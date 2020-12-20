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Новини Коронавірус і карантин
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Чехія почне вакцинацію проти COVID-19 із 27 грудня

Чехія почне вакцинацію проти COVID-19 із 27 грудня

Уряд Чехії має намір почати вакцинацію населення з 27 грудня. Однак вакцинація розпочнеться в заявлені терміни, якщо вчасно буде доставлена вакцина.

Як повідомляють Чеські новини, про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Перше щеплення від коронавірусу буде зроблено 27 грудня, якщо перша партія вакцини буде доставлена в республіку, як очікується, 26 грудня", - сказав Бабиш.

При цьому Бабиш заявив, що має намір пройти вакцинацію, алечерез проблеми зі здоров'ям він повинен обговорити це зі своїм лікарем. Рішення про це його лікар може ухвалити вже наступного тижня.

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Як повідомлялося раніше, прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Едельштейн першими в країні вакцинували проти COVID-19.

вакцина (4419) карантин (18172) Чехія (1612) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Этот штамм нейтрализуется все той-же вакциной.
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20.12.2020 16:58
+5
Вакцина Pfizer/BioNtech - генная мРНК-вакцина. Это значит, что в ее основе лежит матричная (информационная) рибонуклеиновая кислота. Такие препараты считают наиболее инновационными и многообещающими.
Эта вакцина работает так: генетический код шипов белков коронавируса записывают на мРНК, которую «https://www.pfizer.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BC%D1%80%D0%BD%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B упаковывают » в липидные наночастицы (мельчайшие капельки жира). Попадая в организм, частицы начинают напрямую - по шаблону РНК - строить вирусный белок. В результате организм человека становится готовым дать иммунный ответ на появление вируса.
Принцип РНК вакцин

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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20.12.2020 17:10
+4
Поздно всрались, в Британии уже новый штам нашли..давайте всё по новой...
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20.12.2020 16:56
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Поздно всрались, в Британии уже новый штам нашли..давайте всё по новой...
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20.12.2020 16:56 Відповісти
Этот штамм нейтрализуется все той-же вакциной.
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20.12.2020 16:58 Відповісти
хотелось бы - но увы ...(мутация сводит на нет весь процесс в вакцинации)
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20.12.2020 17:02 Відповісти
Для вакцины, как и при полиомиелите берется один маркер -- общий для всех мутаций участок РНК.
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20.12.2020 17:05 Відповісти
хм.. почему тогда с 60-х годов прошлого столетия(о нем знали еще тогда) так и не произвели вакцину от Коронавирусов!? .. (это я про его постоянные мутации и сложности в вакцинации)
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20.12.2020 17:08 Відповісти
Вакцина Pfizer/BioNtech - генная мРНК-вакцина. Это значит, что в ее основе лежит матричная (информационная) рибонуклеиновая кислота. Такие препараты считают наиболее инновационными и многообещающими.
Эта вакцина работает так: генетический код шипов белков коронавируса записывают на мРНК, которую «https://www.pfizer.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BC%D1%80%D0%BD%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B упаковывают » в липидные наночастицы (мельчайшие капельки жира). Попадая в организм, частицы начинают напрямую - по шаблону РНК - строить вирусный белок. В результате организм человека становится готовым дать иммунный ответ на появление вируса.
Принцип РНК вакцин

