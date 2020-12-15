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Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов

Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в страну уже в феврале 2021 года.

Об этом он сказал в интервью радио "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы очень рассчитываем, что первые вакцины мы получим уже в I квартале следующего года. Сейчас пытаемся сделать все, чтобы первые дозы были в Украине в феврале", - сообщил Степанов.

Он добавил, что сейчас Минздрав ведет переговоры о хранении вакцин. Ведь некоторые из них, например, разработки Pfizer, должны храниться при ультранизких температурах -80°C. Министерство обсуждает возможность их хранения с промышленными предприятиями, у которых есть для этого подходящие холодильные мощности, добавил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска, - Степанов

"Около 1 млн доз мы будем в состоянии хранить", - объяснил Степанов.

По словам Степанова, вакциной от Pfizer в первую очередь будут вакцинированы категории населения, которые Минздрав может "очень четко проконтролировать": медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования. Это объясняется специфическими условиями хранения и применения вакцин разработки этой компании, пояснил министр.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцина Moderna безопасна и эффективна на 94%, - Управление по санитарному надзору США

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Топ комментарии
+2
Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов - Цензор.НЕТ 4319
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15.12.2020 21:43
+2
Першу дозу вакцини вколоти гаранту! Він привичний.
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15.12.2020 21:47
+2
совпадение немного в другом "стало известно, что РФ сделала заявку на покупку у Pfizer двух миллионов доз вакцины. То есть, имея две отличные вакцины собственного производства, Москва закупает импортную вакцину и в количестве, подозрительно похожем на количество чиновников центральных органов власти. Киселев бы в этом месте задал бы свой коронный вопрос: совпадение?" пишет для "Обозревателя" Антиколорадос
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15.12.2020 22:00
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Украина получит вакцину одной из последних, вместе с африканскими странами - The Economist
15.12.2020, 17:33 • 921 • https://uainfo.org/blognews/1608039518-ukraina-poluchit-vaktsinu-odnoy-iz-poslednih-vmeste-s-afrikanskimi.html#mc-container 0

Те, кто очень не хочет прививаться в Украине, может не волноваться.
Об этом https://www.facebook.com/evgenyjchernyak/posts/3505559442847094 пишет в Фейсбуке известный бизнесмен и общественный активист Евгений Черняк, сообщает https://uainfo.org UAINFO.org .
Страна получит вакцину вместе с африканскими странами, одной из последних в мире.
Потому что вакцину раскупили богатые страны.
Это данные из авторитетного издания The Economist.
Это значит, локдаун в январе может быть не последним!
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608029322-posle-vaktsinatsii-vse-ravno-pridetsya-nosit-masku-i-sohranyat.html После вакцинации все равно придется носить маску и сохранять дистанцию - ВОЗ
Это значит, что Украина будет ещё долго в красной зоне, и перелёты будут затруднены.
Это значит, что те, кому нужно приехать по туризму или делам бизнеса в страну, не смогут этого сделать, а значит не заключат новые контракты, не поселятся в гостиницы и не пойдут в рестораны, не потратят деньги и тд.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1605693265-chto-zhdet-chelovechestvo-v-2021-godu-the-economist.html Что ждет человечество в 2021 году? - The Economist​​​​​​​
Не спасут, скорее всего, и 4 млн бесплатных вакцин от Covax, планирующихся к поставке в 1-2 квартале 2021 года.
Это очень плохо для экономики и для бизнеса.
Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов - Цензор.НЕТ 9680
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15.12.2020 21:29 Ответить
Похоже, что к лету, кто заболел - помрут, а кто не помер - тому не жить.
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15.12.2020 21:36 Ответить
черняк - еще тот фуфломет. Его ссылка на экономист - вообще ниочем и высосана из пальца. Там канада типа во втором эшелоне, но канадцам уже начали колоть
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15.12.2020 22:03 Ответить
Ху из Тшерняк?
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15.12.2020 22:14 Ответить
Инфоцыган
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15.12.2020 22:26 Ответить
"Об этом https://www.facebook.com/evgenyjchernyak/posts/3505559442847094 пишет в Фейсбуке" - ну далі можна не читати. Знайшли авторитета, якогось недолугого фейсбукера.
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15.12.2020 23:09 Ответить
Нынешний проект бюджета, кроме всего прочего - это точное подтверждение наших предупреждений, что деньги Евросоюза и Всемирного банка Зеленский и К собираются тратить на что угодно, но не на вакцинацию. От заложенной на вакцинацию суммы 15, 091 млрд. гривен, оставили 2, 36 млрд. гривен пустив остальное на удовлетворение аппетитов группы поддержки из "Довиры" и "Батькивщины".

"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их. ‎
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15.12.2020 23:11 Ответить
З-пись. Они только "обсуждают возможность хранения".

Вакцинаторы ...уевы
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15.12.2020 21:30 Ответить
В першу чергу буде вакциновано 1% населення найбагатших в Україні. А решта? Та кому вони потрібні....
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15.12.2020 21:31 Ответить
Найбагатші вже перехворіли.
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15.12.2020 23:06 Ответить
Как раз в феврале рашка планирует выйти на 10 млн. доз в месяц.
Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов - Цензор.НЕТ 4566
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15.12.2020 21:38 Ответить
совпадение немного в другом "стало известно, что РФ сделала заявку на покупку у Pfizer двух миллионов доз вакцины. То есть, имея две отличные вакцины собственного производства, Москва закупает импортную вакцину и в количестве, подозрительно похожем на количество чиновников центральных органов власти. Киселев бы в этом месте задал бы свой коронный вопрос: совпадение?" пишет для "Обозревателя" Антиколорадос
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15.12.2020 22:00 Ответить
Это не удивительно. Русня имеет деньги, а главное волю, закупать любые вакцины, в отличие от наших лягушат. Не удивлюсь, если они всех вакцин уже заказали по пару миллионов доз (это было бы мудро), и получат их раньше нас.
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15.12.2020 22:24 Ответить
Вопрос не в том, что они могут закупить импортную вакцинк, а в том, что распиареный ( вяличие бензоколонки)их Спутник V фуфло , которым себя верхушка власти никогда не вакцинирует, а также в том, что их прихлебатели пытаются склонить украинскую власть распространить дерьмовый Cпутник V и на украинцев
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16.12.2020 11:18 Ответить
Возможность хранения это новый вариант "медицинского кислорода".Степанов фантастически самоуверенний невежда.Пфайзер делает контейнеры размером с дипломат,которые сохраняют достаточно долго необходимую темрературу.Другое дело,нужна логистика настоящая и темп.Но это не укол,который делается обычным шприцем,но ему еще об этом не рассказали...
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15.12.2020 21:40 Ответить
Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов - Цензор.НЕТ 4319
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15.12.2020 21:43 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb.html Украина получит вакцину одной из последних, вместе с африканскими странами Декабрь 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb.html#comments Комментарии: 5 https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb.html Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов - Цензор.НЕТ 6582 Это значит - локдаун в январе может быть не последним!https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb.html#more-120463 Читать далее
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15.12.2020 21:46 Ответить
Бред сивой кобылы. Я никогда не поверю, что канада, швейцария будут во втором эшелоне, а у беларуси, которая под санкциями, больше шансов чем у нас
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15.12.2020 22:01 Ответить
А вас не смущает что, в одной таблице, Узбекистан указан как страна с подтверждённым заказом на персону, как один и первых, а во второй, красным, как страна которая получит одна из последних.
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15.12.2020 22:13 Ответить
Гибридная война,хуле...На Цензоре козложопых больше , чем нормальных...
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15.12.2020 22:17 Ответить
Египет, Индонезия, Непал. Или я чего-то не понял или автору не подходит актуальный глобус.
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15.12.2020 22:28 Ответить
Першу дозу вакцини вколоти гаранту! Він привичний.
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15.12.2020 21:47 Ответить
Я поки що утримаюсь від невідомої прививки, добровільно в себе ввести якийсь шмурдяк,що не пройшов провірки часом,навіть і від пфайзера.
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15.12.2020 21:50 Ответить
Топ-чиновники и мусора получат вакцину бесплатно, а быдло должно будет платить в десять раз дороже от ее рыночной стоимости.
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15.12.2020 21:58 Ответить
Джерело інформації? Бо інакше це звичайний кацапський випук.
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15.12.2020 23:13 Ответить
Коли вони вже припинять кормити нас "завтраками"? Обридли!
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15.12.2020 22:05 Ответить
А теперь посмотрите на табличку выше и вы "приятно" удивитесь до какого года расписана пандемия. И это, думаю, не окончательный вариант. Изменения и поправки будут вносить и дальше.
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15.12.2020 22:19 Ответить
а, нафуя Pfizer?! для moderna, которую лицензировали в сша не надо хранить при низкой температуре.
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15.12.2020 22:25 Ответить
 
 