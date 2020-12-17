Кравчук відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп "Голосу" Лозинський
Голова делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук відмовився прийти на зустріч до членів комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, щоб пояснити "план дій" щодо виборів на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив нардеп "Голосу" Роман Лозинський.
"Дати цієї зустрічі немає, оскільки комітет отримав відповідь (від Кравчука. - ред.), що він не прийде", - сказав Лозинський.
Нагадаємо, раніше парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу.
Топ коментарі
+4 Domkrat
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+3 Sergey Odeskiy
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+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.12.2020 11:54
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Хорошо бы ещё до окончания 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.