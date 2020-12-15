Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине
Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине после проведения предварительного анализа.
Из опубликованного 14 декабря на сайте МУС отчета следует, что канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны в Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
В частности, установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией были совершены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и другие.
На Донбассе зафиксированы умышленные убийства, нанесение ударов по гражданским объектам, изнасилования и другие формы сексуального насилия.
Прокуроры МУС заявляют о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных.
Россия отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.
"Канцелярия прокурора МУС получила ответы от Украины относительно национальных разбирательств, но не получила ответа на запросы, направленные в Российскую Федерацию", - сказано в отчете.
Решение о начале расследования будет принято после избрания нового прокурора МУС и консультаций с ним. МУС рассчитывает на сотрудничество с правительствами как Украины, так и РФ.
Напомним, год назад офис прокурора Международного уголовного суда опубликовал Отчет о деятельности по предварительному расследованию за 2019 год, в котором, в частности, упоминалась российская агрессия против Украины.
Так, оккупация Крыма четко квалифицирована как международный вооруженный конфликт. Что касается войны на Донбассе, то здесь Офис прокурора МУС остается на позиции параллельной квалификации – гибридная агрессия квалифицированна и как международный вооруженный конфликт, и одновременно как немеждународный вооруженный конфликт.
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С другой, демонизация Зеленского проблем никак не решит. Не потому, что, типа, можно найти что-то хорошее в его действиях, а потому, что он просто ширма, тряпичная кукла с рукой Кремля в ж0пе.
И сам он ничего не делает - ни хорошего, ни плохого, если смотреть как раз на его должность.
Он просто ничего не делает вообще как Президент страны.
Зато роль свою - быть прикрытием для действий оккупационных властей, быть идолом, козлом отпущения, клоуном, шутом гороховым, который на себя отвлекает внимание, пока оккупанты демонтируют Украины на всех уровнях - Зеленский выполняет как раз достаточно исправно, последовательно и целенаправленно.
Мы можем только догадываться, какой процент он получает от розграбления государства, и где ему обещано доживать свой век после завершения его игры в роли Президента Украины.
Ведь ему хорошо известно, что это последняя в его жизни роль, и больше он ни на чем и нигде не сможет заработать.
Рассчитывать, что он типа "одумается" и начнет что-то делать для исправления ситуации или для осуществления влажных мечтаний зебилов, - глупость и пустая надежда.
Не для этого его посадили в кресло Президента и записывают дебильные видосики для лохоэлектората с его участием.
Виктор Федорончук
Все правильно!
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( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",
или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . .
....
А для 3э-прислугам===КАКАЯ РАЗНИЦА !,
/,
,
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ...
.
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московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ", или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
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