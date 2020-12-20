Чехія почне вакцинацію проти COVID-19 із 27 грудня

Уряд Чехії має намір почати вакцинацію населення з 27 грудня. Однак вакцинація розпочнеться в заявлені терміни, якщо вчасно буде доставлена вакцина.

Як повідомляють Чеські новини, про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Перше щеплення від коронавірусу буде зроблено 27 грудня, якщо перша партія вакцини буде доставлена в республіку, як очікується, 26 грудня", - сказав Бабиш.

При цьому Бабиш заявив, що має намір пройти вакцинацію, алечерез проблеми зі здоров'ям він повинен обговорити це зі своїм лікарем. Рішення про це його лікар може ухвалити вже наступного тижня.

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Як повідомлялося раніше, прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Едельштейн першими в країні вакцинували проти COVID-19.