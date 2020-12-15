"Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, - Степанов"

Внедрение тестирования экспресс-тестами на антиген контактных лиц может привести к увеличению показателей заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы внедрили так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных, мы уже начали его экспресс-тестами на антиген – это быстрые тесты за 15 минут, и мы понимаем, что количество вывяленных больных может вырасти, потому, что сейчас бессимптомных мы не видим", - сказал министр.

Кроме того, Степанов сообщил, что за последнюю неделю количество госпитализированных с COVID-19 снизилось по сравнению с неделей ранее.

"Количество госпитализированных лиц, если сравнить с прошлой неделей, снизилось почти на 1 000 человек , которые были госпитализированы на контрольную дату - мы меряем воскресенье к воскресенью", - сказал он. По словам Степанова, в настоящее время стационарное лечение от COVID-19 проходят 28 тыс.человек.

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Он также заверил, что в лабораторных центрах Минздрав в настоящее время "вообще нет очереди на тестирование на COVID-19, они не загружены на 100%, потому, что мы увеличили их мощности". Степанов подчеркнул, что "ситуация стабилизировалась, в том числе в связи с карантинными мероприятиями, которые были введены".

Чиновник назвал недопустимой ситуацию, когда пациентов выписывают из больницы с сатурацией ниже 90%.

"Это недопустимые вещи и это вопросы к этим больницам, мы требуем от больниц, чтобы они четко придерживались стандарта. У нас есть четкий стандарт: при сатурации 92% человек должен быть госпитализирован и ему должна проводится кислородная терапия", - сказал глава Минздрава.

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