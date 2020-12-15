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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, – Степанов

Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, – Степанов

Внедрение тестирования экспресс-тестами на антиген контактных лиц может привести к увеличению показателей заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы внедрили так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных, мы уже начали его экспресс-тестами на антиген – это быстрые тесты за 15 минут, и мы понимаем, что количество вывяленных больных может вырасти, потому, что сейчас бессимптомных мы не видим", - сказал министр.

Кроме того, Степанов сообщил, что за последнюю неделю количество госпитализированных с COVID-19 снизилось по сравнению с неделей ранее.

"Количество госпитализированных лиц, если сравнить с прошлой неделей, снизилось почти на 1 000 человек , которые были госпитализированы на контрольную дату - мы меряем воскресенье к воскресенью", - сказал он. По словам Степанова, в настоящее время стационарное лечение от COVID-19 проходят 28 тыс.человек.

Смотрите: Тест на COVID-19 будут проводить всем, у кого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, - Степанов. ВИДЕО

Он также заверил, что в лабораторных центрах Минздрав в настоящее время "вообще нет очереди на тестирование на COVID-19, они не загружены на 100%, потому, что мы увеличили их мощности". Степанов подчеркнул, что "ситуация стабилизировалась, в том числе в связи с карантинными мероприятиями, которые были введены".

Чиновник назвал недопустимой ситуацию, когда пациентов выписывают из больницы с сатурацией ниже 90%.

"Это недопустимые вещи и это вопросы к этим больницам, мы требуем от больниц, чтобы они четко придерживались стандарта. У нас есть четкий стандарт: при сатурации 92% человек должен быть госпитализирован и ему должна проводится кислородная терапия", - сказал глава Минздрава.

Читайте: Минздрав обновил подходы к тестированию на COVID-19, - Ляшко

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Топ комментарии
+6
Даже не скрывает, что статистика ковид прямо зависит от количеств тестирования и не имеет ничего общего с реальностью. Как же я устал, от идиотов, которые пытаются командовать людьми. Ненависть к зебильным слугам крепнет ежедневно. Верховный Зебил должен быть наказан высшей мерой и публично.
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15.12.2020 07:19
+5
1 тест на родину і не більше 10 тестів на день сімейному лікарю - таке розпорядження ЗЄбанат звісно не давав. Письмово не давав
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15.12.2020 00:32
+4
302. Усё.
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15.12.2020 00:34
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1 тест на родину і не більше 10 тестів на день сімейному лікарю - таке розпорядження ЗЄбанат звісно не давав. Письмово не давав
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15.12.2020 00:32 Ответить
302. Усё.
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15.12.2020 00:34 Ответить
Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, – Степанов - Цензор.НЕТ 1657
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15.12.2020 00:41 Ответить
Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .


-
-

Писец НЕМЫТОЙ !!!.
.
//.
.
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15.12.2020 00:58 Ответить
ещё надежда на конгресс, потом на срыв инаугурации, да мало ещё что, вплоть до еллоустоуна...
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15.12.2020 01:16 Ответить
Трамп одержим. Но вряд ли он пойдет так далеко.
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15.12.2020 06:01 Ответить
Да и вобще тестирования всю статистику Степанову портят.
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15.12.2020 00:35 Ответить
Байден победил!!!!!! Уррааааааа!!!!!!!!!!
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15.12.2020 00:35 Ответить
Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, – Степанов - Цензор.НЕТ 6387
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15.12.2020 00:40 Ответить
Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .

-
- Пис3дец НЕМЫТОЙ !!!.. //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.12.2020 01:01 Ответить
Що за марнотратство? По 3 теста й досить. Решту коштів квартал знає куди владнати.
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15.12.2020 00:38 Ответить
росЦиянсская "вакцина" «Спутник V" -
настолько безопасна и эффективна,
-


что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков.....


