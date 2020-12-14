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ДУСЯ (156) Зеленський (22416)

Зеленський призначив Лисого главою ДУСі

Зеленський призначив Лисого главою ДУСі

Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Ігоря Лисого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Призначити Лисого Ігоря Васильовича керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в тексті указу.

Нагадуємо, Зеленський призначив Лисого заступником керівника Держуправління справами указом від 16 січня. 22 травня глава держави присвоїв йому третій ранг державного службовця, а 18 червня указом призначив його тимчасово виконуючим обов'язки керівника Держуправління. Того ж дня було звільнено попереднього керівника відомства Сергія Борзова у ​​зв'язку з призначенням на посаду голови Вінницької ОДА.

Читайте також: Зеленський доручив провести співбесіди з кандидатами на посаду глави ДУС
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Топ коментарі
+58
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 7324
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14.12.2020 19:09
+49
Наконєц-то !
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 755
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14.12.2020 19:10
+44
Генії заголовків!
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14.12.2020 19:10
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Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 7324
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14.12.2020 19:09 Відповісти
Тоже о нем подумала......🤣
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14.12.2020 19:49 Відповісти
Оманский Ишак превращает любой повод в прикол поржать для быдла73.
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15.12.2020 10:53 Відповісти
зеленський полірував лисого, а потім назначив його головою дусі
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14.12.2020 19:09 Відповісти
Зняли шляпу,-а там Лисий !
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14.12.2020 19:11 Відповісти
Ну це в дусі Зленського.
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14.12.2020 20:24 Відповісти
https://twitter.com/Myfreename

https://twitter.com/Myfreename Останній реченець https://twitter.com/Myfreename @Myfreename

Дайте смм-мнику сьогодні масла.
Він його заслужив.
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14.12.2020 22:42 Відповісти
Генії заголовків!
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14.12.2020 19:10 Відповісти
до речі, цей Лисий - доволі волохатий
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14.12.2020 19:11 Відповісти
Наконєц-то !
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 755
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14.12.2020 19:10 Відповісти
Ленка даст бубочке звиздюль за такое.
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14.12.2020 19:31 Відповісти
Имел ли зельц право назначать без конкурса? Или уголовная статья светит придурку?
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14.12.2020 19:10 Відповісти
уже давно и не одна статья.
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14.12.2020 19:15 Відповісти
Хаха торчокф лысых перепутал,во ни разу не лошара
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14.12.2020 19:11 Відповісти
Лысый,пить будешь?
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14.12.2020 19:12 Відповісти
А баба твоя?!?
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14.12.2020 19:17 Відповісти
Я тоже по заголовку решил, что он своего дружбана, лысого рептилоида, назначил. Заголовок - бомба!
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14.12.2020 19:12 Відповісти
Не, ну вы поаккуратнее с заголовками, ну...
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14.12.2020 19:13 Відповісти
представь сколько всяких усмешек в школе он пережил, ведь дети бывает очень жестокие
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14.12.2020 19:18 Відповісти
Фигня...У меня была одноклассница по фамилиии Несмачная. До речи - редкой красоты дивчина.
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14.12.2020 19:23 Відповісти
Приходить Лєнка Зеленська в РАГС і каже:
- Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
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14.12.2020 19:57 Відповісти
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14.12.2020 19:21 Відповісти
) кива будет его страшно ганять.
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14.12.2020 19:33 Відповісти
Вроде бы смешно, но не очень.Украинское государство превращают в какой-то балаган и это происходит уже давно.
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14.12.2020 19:15 Відповісти
Все правильно, шоп гроши куму капали, в семью так сказать.
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14.12.2020 19:15 Відповісти
Хоч не гоняв його? Того лисого.
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14.12.2020 19:16 Відповісти
каго? и куды? та ну...не хочу к Дусе ))))
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 3486

