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Новини
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Кравчук відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп "Голосу" Лозинський

Кравчук відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук відмовився прийти на зустріч до членів комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, щоб пояснити "план дій" щодо виборів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив нардеп "Голосу" Роман Лозинський.

"Дати цієї зустрічі немає, оскільки комітет отримав відповідь (від Кравчука. - ред.), що він не прийде", - сказав Лозинський.

Нагадаємо, раніше парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу

Читайте: Передумов для зустрічі в "нормандському форматі" поки немає, - Кравчук

ВР (14972) Кравчук Леонід (546) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+4
зачем деда будуражат .пусть сидит тихо
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17.12.2020 11:57
+3
Пусть комитет у Зели спрашивает, что дед им может ответить ?! Или у Ермака он сейчас больше всех знает !
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17.12.2020 12:02
+2
Старый пердун знает как провести выборы на домбасе?))) Занятно))))
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17.12.2020 11:54
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Правила форума Рада форумчан
Старый пердун знает как провести выборы на домбасе?))) Занятно))))
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17.12.2020 11:54 Відповісти
интересно в какой форме он выразил отказ?
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17.12.2020 11:54 Відповісти
В форме воспалённой простаты
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17.12.2020 12:03 Відповісти
може кароновирус? шоб вы усе...
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17.12.2020 12:06 Відповісти
у нас есть Бубочка а это Дудочка...
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17.12.2020 12:40 Відповісти
зачем деда будуражат .пусть сидит тихо
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17.12.2020 11:57 Відповісти
- А судьи кто? (с)
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17.12.2020 12:01 Відповісти
Пусть комитет у Зели спрашивает, что дед им может ответить ?! Или у Ермака он сейчас больше всех знает !
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17.12.2020 12:02 Відповісти
На нет и суда нет. Пусть организовывает выборы дальше...
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17.12.2020 12:05 Відповісти
Дед Макарыч почуял неладное.
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17.12.2020 12:07 Відповісти
Тобто посаду воно займає, а звітувати про результати не хоче? А можна всім так (бо ми ж усі преЗЕденти - найвеличніший не бреше!)? Ото б рейтинги слуг та ЗЕ! злетіли б! Нічого не робиш, а зарплатню отримуєш! Хоча деяка частина так і живе, але сидить на печерських пагорбах....
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17.12.2020 12:11 Відповісти
Вы не поверите , он их вообще послать может - "У липні 2020 на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі."
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17.12.2020 12:37 Відповісти
старого пердуна смерть посрать отпустила и его тут же зеля подобрало. нет слов.
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17.12.2020 12:11 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы ещё до окончания 2020-го Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-Божески получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете.
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17.12.2020 12:15 Відповісти
 
 