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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20.12.2020 17:10 Відповісти
да я то не против , но меня гложут сомнения в их(вакцин) эффективности...
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20.12.2020 17:15 Відповісти
Ща тебе расскажут какой ты отсталый )))
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20.12.2020 17:26 Відповісти
Ну кто же вам запрещает лечиться чесноком и водкой с пецем?
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20.12.2020 17:51 Відповісти
лечиться от чего?
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20.12.2020 18:00 Відповісти
От гемороя😀
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20.12.2020 18:16 Відповісти
у вас геморрой молодой человек? Так вам к проктологу нужно )
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20.12.2020 18:29 Відповісти
У меня нет. А у вас похоже да, так как думать мешает. Молодой человек.
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20.12.2020 18:34 Відповісти
Жена!
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20.12.2020 18:02 Відповісти
Кстати, отчасти и вы правы. Рашенская "Спутник"-- самый обычный суррогат на основе ослабленного вируса. Хай они себе его и колют.
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20.12.2020 17:12 Відповісти
кацапо-вакцина --- это не вакцина, а модернизированный Новичок и сугубо для кацапо-фауны
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20.12.2020 17:17 Відповісти
Вакцинация уже окончена едва начавшись - Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании еще в сентябре, он уже распространяется миру. И быстро становится доминирующим - в Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией.
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20.12.2020 16:59 Відповісти
Эта шняга теперь будет появляться, когда угодно, а вместе с ней локдауны, ограничения, коммендантский час. Комбинация отработана, привыкаем жить в добровольной тюрьме.
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20.12.2020 17:06 Відповісти
+ .. я говорил что нужно привыкать жить с вирусом и с новыми правилами для социума..
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20.12.2020 17:10 Відповісти
Мамкин вирусолог😀
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20.12.2020 17:52 Відповісти
в отличие от тебя я могу анализировать инфу и делать для себя выводы.
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20.12.2020 18:04 Відповісти
в отличие от тебя я могу анализировать инфу и делать для себя выводы
Это тебе мама сказала?
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20.12.2020 18:18 Відповісти
Слушай сюда ЗАДРОТ !!! Или ты сменишь тему моей Мамы - или я забаню тебя на планете Земля !! (а я могу и умею)
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20.12.2020 18:31 Відповісти
Слушай сюда ЗАДРОТ !!! Или ты сменишь тему моей Мамы - или я забаню тебя на планете Земля !! (а я могу и умею)
Как задрот? Рептилоидам позвонишь? Зеленку пей мамкин банетель!
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20.12.2020 18:37 Відповісти
Это не комбинация, это сценарий и отработан он действительно красиво
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20.12.2020 17:25 Відповісти
да.. ведь режиссеры этого шухера с ковидом далеко не с сельского клуба художественной самодеятельности.. они знают что делают и знают какой будет финал этого действа (и это меня пугает и тех немногих людей кто понимает всю суть их "представления")
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20.12.2020 17:33 Відповісти
И что самое мы их все знаем. Это рептилоиды с планеты Нубиру!
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20.12.2020 17:54 Відповісти
смейся-смейся , но кто за этим всем стоит мы так до сих пор не знаем(вернее знаем только актеров главных и эпизодических ролей и то не всех, но Кто - сценарист и режиссер!?) - у нас одни предположения и гипотезы как у тебя...
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20.12.2020 18:09 Відповісти
Ужастики наночь не смотри и все теории заговорв рассосуться.
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20.12.2020 18:20 Відповісти
вакцины бывают разные...если участок рнк,взятый за основу вакцины одинаковый,то иммунитет обеспечен.среди разработчиков вакцины дураки случаются крайне редко,и предусматривают изменчиввость,,потому берут самый устойчивый участок.
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20.12.2020 17:09 Відповісти
посмотрим.. я только за !!! .. но в голове крутится постоянно мысль что кто-то решил "прорядить" население Земли.. ...переубеди меня !?
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20.12.2020 17:12 Відповісти
Переубедят 155 мировых лидеров и лауреатов премии Нобеля, призвавших к скорейшему вакцинированию населения земли.

