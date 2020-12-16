На заседании ТКГ украинская делегация предложила "План совместных шагов"

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе во время видеоконференции 16 декабря призвала российскую сторону поддержать "План совместных шагов".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу делегации, украинская сторона снова призвала выполнять ранее достигнутые договоренности и, в частности, предложенный ранее план урегулирования. Реализовать его поможет "План совместных шагов", включающий следующие пункты:

беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам,

освобождение удерживаемых лиц,

разблокирования российской стороной работы КПВВ,

финализация договоренности о 19 участках разминирования,

финализация договоренности о четырех новых участках разведения,

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

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