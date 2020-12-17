Будемо пробувати призначити Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики в січні, - Арахамія
Верховна Рада зможе знову розглянути питання про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики в січні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер
"Будемо мобілізувати голоси, я думаю, в січні. Це десь числа 25-го. Так, відповідно до закону це питання мало би бути закрите до кінця року, але голосування не відбулося. У нас немає іншого виходу, як зробити, коли це буде можливим", - сказав він.
Як повідомлялося, Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України.
Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.
Будь ласка, зачекайте...
Игорь Коломойский считает вероятными кандидатурами на должность премьер-министра Украины заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
Источник: https://biz.censor.net/n3141505
«Во время очередного разговора с отцом, последний попросил меня помочь перевести его личные деньги на финансирование предвыборной компании Владимира Александровича, поскольку в силу тяжелого состояния его здоровья, не мог сделать этого самостоятельно. Выполняя волю отца, я в начале марта 2019 г. перевел средства в размере 1,6 млн грн на финансирование предвыборной компании Владимира Александровича. К указанным средствам я не имел никакого правового отношения, кроме как выполнял просьбу моего отца. Стоит отметить, что эти деньги принадлежали моему отцу, который их заработал как фермер…».
Выводы о том, насколько правдивы эти объяснения, читателям предлагается сделать самим.
https://www.dsnews.ua/economics/ministr-agropolitiki-roman-leshchenko-svyazi-dostizheniya-skandaly-17122020-409801