https://www.vaccinecommongood.org/
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20.12.2020 17:19 Відповісти
хм.. а если вакцинация как механизм не сработает а получится наоборот !? кто отвечать будет !?
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20.12.2020 17:23 Відповісти
Ну как кто? Джордж Клуни, Мет Деймон, Шерон Стоун, Горбачов...
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20.12.2020 17:29 Відповісти
Привиться спутником и сдохнуть!
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20.12.2020 17:58 Відповісти
та вали все на пороха,чего уж там
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20.12.2020 17:58 Відповісти
Наоборот это как? Ходячие мертвецы?!
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20.12.2020 17:59 Відповісти
побочки от вакцинации могут выкосить всех прививающихся за год-три-пять лет...(это говорю ни я а врачи с мировым именем т.к. вакцЫны - не прошли все тесты а со всех производителей сняли ВСЮ ответственность за будущие побочки уже - ЮРИДИЧЕСКИ!!!
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20.12.2020 18:13 Відповісти
это говорю ни я а врачи с мировым именем т.к. вакцЫны - не прошли все тесты а со всех производителей сняли ВСЮ ответственность за будущие побочки уже - ЮРИДИЧЕСКИ
Я же говорю зритель битв экстрасенсов!
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20.12.2020 18:24 Відповісти
Чехія почне вакцинацію проти COVID-19 із 27 грудня - Цензор.НЕТ 9567
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20.12.2020 19:34 Відповісти
Да вы не тем пишите нобелевские лауреаты для них не показатель. Они смотрят битвы экстрасенсов.
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20.12.2020 18:22 Відповісти
так и проредят...теми,кто имея букет сопутствующих заболеваний откажется вакцинироваться.
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20.12.2020 17:57 Відповісти
хм.. может как раз то эта группа и выживет !?
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20.12.2020 18:14 Відповісти
пока шота их уносят...
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20.12.2020 18:17 Відповісти
так все стоят в очереди - правда все в разных .. и ты тоже...
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20.12.2020 18:19 Відповісти
Чювак шо ты куришь?!
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20.12.2020 18:26 Відповісти
тем временем Польша начнет вакцинировать всех украинцев кто за Бугом официально работает бесплатно но эта новость почемуто нигде не озвучивается что прискорбно
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20.12.2020 17:17 Відповісти
Вы что! Им же чипы вживляют. А в британии новый штам нашли!
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20.12.2020 17:57 Відповісти
я тоже написал Биллу чтоб меня чипиров скорее а то сам не вывожу еще и лаги эти в киберпанке
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20.12.2020 18:03 Відповісти
Ха и вы тоже! Капец Бил в шоке, столько желающих чепироваться!😄
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20.12.2020 18:28 Відповісти
Алекс, кинь ссылку, плиз, а то лень гуглить. (ну или хотя бы откуда такая инфа).
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20.12.2020 18:10 Відповісти
ссылку на чипированье или прививки? если на чипированье то немогу у меня обязательство перед бельвельдерским клубом молчать, если по поводу прививки то там по воеводствам позвони в консульство если ты тут если там то спроси в амбулатории ближайшей
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20.12.2020 18:15 Відповісти
В добровольном или принудительном порядке?
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20.12.2020 17:04 Відповісти
Перед екраном ТВ брехунця водичку заряджати!!
))
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20.12.2020 17:08 Відповісти
Всесвітня змова рептилоїдів!
Дайош "золотий" лярд людства!!
🤑
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20.12.2020 17:06 Відповісти
Дело в доставке, мы бы раньше начали от всех, но нет доставки, но обещают и на этом спасибо, да и куда спешить.
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20.12.2020 17:10 Відповісти
Від долі не втечеш...
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20.12.2020 17:23 Відповісти
А в это время китайские миллиардеры увеличили своё состояние в среднем на 60% - а мы будем вакцинироваться. Кстати, а чьей вакциной они вакцинироваться будут? Во ребята бабла отгребут )
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20.12.2020 17:24 Відповісти
Как они там, в Китае, выживают? Панголины за ноги грызут, летучие мыши атакуют с воздуха, а пандемии - нет!??
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20.12.2020 17:34 Відповісти
Это вы мне вопрос задали или китайцам?
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20.12.2020 17:58 Відповісти
Просто удивительно.
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20.12.2020 18:01 Відповісти
Что же вас так удивило? Что люди на панике и "болезни" заработают огромные деньги? )
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20.12.2020 18:02 Відповісти
Так это и удивляет. Европа и Америка трясутся от страха, а Китай спокойно кует бабло.
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20.12.2020 18:06 Відповісти
))) Ну я об этом и написал - вот вам ссылка https://www.minprom.ua/news/265216.html
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20.12.2020 18:15 Відповісти
И вирус как-то Китай невзлюбил, мутирует не на родине, а Великобритании, Дании, Италии)))
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20.12.2020 18:21 Відповісти
Ссылку можно? Или так потрындеть.
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20.12.2020 18:01 Відповісти
вас устроит ссылка на рашн сайт коммерсант?
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20.12.2020 18:10 Відповісти
вас устроит ссылка на рашн сайт коммерсант?
Уже смешно! Меня устроит ссылка на что либо стоищее внимания, если можно?!
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20.12.2020 18:32 Відповісти
чё та насчёт дойче велле? Или вам нужна ссыль на украинский сайт? Вижу что вас забанил гугль. Если нужна ссылка на украинский сайт - обращайтесь, я вам обязательно ей сообщу
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20.12.2020 18:39 Відповісти
Ок давайте на дойче! Меня гугль не забанил и я все вижу вживую приезжая в Китай, последний горд посещения Коуан.
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20.12.2020 18:57 Відповісти
https://www.minprom.ua/news/265216.html так пойдёт?
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20.12.2020 18:40 Відповісти
Или вам нужна ссыль на дойче велле?
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20.12.2020 18:11 Відповісти
Вот так!
"Уже начнёт" и бесплатно !
Ну что ж... им повезло,- не было шоколадного, американки и гроси в ихнем правительстве.
Мы же будем ждать как Африка и прочие бантустаны...
или пока нам не подадут подаяние на вакцину .
к стати Япония утилизирует какую то из своих вакцин.
НЕ ДЛЯ НАС ЛИ ? ...
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20.12.2020 17:27 Відповісти
Мировая дебилизация в разгаре
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20.12.2020 19:14 Відповісти
Ох и брешуть сми -верте побольше етим брехунам -живув городе брно уже больше 20 лет и вакцинации пока нет и может буде гдето в лютому пока никто незнает смотри новости seznam .cz и будеш знать когда
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21.12.2020 23:47 Відповісти
Заболеваемость в чехии свыше 6000 сметность когда как бывает и по сто и больше с 26 говорят введут жесткий локдаун но пока ждем хочеш знать скоко кажды й день заболело найди по интернету seznam .cz ческий сайт
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22.12.2020 00:04 Відповісти
 
 