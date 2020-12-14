Зеленський призначив Лисого главою ДУСі
Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
"Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в тексті указу.
Нагадуємо, Зеленський призначив Лисого заступником керівника Держуправління справами указом від 16 січня. 22 травня глава держави присвоїв йому третій ранг державного службовця, а 18 червня указом призначив його тимчасово виконуючим обов'язки керівника Держуправління. Того ж дня було звільнено попереднього керівника відомства Сергія Борзова у зв'язку з призначенням на посаду голови Вінницької ОДА.
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Дайте смм-мнику сьогодні масла.
Він його заслужив.
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
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Так мучайся!)))
Как эту муйню понимать? То ли зараза к Лысому не липнет, то ли Волосатые в период карантина назначаться побоялись? И при чём тут вообще ДУСя к коронавирусу?
Может у ней есть уже какой-нибудь лысый и без помощи Зе.
O tempera, o mores - веселі дев'яності повертаються.
Лиш молодість не повернеться...