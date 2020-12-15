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Гаага (312) Міжнародний кримінальний суд (320)

Міжнародний кримінальний суд опублікував новий звіт про ситуацію в Україні

Міжнародний кримінальний суд опублікував новий звіт про ситуацію в Україні

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні після проведення попереднього аналізу.

З опублікованого 14 грудня на сайті МКС звіту відомо, що канцелярія прокурора МКС завершила попередній аналіз подій під час Майдану, захоплення та окупації Криму і війни на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зокрема, встановлено, що в Криму до і під час окупації Росією були здійснені такі злочини, як депортації, вбивства, катування, викрадення, примус до служби в армії країни-окупанта тощо.

На Донбасі зафіксовано умисні вбивства, завдання ударів по цивільних об'єктах, зґвалтування та інші форми сексуального насильства.

Прокурори МКС заявляють про наявність підстав порушити справи за вказаними подіями, оскільки національні слідчі органи України та Росії не діють або не можуть покарати винних.

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Росія відмовилася відповідати на запити Міжнародного кримінального суду.

"Канцелярія прокурора МКС отримала відповіді від України щодо національних розглядів, але не отримала відповіді на запити, направлені в Російську Федерацію", - сказано у звіті.

Рішення про початок розслідування буде ухвалено після обрання нового прокурора МКС і консультацій з ним. МКС розраховує на співпрацю з урядами як України, так і Росії.

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Нагадаємо, рік тому офіс прокурора Міжнародного кримінального суду опублікував Звіт про діяльність за попереднім розслідуванням за 2019 рік, у якому, зокрема, згадувалася російська агресія проти України.

Так, окупація Криму чітко кваліфікована як міжнародний збройний конфлікт. Що стосується війни на Донбасі, то тут Офіс прокурора МКС залишається на позиції паралельної кваліфікації - гібридна агресія кваліфікована і як міжнародний збройний конфлікт, і одночасно як неміжнародний збройний конфлікт.

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Топ коментарі
+15
Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 5888
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15.12.2020 02:15
+14
С одной стороны, все настолько плохо, что даже писать об этом уже не хочется.

С другой, демонизация Зеленского проблем никак не решит. Не потому, что, типа, можно найти что-то хорошее в его действиях, а потому, что он просто ширма, тряпичная кукла с рукой Кремля в ж0пе.

И сам он ничего не делает - ни хорошего, ни плохого, если смотреть как раз на его должность.

Он просто ничего не делает вообще как Президент страны.

Зато роль свою - быть прикрытием для действий оккупационных властей, быть идолом, козлом отпущения, клоуном, шутом гороховым, который на себя отвлекает внимание, пока оккупанты демонтируют Украины на всех уровнях - Зеленский выполняет как раз достаточно исправно, последовательно и целенаправленно.

Мы можем только догадываться, какой процент он получает от розграбления государства, и где ему обещано доживать свой век после завершения его игры в роли Президента Украины.

Ведь ему хорошо известно, что это последняя в его жизни роль, и больше он ни на чем и нигде не сможет заработать.

Рассчитывать, что он типа "одумается" и начнет что-то делать для исправления ситуации или для осуществления влажных мечтаний зебилов, - глупость и пустая надежда.

Не для этого его посадили в кресло Президента и записывают дебильные видосики для лохоэлектората с его участием.

Виктор Федорончук
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15.12.2020 03:19
+9
В Гааге завершено предварительное расследование https://bykvu.com/ru/bukvy/zakincheno-poperednie-rozsliduvannja-spravi-shhodo-agresii-rf-proti-ukraini-shho-vstanovila-kanceljarija-prokurora/ дела об агрессии РФ против Украины . МУС установил факты захвата имущества, убийств, пыток, принуждения к службе в ВС вражеской страны, и других преступлений, совершённых Россией на Донбассе и в Крыму.

Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 5843
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15.12.2020 01:59
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ДБР вручить Тетяні Чорновол акт обвинувачення за активну участь в Революції Гідності.
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15.12.2020 01:23 Відповісти
Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 2236
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15.12.2020 01:34 Відповісти
С одной стороны, все настолько плохо, что даже писать об этом уже не хочется.

С другой, демонизация Зеленского проблем никак не решит. Не потому, что, типа, можно найти что-то хорошее в его действиях, а потому, что он просто ширма, тряпичная кукла с рукой Кремля в ж0пе.

И сам он ничего не делает - ни хорошего, ни плохого, если смотреть как раз на его должность.

Он просто ничего не делает вообще как Президент страны.

Зато роль свою - быть прикрытием для действий оккупационных властей, быть идолом, козлом отпущения, клоуном, шутом гороховым, который на себя отвлекает внимание, пока оккупанты демонтируют Украины на всех уровнях - Зеленский выполняет как раз достаточно исправно, последовательно и целенаправленно.

Мы можем только догадываться, какой процент он получает от розграбления государства, и где ему обещано доживать свой век после завершения его игры в роли Президента Украины.

Ведь ему хорошо известно, что это последняя в его жизни роль, и больше он ни на чем и нигде не сможет заработать.

Рассчитывать, что он типа "одумается" и начнет что-то делать для исправления ситуации или для осуществления влажных мечтаний зебилов, - глупость и пустая надежда.

Не для этого его посадили в кресло Президента и записывают дебильные видосики для лохоэлектората с его участием.

Виктор Федорончук
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15.12.2020 03:19 Відповісти
Деточка, а это ручка Кремля, или ты просто гонишь, отрабатывая свои 30 сребреников дяди Сэма?
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15.12.2020 07:21 Відповісти
бородатая бабушка нашептала?
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15.12.2020 09:01 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Все правильно!
Подписываюсь под каждым словом!
+++++++++++++++++++++
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15.12.2020 10:31 Відповісти
московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",
или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . .
....
А для 3э-прислугам===КАКАЯ РАЗНИЦА !,
/,
,
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15.12.2020 01:27 Відповісти
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ...

.
.
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15.12.2020 01:36 Відповісти
Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 123
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15.12.2020 01:55 Відповісти
Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 5888
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15.12.2020 02:15 Відповісти
В Гааге завершено предварительное расследование https://bykvu.com/ru/bukvy/zakincheno-poperednie-rozsliduvannja-spravi-shhodo-agresii-rf-proti-ukraini-shho-vstanovila-kanceljarija-prokurora/ дела об агрессии РФ против Украины . МУС установил факты захвата имущества, убийств, пыток, принуждения к службе в ВС вражеской страны, и других преступлений, совершённых Россией на Донбассе и в Крыму.

Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 5843
показати весь коментар
15.12.2020 01:59 Відповісти
.
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ", или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
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15.12.2020 02:09 Відповісти
Монголы неприхотливые. Нет у них коммунальных расходов. Суслики бесплатно
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15.12.2020 04:16 Відповісти
Не мели дурниць... Монголи, на душу населення, їдять м"яса десь вдвічі-втричі більше, ніж в США... І це не "суслики", а баранина, конина, верблюжатина... Те саме і з молочними продуктами... Рослинні продукти у них - як незначний додаток до раціону...
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15.12.2020 07:54 Відповісти
У МУСа крыша поехала?
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15.12.2020 05:30 Відповісти
"Прокуроры МУС заявляют о наличии оснований возбудить дела по указанным событиям, так как национальные следственные органы Украины и России бездействуют или не могут наказать виновных."
Международный уголовный суд опубликовал новый отчет о ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 2708
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15.12.2020 05:54 Відповісти
Я вообще вы смешные люди мягко говоря)))
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15.12.2020 06:06 Відповісти
Воруют, граждане судьи. Много воруют. Воруют те, кто пришел бороться с воровством. Вот такие дела, граждане судьи.
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15.12.2020 07:42 Відповісти
Пастка для України.
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15.12.2020 09:39 Відповісти
 
 