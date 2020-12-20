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Байден представил еще четырех новых членов своей администрации

Байден представил еще четырех новых членов своей администрации

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден представил новых членов своей администрации. Они будут заниматься вопросами климата и энергетики.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Если Конгресс США утвердит предложенный Байденом состав правительства, Майкл Риган возглавит Агентство по охране окружающей среды.

Член Палаты представителей Деб Хааланд займет должность министра внутренних дел США. Эта женщина-политик будет первым представителем коренных народов в составе американского правительства.

Кроме того, Байден предложил Джине Маккарти, которая работала в Администрации 44-президента США Барака Обамы, занять пост национального советника по климату.

Бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхольм станет министром энергетики в правительстве Байдена.

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Как сообщалось, ранее Байден уже представлял нескольких членов своей администрации. В числе представленных кандидатов был министр сельского хозяйства Тим Вилсак, который занимал этот пост при президенте Бараке Обаме.

Денис МакДона, который при Обаме был главой аппарата Белого дома, теперь станет министром по делам ветеранов.

В числе относительно новых лиц в команде Байдена - Марсия Фадж, конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития.

Кэтрин Тай станет первой американкой азиатского происхождения на месте Торгового представителя США.

Сьюзан Райс - бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН. Теперь она станет президентским советником по внутренней политике.

"Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику. Это большая и критически важная работа", - сказал Байден, представляя Райс.

Место генпрокурора пока остается вакантным.

Автор: 

Байден Джо (2790) США (26672)


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Топ комментарии
+5
Лишнехромосомные, как видят новость про Джо, - впадают в истерику))))))
Животные, начинайте подыскивать работу, у плешивого бюджет резко сокращается!😜
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20.12.2020 12:07
+4
Кацапы будут на бутылках. Как и в декабре и в феврале.
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20.12.2020 11:33
+4
Кацап! Сидіти під американським проксі та сидіти в Америці - це дві великі різниці. Тому не смерди лаптями нам тут, і без тебе хреново. Сидітимеш у спамі довічно.
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20.12.2020 13:20
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Ще великий шмат роботи - викинути за шкірку рудого з Білого дому. Бо так воно опираєця, шо, мабуть, і подряпини на Білому домі залишить!😂
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20.12.2020 11:28 Ответить
А Донні таки затівав "бучу"...разом з Флінном, Пауел та Джуліані... не зрослось... але кажуть крику було... https://www.politico.com/news/2020/12/19/sidney-powell-trump-special-counsel-448694
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20.12.2020 11:42 Ответить
Флинну похоже в тюрьме понравилось
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20.12.2020 11:52 Ответить
Flynn: military could re-run election; Pentagon pauses giving info to Biden team

https://www.youtube.com/watch?v=_nX1moEOT80
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20.12.2020 13:42 Ответить
Пентагон отказался участвовать в передаче власти Байдену и запретил своим офицерам все встречи с переходной администрацией. США уникальная страна, там Закон превыше всего, в январе еще посмотрим что будет.
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20.12.2020 11:32 Ответить
Кацапы будут на бутылках. Как и в декабре и в феврале.
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20.12.2020 11:33 Ответить
кацапы-то были и будут на своих бутылях, пока бункерфюрер их не обнулится или его не обнулят извне (но кому, кроме как снова ставшей великой америке Трампа это под силу?). Только вот при Бидоне украинцам от этого не будет ни радости ни пользы. Не знаю, на что их посадят глобалисты-демократчики.Но точно не на свою исконную землю. А посадят на неоплатные кредиты и пошлют по миру... скорее всего.
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20.12.2020 13:49 Ответить
це відбулося ДО засідання в Білому домі...
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20.12.2020 11:51 Ответить
Рюсише швайн, расскажи лучше про твоего плешивого сморчка. Паркинсон донимает? Копыто одно так и тягает?)))))
Бумажки пустые так и перебирает?)))
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20.12.2020 11:51 Ответить
Прибидоненным об этом не расказывают. У них вся инфа о президенте-фейкоэлекте из сиэнэнного фейкньюса.
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20.12.2020 11:52 Ответить
Не любят свинорусню? Тогда-утверждены.
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20.12.2020 11:33 Ответить
И Украину пришлют любить такую послиху с членом под юбкой. И кто ты будешь после этого байденомлюбивец? Набутылочным-то все равно, а ты ж - козак вроде.
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20.12.2020 11:57 Ответить
Тебе всё равно. Сам же написал. Ну так и не задавай идиотских вопросов.
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20.12.2020 12:20 Ответить
ах, так ты не в курсе, кого там себе поназначал бай дон. Ну жуй лапшу с ушей, козак - только кацапскую стряхнул и тут же байденитскую повесил... Потом не ной, если кацапы с бай доном и дальше будут наглеть. А лучше молись, чтобы Трамп смог остановить эту левоглобалистскую чуму в США, вообразившую, что американский народ сглотнёт сфальсифицированные выборы, как кацапы сглатывают обнуление пуйла.
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20.12.2020 12:49 Ответить
В отличие от тебя кроме собственно Байдена и его вице-президента Харрис я ни о ком пока не слыхал. Их ненавидят кацапы-этого вполне достаточно для их поддержки.
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20.12.2020 12:58 Ответить
это всё плоды вашей неинформированности и больного воображения, основанного на ней.
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20.12.2020 13:09 Ответить
Кацап! Сидіти під американським проксі та сидіти в Америці - це дві великі різниці. Тому не смерди лаптями нам тут, і без тебе хреново. Сидітимеш у спамі довічно.
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20.12.2020 13:20 Ответить
не постите неадекват, не позорьте свою ботоферму.
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20.12.2020 13:26 Ответить
а кацапам, как и китаю, продажный ставленник милиардеров и леваков, приходящий к власти за счет махинаций на выборах, куда удобнее, чем принципиальный Трамп, борящийся за Америку, ее Конституцию и свободы ее граждан.

