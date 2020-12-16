УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9794 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
2 271 5

На засіданні ТКГ українська делегація запропонувала "План спільних кроків"

На засіданні ТКГ українська делегація запропонувала

Українська делегація в Тристоронній контактній групі під час відеоконференції 16 грудня закликала російську сторону підтримати "План спільних кроків".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку делегації, українська сторона знову закликала виконувати раніше досягнуті домовленості і, зокрема, запропонований раніше план врегулювання. Реалізувати його допоможе "План спільних кроків", що включає такі пункти:

  • безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб,
  • звільнення утримуваних осіб,
  • розблокування російською стороною роботи КПВВ,
  • фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування,
  • фіналізація домовленості про чотири нові ділянких розведення,
  • забезпечення вільного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник РФ Гризлов не з'явився на засідання Тристоронньої контактної групи після святкування ювілею

На засіданні ТКГ українська делегація запропонувала План спільних кроків 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче залишити на Донбасі все як є, їй це вигідно, - Кравчук

Автор: 

Донбас (22355) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За два года зеля не освободил ни одного украинского города. Не, освободил несколько городов от украинских военных... при так называемом «разведении войск»
показати весь коментар
16.12.2020 22:28 Відповісти
"План совместных шагов".

=====================
ВСУ йдуть в наступ ,а кацапи з прихвостнями совмєсно відступають за парєбрік.
показати весь коментар
16.12.2020 22:28 Відповісти
До тех пор , когда в США президент не примет присягу , - Ничего не будит происходить , а за тем как захочет Президент . Может решится и за пару Часов, а может и не решится Никогда и эта рана будит кровоточить не одно Десятилетие. Но есть надежда на Лучшее.
показати весь коментар
16.12.2020 22:31 Відповісти
План "совместных шагов" с террористами, состоит всего из 2 пунктов: сдача гауляйтером Украины, Ермаком-Козырем, руками старого агента кремля Кравчука Украины в пользование руSSким миром и превращение украинцев в рабов путина.
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля
показати весь коментар
17.12.2020 02:22 Відповісти
А что это за совместные шаги? Это чтобы наши ракетчики работали по картам Подмоскоречья и Ростовщины?
показати весь коментар
17.12.2020 06:38 Відповісти
 
 