. Просто самое лучшее должно достаться народу,,-


а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской, второсортной сивухой......
.
ИНТЕРЕСНО ..
. а МЕРТВЕТЧУК -- - -
какую из вакцын колол ???..
.
....
.
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15.12.2020 00:40 Ответить
Кацапов не жаль от слова совсем.
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15.12.2020 07:08 Ответить
стіпанов, закрий ріт.
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15.12.2020 00:50 Ответить
3эМРАЗОТА ! .
.
ВЕРНИТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , которые ВЫ - БАРЫГИ на КРОВИД распродавали в начале ЭПИДЕМИИ в рф ............... и т д..
С целью ЛИЧНОГО ОБОГАЩЕНИЯ !,,.
.
ВЫКУПИТЕ , и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ !,
,
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15.12.2020 01:01 Ответить
Степанов, пульсоксиметр начинает пищать при 93% .
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15.12.2020 01:07 Ответить
СВИСТ ПРО ЧУДЕСНЫЕ УКР. ТЕСТЫ НА АНТИГЕН ИДЁТ С КОНЦА АВГУСТА! Ещё раз: с конца августа!!! Степанов, Ляшко, Кузин - можно найти десятки их обещаний про "начало мас. тестирования через 1-2 недели"... Прошло 3,5 месяца!!! Не дай Бог, но, похоже, что вакцинировать они собираются точно также... Вместо 8 млн. во 2 квартале привезут 1 млн. в 4-ом квартале, половину испортят из-за липового соблюдения темпер. условий перевозки и хранения, а вторая половина вся уйдёт на зелёную шантрапу, бездельников-затейников-шутников из квартала-95 + их слуг, водителей, парикмахеров и т.д.......
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15.12.2020 01:07 Ответить
Вакцины против вирусов не работают. Курс микробиологии III курса медвуза.
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15.12.2020 01:12 Ответить
надо срочно в ВОЗ позвонить, сказать. Они, поди не знают.
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15.12.2020 07:12 Ответить
то есть если не тестировать - показатели будут в норме
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15.12.2020 01:14 Ответить
Ранее решили выписывать сразу же как только один тест покажет "негативный результат". А то что тесты не имеют 100% достоверности, это никого не волнует. Во многих странах выздоровевшим считается человек, который как минимум 2 негативных теста имеет. Теперь судя по всему будет снижаться кол-во тестов. Как там ранее, говорили? "Медики и без тестов научились определять симптомы коронавируса"...
P.s. -А почему карантин до 24 января?
- Просто у президента 25 января день рождения. Но это просто стечение обстоятельств. (с)
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15.12.2020 01:39 Ответить
"Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, - Степанов"
Сказочный долбо*б, а для чего же тогда тестируют, чтобы максимально выявить заражённых или для нужной циферки?
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15.12.2020 02:13 Ответить
Однако, за время в пути
Собачка могла подрасти...
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15.12.2020 05:16 Ответить
Пошел он в жопу со своими тестами
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15.12.2020 06:43 Ответить
Даже не скрывает, что статистика ковид прямо зависит от количеств тестирования и не имеет ничего общего с реальностью. Как же я устал, от идиотов, которые пытаются командовать людьми. Ненависть к зебильным слугам крепнет ежедневно. Верховный Зебил должен быть наказан высшей мерой и публично.
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15.12.2020 07:19 Ответить
Брехло зелене. Заради міністерського крісла, можливості стояти на потоках медичноі мафіі, Степанов маніпулює статистікою, пюрапортує про "стабілізаціію" ситуаціі, зменшення кількості нових випадків. Люди заспокоються, особливо на свята, будуть зустрічатись компаніями, заражаючи один одного. Це буде твоя провина, Степанов! Через твоі амбіціі ти увів в оману людей!
https://ibigdan.livejournal.com/26015117.html
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15.12.2020 07:57 Ответить
Если бы учли всех переболевших в лёгкой форме Ковидом, то цифры выросли бы в четыре раза.
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15.12.2020 10:36 Ответить
це явка з повинною?
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15.12.2020 10:46 Ответить
 
 