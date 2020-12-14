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Нардепи будуть готові збиратися на позачергові засідання під час локдауну, - Разумков

Нардепи будуть готові збиратися на позачергові засідання під час локдауну, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що якщо парламент змінить режим роботи в січні, то за потреби нардепи будуть збиратися на позачергові засідання.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Такі зміни (в графіку роботи Ради. - Ред.) можливі з урахуванням того локдауну, який буде запроваджуватися в Україні. Але на режим роботи (якщо необхідно) це не вплине. Народні депутати будуть готові збиратися на позачергові засідання доволі швидко, як ми це робили до цього. Але подивимося, чи буде підтримана ця постанова", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, в парламенті пропонують змінити календарний план роботи Верховної Ради в січні у зв'язку з локдауном в Україні та провести пленарний тиждень 25-29 січня.

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То есть они не летят с семьями на тёплые острова 😀😀😀чартерами , закрыв рабов на локдаун ?
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14.12.2020 13:31 Відповісти
Потрібно зробити всі дні робочими для депутатів! Немає коли літати на відпочинок, коли йде війна і будь якої миті може бути напад ворога! Депутатам має бути заборонений виїзд за кордон до кінця каденції!
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14.12.2020 13:32 Відповісти
це есть великое благо для украины, когда хоть раз в неделю самые вумные из собачьих парикмахеров соберутся спасать украину от самих себя
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14.12.2020 13:51 Відповісти
Зібратись на Мальдівах?
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14.12.2020 17:47 Відповісти
 
 