Минимально информаированный человек заметил бы, что при Трампе русня получила куда меньше геополитический бонусов, чем при каждом из его предшественников - Обаме, Буше, Клинтоне...
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20.12.2020 13:14 Ответить
Буш-республиканец. Ты лажаешь,кацап. И вообще-не старался бы ты здесь. Всем пох на твои дурацкие увещевания.
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20.12.2020 13:27 Ответить
Буш, хоть и республиканец, но так заглянул в глаза пуйла в *******, что до конца своего президентства так и не очухался. А его война с Талибаном стала для Пуйла желанным карт бланшем для безнаказанных зверств и реколонизации Чечни. Разбуди свой мозг, спящий и бездумный, а то если вас там много таких будет в Украине, то при бидоне снова лишитесь территорий, как лишились Крыма, если пуйло подкормит сынка бидона мильярдной взяткой.
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20.12.2020 13:40 Ответить
То есть когда кацапы полезут ещё что-то захватывать,то виноват будет "бидон". Логика 100500lvl.)) Ну иди уже нах. Ты и так здесь неплохо заработал своими вбросами.)
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20.12.2020 14:03 Ответить
Азиаты, негры, муслимы, индейцы, голубые? Администрацию подбирают в агентствах Голливуда ?
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20.12.2020 11:48 Ответить
білі і латінос...додайте будь ласка, а також католиків і протестантів, бо картина не повна. Ні не в агенствах. Кокуси тиснуть. як завжди, якщо хочеш отримати голоси в Конгресі.
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20.12.2020 11:57 Ответить
Та все одно краще, ніж свині кацапські!)))
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20.12.2020 11:58 Ответить
Зачем далеко ходить - у кацапов в администрации есть даже говорящая лошадь !
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20.12.2020 13:02 Ответить
не вистачає ще першого в історії трансгендера призначити в уряд і ще відкритого гомосексуаліста чи лесбіянку.тоді буде повний цимес.
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20.12.2020 11:49 Ответить
"Место генпрокурора пока остается вакантным."
Думаю, чтобы подчеркнуть разнообразие нового высшего руководства, впервые истории США эту должность должен занять солнечный человек.
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20.12.2020 11:53 Ответить
Мы должны радоваться, что у Байдена так все удачно сложилось с подбором кадров, но, к сожалению, это не наша история и нам надо беспокоиться о своей стране и ее развитии собственными силами.
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20.12.2020 12:05 Ответить
Trump supporters protest at Arizona State Capitol (Dec. 19)

https://www.youtube.com/watch?v=yMfXl9qZ5NM

Trump wins flipped Michigan Co

https://www.youtube.com/watch?v=z8uR-8d1ygU

Вот так ситуация видится вне рамок сиэнэнного файкньюса.
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20.12.2020 12:38 Ответить
Лишнехромосомные, как видят новость про Джо, - впадают в истерику))))))
Животные, начинайте подыскивать работу, у плешивого бюджет резко сокращается!😜
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20.12.2020 12:07 Ответить
Надеюсь, Трамп введет чрезвычайное положение из-за массовых демократских махинаций с выборами и иностранного вмешательства, и выведет всю эту глобалистскую шушеру, что лезет в Белый Дом за Бай доном, на свет Божий #America will be great again!
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20.12.2020 12:32 Ответить
Peter Navarro issues explosive report on voting irregularities: 'The Immaculate Deception'

https://www.youtube.com/watch?v=KPNs5dyqOBs
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20.12.2020 12:39 Ответить
Странно, что кто-то так опасается мнений, не совпадающих с линией партии глобалистской дезинформации в пользу Байдена, что спамит их. Это лишь показывает, как ботоферма известного коррупционера Украины отрабатывает и на него и на Бидона, а заодно и на Пуйло, которому Бидон не менее удобен, чем обама с предшественниками, при которых русня получала куда больше геополитических бонусов, чем при Трампе.
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20.12.2020 13:32 Ответить
Такого клоуна как Трамп в истории США ещё небыло ! )) И пока непонятно, отчего такое неадекватное поведение. Быстрее всего замешаны большие бабки (рупли )))
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20.12.2020 13:00 Ответить
такого роста экономики и благосостояния американцев без всякого бизнеса аз южал с китаем и руснёй, и такого пренебрежения руснёй как геополитической силой, не было ни при одном президенте США, кроме разве что Рейгана. По звонку вице-преза Байдена Украине было приказано отказаться от сопротивления в Крыму. Чего же ждать от указов Байдена, ставшего президентом на фальсифицированных демократчиками выборах?
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20.12.2020 13:21 Ответить
В принципе администрация норм , левачья намного меньше от того что ванговали и ему в принципе досталась внутренняя кухня штатов зато силовики , старшие советники и внешняя все более менее пристойные кандидаты
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20.12.2020 14:45 Ответить
Дебора Хааланд, индианка из Аризоны, МВД США
Байден представив ще чотирьох нових членів своєї адміністрації - Цензор.НЕТ 190
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20.12.2020 19:45 Ответить
 
 