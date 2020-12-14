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ДУСя (182) Зеленский (19029)

Зеленский назначил Лысого главой ДУСи

Зеленский назначил Лысого главой ДУСи

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Назначить Лысого Игоря Васильевича руководителем Государственного управления делами с 15 декабря 2020 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в тексте указа.

Напоминаем, Зеленский назначил Лысого заместителем руководителя Госуправления делами указом от 16 января. 22 мая глава государства присвоил ему третий ранг государственного служащего, а 18 июня указом назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Госуправделами. В тот же день был уволен прежний руководитель ведомства Сергей Борзов в связи с назначением на должность главы Винницкой ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил провести собеседования с кандидатами на должность главы ДУСи

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Топ комментарии
+58
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 7324
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14.12.2020 19:09
+49
Наконєц-то !
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 755
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14.12.2020 19:10
+44
Генії заголовків!
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14.12.2020 19:10
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Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 7324
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14.12.2020 19:09 Ответить
Тоже о нем подумала......🤣
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14.12.2020 19:49 Ответить
Оманский Ишак превращает любой повод в прикол поржать для быдла73.
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15.12.2020 10:53 Ответить
зеленський полірував лисого, а потім назначив його головою дусі
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14.12.2020 19:09 Ответить
Зняли шляпу,-а там Лисий !
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14.12.2020 19:11 Ответить
Ну це в дусі Зленського.
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14.12.2020 20:24 Ответить
https://twitter.com/Myfreename

https://twitter.com/Myfreename Останній реченець https://twitter.com/Myfreename @Myfreename

Дайте смм-мнику сьогодні масла.
Він його заслужив.
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14.12.2020 22:42 Ответить
Генії заголовків!
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14.12.2020 19:10 Ответить
до речі, цей Лисий - доволі волохатий
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14.12.2020 19:11 Ответить
Наконєц-то !
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 755
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14.12.2020 19:10 Ответить
Ленка даст бубочке звиздюль за такое.
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14.12.2020 19:31 Ответить
Имел ли зельц право назначать без конкурса? Или уголовная статья светит придурку?
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14.12.2020 19:10 Ответить
уже давно и не одна статья.
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14.12.2020 19:15 Ответить
Хаха торчокф лысых перепутал,во ни разу не лошара
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14.12.2020 19:11 Ответить
Лысый,пить будешь?
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14.12.2020 19:12 Ответить
А баба твоя?!?
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14.12.2020 19:17 Ответить
Я тоже по заголовку решил, что он своего дружбана, лысого рептилоида, назначил. Заголовок - бомба!
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14.12.2020 19:12 Ответить
Не, ну вы поаккуратнее с заголовками, ну...
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14.12.2020 19:13 Ответить
представь сколько всяких усмешек в школе он пережил, ведь дети бывает очень жестокие
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14.12.2020 19:18 Ответить
Фигня...У меня была одноклассница по фамилиии Несмачная. До речи - редкой красоты дивчина.
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14.12.2020 19:23 Ответить
Приходить Лєнка Зеленська в РАГС і каже:
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
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14.12.2020 19:57 Ответить
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14.12.2020 19:21 Ответить
) кива будет его страшно ганять.
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14.12.2020 19:33 Ответить
Вроде бы смешно, но не очень.Украинское государство превращают в какой-то балаган и это происходит уже давно.
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14.12.2020 19:15 Ответить
Все правильно, шоп гроши куму капали, в семью так сказать.
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14.12.2020 19:15 Ответить
Хоч не гоняв його? Того лисого.
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14.12.2020 19:16 Ответить
каго? и куды? та ну...не хочу к Дусе ))))
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 3486

