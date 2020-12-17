Украина готова стать главным союзником США в Черноморском регионе, - Стефанишина

Украина готова углубить системное взаимодействие с Соединенными Штатами, а также с НАТО, став их ключевым союзником в Черноморском регионе для более эффективного реагирования на вызовы безопасности в регионе со стороны Российской Федерации.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-конференции Ukraine in Washington, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО", - заявила она.

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Министр отметила, что Украина играет важную роль в регионе, одновременно более мощное и системное взаимодействие с США и НАТО обеспечит ее больший вклад в безопасность Черного моря.

Системное взаимодействие Украины с Соединенными Штатами и НАТО обеспечит еще больший вклад в безопасность Черного моря, - отметила она. При этом министр добавила, что еще одним аргументом в пользу такого сотрудничества является "российский фактор".

"Это также позволит эффективно отвечать на вызовы относительно фактически одностороннего контроля РФ в некоторых частях Черного моря", - добавила Стефанишина.