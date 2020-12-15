Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, – Степанов
Внедрение тестирования экспресс-тестами на антиген контактных лиц может привести к увеличению показателей заболеваемости COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы внедрили так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных, мы уже начали его экспресс-тестами на антиген – это быстрые тесты за 15 минут, и мы понимаем, что количество вывяленных больных может вырасти, потому, что сейчас бессимптомных мы не видим", - сказал министр.
Кроме того, Степанов сообщил, что за последнюю неделю количество госпитализированных с COVID-19 снизилось по сравнению с неделей ранее.
"Количество госпитализированных лиц, если сравнить с прошлой неделей, снизилось почти на 1 000 человек , которые были госпитализированы на контрольную дату - мы меряем воскресенье к воскресенью", - сказал он. По словам Степанова, в настоящее время стационарное лечение от COVID-19 проходят 28 тыс.человек.
Он также заверил, что в лабораторных центрах Минздрав в настоящее время "вообще нет очереди на тестирование на COVID-19, они не загружены на 100%, потому, что мы увеличили их мощности". Степанов подчеркнул, что "ситуация стабилизировалась, в том числе в связи с карантинными мероприятиями, которые были введены".
Чиновник назвал недопустимой ситуацию, когда пациентов выписывают из больницы с сатурацией ниже 90%.
"Это недопустимые вещи и это вопросы к этим больницам, мы требуем от больниц, чтобы они четко придерживались стандарта. У нас есть четкий стандарт: при сатурации 92% человек должен быть госпитализирован и ему должна проводится кислородная терапия", - сказал глава Минздрава.
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Писец НЕМЫТОЙ !!!.
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- Пис3дец НЕМЫТОЙ !!!.. //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
настолько безопасна и эффективна,
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что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков.....
. Просто самое лучшее должно достаться народу,,-
а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской, второсортной сивухой......
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ИНТЕРЕСНО ..
. а МЕРТВЕТЧУК -- - -
какую из вакцын колол ???..
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ВЕРНИТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , которые ВЫ - БАРЫГИ на КРОВИД распродавали в начале ЭПИДЕМИИ в рф ............... и т д..
С целью ЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ !,,.
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ВЫКУПИТЕ , и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ !,
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P.s. -А почему карантин до 24 января?
- Просто у президента 25 января день рождения. Но это просто стечение обстоятельств. (с)
Сказочный долбо*б, а для чего же тогда тестируют, чтобы максимально выявить заражённых или для нужной циферки?
Собачка могла подрасти...
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html