і знайщлись же порохоботи, які тобі, 73/43%-ному, лайкнули...
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14.12.2020 13:41 Відповісти
73 ідіотів нічим не кращі за решту ... нормальні або виїхали або ложили на всі ці "вибори" поміж куч лайна взагалі у любому суспільстві тільки 5-7 адекватні стільки ж повного лайна , решта болото
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14.12.2020 14:05 Відповісти
«Порошенко снова хочет поссорить нас с ****** !»
Понімаєм.
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14.12.2020 13:16 Відповісти
Вот мерзавец! Мы все так любим Путина, а Порох снова хочет нас поссорить.
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14.12.2020 13:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WLMpJgJKb-U А я его ещё больше ку!
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14.12.2020 13:27 Відповісти
та хватить лизати "мінському" офшорнику ...однаково більше керемельки не отримаєш
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14.12.2020 14:07 Відповісти
«Фракция "Европейская Солидарность" требует от фракции "Слуга народа" подать своих представителей в состав этой комиссии, чтобы разблокировать ее создание и начать изучение всех обстоятельств срыва этой операции. Источник: https://censor.net/ru/n3236791»

Нєужелі ето дєлають слугі народа ?
А нє Порошенко ?
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14.12.2020 13:19 Відповісти
"Фракция "Европейская Солидарность" требует". Это вот эти?:
"Верховная Рада отказалась создать временную следственную комиссию по расследованию фактов, обнародованных в средствах массовой информации об использовании офшорных компаний Президентом Петром Порошенко и другими высшими должностными лицами страны. Следует отметить, что за создание ВСК не голосовало большинство из присутствующих депутатов от фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народного фронта".
Странная позиция - это расследуем, это не расследуем, сюда рыбу заворачиваем.
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14.12.2020 14:07 Відповісти
А ну ка..
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
,
Или о Мальдивах..
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14.12.2020 13:20 Відповісти
а расскажи как лучьше о личных полтора льярда гривен которых потратил педро на благотворительность.. но которых никто не видел. Вот авакян нанял самолёт привезти Маркива подал отчет в налоговую.. Покаж отчет Порошенко на полтора льярда гривен в налоговую.
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14.12.2020 14:58 Відповісти
Кому показать ?? -
-
ФСБ , или ГРУ МО РФ ??..
.
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14.12.2020 15:04 Відповісти
Пусть саня потребует отчет по кортежам бубочки. Ну или накройняк юзика, а потом других учит.
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15.12.2020 00:58 Відповісти
"Слуги неукраїнського народу" не віддадуть, на поталу хунті, улюбленого фсбшного завхоза Бубочки.
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14.12.2020 13:24 Відповісти
Если "Дело Вагнеровцев" является "мыльным пузырем", то чего СН боятся? Странная страусиная позиция.
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14.12.2020 13:30 Відповісти
Да потому и боятся, что мыльным пузырем оказываются все "решительные" заявления и оправдания ПреЗЕдента и его Офиса. И они осознаЮт, что попахивает это дело государственной изменой.
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14.12.2020 14:14 Відповісти
Вот если бы вы,Ируня,со своим Вождем не тормозили создание ВСК по Иловайску,складам и Мукачево,если бы не меняли Закон,чтоб усадить кума президента в кресло ГП,если бы не устраивали свадьбы сынку того же ГП за государственный счет,где бухали всем шоблом и не дубасили журналистов,кто об этом рассказал,если бы прокуроров с сотнями миллионов,килограммами наркотиков и бриллиантов у нас сажали,а не покрывали,тогда бы этих клоунов-"слуг" и вовсе не было бы."Слуги"-это результат вашей наглости и вранья.Вы,как Ковид,а они,как пневмония,вызванная этим Ковидом
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14.12.2020 13:40 Відповісти
Иди в спам, бот тупорылый
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14.12.2020 13:42 Відповісти
Ага)Когда нет аргументов,быдло тупо гавкает)
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14.12.2020 13:56 Відповісти
Хіба ще не розлідували? Начебто вже. Що нарили?
А це взагалі цікаво ... "если бы прокуроров с сотнями миллионов,килограммами наркотиков и бриллиантов у нас сажали,а не покрывали"

Ну, про те, що Порошенко змусив вас за ВАЗеленського голосувати, і ще " раз зробити себе разом", та "ковід", потім.
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14.12.2020 15:25 Відповісти
Не записывай меня в "зеленые"-эту нечисть я не люблю.А что "цикаво"?Про "боиллиантовых прокуроров"?Цикаво?Поговорим.Если без отрицания явных фактов и оскорблений,чтоб не уподобляться кацапью и упоротым.
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14.12.2020 15:43 Відповісти
Ну і?
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14.12.2020 15:50 Відповісти
Прекрасное выступление. Теперь сядь и поплачь.
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14.12.2020 13:43 Відповісти
Значит,не было того,что я сказал?
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14.12.2020 14:38 Відповісти
А куда бы вы - зебилы делись, если бы все по твоим лживым и тупым хотелкам приключилось? Ну куда? Да никуда. Вы бы так и оставались - тупыми, конченными зебилами. просто обиды свои в другом бы нашли
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14.12.2020 14:39 Відповісти
Ты внимательно читал?Если бы Пэтя не врал и не наглел,то у Клоуна рейтинг 0% так бы и остался 0%.
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14.12.2020 14:51 Відповісти
Нет, это ты внимательно не читал. Никуда бы ты не делся зебил, не испарился и не изменился, а просто нашел бы для своих оправданий другие отмазки. Потому что - ты зебил, который не хочет принимать ответственность на себя за свои действия. Вот это запомни
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14.12.2020 14:57 Відповісти
Почему тогда Пэтя в первом туре победил?Почему за него проголосовали?
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14.12.2020 14:58 Відповісти
От страха. Зебилы тогда - очень напугались войны. А сейчас - что? опасности большой войны нет. Все больше - "усталость". Вот зебилы булки и разжали, расслабились. Ты уже забыл это сакраментальное - "хуже не будет". А хуже - взяло и подкралось незаметно. и теперь, такие зебилы, как ты, бегают по форумам и ищут оправдания. Только его нет, ибо, как никто не виноват алкоголику, что он бухает, так и зебилу - никто не виноват, что он голосует за зе-чмо.
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14.12.2020 15:53 Відповісти
Д'ерьмак не поддерживает.
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14.12.2020 13:42 Відповісти
"Слуга народа" блокирует создание ВСК по делу "вагнеровцев", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2171
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14.12.2020 13:42 Відповісти
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ..


.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.12.2020 00:04 Відповісти
та это порох с госдепом во всем виноваты.....и еще зорян со шкиряком....
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14.12.2020 13:45 Відповісти
Сбылись мечты зЕбилов:"Слуга народу" блокує створення ТСК у справі "вагнерівців", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7121
Не мешайте!!!
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14.12.2020 13:50 Відповісти
Якщо вони блокують то тоді якого народу вони слуги, чи ба не слуги РФ?
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14.12.2020 13:53 Відповісти
тупорилі зебіли "слуги народу" підписалися під явкою з повиною..
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14.12.2020 14:27 Відповісти
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ..

.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
....
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14.12.2020 15:06 Відповісти
Ворона за море літала,а розуму не набрала... А з якого такого дива ці грьобані "слуги" взагалі будуть щось робити? Вони,*****,вже все,що треба,зробили.
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14.12.2020 19:13 Відповісти
 
 