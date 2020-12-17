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Новости Агрессия России против Украины
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Украина готова стать главным союзником США в Черноморском регионе, - Стефанишина

Украина готова стать главным союзником США в Черноморском регионе, - Стефанишина

Украина готова углубить системное взаимодействие с Соединенными Штатами, а также с НАТО, став их ключевым союзником в Черноморском регионе для более эффективного реагирования на вызовы безопасности в регионе со стороны Российской Федерации.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-конференции Ukraine in Washington, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО", - заявила она.

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Министр отметила, что Украина играет важную роль в регионе, одновременно более мощное и системное взаимодействие с США и НАТО обеспечит ее больший вклад в безопасность Черного моря.

Системное взаимодействие Украины с Соединенными Штатами и НАТО обеспечит еще больший вклад в безопасность Черного моря, - отметила она. При этом министр добавила, что еще одним аргументом в пользу такого сотрудничества является "российский фактор".

"Это также позволит эффективно отвечать на вызовы относительно фактически одностороннего контроля РФ в некоторых частях Черного моря", - добавила Стефанишина.

Автор: 

НАТО (9980) США (26620) Черное море (1479) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+13
Для этого нужно сначала избавиться от рашенских агентов во власти. Никто не даст важной информации когда власть работает на врага.
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17.12.2020 08:53
+7
а во флоте!!! смотри - в стране- 6 (шесть!) боевых кораблей и катеров. В том числе один фрегат, один корвет, один ракетный и три артиллерийских катера. во главе эскадры сразу 10 адмиралов и 310 капитанов ПЕРВОГО РАНГА А еще - три генеральских должности для руководства тылом, морской авиацией, береговыми войсками и морской пехотой. то есть на 1 катер 1,5 адмирала и 0,3 генерала Таково штатное расписание ВМСУ, введенное в действие указом президента Петра Порошенко № 39/2015 от 28 января 2015 года. Но генерал и адмирал это не только зарплата но и прес..Анальный транспорт как для генерала,так и для его жены Ещё идут бонусы - ,личный повар, дача ,адьютанты ,денщики и ординарцы- лакеи пайки усиленные и спецвоенторг!!!И много-много всего хорошего А это ДИВЕРСИЯ против бюджета
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17.12.2020 08:54
+5
Ты не понял,"умник". США не будут спрашивать мнения тобою перечисленных,если им что-то будет нужно. Их просто поставят перед фактом вплоть до угрозы нарами. "Внешнее управление"? Да и хрен с ним. Все лучше чем местная ватная шваль вперемешку с кацапами.
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17.12.2020 09:52
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Для этого нужно сначала избавиться от рашенских агентов во власти. Никто не даст важной информации когда власть работает на врага.
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17.12.2020 08:53 Ответить
Для того щоб закрити рота деяким противникам вступу України в НАТО, прискорити наш вступ, маємо добиватися, як карт-бланш для України,- Статус союзника США поза межами НАТО!!! Хіба такий Статус щось для нас погіршить?Чи РФ дозвіл не дає..? .
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05.03.2021 10:27 Ответить
а во флоте!!! смотри - в стране- 6 (шесть!) боевых кораблей и катеров. В том числе один фрегат, один корвет, один ракетный и три артиллерийских катера. во главе эскадры сразу 10 адмиралов и 310 капитанов ПЕРВОГО РАНГА А еще - три генеральских должности для руководства тылом, морской авиацией, береговыми войсками и морской пехотой. то есть на 1 катер 1,5 адмирала и 0,3 генерала Таково штатное расписание ВМСУ, введенное в действие указом президента Петра Порошенко № 39/2015 от 28 января 2015 года. Но генерал и адмирал это не только зарплата но и прес..Анальный транспорт как для генерала,так и для его жены Ещё идут бонусы - ,личный повар, дача ,адьютанты ,денщики и ординарцы- лакеи пайки усиленные и спецвоенторг!!!И много-много всего хорошего А это ДИВЕРСИЯ против бюджета
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17.12.2020 08:54 Ответить
Это диверсия против здравого смысла.
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17.12.2020 09:49 Ответить
А почему не наоборот?! Это Украина стоит на Черном море, а США за океаном и может (если Украина позволит) стать нашим союзником на нашем Черном море!!!
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17.12.2020 08:57 Ответить
