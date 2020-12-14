Зеленский назначил Лысого главой ДУСи
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Игоря Лысого.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"Назначить Лысого Игоря Васильевича руководителем Государственного управления делами с 15 декабря 2020 путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в тексте указа.
Напоминаем, Зеленский назначил Лысого заместителем руководителя Госуправления делами указом от 16 января. 22 мая глава государства присвоил ему третий ранг государственного служащего, а 18 июня указом назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Госуправделами. В тот же день был уволен прежний руководитель ведомства Сергей Борзов в связи с назначением на должность главы Винницкой ОГА.
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Дайте смм-мнику сьогодні масла.
Він його заслужив.
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
..
Так мучайся!)))
Как эту муйню понимать? То ли зараза к Лысому не липнет, то ли Волосатые в период карантина назначаться побоялись? И при чём тут вообще ДУСя к коронавирусу?
Может у ней есть уже какой-нибудь лысый и без помощи Зе.
O tempera, o mores - веселі дев'яності повертаються.
Лиш молодість не повернеться...