..
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14.12.2020 19:16 Відповісти
Лысый,пить будешь? А баба твоя?
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14.12.2020 19:18 Відповісти
Даже тут буба лохонулся - не того лисого назначил)
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14.12.2020 19:20 Відповісти
НЕУЖТО ОН?!
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 2291
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14.12.2020 19:20 Відповісти
Зеленский назначил Лысого главой ДУСи - Цензор.НЕТ 2759
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14.12.2020 19:20 Відповісти
Пхахах!
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14.12.2020 20:18 Відповісти
)))))))
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14.12.2020 19:25 Відповісти
Назначив...Лисого... Поганяти...🤔😁🤣🤣🤣
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14.12.2020 19:25 Відповісти
...на Дусю
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14.12.2020 19:27 Відповісти
кацап..по указке путина..будем знать кого.. гнати з украины. у зеленського украинцив нема..там евреи кацапи.. и трошки кавказцев....ну все ворье зибрав до купи.
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14.12.2020 19:25 Відповісти
Ну не серчайте так. Просто лысый был последним из кадрового резерва бубачки. Граждане, не будьте так жЫстоки к выпускникам крыворожской Бурсы! Они же тоже люди! Ну просто без могов...
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14.12.2020 19:26 Відповісти
Точно вони?
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14.12.2020 19:31 Відповісти
Маєте варьянти, Євгенович?
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14.12.2020 19:40 Відповісти
А текст новини ви нЄАсілілИ?
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14.12.2020 19:50 Відповісти
Да где уж нам, убогим?
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14.12.2020 20:07 Відповісти
Так отож...
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14.12.2020 20:09 Відповісти
Не прийопуйся!
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14.12.2020 20:13 Відповісти
А то шо?)))
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14.12.2020 20:15 Відповісти
А то орієнтацію зміниш...
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14.12.2020 20:21 Відповісти
Та зонах мені впало твою орієнтацію змінювати...)))
Так мучайся!)))
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14.12.2020 20:22 Відповісти
То тобі мучатись. Я мав на увазі політичну. А ти шо подумав?
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14.12.2020 20:32 Відповісти
І що українцям з того? Як діти малі...
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14.12.2020 19:30 Відповісти
"Назначить Лысого... на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Как эту муйню понимать? То ли зараза к Лысому не липнет, то ли Волосатые в период карантина назначаться побоялись? И при чём тут вообще ДУСя к коронавирусу?
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14.12.2020 19:32 Відповісти
Закон вимагає призначати на цю посаду за конкурсом. Але "на період карантину....." можна "тимчасово" без конкурсу
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14.12.2020 19:37 Відповісти
А и.о. нельзя было?
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14.12.2020 19:40 Відповісти
У в.о. може бути менше повноважень. У тому числі стосовно підпису фінансових і кадрових документів. Треба розбирати глибше.
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14.12.2020 20:30 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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14.12.2020 20:08 Відповісти
очередной дружбан зебобика ?
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14.12.2020 19:34 Відповісти
И тут лажанул осел.Оно же будет уверено,что назначил своего другана по слабоумию 95 кварталла.
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14.12.2020 19:42 Відповісти
,,Пиши царский указ--назначить лысого головой...,,
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14.12.2020 19:44 Відповісти
Ну, подсунули на подпись назначить другана лысого . І шо?! Воно шо, шось читає?! Нанюхали зебіла та й підсунули. Воно ж нєвміняєме, мля! Дуже неприємно, коли тебе на кордоні сприймають, як громадянина країни, в якій презом є наркоман!
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14.12.2020 19:57 Відповісти
Так недолго и инфаркт получить....Шош он так ошибся ? Не того лысого назначил? Было бы куда круче ,ежели бы квартального. Это явная ошибка! Уж ежели правит державой 95 квартал ,так будьте последовательны...Шо-то смеха всё меньше и меньше.
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14.12.2020 19:45 Відповісти
И есчё... В РФ испытали ракету - носитель "Боярка "4,которая может вокруг Солнца пролететь три раза без заправки - газета Мордовский Моряк"
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14.12.2020 19:46 Відповісти
А Дуся то в курсе?
Может у ней есть уже какой-нибудь лысый и без помощи Зе.
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14.12.2020 19:47 Відповісти
Это та ДУСЯ,которую еще Ющ ликвидировал?Эххх....
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14.12.2020 19:53 Відповісти
Зеленський без Дусі ніяк🙂
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15.12.2020 10:15 Відповісти
Так-так... Цікаво. Тепер-ка Зю! призначило Лисого курувати ДУСьою, а хто на черзі? Сипатий, Гугнявий, Кривой чи, може, Косой?
O tempera, o mores - веселі дев'яності повертаються.
Лиш молодість не повернеться...
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14.12.2020 19:55 Відповісти
Лысый всегда прикрывал Зеленского. Рядом с Лисым он чувствовал себя и выше, и умнее, и жена его, Ленка, тоже что-то чувствовала.
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14.12.2020 20:03 Відповісти
..., когда гоняла лысого Лысому.
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14.12.2020 20:16 Відповісти
Заголовок рулит!
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14.12.2020 20:04 Відповісти
Лысая Дуся
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14.12.2020 20:14 Відповісти
Лысый черт?
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14.12.2020 20:24 Відповісти
Новый сериал: Лысый и Дуся.
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14.12.2020 20:29 Відповісти
из Бразерс?
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14.12.2020 20:40 Відповісти
слава богу! а я вже думав товариш залишиться без бабла.цікаво під який процент пристроїв?
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14.12.2020 20:46 Відповісти
Ви теж про лисого подумали?
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14.12.2020 20:58 Відповісти
во , теперь лысого гонять будем......
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14.12.2020 21:42 Відповісти
Теперь ЗЕ будет гонять Лысого на законных основаниях
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14.12.2020 22:18 Відповісти
Жгите дальше господин "президент"!
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14.12.2020 22:46 Відповісти
ты шо так гнать! )))))
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14.12.2020 23:22 Відповісти
своего лысого назначил, или чужого надрочил?
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15.12.2020 00:10 Відповісти
https://hpib.life/lysyj-igor-vasilevich-matyoryj-korrupcioner-rvetsya-k-vlasti-pod-patronatom-very-ulyanchenko/
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15.12.2020 00:40 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/society/pod-ofisom-prezidenta-poyavilis-katok-i-karusel-a-na-balkonah-vyirosli-elki-foto.htm Под Офисом президента появились каток и карусель, а на балконах - выросли елки.
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15.12.2020 10:12 Відповісти
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 26 ноября https://biz.censor.net/n3234040 погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом.Источник: https://biz.censor.net/n3236805
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15.12.2020 11:01 Відповісти
Посміхнувся ... Євген Кошовий хоч і лисий , та не той ..)
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15.12.2020 11:32 Відповісти
 
 