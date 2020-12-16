На засіданні ТКГ українська делегація запропонувала "План спільних кроків"
Українська делегація в Тристоронній контактній групі під час відеоконференції 16 грудня закликала російську сторону підтримати "План спільних кроків".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку делегації, українська сторона знову закликала виконувати раніше досягнуті домовленості і, зокрема, запропонований раніше план врегулювання. Реалізувати його допоможе "План спільних кроків", що включає такі пункти:
- безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб,
- звільнення утримуваних осіб,
- розблокування російською стороною роботи КПВВ,
- фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування,
- фіналізація домовленості про чотири нові ділянких розведення,
- забезпечення вільного і безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.
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ВСУ йдуть в наступ ,а кацапи з прихвостнями совмєсно відступають за парєбрік.
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8 Крачук и агентура Кремля