Продовження особливого статусу Донбасу сприятиме мирному врегулюванню ситуації, - делегація в ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі вважає продовження особливого статусу Донбасу позитивним кроком.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба делегації, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалення законопроєкту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей, у зв'язку з чим, пропонується підтримати ухвалення зазначеного законопроєкту. Варто зазначити, що Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" передбачений згідно з пунктом 3 Протоколу за результатам консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка і ініціативи Президента Росії В. Путіна від 05.09.2014. Таким чином, втрата чинності вказаного Закону може спричинити до звинувачень РФ у зриві мирного врегулювання та підірвати переговорний процес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.

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