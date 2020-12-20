УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12759 відвідувачів онлайн
Новини
4 864 54

Байден представив ще чотирьох нових членів своєї адміністрації

Байден представив ще чотирьох нових членів своєї адміністрації

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації. Вони займатимуться питаннями клімату й енергетики.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Якщо Конгрес США затвердить запропонований Байденом склад уряду, Майкл Ріган очолить Агентство з охорони навколишнього середовища.

Членкиня Палати представників Деб Хааланд обійме посаду міністра внутрішніх справ США. Ця жінка-політик буде першою представницею корінних народів у складі американського уряду.

Крім того, Байден запропонував Джині Маккарті, яка працювала в адміністрації 44-го президента США Барака Обами, обійняти посаду національного радника з питань клімату.

Колишній губернатор Мічигану Дженніфер Гренхольм стане міністром енергетики в уряді Байдена.

Читайте також: Байден добре розуміє різницю між Україною та Росією, це допоможе в процесі врегулювання війни на Донбасі, - Зеленський

Як повідомлялося, раніше Байден вже представляв декількох членів своєї адміністрації. Серед представлених кандидатів був міністр сільського господарства Тім Вілсак, який обіймав цю посаду за часів президента Барака Обами.

Денис МакДона, який за Обами був главою апарату Білого дому, тепер стане міністром у справах ветеранів.

Щодо нових осіб у команді Байдена - Марсія Фадж, конгресвумен, яка очолить Міністерство житлового будівництва і міського розвитку.

Кетрін Тай стане першою американкою азіатського походження на місці торгового представника США.

Сьюзан Райс - колишній радник із національної безпеки Обами і колишній постпред США при ООН. Тепер вона стане президентським радником із питань внутрішньої політики.

"Вона вестиме і координуватиме мою внутрішню політику. Це велика і критично важлива робота", - сказав Байден, представляючи Райс.

Місце генпрокурора поки залишається вакантним.

Автор: 

Байден Джо (2888) США (22840)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Лишнехромосомные, как видят новость про Джо, - впадают в истерику))))))
Животные, начинайте подыскивать работу, у плешивого бюджет резко сокращается!😜
показати весь коментар
20.12.2020 12:07
+4
Кацапы будут на бутылках. Как и в декабре и в феврале.
показати весь коментар
20.12.2020 11:33
+4
Кацап! Сидіти під американським проксі та сидіти в Америці - це дві великі різниці. Тому не смерди лаптями нам тут, і без тебе хреново. Сидітимеш у спамі довічно.
показати весь коментар
20.12.2020 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще великий шмат роботи - викинути за шкірку рудого з Білого дому. Бо так воно опираєця, шо, мабуть, і подряпини на Білому домі залишить!😂
показати весь коментар
20.12.2020 11:28 Відповісти
А Донні таки затівав "бучу"...разом з Флінном, Пауел та Джуліані... не зрослось... але кажуть крику було... https://www.politico.com/news/2020/12/19/sidney-powell-trump-special-counsel-448694
показати весь коментар
20.12.2020 11:42 Відповісти
Флинну похоже в тюрьме понравилось
показати весь коментар
20.12.2020 11:52 Відповісти
Flynn: military could re-run election; Pentagon pauses giving info to Biden team

