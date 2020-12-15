Перші дози вакцини від COVID-19 Україна отримає в лютому, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в країну вже в лютому 2021 року.
Про це він сказав в інтерв'ю радіо "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми дуже розраховуємо, що перші вакцини ми отримаємо вже в I кварталі наступного року. Зараз намагаємося зробити все, щоб перші дози були в Україні в лютому", - повідомив Степанов.
Він додав, що наразі МОЗ веде переговори щодо зберігання вакцин. Адже деякі з них, наприклад, розробки Pfizer, мають зберігатися за ультранизьких температур -80°C. Міністерство обговорює можливість їх зберігання з промисловими підприємствами, у яких є для цього відповідні холодильні потужності, додав міністр.
"Близько 1 млн доз ми будемо в змозі зберігати", - пояснив Степанов.
За словами Степанова, вакциною від Pfizer насамперед будуть вакциновані категорії населення, які МОЗ може "дуже чітко проконтролювати": медпрацівники, військовослужбовці, співробітники сфери освіти. Це пояснюється специфічними умовами зберігання і застосування вакцин розробки цієї компанії, пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
15.12.2020, 17:33 • 921 • https://uainfo.org/blognews/1608039518-ukraina-poluchit-vaktsinu-odnoy-iz-poslednih-vmeste-s-afrikanskimi.html#mc-container 0
Те, кто очень не хочет прививаться в Украине, может не волноваться.
Об этом https://www.facebook.com/evgenyjchernyak/posts/3505559442847094 пишет в Фейсбуке известный бизнесмен и общественный активист Евгений Черняк, сообщает https://uainfo.org UAINFO.org .
Страна получит вакцину вместе с африканскими странами, одной из последних в мире.
Потому что вакцину раскупили богатые страны.
Это данные из авторитетного издания The Economist.
Это значит, локдаун в январе может быть не последним!
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Это значит, что Украина будет ещё долго в красной зоне, и перелёты будут затруднены.
Это значит, что те, кому нужно приехать по туризму или делам бизнеса в страну, не смогут этого сделать, а значит не заключат новые контракты, не поселятся в гостиницы и не пойдут в рестораны, не потратят деньги и тд.
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Не спасут, скорее всего, и 4 млн бесплатных вакцин от Covax, планирующихся к поставке в 1-2 квартале 2021 года.
Это очень плохо для экономики и для бизнеса.
"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их.
Вакцинаторы ...уевы