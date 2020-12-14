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"Слуги народу" відмовилися від корпоративу через карантин

Партія "Слуга народу" не збирається влаштовувати новорічний корпоратив, оскільки в країні діють карантинні обмеження через COVID-19.

Про це журналістам сказав після засідання фракції СН перший заступник голови фракції партії Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання про те, чи буде в "Слуги народу" новорічний корпоратив, Корнієнко відповів, що такі запитання "навіть непристойно ставити зараз у рамках того, що відбувається".

"Думаю, що зрозуміло, що ні про які корпоративи зараз не йдеться, враховуючи ситуацію епідемічну і економічну в країні. Ми можемо просто потиснути (руки - ред.), навіть не потиснути, а кулачками один одному так зробити (альтернативне потиску рук привітання - УНІАН) в останній день робочий цього місяця. В пленарній залі, я маю на увазі. І далі всі в своєму робочому порядку, кожен в своїй родині буде святкувати. Або, не порушуючи правил карантину, в своєму оточенні, з помічниками і так далі", - сказав він.

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Раніше в понеділок, 14 грудня стало відомо, що Кабінет Міністрів запроваджує в Україні нові карантинні обмеження. З найближчої суботи, 19 грудня банкети в ресторанах заборонені, заклади громадського харчування мають закриватися о 23 годині, а відвідувачів розраховувати - в 22.
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Топ коментарі
+13
ето єпічєскій подвіг
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14.12.2020 22:46
+11
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 8083
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14.12.2020 22:49
+10
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 5743
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14.12.2020 23:04
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ето єпічєскій подвіг
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14.12.2020 22:46 Відповісти
они хотели праздновать падение ВВП? бюджетный разгром? шалений поток инпестиций? поднятие цен за комуналку для смертных? или узаканивание коррупции?что ?
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15.12.2020 06:01 Відповісти
Да просто побухать, пожрать, нюхнуть, ширнуться за счёт госбюджета.
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15.12.2020 07:52 Відповісти
в стране - да
а на мальдивах?
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14.12.2020 22:47 Відповісти
Шо, и Лысого с квартала не позовут? Ну тогда хоть дайте Зеле на рояле сыгрануть
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14.12.2020 22:48 Відповісти
Браво! Это - Роберт Бёрнс? Шикарные стихи...Напишу к ним музыку и будем исполнять хором....
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14.12.2020 23:02 Відповісти
И Лысого с ДУСи в том числе.))
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15.12.2020 07:53 Відповісти
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 8083
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14.12.2020 22:49 Відповісти
Заражать зепутатов вы не собираетесь. 95 квартал это сделает за вас с вашими избирателями, собрав полные залы этих лохов.
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14.12.2020 22:50 Відповісти
Херои... Шоколадку им в анус каждому...
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14.12.2020 22:50 Відповісти
Від Roshen. Нехай відчують солодкий знак якості.
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15.12.2020 07:56 Відповісти
...значит поедут в сауну на обучение.
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14.12.2020 22:53 Відповісти
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 7848
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14.12.2020 22:55 Відповісти
Зеленский побоялся пьяных слуг собирать в большую кучу - они и трезвые ведут себя, как отстойная шваль...А уж высосав по бутылке, они обгадятся окончательно и навсегда....
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14.12.2020 22:56 Відповісти
Боевым соснам такое не понравится. Хоть в баню их свозите, что ли...
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14.12.2020 22:56 Відповісти
Сосны у них корабельные....
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14.12.2020 23:04 Відповісти
Ах да. Но тем лучше. Корабельные сосны пара не боятся.
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14.12.2020 23:06 Відповісти
вы все завидуете😄
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14.12.2020 22:57 Відповісти
а с помощниками это не нарушение, или через помощников не передается
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14.12.2020 22:59 Відповісти
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 5743
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14.12.2020 23:04 Відповісти
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14.12.2020 23:40 Відповісти
Дайте їм медальки і премію...
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14.12.2020 23:05 Відповісти
как? мы не увидим это?
"Слуги народа" отказались от корпоратива из-за карантина - Цензор.НЕТ 1998
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14.12.2020 23:09 Відповісти
або фортепіано не натерли, або ніхто із слуг не хоче бути фортепіано
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14.12.2020 23:13 Відповісти
А шо, "Велюр" закрився?
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14.12.2020 23:28 Відповісти
На межі банкрутства.
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15.12.2020 00:13 Відповісти
Це вони всією шоблою відмовились тусити,а меншим кагалом 100% шабаші закотять.Зелені брешуть як дихають,їм вірити себе не поважати.
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14.12.2020 23:41 Відповісти
Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай....
.
.
И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .

.
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14.12.2020 23:53 Відповісти
******.. а я думала з-за бідності серед народу.. Так би мовити, з солідарності..
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15.12.2020 00:25 Відповісти
Фигасе, какие нечеловеческие лишения ЗЕляди терпят...
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15.12.2020 00:42 Відповісти
Какое то вечное шапито.
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15.12.2020 07:44 Відповісти
"Корпоратіва не буде. Так, просто посидим, вип'єм трохи горілки, пожуємо олів'є із общого тазіка. Нічого особливого."
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15.12.2020 08:03 Відповісти
 
 