https://www.youtube.com/watch?v=_nX1moEOT80
показати весь коментар
20.12.2020 13:42 Відповісти
Пентагон отказался участвовать в передаче власти Байдену и запретил своим офицерам все встречи с переходной администрацией. США уникальная страна, там Закон превыше всего, в январе еще посмотрим что будет.
показати весь коментар
20.12.2020 11:32 Відповісти
Кацапы будут на бутылках. Как и в декабре и в феврале.
показати весь коментар
20.12.2020 11:33 Відповісти
кацапы-то были и будут на своих бутылях, пока бункерфюрер их не обнулится или его не обнулят извне (но кому, кроме как снова ставшей великой америке Трампа это под силу?). Только вот при Бидоне украинцам от этого не будет ни радости ни пользы. Не знаю, на что их посадят глобалисты-демократчики.Но точно не на свою исконную землю. А посадят на неоплатные кредиты и пошлют по миру... скорее всего.
показати весь коментар
20.12.2020 13:49 Відповісти
це відбулося ДО засідання в Білому домі...
показати весь коментар
20.12.2020 11:51 Відповісти
Рюсише швайн, расскажи лучше про твоего плешивого сморчка. Паркинсон донимает? Копыто одно так и тягает?)))))
Бумажки пустые так и перебирает?)))
показати весь коментар
20.12.2020 11:51 Відповісти
Прибидоненным об этом не расказывают. У них вся инфа о президенте-фейкоэлекте из сиэнэнного фейкньюса.
показати весь коментар
20.12.2020 11:52 Відповісти
Не любят свинорусню? Тогда-утверждены.
показати весь коментар
20.12.2020 11:33 Відповісти
И Украину пришлют любить такую послиху с членом под юбкой. И кто ты будешь после этого байденомлюбивец? Набутылочным-то все равно, а ты ж - козак вроде.
показати весь коментар
20.12.2020 11:57 Відповісти
Тебе всё равно. Сам же написал. Ну так и не задавай идиотских вопросов.
показати весь коментар
20.12.2020 12:20 Відповісти
ах, так ты не в курсе, кого там себе поназначал бай дон. Ну жуй лапшу с ушей, козак - только кацапскую стряхнул и тут же байденитскую повесил... Потом не ной, если кацапы с бай доном и дальше будут наглеть. А лучше молись, чтобы Трамп смог остановить эту левоглобалистскую чуму в США, вообразившую, что американский народ сглотнёт сфальсифицированные выборы, как кацапы сглатывают обнуление пуйла.
показати весь коментар
20.12.2020 12:49 Відповісти
В отличие от тебя кроме собственно Байдена и его вице-президента Харрис я ни о ком пока не слыхал. Их ненавидят кацапы-этого вполне достаточно для их поддержки.
показати весь коментар
20.12.2020 12:58 Відповісти
это всё плоды вашей неинформированности и больного воображения, основанного на ней.
показати весь коментар
20.12.2020 13:09 Відповісти
Кацап! Сидіти під американським проксі та сидіти в Америці - це дві великі різниці. Тому не смерди лаптями нам тут, і без тебе хреново. Сидітимеш у спамі довічно.
показати весь коментар
20.12.2020 13:20 Відповісти
не постите неадекват, не позорьте свою ботоферму.
показати весь коментар
20.12.2020 13:26 Відповісти
а кацапам, как и китаю, продажный ставленник милиардеров и леваков, приходящий к власти за счет махинаций на выборах, куда удобнее, чем принципиальный Трамп, борящийся за Америку, ее Конституцию и свободы ее граждан.

Минимально информаированный человек заметил бы, что при Трампе русня получила куда меньше геополитический бонусов, чем при каждом из его предшественников - Обаме, Буше, Клинтоне...
показати весь коментар
20.12.2020 13:14 Відповісти
Буш-республиканец. Ты лажаешь,кацап. И вообще-не старался бы ты здесь. Всем пох на твои дурацкие увещевания.
показати весь коментар
20.12.2020 13:27 Відповісти
Буш, хоть и республиканец, но так заглянул в глаза пуйла в *******, что до конца своего президентства так и не очухался. А его война с Талибаном стала для Пуйла желанным карт бланшем для безнаказанных зверств и реколонизации Чечни. Разбуди свой мозг, спящий и бездумный, а то если вас там много таких будет в Украине, то при бидоне снова лишитесь территорий, как лишились Крыма, если пуйло подкормит сынка бидона мильярдной взяткой.
показати весь коментар
20.12.2020 13:40 Відповісти
То есть когда кацапы полезут ещё что-то захватывать,то виноват будет "бидон". Логика 100500lvl.)) Ну иди уже нах. Ты и так здесь неплохо заработал своими вбросами.)
показати весь коментар
20.12.2020 14:03 Відповісти
Азиаты, негры, муслимы, индейцы, голубые? Администрацию подбирают в агентствах Голливуда ?
показати весь коментар
20.12.2020 11:48 Відповісти
білі і латінос...додайте будь ласка, а також католиків і протестантів, бо картина не повна. Ні не в агенствах. Кокуси тиснуть. як завжди, якщо хочеш отримати голоси в Конгресі.
показати весь коментар
20.12.2020 11:57 Відповісти
Та все одно краще, ніж свині кацапські!)))
показати весь коментар
20.12.2020 11:58 Відповісти
Зачем далеко ходить - у кацапов в администрации есть даже говорящая лошадь !
показати весь коментар
20.12.2020 13:02 Відповісти
не вистачає ще першого в історії трансгендера призначити в уряд і ще відкритого гомосексуаліста чи лесбіянку.тоді буде повний цимес.
показати весь коментар
20.12.2020 11:49 Відповісти
"Место генпрокурора пока остается вакантным."
Думаю, чтобы подчеркнуть разнообразие нового высшего руководства, впервые истории США эту должность должен занять солнечный человек.
показати весь коментар
20.12.2020 11:53 Відповісти
Мы должны радоваться, что у Байдена так все удачно сложилось с подбором кадров, но, к сожалению, это не наша история и нам надо беспокоиться о своей стране и ее развитии собственными силами.
показати весь коментар
20.12.2020 12:05 Відповісти
Trump supporters protest at Arizona State Capitol (Dec. 19)

