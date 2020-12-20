Байден представив ще чотирьох нових членів своєї адміністрації

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації. Вони займатимуться питаннями клімату й енергетики.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Якщо Конгрес США затвердить запропонований Байденом склад уряду, Майкл Ріган очолить Агентство з охорони навколишнього середовища.

Членкиня Палати представників Деб Хааланд обійме посаду міністра внутрішніх справ США. Ця жінка-політик буде першою представницею корінних народів у складі американського уряду.

Крім того, Байден запропонував Джині Маккарті, яка працювала в адміністрації 44-го президента США Барака Обами, обійняти посаду національного радника з питань клімату.

Колишній губернатор Мічигану Дженніфер Гренхольм стане міністром енергетики в уряді Байдена.

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Як повідомлялося, раніше Байден вже представляв декількох членів своєї адміністрації. Серед представлених кандидатів був міністр сільського господарства Тім Вілсак, який обіймав цю посаду за часів президента Барака Обами.

Денис МакДона, який за Обами був главою апарату Білого дому, тепер стане міністром у справах ветеранів.

Щодо нових осіб у команді Байдена - Марсія Фадж, конгресвумен, яка очолить Міністерство житлового будівництва і міського розвитку.

Кетрін Тай стане першою американкою азіатського походження на місці торгового представника США.

Сьюзан Райс - колишній радник із національної безпеки Обами і колишній постпред США при ООН. Тепер вона стане президентським радником із питань внутрішньої політики.

"Вона вестиме і координуватиме мою внутрішню політику. Це велика і критично важлива робота", - сказав Байден, представляючи Райс.

Місце генпрокурора поки залишається вакантним.