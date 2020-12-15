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Продовження особливого статусу Донбасу сприятиме мирному врегулюванню ситуації, - делегація в ТКГ

Продовження особливого статусу Донбасу сприятиме мирному врегулюванню ситуації, - делегація в ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі вважає продовження особливого статусу Донбасу позитивним кроком.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба делегації, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалення законопроєкту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей, у зв'язку з чим, пропонується підтримати ухвалення зазначеного законопроєкту. Варто зазначити, що Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" передбачений згідно з пунктом 3 Протоколу за результатам консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка і ініціативи Президента Росії В. Путіна від 05.09.2014. Таким чином, втрата чинності вказаного Закону може спричинити до звинувачень РФ у зриві мирного врегулювання та підірвати переговорний процес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.

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Топ коментарі
+6
А у них и так особый статус- ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Причем уже почти 7 лет, но к миру этот статус не приблизил ни на йоту. Вот вглубь украинской территории, подальше от Донбасса,- это да.
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15.12.2020 12:31
+5
Яким чином, маючи які підстави зелені деґенерат прийшли до такого вкрай парадоксально висновку?
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15.12.2020 12:27
+5
Продление особого статуса ОРДЛО ничему не будет способствовать. То что достаётся даром обычно не ценится.
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15.12.2020 12:29
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Яким чином, маючи які підстави зелені деґенерат прийшли до такого вкрай парадоксально висновку?
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15.12.2020 12:27 Відповісти
Продление особого статуса ОРДЛО ничему не будет способствовать. То что достаётся даром обычно не ценится.
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15.12.2020 12:29 Відповісти
А у них и так особый статус- ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Причем уже почти 7 лет, но к миру этот статус не приблизил ни на йоту. Вот вглубь украинской территории, подальше от Донбасса,- это да.
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15.12.2020 12:31 Відповісти
о да конечно - особенно это станет заметно с начало на 35-ть году продления...- а затем на 77-м....
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15.12.2020 12:40 Відповісти
Та ти шо? Хіба ж це не було 5 років зрадою?
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15.12.2020 12:41 Відповісти
Дуракаваляние.
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15.12.2020 12:45 Відповісти
У дамбаса может быть только один вид особого статуса - без избирательного права и с особым вниманмем налоговых сдужб к каждому дамбасянину. Только такой статус можно продлевать, и только такой статус будет способствовать интересам и успехам Украины.
А то, что предлагают предатели-"переговорщики" - это мерзость.
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15.12.2020 12:55 Відповісти
Путлер взял в заложники 1/3 часть Дамбасса которые живут круче чем в Швейцарии.... ,"апирация " у памятника чЛенину в Донецке вначале марта 2014 ..."Путлер введи рюсский мир" оказалась успешной...
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15.12.2020 13:01 Відповісти
Обнаруженная в Великобритании новая разновидность COVID-19 более заразна
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15.12.2020 13:04 Відповісти
Типа официальные представители "ЛДНР" сообщали что единственной причиной для прекращения боевых действий может быть только безоговорочная капитуляция Украины. Это единственное, из сказанного им, чему я верю...
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15.12.2020 13:07 Відповісти
вже в шостий раз покращують ситуацію.. з такими покращеннями напевно вже обігнали мирне життя 80-го року..
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15.12.2020 13:34 Відповісти
БРЕХНЯ.
Причем повторяющаяся!
Бубочка...... Нанавидимый тобою порох тоже этот бред нес, и по тому же поводу!
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15.12.2020 13:38 Відповісти
Только боевые беспилотники ,сделают мир ,в Лугандоне , Азербайджан подтвердит . Все видят, что было в Азербайджане ,а они на в глаза ссут ,рассказывая про особый статус 😡😡😡
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15.12.2020 13:43 Відповісти
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15.12.2020 13:50 Відповісти
трусливые придурки
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15.12.2020 21:35 Відповісти
 
 