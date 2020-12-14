РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4380 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 996 35
карантин (16728) Новый год (920) Слуга народа (2620) Корниенко (657) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина

Партия "Слуга народа" не собирается устраивать новогодний корпоратив, так как в стране действуют карантинные ограничения из-за COVID-19.

Об этом журналистам сказал после заседания фракции СН первый зампредседателя фракции партии Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На вопрос о том, будет ли у "Слуги народа" новогодний корпоратив, Корниенко ответил, что такие вопросы "даже неприлично ставить сейчас в рамках того, что происходит".

"Думаю, что понятно, что ни о каких корпоративах речь не идет сейчас, учитывая ситуацию эпидемическую и экономическую в стране. Мы можем просто пожать (руки. - Ред.), не пожать, а кулачками друг другу так сделать (альтернативное пожатию рук приветствие. - Ред.) в последний день рабочий этого месяца. В пленарном зале, я имею в виду. И дальше все в своем рабочем порядке, каждый в своей семье будет праздновать. Или, не нарушая правил карантина, в своем окружении, с помощниками и так далее", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский зажжет елку под ОП и отправится на короткий отдых, - Мендель

Ранее в понедельник, 14 декабря стало известно, что Кабинет Министров вводит в Украине новые карантинные ограничения. С ближайшей субботы, 19 декабря банкеты в ресторанах запрещены, заведения общепита должны закрываться в 23 часа, а посетителей рассчитывать - в 22.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
ето єпічєскій подвіг
показать весь комментарий
14.12.2020 22:46
+11
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 8083
показать весь комментарий
14.12.2020 22:49
+10
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 5743
показать весь комментарий
14.12.2020 23:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ето єпічєскій подвіг
показать весь комментарий
14.12.2020 22:46 Ответить
они хотели праздновать падение ВВП? бюджетный разгром? шалений поток инпестиций? поднятие цен за комуналку для смертных? или узаканивание коррупции?что ?
показать весь комментарий
15.12.2020 06:01 Ответить
Да просто побухать, пожрать, нюхнуть, ширнуться за счёт госбюджета.
показать весь комментарий
15.12.2020 07:52 Ответить
в стране - да
а на мальдивах?
показать весь комментарий
14.12.2020 22:47 Ответить
Шо, и Лысого с квартала не позовут? Ну тогда хоть дайте Зеле на рояле сыгрануть
показать весь комментарий
14.12.2020 22:48 Ответить
Браво! Это - Роберт Бёрнс? Шикарные стихи...Напишу к ним музыку и будем исполнять хором....
показать весь комментарий
14.12.2020 23:02 Ответить
И Лысого с ДУСи в том числе.))
показать весь комментарий
15.12.2020 07:53 Ответить
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 8083
показать весь комментарий
14.12.2020 22:49 Ответить
Заражать зепутатов вы не собираетесь. 95 квартал это сделает за вас с вашими избирателями, собрав полные залы этих лохов.
показать весь комментарий
14.12.2020 22:50 Ответить
Херои... Шоколадку им в анус каждому...
показать весь комментарий
14.12.2020 22:50 Ответить
Від Roshen. Нехай відчують солодкий знак якості.
показать весь комментарий
15.12.2020 07:56 Ответить
...значит поедут в сауну на обучение.
показать весь комментарий
14.12.2020 22:53 Ответить
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 7848
показать весь комментарий
14.12.2020 22:55 Ответить
Зеленский побоялся пьяных слуг собирать в большую кучу - они и трезвые ведут себя, как отстойная шваль...А уж высосав по бутылке, они обгадятся окончательно и навсегда....
показать весь комментарий
14.12.2020 22:56 Ответить
Боевым соснам такое не понравится. Хоть в баню их свозите, что ли...
показать весь комментарий
14.12.2020 22:56 Ответить
Сосны у них корабельные....
показать весь комментарий
14.12.2020 23:04 Ответить
Ах да. Но тем лучше. Корабельные сосны пара не боятся.
показать весь комментарий
14.12.2020 23:06 Ответить
вы все завидуете😄
показать весь комментарий
14.12.2020 22:57 Ответить
а с помощниками это не нарушение, или через помощников не передается
показать весь комментарий
14.12.2020 22:59 Ответить
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 5743
показать весь комментарий
14.12.2020 23:04 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2020 23:40 Ответить
Дайте їм медальки і премію...
показать весь комментарий
14.12.2020 23:05 Ответить
как? мы не увидим это?
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 1998
показать весь комментарий
14.12.2020 23:09 Ответить
або фортепіано не натерли, або ніхто із слуг не хоче бути фортепіано
показать весь комментарий
14.12.2020 23:13 Ответить
А шо, "Велюр" закрився?
показать весь комментарий
14.12.2020 23:28 Ответить
На межі банкрутства.
показать весь комментарий
15.12.2020 00:13 Ответить
Це вони всією шоблою відмовились тусити,а меншим кагалом 100% шабаші закотять.Зелені брешуть як дихають,їм вірити себе не поважати.
показать весь комментарий
14.12.2020 23:41 Ответить
Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай....
.
.
И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .

.
показать весь комментарий
14.12.2020 23:53 Ответить
******.. а я думала з-за бідності серед народу.. Так би мовити, з солідарності..
показать весь комментарий
15.12.2020 00:25 Ответить
Фигасе, какие нечеловеческие лишения ЗЕляди терпят...
показать весь комментарий
15.12.2020 00:42 Ответить
Какое то вечное шапито.
показать весь комментарий
15.12.2020 07:44 Ответить
"Корпоратіва не буде. Так, просто посидим, вип'єм трохи горілки, пожуємо олів'є із общого тазіка. Нічого особливого."
показать весь комментарий
15.12.2020 08:03 Ответить
 
 