https://www.youtube.com/watch?v=yMfXl9qZ5NM

Trump wins flipped Michigan Co

https://www.youtube.com/watch?v=z8uR-8d1ygU

Вот так ситуация видится вне рамок сиэнэнного файкньюса.
показати весь коментар
20.12.2020 12:38 Відповісти
Лишнехромосомные, как видят новость про Джо, - впадают в истерику))))))
Животные, начинайте подыскивать работу, у плешивого бюджет резко сокращается!😜
показати весь коментар
20.12.2020 12:07 Відповісти
Надеюсь, Трамп введет чрезвычайное положение из-за массовых демократских махинаций с выборами и иностранного вмешательства, и выведет всю эту глобалистскую шушеру, что лезет в Белый Дом за Бай доном, на свет Божий #America will be great again!
показати весь коментар
20.12.2020 12:32 Відповісти
Peter Navarro issues explosive report on voting irregularities: 'The Immaculate Deception'

https://www.youtube.com/watch?v=KPNs5dyqOBs
показати весь коментар
20.12.2020 12:39 Відповісти
Странно, что кто-то так опасается мнений, не совпадающих с линией партии глобалистской дезинформации в пользу Байдена, что спамит их. Это лишь показывает, как ботоферма известного коррупционера Украины отрабатывает и на него и на Бидона, а заодно и на Пуйло, которому Бидон не менее удобен, чем обама с предшественниками, при которых русня получала куда больше геополитических бонусов, чем при Трампе.
показати весь коментар
20.12.2020 13:32 Відповісти
Такого клоуна как Трамп в истории США ещё небыло ! )) И пока непонятно, отчего такое неадекватное поведение. Быстрее всего замешаны большие бабки (рупли )))
показати весь коментар
20.12.2020 13:00 Відповісти
такого роста экономики и благосостояния американцев без всякого бизнеса аз южал с китаем и руснёй, и такого пренебрежения руснёй как геополитической силой, не было ни при одном президенте США, кроме разве что Рейгана. По звонку вице-преза Байдена Украине было приказано отказаться от сопротивления в Крыму. Чего же ждать от указов Байдена, ставшего президентом на фальсифицированных демократчиками выборах?
показати весь коментар
20.12.2020 13:21 Відповісти
В принципе администрация норм , левачья намного меньше от того что ванговали и ему в принципе досталась внутренняя кухня штатов зато силовики , старшие советники и внешняя все более менее пристойные кандидаты
показати весь коментар
20.12.2020 14:45 Відповісти
Дебора Хааланд, индианка из Аризоны, МВД США
Байден представив ще чотирьох нових членів своєї адміністрації - Цензор.НЕТ 190
показати весь коментар
20.12.2020 19:45 Відповісти
 
 