УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11259 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 331 30
вакцина (4418) карантин (18171) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Перші дози вакцини від COVID-19 Україна отримає в лютому, - Степанов

Перші дози вакцини від COVID-19 Україна отримає в лютому, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в країну вже в лютому 2021 року.

Про це він сказав в інтерв'ю радіо "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми дуже розраховуємо, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося зробити все, щоб перші дози були в Україні в лютому", - повідомив Степанов.

Він додав, що наразі МОЗ веде переговори щодо зберігання вакцин. Адже деякі з них, наприклад, розробки Pfizer, мають зберігатися за ультранизьких температур -80°C. Міністерство обговорює можливість їх зберігання з промисловими підприємствами, у яких є для цього відповідні холодильні потужності, додав міністр.

"Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати", - пояснив Степанов.

Читайте також: Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців з груп ризику, - Степанов

За словами Степанова, вакциною від Pfizer насамперед будуть вакциновані категорії населення, які МОЗ може "дуже чітко проконтролювати": медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти. Це пояснюється специфічними умовами зберігання і застосування вакцин розробки цієї компанії, пояснив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вакцина Moderna безпечна й ефективна на 94%, - Управління з санітарного нагляду США
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов - Цензор.НЕТ 4319
показати весь коментар
15.12.2020 21:43
+2
Першу дозу вакцини вколоти гаранту! Він привичний.
показати весь коментар
15.12.2020 21:47
+2
совпадение немного в другом "стало известно, что РФ сделала заявку на покупку у Pfizer двух миллионов доз вакцины. То есть, имея две отличные вакцины собственного производства, Москва закупает импортную вакцину и в количестве, подозрительно похожем на количество чиновников центральных органов власти. Киселев бы в этом месте задал бы свой коронный вопрос: совпадение?" пишет для "Обозревателя" Антиколорадос
показати весь коментар
15.12.2020 22:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина получит вакцину одной из последних, вместе с африканскими странами - The Economist
15.12.2020, 17:33 • 921 • https://uainfo.org/blognews/1608039518-ukraina-poluchit-vaktsinu-odnoy-iz-poslednih-vmeste-s-afrikanskimi.html#mc-container 0

Те, кто очень не хочет прививаться в Украине, может не волноваться.
Об этом https://www.facebook.com/evgenyjchernyak/posts/3505559442847094 пишет в Фейсбуке известный бизнесмен и общественный активист Евгений Черняк, сообщает https://uainfo.org UAINFO.org .
Страна получит вакцину вместе с африканскими странами, одной из последних в мире.
Потому что вакцину раскупили богатые страны.
Это данные из авторитетного издания The Economist.
Это значит, локдаун в январе может быть не последним!
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608029322-posle-vaktsinatsii-vse-ravno-pridetsya-nosit-masku-i-sohranyat.html После вакцинации все равно придется носить маску и сохранять дистанцию - ВОЗ
Это значит, что Украина будет ещё долго в красной зоне, и перелёты будут затруднены.
Это значит, что те, кому нужно приехать по туризму или делам бизнеса в страну, не смогут этого сделать, а значит не заключат новые контракты, не поселятся в гостиницы и не пойдут в рестораны, не потратят деньги и тд.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1605693265-chto-zhdet-chelovechestvo-v-2021-godu-the-economist.html Что ждет человечество в 2021 году? - The Economist​​​​​​​
Не спасут, скорее всего, и 4 млн бесплатных вакцин от Covax, планирующихся к поставке в 1-2 квартале 2021 года.
Это очень плохо для экономики и для бизнеса.
Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов - Цензор.НЕТ 9680
показати весь коментар
15.12.2020 21:29 Відповісти
Похоже, что к лету, кто заболел - помрут, а кто не помер - тому не жить.
показати весь коментар
15.12.2020 21:36 Відповісти
черняк - еще тот фуфломет. Его ссылка на экономист - вообще ниочем и высосана из пальца. Там канада типа во втором эшелоне, но канадцам уже начали колоть
показати весь коментар
15.12.2020 22:03 Відповісти
Ху из Тшерняк?
показати весь коментар
15.12.2020 22:14 Відповісти
Инфоцыган
показати весь коментар
15.12.2020 22:26 Відповісти
"Об этом https://www.facebook.com/evgenyjchernyak/posts/3505559442847094 пишет в Фейсбуке" - ну далі можна не читати. Знайшли авторитета, якогось недолугого фейсбукера.
показати весь коментар
15.12.2020 23:09 Відповісти
Нынешний проект бюджета, кроме всего прочего - это точное подтверждение наших предупреждений, что деньги Евросоюза и Всемирного банка Зеленский и К собираются тратить на что угодно, но не на вакцинацию. От заложенной на вакцинацию суммы 15, 091 млрд. гривен, оставили 2, 36 млрд. гривен пустив остальное на удовлетворение аппетитов группы поддержки из "Довиры" и "Батькивщины".

"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их. ‎
показати весь коментар
15.12.2020 23:11 Відповісти
З-пись. Они только "обсуждают возможность хранения".

Вакцинаторы ...уевы
показати весь коментар
15.12.2020 21:30 Відповісти
В першу чергу буде вакциновано 1% населення найбагатших в Україні. А решта? Та кому вони потрібні....
показати весь коментар
15.12.2020 21:31 Відповісти
Найбагатші вже перехворіли.
показати весь коментар
15.12.2020 23:06 Відповісти
Как раз в феврале рашка планирует выйти на 10 млн. доз в месяц.
Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов - Цензор.НЕТ 4566
показати весь коментар
15.12.2020 21:38 Відповісти
совпадение немного в другом "стало известно, что РФ сделала заявку на покупку у Pfizer двух миллионов доз вакцины. То есть, имея две отличные вакцины собственного производства, Москва закупает импортную вакцину и в количестве, подозрительно похожем на количество чиновников центральных органов власти. Киселев бы в этом месте задал бы свой коронный вопрос: совпадение?" пишет для "Обозревателя" Антиколорадос
показати весь коментар
15.12.2020 22:00 Відповісти
Это не удивительно. Русня имеет деньги, а главное волю, закупать любые вакцины, в отличие от наших лягушат. Не удивлюсь, если они всех вакцин уже заказали по пару миллионов доз (это было бы мудро), и получат их раньше нас.
показати весь коментар
15.12.2020 22:24 Відповісти
Вопрос не в том, что они могут закупить импортную вакцинк, а в том, что распиареный ( вяличие бензоколонки)их Спутник V фуфло , которым себя верхушка власти никогда не вакцинирует, а также в том, что их прихлебатели пытаются склонить украинскую власть распространить дерьмовый Cпутник V и на украинцев
показати весь коментар
16.12.2020 11:18 Відповісти
Возможность хранения это новый вариант "медицинского кислорода".Степанов фантастически самоуверенний невежда.Пфайзер делает контейнеры размером с дипломат,которые сохраняют достаточно долго необходимую темрературу.Другое дело,нужна логистика настоящая и темп.Но это не укол,который делается обычным шприцем,но ему еще об этом не рассказали...
показати весь коментар
15.12.2020 21:40 Відповісти
Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов - Цензор.НЕТ 4319
показати весь коментар
15.12.2020 21:43 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb.html Украина получит вакцину одной из последних, вместе с африканскими странами Декабрь 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb.html#comments Комментарии: 5 https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb.html Первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале, - Степанов - Цензор.НЕТ 6582 Это значит - локдаун в январе может быть не последним!https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb.html#more-120463 Читать далее
показати весь коментар
15.12.2020 21:46 Відповісти
Бред сивой кобылы. Я никогда не поверю, что канада, швейцария будут во втором эшелоне, а у беларуси, которая под санкциями, больше шансов чем у нас
показати весь коментар
15.12.2020 22:01 Відповісти
А вас не смущает что, в одной таблице, Узбекистан указан как страна с подтверждённым заказом на персону, как один и первых, а во второй, красным, как страна которая получит одна из последних.
показати весь коментар
15.12.2020 22:13 Відповісти
Гибридная война,хуле...На Цензоре козложопых больше , чем нормальных...
показати весь коментар
15.12.2020 22:17 Відповісти
Египет, Индонезия, Непал. Или я чего-то не понял или автору не подходит актуальный глобус.
показати весь коментар
15.12.2020 22:28 Відповісти
Першу дозу вакцини вколоти гаранту! Він привичний.
показати весь коментар
15.12.2020 21:47 Відповісти
Я поки що утримаюсь від невідомої прививки, добровільно в себе ввести якийсь шмурдяк,що не пройшов провірки часом,навіть і від пфайзера.
показати весь коментар
15.12.2020 21:50 Відповісти
Топ-чиновники и мусора получат вакцину бесплатно, а быдло должно будет платить в десять раз дороже от ее рыночной стоимости.
показати весь коментар
15.12.2020 21:58 Відповісти
Джерело інформації? Бо інакше це звичайний кацапський випук.
показати весь коментар
15.12.2020 23:13 Відповісти
Коли вони вже припинять кормити нас "завтраками"? Обридли!
показати весь коментар
15.12.2020 22:05 Відповісти
А теперь посмотрите на табличку выше и вы "приятно" удивитесь до какого года расписана пандемия. И это, думаю, не окончательный вариант. Изменения и поправки будут вносить и дальше.
показати весь коментар
15.12.2020 22:19 Відповісти
а, нафуя Pfizer?! для moderna, которую лицензировали в сша не надо хранить при низкой температуре.
показати весь коментар
15.12.2020 22:25 Відповісти
 
 