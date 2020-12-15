Продление особого статуса Донбасса будет способствовать мирному урегулированию ситуации, - делегация в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе считает продление особого статуса Донбасса позитивным шагом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба делегации, информирует Цензор.НЕТ.

"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта. Следует отметить, что Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" предусмотрен согласно пункту 3 Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы по совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициативы Президента России В. Путина от 05.09.2014. Таким образом, потеря силу указанного Закона может привести к обвинениям РФ в срыве мирного урегулирования и подорвать переговорный процесс", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

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