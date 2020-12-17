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Кравчук отказался прийти на заседание комитета Рады, - нардеп "Голоса" Лозинский

Кравчук отказался прийти на заседание комитета Рады, - нардеп

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук отказался прийти на встречу к членам комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, чтобы объяснить "план действий" относительно выборов на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ ос ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил нардеп "Голоса" Роман Лозинский.

"Даты этой встречи нет, поскольку комитет получил ответ (от Кравчука. - Ред.), что он не придет", - сказал Лозинский.

Напомним, ранее парламентский комитет вызвал Кравчука обсудить "план действий" по Донбассу

Читайте: Предпосылок для встречи в "нормандском формате" пока что нет, - Кравчук

Автор: 

ВР (29245) Кравчук Леонид (1226) Лозинский Роман (39)


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Топ комментарии
+4
зачем деда будуражат .пусть сидит тихо
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17.12.2020 11:57
+3
Пусть комитет у Зели спрашивает, что дед им может ответить ?! Или у Ермака он сейчас больше всех знает !
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17.12.2020 12:02
+2
Старый пердун знает как провести выборы на домбасе?))) Занятно))))
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17.12.2020 11:54
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Старый пердун знает как провести выборы на домбасе?))) Занятно))))
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17.12.2020 11:54 Ответить
интересно в какой форме он выразил отказ?
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17.12.2020 11:54 Ответить
В форме воспалённой простаты
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17.12.2020 12:03 Ответить
може кароновирус? шоб вы усе...
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17.12.2020 12:06 Ответить
у нас есть Бубочка а это Дудочка...
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17.12.2020 12:40 Ответить
зачем деда будуражат .пусть сидит тихо
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17.12.2020 11:57 Ответить
- А судьи кто? (с)
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17.12.2020 12:01 Ответить
Пусть комитет у Зели спрашивает, что дед им может ответить ?! Или у Ермака он сейчас больше всех знает !
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17.12.2020 12:02 Ответить
На нет и суда нет. Пусть организовывает выборы дальше...
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17.12.2020 12:05 Ответить
Дед Макарыч почуял неладное.
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17.12.2020 12:07 Ответить
Тобто посаду воно займає, а звітувати про результати не хоче? А можна всім так (бо ми ж усі преЗЕденти - найвеличніший не бреше!)? Ото б рейтинги слуг та ЗЕ! злетіли б! Нічого не робиш, а зарплатню отримуєш! Хоча деяка частина так і живе, але сидить на печерських пагорбах....
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17.12.2020 12:11 Ответить
Вы не поверите , он их вообще послать может - "У липні 2020 на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі."
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17.12.2020 12:37 Ответить
старого пердуна смерть посрать отпустила и его тут же зеля подобрало. нет слов.
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17.12.2020 12:11 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы ещё до окончания 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
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17.12.2020 12:15 Ответить
 
 