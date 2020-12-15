Facebook видалив сотні акаунтів російських ботів

Ботів спіймали на "неавтентичній поведінці" в Facebook і Instagram, їхньою метою були країни Африки і Близького Сходу.

Про це компанія повідомляє у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ.

Всього було видалено 3 незалежні одна від одної мережі ботів: одна була організована з Франції, дві інші - з Росії.

"Люди, які стоять за цією діяльністю, координували дії один одного і використовували фальшиві облікові записи як центральну частину своїх операцій, щоб ввести користувачів в оману щодо того, хто вони і що вони роблять", - пояснили в Facebook.

Перша російська мережа складалася з 63 Facebook-акаунтів, 29 сторінок, 7 груп і 1 Instagram-акаунту. Вони були націлені на "неавтентичну поведінку" в Центральноафриканській Республіці, Мадагаскарі, Камеруні, Екваторіальній Гвінеї, Мозамбіку, Південній Африканській Республіці і в діаспорі ЦАР у Франції.

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Ці акаунти прославляли уряд Центральноафриканської республіки, публікували новини про російську вакцину від COVID-19 і критикували уряд Франції.

Друга російська мережа складалася з 211 Facebook-акаунтів, 126 сторінок, 16 груп і 17 Instagram-акаунтів, які демонстрували "неавтентичну поведінку" в Лівії, Судані та Сирії.

Ці боти поширювали дезінформацію, висловлювалися на підтримку Каддафі, критикували уряд національної згоди в Тріполі і Туреччині.

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