..
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14.12.2020 19:16 Ответить
Лысый,пить будешь? А баба твоя?
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14.12.2020 19:18 Ответить
Даже тут буба лохонулся - не того лисого назначил)
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14.12.2020 19:20 Ответить
НЕУЖТО ОН?!
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 2291
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14.12.2020 19:20 Ответить
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 2759
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14.12.2020 19:20 Ответить
Пхахах!
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14.12.2020 20:18 Ответить
)))))))
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14.12.2020 19:25 Ответить
Назначив...Лисого... Поганяти...🤔😁🤣🤣🤣
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14.12.2020 19:25 Ответить
...на Дусю
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14.12.2020 19:27 Ответить
кацап..по указке путина..будем знать кого.. гнати з украины. у зеленського украинцив нема..там евреи кацапи.. и трошки кавказцев....ну все ворье зибрав до купи.
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14.12.2020 19:25 Ответить
Ну не серчайте так. Просто лысый был последним из кадрового резерва бубачки. Граждане, не будьте так жЫстоки к выпускникам крыворожской Бурсы! Они же тоже люди! Ну просто без могов...
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14.12.2020 19:26 Ответить
Точно вони?
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14.12.2020 19:31 Ответить
Маєте варьянти, Євгенович?
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14.12.2020 19:40 Ответить
А текст новини ви нЄАсілілИ?
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14.12.2020 19:50 Ответить
Да где уж нам, убогим?
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14.12.2020 20:07 Ответить
Так отож...
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14.12.2020 20:09 Ответить
Не прийопуйся!
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14.12.2020 20:13 Ответить
А то шо?)))
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14.12.2020 20:15 Ответить
А то орієнтацію зміниш...
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14.12.2020 20:21 Ответить
Та зонах мені впало твою орієнтацію змінювати...)))
Так мучайся!)))
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14.12.2020 20:22 Ответить
То тобі мучатись. Я мав на увазі політичну. А ти шо подумав?
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14.12.2020 20:32 Ответить
І що українцям з того? Як діти малі...
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14.12.2020 19:30 Ответить
"Назначить Лысого... на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Как эту муйню понимать? То ли зараза к Лысому не липнет, то ли Волосатые в период карантина назначаться побоялись? И при чём тут вообще ДУСя к коронавирусу?
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14.12.2020 19:32 Ответить
Закон вимагає призначати на цю посаду за конкурсом. Але "на період карантину....." можна "тимчасово" без конкурсу
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14.12.2020 19:37 Ответить
А и.о. нельзя было?
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14.12.2020 19:40 Ответить
У в.о. може бути менше повноважень. У тому числі стосовно підпису фінансових і кадрових документів. Треба розбирати глибше.
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14.12.2020 20:30 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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14.12.2020 20:08 Ответить
очередной дружбан зебобика ?
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14.12.2020 19:34 Ответить
И тут лажанул осел.Оно же будет уверено,что назначил своего другана по слабоумию 95 кварталла.
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14.12.2020 19:42 Ответить
,,Пиши царский указ--назначить лысого головой...,,
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14.12.2020 19:44 Ответить
Ну, подсунули на подпись назначить другана лысого . І шо?! Воно шо, шось читає?! Нанюхали зебіла та й підсунули. Воно ж нєвміняєме, мля! Дуже неприємно, коли тебе на кордоні сприймають, як громадянина країни, в якій презом є наркоман!
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14.12.2020 19:57 Ответить
Так недолго и инфаркт получить....Шош он так ошибся ? Не того лысого назначил? Было бы куда круче ,ежели бы квартального. Это явная ошибка! Уж ежели правит державой 95 квартал ,так будьте последовательны...Шо-то смеха всё меньше и меньше.
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14.12.2020 19:45 Ответить
И есчё... В РФ испытали ракету - носитель "Боярка "4,которая может вокруг Солнца пролететь три раза без заправки - газета Мордовский Моряк"
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14.12.2020 19:46 Ответить
А Дуся то в курсе?
Может у ней есть уже какой-нибудь лысый и без помощи Зе.
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14.12.2020 19:47 Ответить
Это та ДУСЯ,которую еще Ющ ликвидировал?Эххх....
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14.12.2020 19:53 Ответить
Зеленський без Дусі ніяк🙂
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15.12.2020 10:15 Ответить
Так-так... Цікаво. Тепер-ка Зю! призначило Лисого курувати ДУСьою, а хто на черзі? Сипатий, Гугнявий, Кривой чи, може, Косой?
O tempera, o mores - веселі дев'яності повертаються.
Лиш молодість не повернеться...
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14.12.2020 19:55 Ответить
Лысый всегда прикрывал Зеленского. Рядом с Лисым он чувствовал себя и выше, и умнее, и жена его, Ленка, тоже что-то чувствовала.
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14.12.2020 20:03 Ответить
..., когда гоняла лысого Лысому.
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14.12.2020 20:16 Ответить
Заголовок рулит!
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14.12.2020 20:04 Ответить
Лысая Дуся
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14.12.2020 20:14 Ответить
Лысый черт?
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14.12.2020 20:24 Ответить
Новый сериал: Лысый и Дуся.
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14.12.2020 20:29 Ответить
из Бразерс?
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14.12.2020 20:40 Ответить
слава богу! а я вже думав товариш залишиться без бабла.цікаво під який процент пристроїв?
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14.12.2020 20:46 Ответить
Ви теж про лисого подумали?
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14.12.2020 20:58 Ответить
во , теперь лысого гонять будем......
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14.12.2020 21:42 Ответить
Теперь ЗЕ будет гонять Лысого на законных основаниях
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14.12.2020 22:18 Ответить
Жгите дальше господин "президент"!
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14.12.2020 22:46 Ответить
ты шо так гнать! )))))
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14.12.2020 23:22 Ответить
своего лысого назначил, или чужого надрочил?
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15.12.2020 00:10 Ответить
https://hpib.life/lysyj-igor-vasilevich-matyoryj-korrupcioner-rvetsya-k-vlasti-pod-patronatom-very-ulyanchenko/
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15.12.2020 00:40 Ответить
https://www.obozrevatel.com/society/pod-ofisom-prezidenta-poyavilis-katok-i-karusel-a-na-balkonah-vyirosli-elki-foto.htm Под Офисом президента появились каток и карусель, а на балконах - выросли елки.
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15.12.2020 10:12 Ответить
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 26 ноября https://biz.censor.net/n3234040 погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом.Источник: https://biz.censor.net/n3236805
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15.12.2020 11:01 Ответить
Посміхнувся ... Євген Кошовий хоч і лисий , та не той ..)
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15.12.2020 11:32 Ответить
 
 