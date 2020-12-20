РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4816 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 675 77

Чехия начнет вакцинацию от COVID-19 с 27 декабря

Чехия начнет вакцинацию от COVID-19 с 27 декабря

Правительство Чехии намерено начать вакцинацию населения с 27 декабря. Однако вакцинация начнется в заявленные сроки, если вовремя будет доставлена вакцина.

Как сообщают Чешские новости, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Первая прививка от коронавируса будет сделана 27 декабря, если первая партия вакцины будет доставлена в республику, как ожидается, 26 декабря", - сказал Бабиш.

При этом Бабиш заявил, что намерен пройти вакцинацию, но из-за проблем со здоровьем он должен обсудить это со своим лечащим врачом. Решение об этом его доктор может принять уже на следующей неделе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия является лидером по смертности от COVID-19 в ЕС

Как сообщалось ранее, премьер Израиля Нетаньяху и министр здравоохранения Эдельштейн первыми в стране вакцинировались от COVID-19.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Чехия (1705) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Этот штамм нейтрализуется все той-же вакциной.
показать весь комментарий
20.12.2020 16:58
+5
Вакцина Pfizer/BioNtech - генная мРНК-вакцина. Это значит, что в ее основе лежит матричная (информационная) рибонуклеиновая кислота. Такие препараты считают наиболее инновационными и многообещающими.
Эта вакцина работает так: генетический код шипов белков коронавируса записывают на мРНК, которую «https://www.pfizer.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BC%D1%80%D0%BD%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B упаковывают » в липидные наночастицы (мельчайшие капельки жира). Попадая в организм, частицы начинают напрямую - по шаблону РНК - строить вирусный белок. В результате организм человека становится готовым дать иммунный ответ на появление вируса.
Принцип РНК вакцин

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
показать весь комментарий
20.12.2020 17:10
+4
Поздно всрались, в Британии уже новый штам нашли..давайте всё по новой...
показать весь комментарий
20.12.2020 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поздно всрались, в Британии уже новый штам нашли..давайте всё по новой...
показать весь комментарий
20.12.2020 16:56 Ответить
Этот штамм нейтрализуется все той-же вакциной.
показать весь комментарий
20.12.2020 16:58 Ответить
хотелось бы - но увы ...(мутация сводит на нет весь процесс в вакцинации)
показать весь комментарий
20.12.2020 17:02 Ответить
Для вакцины, как и при полиомиелите берется один маркер -- общий для всех мутаций участок РНК.
показать весь комментарий
20.12.2020 17:05 Ответить
хм.. почему тогда с 60-х годов прошлого столетия(о нем знали еще тогда) так и не произвели вакцину от Коронавирусов!? .. (это я про его постоянные мутации и сложности в вакцинации)
показать весь комментарий
20.12.2020 17:08 Ответить
Вакцина Pfizer/BioNtech - генная мРНК-вакцина. Это значит, что в ее основе лежит матричная (информационная) рибонуклеиновая кислота. Такие препараты считают наиболее инновационными и многообещающими.
Эта вакцина работает так: генетический код шипов белков коронавируса записывают на мРНК, которую «https://www.pfizer.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BC%D1%80%D0%BD%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B упаковывают » в липидные наночастицы (мельчайшие капельки жира). Попадая в организм, частицы начинают напрямую - по шаблону РНК - строить вирусный белок. В результате организм человека становится готовым дать иммунный ответ на появление вируса.
Принцип РНК вакцин

