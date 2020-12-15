Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в страну уже в феврале 2021 года.

Об этом он сказал в интервью радио "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы очень рассчитываем, что первые вакцины мы получим уже в I квартале следующего года. Сейчас пытаемся сделать все, чтобы первые дозы были в Украине в феврале", - сообщил Степанов.

Он добавил, что сейчас Минздрав ведет переговоры о хранении вакцин. Ведь некоторые из них, например, разработки Pfizer, должны храниться при ультранизких температурах -80°C. Министерство обсуждает возможность их хранения с промышленными предприятиями, у которых есть для этого подходящие холодильные мощности, добавил министр.

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"Около 1 млн доз мы будем в состоянии хранить", - объяснил Степанов.

По словам Степанова, вакциной от Pfizer в первую очередь будут вакцинированы категории населения, которые Минздрав может "очень четко проконтролировать": медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования. Это объясняется специфическими условиями хранения и применения вакцин разработки этой компании, пояснил министр.

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