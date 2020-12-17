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віцепрем'єр (52) ВР (14812) Арахамія (1097) Вітренко Юрій (631)

Будемо пробувати призначити Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики в січні, - Арахамія

Будемо пробувати призначити Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики в січні, - Арахамія

Верховна Рада зможе знову розглянути питання про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики в січні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер

"Будемо мобілізувати голоси, я думаю, в січні. Це десь числа 25-го. Так, відповідно до закону це питання мало би бути закрите до кінця року, але голосування не відбулося. У нас немає іншого виходу, як зробити, коли це буде можливим", - сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України.

Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

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Топ коментарі
+7
Как вы, суки, уже достали! Мало тот урод долларов получил, еще министра подавай! Скотынякы!
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17.12.2020 16:39
+5
Менее наглых воров нет?
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17.12.2020 16:35
+4
Беня настаивает?
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17.12.2020 16:31
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Беня настаивает?
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17.12.2020 16:31 Відповісти
Август 2019.

Игорь Коломойский считает вероятными кандидатурами на должность премьер-министра Украины заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Источник: https://biz.censor.net/n3141505
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17.12.2020 16:33 Відповісти
А хіба призначили кращих?
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17.12.2020 18:52 Відповісти
Як доводить життя, завжди може бути гірше.
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17.12.2020 19:05 Відповісти
Мама.Давно ее не слышно.
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17.12.2020 16:37 Відповісти
Менее наглых воров нет?
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17.12.2020 16:35 Відповісти
Кого пропонуєш?
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17.12.2020 18:53 Відповісти
Самые большие воры дожны иметь очень большие оклады, чтобы всё что они наворовали можно было оправдать столь же великими зарплатами и премиями. Какая вы говорите премия случилась у Витренко?
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17.12.2020 16:38 Відповісти
Как вы, суки, уже достали! Мало тот урод долларов получил, еще министра подавай! Скотынякы!
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17.12.2020 16:39 Відповісти
Будем мобилизировать голоса, я думаю, в январе. - Когда правильно простимулирует голосующих.
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17.12.2020 16:46 Відповісти
як же людина без зарплати до січня протягне?
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17.12.2020 16:59 Відповісти
Назначьте его маму.
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17.12.2020 17:02 Відповісти
кічена держава,на глухо кінчена республіка Шкід!
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17.12.2020 17:13 Відповісти
назначение "зе" есть не что инное,как назначение очередного чистильщика карманов украинского народа
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17.12.2020 17:32 Відповісти
Похоже Витренко всех развел- во избежание возможного конфликта интересов снял свои бабки с Нафтогаза перед своим избранием. А дальше уже пофиг - изберут или нет....
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17.12.2020 18:27 Відповісти
Зачем сообщать об этом народу? Всё равно сделают как хотят....Народ -- сплошное болото, всем пофигу! Одни евробляхеры активные...
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17.12.2020 18:46 Відповісти
Сегодня, сразу после назначения министром агрополитики, вокруг Романа Лещенко вспыхнул скандал. В марте 2019 г. он пожертвовал на предвыборную кампанию Владимира Зеленского 1,6 млн грн, хотя в декларациях Лещенко как госслужащего с 2017 по 2019 гг. значатся кратно меньшие суммы заработка (как не упоминаются и сбережения). Журналисты обратились к нему за комментарием - и получили ответ: деньги на поддержку Зеленского принадлежали отцу Романа Лещенко.
«Во время очередного разговора с отцом, последний попросил меня помочь перевести его личные деньги на финансирование предвыборной компании Владимира Александровича, поскольку в силу тяжелого состояния его здоровья, не мог сделать этого самостоятельно. Выполняя волю отца, я в начале марта 2019 г. перевел средства в размере 1,6 млн грн на финансирование предвыборной компании Владимира Александровича. К указанным средствам я не имел никакого правового отношения, кроме как выполнял просьбу моего отца. Стоит отметить, что эти деньги принадлежали моему отцу, который их заработал как фермер…».

Выводы о том, насколько правдивы эти объяснения, читателям предлагается сделать самим.

https://www.dsnews.ua/economics/ministr-agropolitiki-roman-leshchenko-svyazi-dostizheniya-skandaly-17122020-409801
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17.12.2020 18:54 Відповісти
През розплачується за внески до фонду передвиборчого, всі повинні платити, а Вітренка ставлять щоб Ігор Валерійович мав перевагу перед Рінатом Володимирвичем. Тут нічого особистого, все тільки в інтересах справи.
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17.12.2020 21:00 Відповісти
Попытка не пытка. Не правда ли, товарищ Арахамия? Однако на такую должность нужен порядочный человек, который будет служить народу Украины, а не олигархам и своему карману.
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18.12.2020 10:13 Відповісти
 
 