"Слуги народу" відмовилися від корпоративу через карантин
Партія "Слуга народу" не збирається влаштовувати новорічний корпоратив, оскільки в країні діють карантинні обмеження через COVID-19.
Про це журналістам сказав після засідання фракції СН перший заступник голови фракції партії Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
На запитання про те, чи буде в "Слуги народу" новорічний корпоратив, Корнієнко відповів, що такі запитання "навіть непристойно ставити зараз у рамках того, що відбувається".
"Думаю, що зрозуміло, що ні про які корпоративи зараз не йдеться, враховуючи ситуацію епідемічну і економічну в країні. Ми можемо просто потиснути (руки - ред.), навіть не потиснути, а кулачками один одному так зробити (альтернативне потиску рук привітання - УНІАН) в останній день робочий цього місяця. В пленарній залі, я маю на увазі. І далі всі в своєму робочому порядку, кожен в своїй родині буде святкувати. Або, не порушуючи правил карантину, в своєму оточенні, з помічниками і так далі", - сказав він.
Раніше в понеділок, 14 грудня стало відомо, що Кабінет Міністрів запроваджує в Україні нові карантинні обмеження. З найближчої суботи, 19 грудня банкети в ресторанах заборонені, заклади громадського харчування мають закриватися о 23 годині, а відвідувачів розраховувати - в 22.
Будь ласка, зачекайте...
а на мальдивах?
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И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
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