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
показать весь комментарий
20.12.2020 17:10 Ответить
да я то не против , но меня гложут сомнения в их(вакцин) эффективности...
показать весь комментарий
20.12.2020 17:15 Ответить
Ща тебе расскажут какой ты отсталый )))
показать весь комментарий
20.12.2020 17:26 Ответить
Ну кто же вам запрещает лечиться чесноком и водкой с пецем?
показать весь комментарий
20.12.2020 17:51 Ответить
лечиться от чего?
показать весь комментарий
20.12.2020 18:00 Ответить
От гемороя😀
показать весь комментарий
20.12.2020 18:16 Ответить
у вас геморрой молодой человек? Так вам к проктологу нужно )
показать весь комментарий
20.12.2020 18:29 Ответить
У меня нет. А у вас похоже да, так как думать мешает. Молодой человек.
показать весь комментарий
20.12.2020 18:34 Ответить
Жена!
показать весь комментарий
20.12.2020 18:02 Ответить
Кстати, отчасти и вы правы. Рашенская "Спутник"-- самый обычный суррогат на основе ослабленного вируса. Хай они себе его и колют.
показать весь комментарий
20.12.2020 17:12 Ответить
кацапо-вакцина --- это не вакцина, а модернизированный Новичок и сугубо для кацапо-фауны
показать весь комментарий
20.12.2020 17:17 Ответить
Вакцинация уже окончена едва начавшись - Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании еще в сентябре, он уже распространяется миру. И быстро становится доминирующим - в Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией.
показать весь комментарий
20.12.2020 16:59 Ответить
Эта шняга теперь будет появляться, когда угодно, а вместе с ней локдауны, ограничения, коммендантский час. Комбинация отработана, привыкаем жить в добровольной тюрьме.
показать весь комментарий
20.12.2020 17:06 Ответить
+ .. я говорил что нужно привыкать жить с вирусом и с новыми правилами для социума..
показать весь комментарий
20.12.2020 17:10 Ответить
Мамкин вирусолог😀
показать весь комментарий
20.12.2020 17:52 Ответить
в отличие от тебя я могу анализировать инфу и делать для себя выводы.
показать весь комментарий
20.12.2020 18:04 Ответить
в отличие от тебя я могу анализировать инфу и делать для себя выводы
Это тебе мама сказала?
показать весь комментарий
20.12.2020 18:18 Ответить
Слушай сюда ЗАДРОТ !!! Или ты сменишь тему моей Мамы - или я забаню тебя на планете Земля !! (а я могу и умею)
показать весь комментарий
20.12.2020 18:31 Ответить
Слушай сюда ЗАДРОТ !!! Или ты сменишь тему моей Мамы - или я забаню тебя на планете Земля !! (а я могу и умею)
Как задрот? Рептилоидам позвонишь? Зеленку пей мамкин банетель!
показать весь комментарий
20.12.2020 18:37 Ответить
Это не комбинация, это сценарий и отработан он действительно красиво
показать весь комментарий
20.12.2020 17:25 Ответить
да.. ведь режиссеры этого шухера с ковидом далеко не с сельского клуба художественной самодеятельности.. они знают что делают и знают какой будет финал этого действа (и это меня пугает и тех немногих людей кто понимает всю суть их "представления")
показать весь комментарий
20.12.2020 17:33 Ответить
И что самое мы их все знаем. Это рептилоиды с планеты Нубиру!
показать весь комментарий
20.12.2020 17:54 Ответить
смейся-смейся , но кто за этим всем стоит мы так до сих пор не знаем(вернее знаем только актеров главных и эпизодических ролей и то не всех, но Кто - сценарист и режиссер!?) - у нас одни предположения и гипотезы как у тебя...
показать весь комментарий
20.12.2020 18:09 Ответить
Ужастики наночь не смотри и все теории заговорв рассосуться.
показать весь комментарий
20.12.2020 18:20 Ответить
вакцины бывают разные...если участок рнк,взятый за основу вакцины одинаковый,то иммунитет обеспечен.среди разработчиков вакцины дураки случаются крайне редко,и предусматривают изменчиввость,,потому берут самый устойчивый участок.
показать весь комментарий
20.12.2020 17:09 Ответить
посмотрим.. я только за !!! .. но в голове крутится постоянно мысль что кто-то решил "прорядить" население Земли.. ...переубеди меня !?
показать весь комментарий
20.12.2020 17:12 Ответить
Переубедят 155 мировых лидеров и лауреатов премии Нобеля, призвавших к скорейшему вакцинированию населения земли.