Акватория простаивающих Херсонских и Николаевских судостроительных заводов вполне может принять эсминцы НАТО на неограниченное время, поскольку на нее на распространяется действие доктрины Монтрэ. А на побережье есть достаточьно места для размещения морской авиации, включая так любимые россиянами конвертопланы.
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17.12.2020 08:58 Ответить
А почему флот США (главный союзничек) не вошел в порты Крыма в 2014 году, когда Дурчинови иже с ним оказались при власти??? Вот тогда бы и пригодились! И стоял бы амерекосский флот в Севастополе! Так тогда они за...ли, а теперь нагнетают.
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17.12.2020 09:04 Ответить
Почніть з початку.
Дізнайтесь навіщо радник дерьмака, завхоза зЕзідента, посприяв кацапським окупантам з подовженням терміну перебування їх флоту в криму?
І чому янукович дозволив кацапам захопити крим?
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17.12.2020 10:04 Ответить
А я з початку - з початку МАЙДАНУ: чому еліта майдану відразу не домовилася з США, що як тільки прийдуть до влади (викинуть Януковича) - американский флот з дозволу ВР, Турчинова і Пороха, відразу заходить в порти Криму, в першу чергу в Севастополь?!!! Чому??!! Невже не знали, що Путін захопить Крим - знали! Добре знали, але народ Криму новій владі був не потрібний (неправильно проголосують). Була домовленість із США, що Крим здамо без бою Путіну, а це дасть підставу США поширити свою сферу впливу на решту України! Це задовольняло і Росію і США, а от чи це в інтересах України (як суверенної держави) - ВЕЛИКЕ питання!"
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17.12.2020 12:04 Ответить
Звісно, вони знали, що кацапи вже окупували Крим.
Окупація Криму- 20 лютого 2014 року.
Втеча януковоча- 22 лютого 2014 року.
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17.12.2020 12:44 Ответить
де був флот США? може стояв поруч з Кримом в нейтральних водах (як мінімум) і чекав на команду нової влади зайти бухту Севастополя. не 20 лютого а уже в березні захопили москалі, а війська наші там до якого числа були? може пригадаєте? а хто їм забороняв стріляти? тоже забули? ото ж бо! все было предрешено в интересах двух стран но не нашей!!
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17.12.2020 19:09 Ответить
да-да, космические авианосцы бороздили бы симферопольские пляжи, а как же ватные пуканы "путен введи", санкции от которых только лучше, а вату ватную краснопузую дилдо тоже кормить?
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17.12.2020 10:08 Ответить
А Ермак - главным хранителем секретов?!
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17.12.2020 09:05 Ответить
это не жёнка этого обрюзгшего небритого, одетого в какую-то измятую одежду стефанишина? потому как "пованивает" тем же дерьмецом...
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17.12.2020 09:09 Ответить
Давно пора уже базу для США предоставить.
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17.12.2020 09:12 Ответить
в 2014 надо было предоставить, когда Крым де факто и де юре был наш! а теперь поздно пить боржоми....
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17.12.2020 09:23 Ответить
Уошингтонский обком избрал нового президента Украины,им стал Джо ЗеБайден...
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17.12.2020 09:13 Ответить
До тех пор, пока в ОП сидит Ермак и Ко,
в ВР - Медведчук и Ко, в СБУ - Баканов и Ко, в Прокуратуре - Венедиктова и Ко, в суде - Вовк и Ко,...
Ни о каком союзе с США и речи быть НЕ МОЖЕТ!
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17.12.2020 09:17 Ответить
С чего вдруг? Их никто не спросит.
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17.12.2020 09:19 Ответить
Сними розовые очки и начни думать мозгами, а на чем-то другим.
Никто "гнилой товар" в союзники не возьмёт.
Или тебе мало дела "вагнеровцев"?
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17.12.2020 09:35 Ответить
Ты не понял,"умник". США не будут спрашивать мнения тобою перечисленных,если им что-то будет нужно. Их просто поставят перед фактом вплоть до угрозы нарами. "Внешнее управление"? Да и хрен с ним. Все лучше чем местная ватная шваль вперемешку с кацапами.
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17.12.2020 09:52 Ответить
Що це за шваль скигле,звідки вона взялась,..гвинтівку в руки та й гайда крим визволяти для США,чом скиглиш...
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17.12.2020 10:58 Ответить
Кацапська мерзота вчить українську мову. Це добре,раб.))
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17.12.2020 12:56 Ответить
Мавзолейные Хмыри,в славном городе Баку Султан Эрдоган и Ильхам Алиев на параде возили сгоревшую и разбитую технику дохлятины РАБссии... Красивое зрелище...,вяличие прет аж до Севастополя
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17.12.2020 09:18 Ответить
рассейская техника по всему миру (так же как и американская) главное КТО ее держит в руках, кто этой техникой воюет
