Кравчук отказался прийти на заседание комитета Рады, - нардеп "Голоса" Лозинский
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук отказался прийти на встречу к членам комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, чтобы объяснить "план действий" относительно выборов на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ ос ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил нардеп "Голоса" Роман Лозинский.
"Даты этой встречи нет, поскольку комитет получил ответ (от Кравчука. - Ред.), что он не придет", - сказал Лозинский.
Напомним, ранее парламентский комитет вызвал Кравчука обсудить "план действий" по Донбассу
Топ комментарии
+4 Domkrat
показать весь комментарий17.12.2020 11:57
+3 Sergey Odeskiy
показать весь комментарий17.12.2020 12:02
+2 Підлога Маккартні
показать весь комментарий17.12.2020 11:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы ещё до окончания 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.