https://www.vaccinecommongood.org/
показать весь комментарий
20.12.2020 17:19 Ответить
хм.. а если вакцинация как механизм не сработает а получится наоборот !? кто отвечать будет !?
показать весь комментарий
20.12.2020 17:23 Ответить
Ну как кто? Джордж Клуни, Мет Деймон, Шерон Стоун, Горбачов...
показать весь комментарий
20.12.2020 17:29 Ответить
Привиться спутником и сдохнуть!
показать весь комментарий
20.12.2020 17:58 Ответить
та вали все на пороха,чего уж там
показать весь комментарий
20.12.2020 17:58 Ответить
Наоборот это как? Ходячие мертвецы?!
показать весь комментарий
20.12.2020 17:59 Ответить
побочки от вакцинации могут выкосить всех прививающихся за год-три-пять лет...(это говорю ни я а врачи с мировым именем т.к. вакцЫны - не прошли все тесты а со всех производителей сняли ВСЮ ответственность за будущие побочки уже - ЮРИДИЧЕСКИ!!!
показать весь комментарий
20.12.2020 18:13 Ответить
это говорю ни я а врачи с мировым именем т.к. вакцЫны - не прошли все тесты а со всех производителей сняли ВСЮ ответственность за будущие побочки уже - ЮРИДИЧЕСКИ
Я же говорю зритель битв экстрасенсов!
показать весь комментарий
20.12.2020 18:24 Ответить
Чехія почне вакцинацію проти COVID-19 із 27 грудня - Цензор.НЕТ 9567
показать весь комментарий
20.12.2020 19:34 Ответить
Да вы не тем пишите нобелевские лауреаты для них не показатель. Они смотрят битвы экстрасенсов.
показать весь комментарий
20.12.2020 18:22 Ответить
так и проредят...теми,кто имея букет сопутствующих заболеваний откажется вакцинироваться.
показать весь комментарий
20.12.2020 17:57 Ответить
хм.. может как раз то эта группа и выживет !?
показать весь комментарий
20.12.2020 18:14 Ответить
пока шота их уносят...
показать весь комментарий
20.12.2020 18:17 Ответить
так все стоят в очереди - правда все в разных .. и ты тоже...
показать весь комментарий
20.12.2020 18:19 Ответить
Чювак шо ты куришь?!
показать весь комментарий
20.12.2020 18:26 Ответить
тем временем Польша начнет вакцинировать всех украинцев кто за Бугом официально работает бесплатно но эта новость почемуто нигде не озвучивается что прискорбно
показать весь комментарий
20.12.2020 17:17 Ответить
Вы что! Им же чипы вживляют. А в британии новый штам нашли!
показать весь комментарий
20.12.2020 17:57 Ответить
я тоже написал Биллу чтоб меня чипиров скорее а то сам не вывожу еще и лаги эти в киберпанке
показать весь комментарий
20.12.2020 18:03 Ответить
Ха и вы тоже! Капец Бил в шоке, столько желающих чепироваться!😄
показать весь комментарий
20.12.2020 18:28 Ответить
Алекс, кинь ссылку, плиз, а то лень гуглить. (ну или хотя бы откуда такая инфа).
показать весь комментарий
20.12.2020 18:10 Ответить
ссылку на чипированье или прививки? если на чипированье то немогу у меня обязательство перед бельвельдерским клубом молчать, если по поводу прививки то там по воеводствам позвони в консульство если ты тут если там то спроси в амбулатории ближайшей
показать весь комментарий
20.12.2020 18:15 Ответить
В добровольном или принудительном порядке?
показать весь комментарий
20.12.2020 17:04 Ответить
Перед екраном ТВ брехунця водичку заряджати!!
))
показать весь комментарий
20.12.2020 17:08 Ответить
Всесвітня змова рептилоїдів!
Дайош "золотий" лярд людства!!
🤑
показать весь комментарий
20.12.2020 17:06 Ответить