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17.12.2020 09:25 Ответить
Эту туфту расскажи Рогозину или Илану Маску...металлобрухтер Мавзоллейный
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17.12.2020 09:26 Ответить
чьи у нас танки, БТРы, пушки? я уж не говорю о самолетах....
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17.12.2020 09:28 Ответить
у нас до рэчи - тоже в вашем понятии "российская" техника))
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17.12.2020 09:27 Ответить
РАБссиянское Дерьмо во все дырочки РАВНО
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17.12.2020 09:30 Ответить
так что же мы - нащадки Руси Киевской, украинцы с начала 20-го века, дерьмом воюем, в руки его берем?))
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17.12.2020 09:35 Ответить
База НАТО в Очакове и Львове давно построены,замаскированы под Сарай,а схронов в Украине с Джавелинами и прочими берданками тьма тьмущая,бандеровацы знают что надо делать,не парьтесь...
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17.12.2020 09:25 Ответить
Украина закупила у Турции Эрдогана боевые дроны Байрактар и Акинчи...,в достаточном количестве Wellcome Крысы Путлера....
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17.12.2020 09:33 Ответить
до млына трэба витру!
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17.12.2020 09:43 Ответить
Поховайте та вставайте
Та станьте головним союзником США,
Покрийте Україну милу ракетами США.
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
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17.12.2020 09:51 Ответить
Дело за малым: Спросить США. А то, помнится в Будапештском меморандуме так же имеется подпись США, но по факту оказалось, что никто никому ничего не должен.
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17.12.2020 09:52 Ответить
Там і кацапи підпис поставили.
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17.12.2020 10:09 Ответить
В топике речь о США. Обсуждать подписи Мордора, это все равно что с шулерами в карты играть.
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17.12.2020 10:13 Ответить
Вірно. А ваш коментар про Будапештський мемерандум і його гарантів.
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17.12.2020 10:19 Ответить
Так это я о том, что даже если США согласится быть нашим стратегическим партнером в Черноморском регионе, на деле это не будет значить ровным счетом ничего.
У вас другое мнение?
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17.12.2020 10:32 Ответить
Півтора роки тому, була готова, а зараз ... . Забагато кацапів та колаборантів у владі.
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17.12.2020 10:06 Ответить
Соромлюся шанобливо запитатися у вельмишановного добродія та, сподіваюся, що знайшов освіченого панотця, який розтлумачить, хто ж такі отой во кляті кацапи - це ,часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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17.12.2020 11:19 Ответить
Україна може й готова, але...
Так само, як деякі окремі українці, що самі видряпалися із злиднів, не страждають на зайву потребу родичатися з власними бідними родичами - заможним державам не потрібні злиденні країни у якості союзників (союзники - це рівноправні партнери). Злидарям відводиться роль шавок, що за мисочку сьорбанки покірно гавкатимуть біля ніг господаря і яких не шкода за першої ліпшої нагоди копнути під сраку як непотрібний мотлох.
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17.12.2020 11:15 Ответить
Вспомнилось тут позапрошлогоднее:

СОВЕТЫ ИЗРАИЛЬТЯНА УКРАИНЦАМ (С) ….
EZRA BEN DORI
Чтобы победить и выжить Украина может равняться исключительно на Израиль, но никак не на ЕС. В Иерусалиме знают секрет победы. Могут поделиться.
1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Надежда на ООН - это как на незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку. Трёп с большой трибуны не вернёт матерям их сыновей.
2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ВРАГОВ БЕЗЖАЛОСТНО. БУДЬТЕ НЕПРИМИРИМЫМИ К НИМ.
Враг, которого вы не убили, поправится в госпитале и будет точить меч, ожидая своего шанса.
3. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ.
Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская армия - это просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.
4. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.
5. ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ.
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17.12.2020 12:18 Ответить
Для того щоб закрити рота деяким противникам вступу України в НАТО, прискорити наш вступ, маємо добиватися, як карт-бланш для України,- Статус союзника США поза межами НАТО!!! Хіба такий Статус щось для нас погіршить?Чи РФ дозвіл не дає..? .
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05.03.2021 10:25 Ответить
 
 