Байден представил еще четырех новых членов своей администрации

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден представил новых членов своей администрации. Они будут заниматься вопросами климата и энергетики.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Если Конгресс США утвердит предложенный Байденом состав правительства, Майкл Риган возглавит Агентство по охране окружающей среды.

Член Палаты представителей Деб Хааланд займет должность министра внутренних дел США. Эта женщина-политик будет первым представителем коренных народов в составе американского правительства.

Кроме того, Байден предложил Джине Маккарти, которая работала в Администрации 44-президента США Барака Обамы, занять пост национального советника по климату.

Бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхольм станет министром энергетики в правительстве Байдена.

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Как сообщалось, ранее Байден уже представлял нескольких членов своей администрации. В числе представленных кандидатов был министр сельского хозяйства Тим Вилсак, который занимал этот пост при президенте Бараке Обаме.

Денис МакДона, который при Обаме был главой аппарата Белого дома, теперь станет министром по делам ветеранов.

В числе относительно новых лиц в команде Байдена - Марсия Фадж, конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития.

Кэтрин Тай станет первой американкой азиатского происхождения на месте Торгового представителя США.

Сьюзан Райс - бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН. Теперь она станет президентским советником по внутренней политике.

"Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику. Это большая и критически важная работа", - сказал Байден, представляя Райс.

Место генпрокурора пока остается вакантным.