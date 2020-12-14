Нардепы будут готовы собираться на внеочередные заседания во время локдауна, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если парламент изменит режим работы в январе, то в случае необходимости нардепы будут собираться на внеочередные заседания.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Такие изменения (в графике работы Рады. - ред.) возможны с учетом того локдауна, который будет вводиться в Украине. Но на режим работы (если необходимо) это не повлияет. Народные депутаты будут готовы собираться на внеочередные заседания достаточно быстро, как мы это делали до этого. Но посмотрим, будет ли поддержано это постановление", - сказал Разумков.

Как сообщалось, в парламенте предлагают изменить календарный план работы Верховной Рады в январе в связи с локдауном в Украине и провести пленарную неделю 25-29 января.

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