На заседании ТКГ украинская делегация предложила "План совместных шагов"
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе во время видеоконференции 16 декабря призвала российскую сторону поддержать "План совместных шагов".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу делегации, украинская сторона снова призвала выполнять ранее достигнутые договоренности и, в частности, предложенный ранее план урегулирования. Реализовать его поможет "План совместных шагов", включающий следующие пункты:
- беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам,
- освобождение удерживаемых лиц,
- разблокирования российской стороной работы КПВВ,
- финализация договоренности о 19 участках разминирования,
- финализация договоренности о четырех новых участках разведения,
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.
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ВСУ йдуть в наступ ,а кацапи з прихвостнями совмєсно відступають за парєбрік.
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля