Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в страну уже в феврале 2021 года.
Об этом он сказал в интервью радио "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы очень рассчитываем, что первые вакцины мы получим уже в I квартале следующего года. Сейчас пытаемся сделать все, чтобы первые дозы были в Украине в феврале", - сообщил Степанов.
Он добавил, что сейчас Минздрав ведет переговоры о хранении вакцин. Ведь некоторые из них, например, разработки Pfizer, должны храниться при ультранизких температурах -80°C. Министерство обсуждает возможность их хранения с промышленными предприятиями, у которых есть для этого подходящие холодильные мощности, добавил министр.
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"Около 1 млн доз мы будем в состоянии хранить", - объяснил Степанов.
По словам Степанова, вакциной от Pfizer в первую очередь будут вакцинированы категории населения, которые Минздрав может "очень четко проконтролировать": медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования. Это объясняется специфическими условиями хранения и применения вакцин разработки этой компании, пояснил министр.
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15.12.2020, 17:33 • 921 • https://uainfo.org/blognews/1608039518-ukraina-poluchit-vaktsinu-odnoy-iz-poslednih-vmeste-s-afrikanskimi.html#mc-container 0
Те, кто очень не хочет прививаться в Украине, может не волноваться.
Об этом https://www.facebook.com/evgenyjchernyak/posts/3505559442847094 пишет в Фейсбуке известный бизнесмен и общественный активист Евгений Черняк, сообщает https://uainfo.org UAINFO.org .
Страна получит вакцину вместе с африканскими странами, одной из последних в мире.
Потому что вакцину раскупили богатые страны.
Это данные из авторитетного издания The Economist.
Это значит, локдаун в январе может быть не последним!
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Это значит, что Украина будет ещё долго в красной зоне, и перелёты будут затруднены.
Это значит, что те, кому нужно приехать по туризму или делам бизнеса в страну, не смогут этого сделать, а значит не заключат новые контракты, не поселятся в гостиницы и не пойдут в рестораны, не потратят деньги и тд.
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Не спасут, скорее всего, и 4 млн бесплатных вакцин от Covax, планирующихся к поставке в 1-2 квартале 2021 года.
Это очень плохо для экономики и для бизнеса.
"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их.
Вакцинаторы ...уевы