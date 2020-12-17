Будемо пробувати призначити Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики в січні, - Арахамія

Верховна Рада зможе знову розглянути питання про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики в січні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер

"Будемо мобілізувати голоси, я думаю, в січні. Це десь числа 25-го. Так, відповідно до закону це питання мало би бути закрите до кінця року, але голосування не відбулося. У нас немає іншого виходу, як зробити, коли це буде можливим", - сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України.

Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

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