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вице-премьер (113) ВР (27371) Арахамия (984) Витренко Юрий (376)

Будем пробовать назначить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в январе, - Арахамия

Будем пробовать назначить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в январе, - Арахамия

Верховная Рада сможет снова рассмотреть вопрос о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики в январе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг

"Будем мобилизировать голоса, я думаю, в январе. Это где-то числа 25-го. Да, согласно закону этот вопрос должен был быть закрыт до конца года, но голосование не состоялось. У нас нет другого выхода, как сделать, когда это будет возможным", - сказал он.

Читайте также: Информация о выделении мне 170 млн грн премии не соответствует действительности, - Витренко

Как сообщалось, Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Топ комментарии
+7
Как вы, суки, уже достали! Мало тот урод долларов получил, еще министра подавай! Скотынякы!
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17.12.2020 16:39
+5
Менее наглых воров нет?
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17.12.2020 16:35
+4
Беня настаивает?
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17.12.2020 16:31
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Беня настаивает?
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17.12.2020 16:31 Ответить
Август 2019.

Игорь Коломойский считает вероятными кандидатурами на должность премьер-министра Украины заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Источник: https://biz.censor.net/n3141505
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17.12.2020 16:33 Ответить
А хіба призначили кращих?
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17.12.2020 18:52 Ответить
Як доводить життя, завжди може бути гірше.
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17.12.2020 19:05 Ответить
Мама.Давно ее не слышно.
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17.12.2020 16:37 Ответить
Менее наглых воров нет?
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17.12.2020 16:35 Ответить
Кого пропонуєш?
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17.12.2020 18:53 Ответить
Самые большие воры дожны иметь очень большие оклады, чтобы всё что они наворовали можно было оправдать столь же великими зарплатами и премиями. Какая вы говорите премия случилась у Витренко?
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17.12.2020 16:38 Ответить
Как вы, суки, уже достали! Мало тот урод долларов получил, еще министра подавай! Скотынякы!
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17.12.2020 16:39 Ответить
Будем мобилизировать голоса, я думаю, в январе. - Когда правильно простимулирует голосующих.
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17.12.2020 16:46 Ответить
як же людина без зарплати до січня протягне?
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17.12.2020 16:59 Ответить
Назначьте его маму.
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17.12.2020 17:02 Ответить
кічена держава,на глухо кінчена республіка Шкід!
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17.12.2020 17:13 Ответить
назначение "зе" есть не что инное,как назначение очередного чистильщика карманов украинского народа
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17.12.2020 17:32 Ответить
Похоже Витренко всех развел- во избежание возможного конфликта интересов снял свои бабки с Нафтогаза перед своим избранием. А дальше уже пофиг - изберут или нет....
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17.12.2020 18:27 Ответить
Зачем сообщать об этом народу? Всё равно сделают как хотят....Народ -- сплошное болото, всем пофигу! Одни евробляхеры активные...
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17.12.2020 18:46 Ответить
Сегодня, сразу после назначения министром агрополитики, вокруг Романа Лещенко вспыхнул скандал. В марте 2019 г. он пожертвовал на предвыборную кампанию Владимира Зеленского 1,6 млн грн, хотя в декларациях Лещенко как госслужащего с 2017 по 2019 гг. значатся кратно меньшие суммы заработка (как не упоминаются и сбережения). Журналисты обратились к нему за комментарием - и получили ответ: деньги на поддержку Зеленского принадлежали отцу Романа Лещенко.
«Во время очередного разговора с отцом, последний попросил меня помочь перевести его личные деньги на финансирование предвыборной компании Владимира Александровича, поскольку в силу тяжелого состояния его здоровья, не мог сделать этого самостоятельно. Выполняя волю отца, я в начале марта 2019 г. перевел средства в размере 1,6 млн грн на финансирование предвыборной компании Владимира Александровича. К указанным средствам я не имел никакого правового отношения, кроме как выполнял просьбу моего отца. Стоит отметить, что эти деньги принадлежали моему отцу, который их заработал как фермер…».

Выводы о том, насколько правдивы эти объяснения, читателям предлагается сделать самим.

https://www.dsnews.ua/economics/ministr-agropolitiki-roman-leshchenko-svyazi-dostizheniya-skandaly-17122020-409801
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17.12.2020 18:54 Ответить
През розплачується за внески до фонду передвиборчого, всі повинні платити, а Вітренка ставлять щоб Ігор Валерійович мав перевагу перед Рінатом Володимирвичем. Тут нічого особистого, все тільки в інтересах справи.
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17.12.2020 21:00 Ответить
Попытка не пытка. Не правда ли, товарищ Арахамия? Однако на такую должность нужен порядочный человек, который будет служить народу Украины, а не олигархам и своему карману.
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18.12.2020 10:13 Ответить
 
 