Дело в доставке, мы бы раньше начали от всех, но нет доставки, но обещают и на этом спасибо, да и куда спешить.
показать весь комментарий
20.12.2020 17:10 Ответить
Від долі не втечеш...
показать весь комментарий
20.12.2020 17:23 Ответить
А в это время китайские миллиардеры увеличили своё состояние в среднем на 60% - а мы будем вакцинироваться. Кстати, а чьей вакциной они вакцинироваться будут? Во ребята бабла отгребут )
показать весь комментарий
20.12.2020 17:24 Ответить
Как они там, в Китае, выживают? Панголины за ноги грызут, летучие мыши атакуют с воздуха, а пандемии - нет!??
показать весь комментарий
20.12.2020 17:34 Ответить
Это вы мне вопрос задали или китайцам?
показать весь комментарий
20.12.2020 17:58 Ответить
Просто удивительно.
показать весь комментарий
20.12.2020 18:01 Ответить
Что же вас так удивило? Что люди на панике и "болезни" заработают огромные деньги? )
показать весь комментарий
20.12.2020 18:02 Ответить
Так это и удивляет. Европа и Америка трясутся от страха, а Китай спокойно кует бабло.
показать весь комментарий
20.12.2020 18:06 Ответить
))) Ну я об этом и написал - вот вам ссылка https://www.minprom.ua/news/265216.html
показать весь комментарий
20.12.2020 18:15 Ответить
И вирус как-то Китай невзлюбил, мутирует не на родине, а Великобритании, Дании, Италии)))
показать весь комментарий
20.12.2020 18:21 Ответить
Ссылку можно? Или так потрындеть.
показать весь комментарий
20.12.2020 18:01 Ответить
вас устроит ссылка на рашн сайт коммерсант?
показать весь комментарий
20.12.2020 18:10 Ответить
вас устроит ссылка на рашн сайт коммерсант?
Уже смешно! Меня устроит ссылка на что либо стоищее внимания, если можно?!
показать весь комментарий
20.12.2020 18:32 Ответить
чё та насчёт дойче велле? Или вам нужна ссыль на украинский сайт? Вижу что вас забанил гугль. Если нужна ссылка на украинский сайт - обращайтесь, я вам обязательно ей сообщу
показать весь комментарий
20.12.2020 18:39 Ответить
Ок давайте на дойче! Меня гугль не забанил и я все вижу вживую приезжая в Китай, последний горд посещения Коуан.
показать весь комментарий
20.12.2020 18:57 Ответить
https://www.minprom.ua/news/265216.html так пойдёт?
показать весь комментарий
20.12.2020 18:40 Ответить
Или вам нужна ссыль на дойче велле?
показать весь комментарий
20.12.2020 18:11 Ответить
Вот так!
"Уже начнёт" и бесплатно !
Ну что ж... им повезло,- не было шоколадного, американки и гроси в ихнем правительстве.
Мы же будем ждать как Африка и прочие бантустаны...
или пока нам не подадут подаяние на вакцину .
к стати Япония утилизирует какую то из своих вакцин.
НЕ ДЛЯ НАС ЛИ ? ...
показать весь комментарий
20.12.2020 17:27 Ответить
Мировая дебилизация в разгаре
показать весь комментарий
20.12.2020 19:14 Ответить
Ох и брешуть сми -верте побольше етим брехунам -живув городе брно уже больше 20 лет и вакцинации пока нет и может буде гдето в лютому пока никто незнает смотри новости seznam .cz и будеш знать когда
показать весь комментарий
21.12.2020 23:47 Ответить
Заболеваемость в чехии свыше 6000 сметность когда как бывает и по сто и больше с 26 говорят введут жесткий локдаун но пока ждем хочеш знать скоко кажды й день заболело найди по интернету seznam .cz ческий сайт
показать весь комментарий
22.12.2020 00:04 Ответить
 
 