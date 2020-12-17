Кравчук отказался прийти на заседание комитета Рады, - нардеп "Голоса" Лозинский

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук отказался прийти на встречу к членам комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, чтобы объяснить "план действий" относительно выборов на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ ос ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил нардеп "Голоса" Роман Лозинский.

"Даты этой встречи нет, поскольку комитет получил ответ (от Кравчука. - Ред.), что он не придет", - сказал Лозинский.

Напомним, ранее парламентский комитет вызвал Кравчука обсудить "план действий" по Донбассу

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