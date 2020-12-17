Будем пробовать назначить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в январе, - Арахамия
Верховная Рада сможет снова рассмотреть вопрос о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики в январе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг
"Будем мобилизировать голоса, я думаю, в январе. Это где-то числа 25-го. Да, согласно закону этот вопрос должен был быть закрыт до конца года, но голосование не состоялось. У нас нет другого выхода, как сделать, когда это будет возможным", - сказал он.
Как сообщалось, Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.
Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Игорь Коломойский считает вероятными кандидатурами на должность премьер-министра Украины заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
Источник: https://biz.censor.net/n3141505
«Во время очередного разговора с отцом, последний попросил меня помочь перевести его личные деньги на финансирование предвыборной компании Владимира Александровича, поскольку в силу тяжелого состояния его здоровья, не мог сделать этого самостоятельно. Выполняя волю отца, я в начале марта 2019 г. перевел средства в размере 1,6 млн грн на финансирование предвыборной компании Владимира Александровича. К указанным средствам я не имел никакого правового отношения, кроме как выполнял просьбу моего отца. Стоит отметить, что эти деньги принадлежали моему отцу, который их заработал как фермер…».
Выводы о том, насколько правдивы эти объяснения, читателям предлагается сделать самим.
https://www.dsnews.ua/economics/ministr-agropolitiki-roman-leshchenko-svyazi-dostizheniya-skandaly-17122020-409801