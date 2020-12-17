Кравчук відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп "Голосу" Лозинський

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук відмовився прийти на зустріч до членів комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, щоб пояснити "план дій" щодо виборів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив нардеп "Голосу" Роман Лозинський.

"Дати цієї зустрічі немає, оскільки комітет отримав відповідь (від Кравчука. - ред.), що він не прийде", - сказав Лозинський.

Нагадаємо, раніше парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу.

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