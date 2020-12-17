Украина готова стать главным союзником США в Черноморском регионе, - Стефанишина
Украина готова углубить системное взаимодействие с Соединенными Штатами, а также с НАТО, став их ключевым союзником в Черноморском регионе для более эффективного реагирования на вызовы безопасности в регионе со стороны Российской Федерации.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-конференции Ukraine in Washington, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО", - заявила она.
Министр отметила, что Украина играет важную роль в регионе, одновременно более мощное и системное взаимодействие с США и НАТО обеспечит ее больший вклад в безопасность Черного моря.
Системное взаимодействие Украины с Соединенными Штатами и НАТО обеспечит еще больший вклад в безопасность Черного моря, - отметила она. При этом министр добавила, что еще одним аргументом в пользу такого сотрудничества является "российский фактор".
"Это также позволит эффективно отвечать на вызовы относительно фактически одностороннего контроля РФ в некоторых частях Черного моря", - добавила Стефанишина.
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Дізнайтесь навіщо радник дерьмака, завхоза зЕзідента, посприяв кацапським окупантам з подовженням терміну перебування їх флоту в криму?
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Окупація Криму- 20 лютого 2014 року.
Втеча януковоча- 22 лютого 2014 року.
в ВР - Медведчук и Ко, в СБУ - Баканов и Ко, в Прокуратуре - Венедиктова и Ко, в суде - Вовк и Ко,...
Ни о каком союзе с США и речи быть НЕ МОЖЕТ!
Никто "гнилой товар" в союзники не возьмёт.
Или тебе мало дела "вагнеровцев"?
Та станьте головним союзником США,
Покрийте Україну милу ракетами США.
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
У вас другое мнение?
Так само, як деякі окремі українці, що самі видряпалися із злиднів, не страждають на зайву потребу родичатися з власними бідними родичами - заможним державам не потрібні злиденні країни у якості союзників (союзники - це рівноправні партнери). Злидарям відводиться роль шавок, що за мисочку сьорбанки покірно гавкатимуть біля ніг господаря і яких не шкода за першої ліпшої нагоди копнути під сраку як непотрібний мотлох.
СОВЕТЫ ИЗРАИЛЬТЯНА УКРАИНЦАМ (С) ….
EZRA BEN DORI
Чтобы победить и выжить Украина может равняться исключительно на Израиль, но никак не на ЕС. В Иерусалиме знают секрет победы. Могут поделиться.
1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Надежда на ООН - это как на незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку. Трёп с большой трибуны не вернёт матерям их сыновей.
2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ВРАГОВ БЕЗЖАЛОСТНО. БУДЬТЕ НЕПРИМИРИМЫМИ К НИМ.
Враг, которого вы не убили, поправится в госпитале и будет точить меч, ожидая своего шанса.
3. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ.
Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская армия - это просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.
4. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.
5. ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ.