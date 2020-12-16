На засіданні ТКГ українська делегація запропонувала "План спільних кроків"

Українська делегація в Тристоронній контактній групі під час відеоконференції 16 грудня закликала російську сторону підтримати "План спільних кроків".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку делегації, українська сторона знову закликала виконувати раніше досягнуті домовленості і, зокрема, запропонований раніше план врегулювання. Реалізувати його допоможе "План спільних кроків", що включає такі пункти:

безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб,

звільнення утримуваних осіб,

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування,

фіналізація домовленості про чотири нові ділянких розведення,

забезпечення вільного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

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