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Нардепы будут готовы собираться на внеочередные заседания во время локдауна, - Разумков

Нардепы будут готовы собираться на внеочередные заседания во время локдауна, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если парламент изменит режим работы в январе, то в случае необходимости нардепы будут собираться на внеочередные заседания.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Такие изменения (в графике работы Рады. - ред.) возможны с учетом того локдауна, который будет вводиться в Украине. Но на режим работы (если необходимо) это не повлияет. Народные депутаты будут готовы собираться на внеочередные заседания достаточно быстро, как мы это делали до этого. Но посмотрим, будет ли поддержано это постановление", - сказал Разумков.

Как сообщалось, в парламенте предлагают изменить календарный план работы Верховной Рады в январе в связи с локдауном в Украине и провести пленарную неделю 25-29 января.

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То есть они не летят с семьями на тёплые острова 😀😀😀чартерами , закрыв рабов на локдаун ?
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14.12.2020 13:31 Ответить
Потрібно зробити всі дні робочими для депутатів! Немає коли літати на відпочинок, коли йде війна і будь якої миті може бути напад ворога! Депутатам має бути заборонений виїзд за кордон до кінця каденції!
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14.12.2020 13:32 Ответить
це есть великое благо для украины, когда хоть раз в неделю самые вумные из собачьих парикмахеров соберутся спасать украину от самих себя
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14.12.2020 13:51 Ответить
Зібратись на Мальдівах?
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14.12.2020 17:47 Ответить
 
 