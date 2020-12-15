УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10812 відвідувачів онлайн
Новини
2 467 8
Facebook (723) росія (63594) боти (96) Instagram (180)

Facebook видалив сотні акаунтів російських ботів

Facebook видалив сотні акаунтів російських ботів

Ботів спіймали на "неавтентичній поведінці" в Facebook і Instagram, їхньою метою були країни Африки і Близького Сходу.

Про це компанія повідомляє у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ.

Всього було видалено 3 незалежні одна від одної мережі ботів: одна була організована з Франції, дві інші - з Росії.

"Люди, які стоять за цією діяльністю, координували дії один одного і використовували фальшиві облікові записи як центральну частину своїх операцій, щоб ввести користувачів в оману щодо того, хто вони і що вони роблять", - пояснили в Facebook.

Перша російська мережа складалася з 63 Facebook-акаунтів, 29 сторінок, 7 груп і 1 Instagram-акаунту. Вони були націлені на "неавтентичну поведінку" в Центральноафриканській Республіці, Мадагаскарі, Камеруні, Екваторіальній Гвінеї, Мозамбіку, Південній Африканській Республіці і в діаспорі ЦАР у Франції.

Читайте також: Блоковано діяльність ботоферми з РФ, що використовувалася окремими політсилами для чорного піару проти опонентів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ці акаунти прославляли уряд Центральноафриканської республіки, публікували новини про російську вакцину від COVID-19 і критикували уряд Франції.

Друга російська мережа складалася з 211 Facebook-акаунтів, 126 сторінок, 16 груп і 17 Instagram-акаунтів, які демонстрували "неавтентичну поведінку" в Лівії, Судані та Сирії.

Ці боти поширювали дезінформацію, висловлювалися на підтримку Каддафі, критикували уряд національної згоди в Тріполі і Туреччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала мережу ботоферм, які поширювали деструктивний контент і фейки з РФ і "ДНР". ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПАНАЄХАЛІ...
показати весь коментар
15.12.2020 23:04 Відповісти
козломорді ріпожери все загадять навкруги навіть соцмережі.
показати весь коментар
15.12.2020 23:06 Відповісти
Вот если бы с такой же легкостью, можно было запретить саму россию. Просто одним нажатием стереть ее с лица земли.
показати весь коментар
15.12.2020 23:10 Відповісти
Найдите чемоданчик с красной кнопкой...
показати весь коментар
15.12.2020 23:35 Відповісти
Маркуше везде мерещатся российские боты.
показати весь коментар
15.12.2020 23:17 Відповісти
У нас конечно и своего быдла хватает , но и казламордых гнид я немало встречал. Отличить их просто - они стаей налетают , а наши язычки в попу прячут. Тут их меньше , а на других форумах - хватает.
показати весь коментар
15.12.2020 23:34 Відповісти
Раша абсолютно все делает через жопу. И Каддафи они именно так же поддержали...
показати весь коментар
15.12.2020 23:39 Відповісти
Жопа-сакральное место для кацапа. И кацапских духовных скреп.
показати весь коментар
16.12.2020 00:05 Відповісти
 
 