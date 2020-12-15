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Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине

Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине

Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине после проведения предварительного анализа.

Из опубликованного 14 декабря на сайте МУС отчета следует, что канцелярия прокурора МУС завершила предварительный анализ событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны в Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В частности, установлено, что в Крыму до и во время оккупации Россией были совершены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и другие.

На Донбассе зафиксированы умышленные убийства, нанесение ударов по гражданским объектам, изнасилования и другие формы сексуального насилия.

Прокуроры МУС заявляют о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных.

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Россия отказалась отвечать на запросы Международного уголовного суда.

"Канцелярия прокурора МУС получила ответы от Украины относительно национальных разбирательств, но не получила ответа на запросы, направленные в Российскую Федерацию", - сказано в отчете.

Решение о начале расследования будет принято после избрания нового прокурора МУС и консультаций с ним. МУС рассчитывает на сотрудничество с правительствами как Украины, так и РФ.

Также читайте: На скамье подсудимых должны оказаться все совершившие преступления против человечности, - МИД приветствует решение Международного суда по Украине (обновлено)

Напомним, год назад офис прокурора Международного уголовного суда опубликовал Отчет о деятельности по предварительному расследованию за 2019 год, в котором, в частности, упоминалась российская агрессия против Украины.

Так, оккупация Крыма четко квалифицирована как международный вооруженный конфликт. Что касается войны на Донбассе, то здесь Офис прокурора МУС остается на позиции параллельной квалификации – гибридная агрессия квалифицированна и как международный вооруженный конфликт, и одновременно как немеждународный вооруженный конфликт.

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Топ комментарии
+15
Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 5888
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15.12.2020 02:15
+14
С одной стороны, все настолько плохо, что даже писать об этом уже не хочется.

С другой, демонизация Зеленского проблем никак не решит. Не потому, что, типа, можно найти что-то хорошее в его действиях, а потому, что он просто ширма, тряпичная кукла с рукой Кремля в ж0пе.

И сам он ничего не делает - ни хорошего, ни плохого, если смотреть как раз на его должность.

Он просто ничего не делает вообще как Президент страны.

Зато роль свою - быть прикрытием для действий оккупационных властей, быть идолом, козлом отпущения, клоуном, шутом гороховым, который на себя отвлекает внимание, пока оккупанты демонтируют Украины на всех уровнях - Зеленский выполняет как раз достаточно исправно, последовательно и целенаправленно.

Мы можем только догадываться, какой процент он получает от розграбления государства, и где ему обещано доживать свой век после завершения его игры в роли Президента Украины.

Ведь ему хорошо известно, что это последняя в его жизни роль, и больше он ни на чем и нигде не сможет заработать.

Рассчитывать, что он типа "одумается" и начнет что-то делать для исправления ситуации или для осуществления влажных мечтаний зебилов, - глупость и пустая надежда.

Не для этого его посадили в кресло Президента и записывают дебильные видосики для лохоэлектората с его участием.

Виктор Федорончук
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15.12.2020 03:19
+9
В Гааге завершено предварительное расследование https://bykvu.com/ru/bukvy/zakincheno-poperednie-rozsliduvannja-spravi-shhodo-agresii-rf-proti-ukraini-shho-vstanovila-kanceljarija-prokurora/ дела об агрессии РФ против Украины . МУС установил факты захвата имущества, убийств, пыток, принуждения к службе в ВС вражеской страны, и других преступлений, совершённых Россией на Донбассе и в Крыму.

Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 5843
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15.12.2020 01:59
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ДБР вручить Тетяні Чорновол акт обвинувачення за активну участь в Революції Гідності.
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15.12.2020 01:23 Ответить
Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 2236
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15.12.2020 01:34 Ответить
С одной стороны, все настолько плохо, что даже писать об этом уже не хочется.

С другой, демонизация Зеленского проблем никак не решит. Не потому, что, типа, можно найти что-то хорошее в его действиях, а потому, что он просто ширма, тряпичная кукла с рукой Кремля в ж0пе.

И сам он ничего не делает - ни хорошего, ни плохого, если смотреть как раз на его должность.

Он просто ничего не делает вообще как Президент страны.

Зато роль свою - быть прикрытием для действий оккупационных властей, быть идолом, козлом отпущения, клоуном, шутом гороховым, который на себя отвлекает внимание, пока оккупанты демонтируют Украины на всех уровнях - Зеленский выполняет как раз достаточно исправно, последовательно и целенаправленно.

Мы можем только догадываться, какой процент он получает от розграбления государства, и где ему обещано доживать свой век после завершения его игры в роли Президента Украины.

Ведь ему хорошо известно, что это последняя в его жизни роль, и больше он ни на чем и нигде не сможет заработать.

Рассчитывать, что он типа "одумается" и начнет что-то делать для исправления ситуации или для осуществления влажных мечтаний зебилов, - глупость и пустая надежда.

Не для этого его посадили в кресло Президента и записывают дебильные видосики для лохоэлектората с его участием.

Виктор Федорончук
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15.12.2020 03:19 Ответить
Деточка, а это ручка Кремля, или ты просто гонишь, отрабатывая свои 30 сребреников дяди Сэма?
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15.12.2020 07:21 Ответить
бородатая бабушка нашептала?
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15.12.2020 09:01 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Все правильно!
Подписываюсь под каждым словом!
+++++++++++++++++++++
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15.12.2020 10:31 Ответить
московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",
или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . .
....
А для 3э-прислугам===КАКАЯ РАЗНИЦА !,
/,
,
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15.12.2020 01:27 Ответить
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ...

.
.
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15.12.2020 01:36 Ответить
Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 123
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15.12.2020 01:55 Ответить
Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 5888
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15.12.2020 02:15 Ответить
В Гааге завершено предварительное расследование https://bykvu.com/ru/bukvy/zakincheno-poperednie-rozsliduvannja-spravi-shhodo-agresii-rf-proti-ukraini-shho-vstanovila-kanceljarija-prokurora/ дела об агрессии РФ против Украины . МУС установил факты захвата имущества, убийств, пыток, принуждения к службе в ВС вражеской страны, и других преступлений, совершённых Россией на Донбассе и в Крыму.

Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 5843
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15.12.2020 01:59 Ответить
.
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ", или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
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Это т касапсский сЦарь.. -- - 0снователь ********** - -https://uploads.disquscdn.com/images/8***************************************************************.jpg - - САТАНИСТ и ******** !// !!!!! https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8a
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15.12.2020 02:09 Ответить
Монголы неприхотливые. Нет у них коммунальных расходов. Суслики бесплатно
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15.12.2020 04:16 Ответить
Не мели дурниць... Монголи, на душу населення, їдять м"яса десь вдвічі-втричі більше, ніж в США... І це не "суслики", а баранина, конина, верблюжатина... Те саме і з молочними продуктами... Рослинні продукти у них - як незначний додаток до раціону...
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15.12.2020 07:54 Ответить
У МУСа крыша поехала?
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15.12.2020 05:30 Ответить
"Прокуроры МУС заявляют о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных."
Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 2708
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15.12.2020 05:54 Ответить
Я вообще вы смешные люди мягко говоря)))
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15.12.2020 06:06 Ответить
Воруют, граждане судьи. Много воруют. Воруют те, кто пришел бороться с воровством. Вот такие дела, граждане судьи.
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15.12.2020 07:42 Ответить
Пастка для України.
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15.12.2020 09:39 Ответить
 
 