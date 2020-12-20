Чехия начнет вакцинацию от COVID-19 с 27 декабря
Правительство Чехии намерено начать вакцинацию населения с 27 декабря. Однако вакцинация начнется в заявленные сроки, если вовремя будет доставлена вакцина.
Как сообщают Чешские новости, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Первая прививка от коронавируса будет сделана 27 декабря, если первая партия вакцины будет доставлена в республику, как ожидается, 26 декабря", - сказал Бабиш.
При этом Бабиш заявил, что намерен пройти вакцинацию, но из-за проблем со здоровьем он должен обсудить это со своим лечащим врачом. Решение об этом его доктор может принять уже на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, премьер Израиля Нетаньяху и министр здравоохранения Эдельштейн первыми в стране вакцинировались от COVID-19.
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Эта вакцина работает так: генетический код шипов белков коронавируса записывают на мРНК, которую «https://www.pfizer.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BC%D1%80%D0%BD%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B упаковывают » в липидные наночастицы (мельчайшие капельки жира). Попадая в организм, частицы начинают напрямую - по шаблону РНК - строить вирусный белок. В результате организм человека становится готовым дать иммунный ответ на появление вируса.
Принцип РНК вакцин
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Это тебе мама сказала?
Как задрот? Рептилоидам позвонишь? Зеленку пей мамкин банетель!
https://www.vaccinecommongood.org/
Я же говорю зритель битв экстрасенсов!
))
Дайош "золотий" лярд людства!!
🤑
Уже смешно! Меня устроит ссылка на что либо стоищее внимания, если можно?!
"Уже начнёт" и бесплатно !
Ну что ж... им повезло,- не было шоколадного, американки и гроси в ихнем правительстве.
Мы же будем ждать как Африка и прочие бантустаны...
или пока нам не подадут подаяние на вакцину .
к стати Япония утилизирует какую то из своих вакцин.
НЕ ДЛЯ НАС ЛИ ? ...