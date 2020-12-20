Чехия начнет вакцинацию от COVID-19 с 27 декабря

Правительство Чехии намерено начать вакцинацию населения с 27 декабря. Однако вакцинация начнется в заявленные сроки, если вовремя будет доставлена вакцина.

Как сообщают Чешские новости, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Первая прививка от коронавируса будет сделана 27 декабря, если первая партия вакцины будет доставлена в республику, как ожидается, 26 декабря", - сказал Бабиш.

При этом Бабиш заявил, что намерен пройти вакцинацию, но из-за проблем со здоровьем он должен обсудить это со своим лечащим врачом. Решение об этом его доктор может принять уже на следующей неделе.

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Как сообщалось ранее, премьер Израиля Нетаньяху и министр здравоохранения Эдельштейн первыми в стране вакцинировались от COVID-19.