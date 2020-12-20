Чехія почне вакцинацію проти COVID-19 із 27 грудня
Уряд Чехії має намір почати вакцинацію населення з 27 грудня. Однак вакцинація розпочнеться в заявлені терміни, якщо вчасно буде доставлена вакцина.
Як повідомляють Чеські новини, про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Перше щеплення від коронавірусу буде зроблено 27 грудня, якщо перша партія вакцини буде доставлена в республіку, як очікується, 26 грудня", - сказав Бабиш.
При цьому Бабиш заявив, що має намір пройти вакцинацію, алечерез проблеми зі здоров'ям він повинен обговорити це зі своїм лікарем. Рішення про це його лікар може ухвалити вже наступного тижня.
Як повідомлялося раніше, прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Едельштейн першими в країні вакцинували проти COVID-19.
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Эта вакцина работает так: генетический код шипов белков коронавируса записывают на мРНК, которую «https://www.pfizer.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BC%D1%80%D0%BD%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B упаковывают » в липидные наночастицы (мельчайшие капельки жира). Попадая в организм, частицы начинают напрямую - по шаблону РНК - строить вирусный белок. В результате организм человека становится готовым дать иммунный ответ на появление вируса.
Принцип РНК вакцин
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Это тебе мама сказала?
Как задрот? Рептилоидам позвонишь? Зеленку пей мамкин банетель!
https://www.vaccinecommongood.org/
Я же говорю зритель битв экстрасенсов!
))
Дайош "золотий" лярд людства!!
🤑
Уже смешно! Меня устроит ссылка на что либо стоищее внимания, если можно?!
"Уже начнёт" и бесплатно !
Ну что ж... им повезло,- не было шоколадного, американки и гроси в ихнем правительстве.
Мы же будем ждать как Африка и прочие бантустаны...
или пока нам не подадут подаяние на вакцину .
к стати Япония утилизирует какую то из своих вакцин.
НЕ ДЛЯ НАС ЛИ ? ...