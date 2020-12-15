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Новости Агрессия России против Украины
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ВР (27377) Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842)

Продление особого статуса Донбасса будет способствовать мирному урегулированию ситуации, - делегация в ТКГ

Продление особого статуса Донбасса будет способствовать мирному урегулированию ситуации, - делегация в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе считает продление особого статуса Донбасса позитивным шагом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба делегации, информирует Цензор.НЕТ.

"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта. Следует отметить, что Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" предусмотрен согласно пункту 3 Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы по совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициативы Президента России В. Путина от 05.09.2014. Таким образом, потеря силу указанного Закона может привести к обвинениям РФ в срыве мирного урегулирования и подорвать переговорный процесс", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Также читайте: Россия хочет оставить на Донбассе все как есть, ей это выгодно, - Кравчук

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Топ комментарии
+6
А у них и так особый статус- ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Причем уже почти 7 лет, но к миру этот статус не приблизил ни на йоту. Вот вглубь украинской территории, подальше от Донбасса,- это да.
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15.12.2020 12:31
+5
Яким чином, маючи які підстави зелені деґенерат прийшли до такого вкрай парадоксально висновку?
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15.12.2020 12:27
+5
Продление особого статуса ОРДЛО ничему не будет способствовать. То что достаётся даром обычно не ценится.
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15.12.2020 12:29
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Яким чином, маючи які підстави зелені деґенерат прийшли до такого вкрай парадоксально висновку?
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15.12.2020 12:27 Ответить
Продление особого статуса ОРДЛО ничему не будет способствовать. То что достаётся даром обычно не ценится.
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15.12.2020 12:29 Ответить
А у них и так особый статус- ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Причем уже почти 7 лет, но к миру этот статус не приблизил ни на йоту. Вот вглубь украинской территории, подальше от Донбасса,- это да.
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15.12.2020 12:31 Ответить
о да конечно - особенно это станет заметно с начало на 35-ть году продления...- а затем на 77-м....
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15.12.2020 12:40 Ответить
Та ти шо? Хіба ж це не було 5 років зрадою?
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15.12.2020 12:41 Ответить
Дуракаваляние.
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15.12.2020 12:45 Ответить
У дамбаса может быть только один вид особого статуса - без избирательного права и с особым вниманмем налоговых сдужб к каждому дамбасянину. Только такой статус можно продлевать, и только такой статус будет способствовать интересам и успехам Украины.
А то, что предлагают предатели-"переговорщики" - это мерзость.
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15.12.2020 12:55 Ответить
Путлер взял в заложники 1/3 часть Дамбасса которые живут круче чем в Швейцарии.... ,"апирация " у памятника чЛенину в Донецке вначале марта 2014 ..."Путлер введи рюсский мир" оказалась успешной...
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15.12.2020 13:01 Ответить
Обнаруженная в Великобритании новая разновидность COVID-19 более заразна
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15.12.2020 13:04 Ответить
Типа официальные представители "ЛДНР" сообщали что единственной причиной для прекращения боевых действий может быть только безоговорочная капитуляция Украины. Это единственное, из сказанного им, чему я верю...
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15.12.2020 13:07 Ответить
вже в шостий раз покращують ситуацію.. з такими покращеннями напевно вже обігнали мирне життя 80-го року..
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15.12.2020 13:34 Ответить
БРЕХНЯ.
Причем повторяющаяся!
Бубочка...... Нанавидимый тобою порох тоже этот бред нес, и по тому же поводу!
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15.12.2020 13:38 Ответить
Только боевые беспилотники ,сделают мир ,в Лугандоне , Азербайджан подтвердит . Все видят, что было в Азербайджане ,а они на в глаза ссут ,рассказывая про особый статус 😡😡😡
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15.12.2020 13:43 Ответить
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15.12.2020 13:50 Ответить
трусливые придурки
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15.12.2020 21:35 Ответить
 
 