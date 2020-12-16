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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На заседании ТКГ украинская делегация предложила "План совместных шагов"

На заседании ТКГ украинская делегация предложила

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе во время видеоконференции 16 декабря призвала российскую сторону поддержать "План совместных шагов".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу делегации, украинская сторона снова призвала выполнять ранее достигнутые договоренности и, в частности, предложенный ранее план урегулирования. Реализовать его поможет "План совместных шагов", включающий следующие пункты:

  • беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам,
  • освобождение удерживаемых лиц,
  • разблокирования российской стороной работы КПВВ,
  • финализация договоренности о 19 участках разминирования,
  • финализация договоренности о четырех новых участках разведения,
  • обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

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На заседании ТКГ украинская делегация предложила План совместных шагов 01

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Автор: 

Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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За два года зеля не освободил ни одного украинского города. Не, освободил несколько городов от украинских военных... при так называемом «разведении войск»
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16.12.2020 22:28 Ответить
"План совместных шагов".

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ВСУ йдуть в наступ ,а кацапи з прихвостнями совмєсно відступають за парєбрік.
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16.12.2020 22:28 Ответить
До тех пор , когда в США президент не примет присягу , - Ничего не будит происходить , а за тем как захочет Президент . Может решится и за пару Часов, а может и не решится Никогда и эта рана будит кровоточить не одно Десятилетие. Но есть надежда на Лучшее.
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16.12.2020 22:31 Ответить
План "совместных шагов" с террористами, состоит всего из 2 пунктов: сдача гауляйтером Украины, Ермаком-Козырем, руками старого агента кремля Кравчука Украины в пользование руSSким миром и превращение украинцев в рабов путина.
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
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17.12.2020 02:22 Ответить
А что это за совместные шаги? Это чтобы наши ракетчики работали по картам Подмоскоречья и Ростовщины?
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17.12.2020 06:38 Ответить
 
 