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Facebook удалил сотни аккаунтов российских ботов

Facebook удалил сотни аккаунтов российских ботов

Ботов поймали на "неаутентичном поведении" в Facebook и Instagram, их целью были страны Африки и Ближнего Востока.

Об этом компания сообщает в своем блоге, информирует Цензор.НЕТ.

Всего было удалено 3 независимых друг от друга сети ботов: одна была организована из Франции, две других - из России.

"Люди, стоящие за этой деятельностью, координировали действия друг друга и использовали фальшивые учетные записи как центральную часть своих операций, чтобы ввести пользователей в заблуждение относительно того, кто они и что они делают", - пояснили в Facebook.

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Первая российская сеть состояла из 63 Facebook-аккаунтов, 29 страниц, 7 групп и 1 Instagram-аккаунта. Они были нацелены на "неаутентичное поведение" в Центральноафриканской Республике, Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике, Южной Африканской Республике и в диаспоре ЦАР во Франции.

Эти аккаунты прославляли правительство Центральноафриканской республики, публиковали новости о российской вакцине от COVID-19 и критиковали правительство Франции.

Вторая российская сеть состояла из 211 Facebook-аккаунтов, 126 страниц, 16 групп и 17 Instagram-аккаунтов, которые демонстрировали "неаутентичное поведение" в Ливии, Судане и Сирии.

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Эти боты распространяли дезинформацию, высказывались в поддержку Каддафи, критиковали правительство национального согласия в Триполи и Турцию.

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ПАНАЄХАЛІ...
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15.12.2020 23:04 Ответить
козломорді ріпожери все загадять навкруги навіть соцмережі.
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15.12.2020 23:06 Ответить
Вот если бы с такой же легкостью, можно было запретить саму россию. Просто одним нажатием стереть ее с лица земли.
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15.12.2020 23:10 Ответить
Найдите чемоданчик с красной кнопкой...
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15.12.2020 23:35 Ответить
Маркуше везде мерещатся российские боты.
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15.12.2020 23:17 Ответить
У нас конечно и своего быдла хватает , но и казламордых гнид я немало встречал. Отличить их просто - они стаей налетают , а наши язычки в попу прячут. Тут их меньше , а на других форумах - хватает.
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15.12.2020 23:34 Ответить
Раша абсолютно все делает через жопу. И Каддафи они именно так же поддержали...
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15.12.2020 23:39 Ответить
Жопа-сакральное место для кацапа. И кацапских духовных скреп.
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16.12.2020 00:05 Ответить
 
 